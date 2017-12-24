Пожарные пытаются ликвидировать огонь в торговом центре в городе Давао на Филиппинах, который произошел в торговом центре 24 декабря.

Как сообщает Хinhua, по меньшей мере 37 человек, возможно, погибли в результате массового пожара, который разгорелся в торговым центре.

Пожар случился в мебельном магазине. От 25 до 35 человек оказались в ловушке в четырехэтажном здании торгового центра. Президент Филиппин Родриго Дутерете заявил, что спасти людей, которые остались в огне, шансов нет.

Пожар случился на третьем этаже здания. Сотрудники служб по ликвидации чрезвычайных ситуаций сразу начали принимать меры для спасения людей и некоторое время ситуация была под контролем. Шестерых людей удалось спасти.

Фото: xinhuanet.com

Напомним, несколькими днями ранее оползни и наводнения на Филиппинах унесли жизни 90 человек.

Кроме того, гигантские волны перевернули паром с сотнями пассажиров у побережья Филиппин.