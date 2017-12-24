Адвокат Елены Зайцевой, которая въехала в Харькове в 11 человек, заявила о смягчающих обстоятельствах. Речь идет о раскаянии ее подзащитной и добровольных компенсациях семьям погибших и пострадавшим. Если суд примет это во внимание - приговор суда может быть мягче, чем ожидают семьи пострадавших.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Подозреваемая в убийстве прохожих в центре Харькова Елена Зайцева проведет следующие два месяца в изоляторе. Неожиданно Зайцева во время суда покаялась. "Никогда больше не сяду за руль. Я не хотела, чтобы так случилось. Я признаю свою вину. Я готова нести ответственность и готова понести наказание, которое назначит мне суд", - сказала она.

Мать подозреваемой разослала пострадавшим по 50 тысяч гривен компенсации. Родители погибших вернули деньги после того, как чеки от благотворительных взносов следствие начало привлекать к материалам дела. После чистосердечного раскаяния, они, по словам адвоката Зайцевой, могут стать добровольным возмещением ущерба. Это уже сразу два смягчающие обстоятельства, которые могут уменьшить количество лет в приговоре.

Впрочем, смягчать или не смягчать приговор решит суд, когда завершится следствие.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь сообщила, что день пребывания в СИЗО считается как день отбывания наказания после приговора. После того, как пройдет половина срока, Елену могут отпустить условно-досрочно.

Геннадий Дронов, которому тоже назначили почти два месяца пребывания в СИЗО, также является участником ДТП. Он может разделить вину за смерти шестерых людей вместе с Зайцевой. В отличие от Зайцевой он не признает вины и не согласен с решением суда - содержание под стражей. Апелляцию на этой неделе он проиграл и теперь должен сидеть в СИЗО. Появление еще одного виновного может означать размывание вины. Теоретически если вину за аварию поделить на двоих, то судья правомочен решить - сидеть Зайцева должна меньше.