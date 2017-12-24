В американском штате Техас полиция застрелила шестилетнего ребенка. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, полицейские преследовали женщину по имени Аманда Джонс, которая попыталась скрыться в трейлере. Шериф сообщил, что женщина вышла на ступеньки и открыла огонь, после чего полиция стала стрелять в ответ.

Одна из пуль прошла через стену фургона и задела ребенка, мальчик скончался по пути в больницу.

Сотрудники полиции, участвовавшие в штурме, отстранены от работы, ведется расследование.

Как сообщала "Страна", Мэрилин Мэнсон объяснил, зачем целился в зрителей из винтовки спустя два часа после расстрела в Техасе.

Напомним, Трамп уверен, что нет причин ограничивать свободную продажу оружия.