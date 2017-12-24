В результате обрушения 25-метровой кирпичной стены в Голосеевском районе Киева, четыре жилых дома остались без газа. Об этом сообщает "Громадське".

По словам начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Романа Ткачука, это обычная кирпичная стена, сверху которой проходила труба газа среднего давления.

"Кирпич очень старый, еще царских времен. Произошел разрыв газовой трубы", - сказал Ткачук.

Он добавил, что газоснабжение трех домов будет восстанолено сразу, а в четвертый газ подадут не раньше вторника.

Пресс-секретарь столичного ГСЧС Светлана Водолага отметила, что ситуация контролируется, опасности для жителей нет.

Напомним, стена рухнула на улице Антоновича, при этом кирпичами засыпало два автомобиля.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Святошино с дома обвалилась гора внешнего утеплителя.