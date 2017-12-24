Нардеп от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич рассказал о лечении потерпевшего в ДТП, который совершил его сын. Пострадавший мужчина постепенно восстанавливается. Об этом сообщает "112 Украина".

"Слава Богу, Алексей восстанавливается, для полного восстановления еще понадобится время. Его жизни ничего не угрожает и он вернется к нормальной здоровой жизни", - сказал Шуфрич-отец.

По его словам, украинские врачи после аварии сделали все, что могли.

"Если б не их смелое решение провести операцию в тот способ, который был ему доступен, может быть, последствия бы были более трагичные. Но они сделали то, что могли. К сожалению, имело место быть определенное последствие инфекционного характера, с этом уже помогли бороться израильские врачи. Этот этап пройден. Самое главное, что Нестор не будет жить с чувством, что из-за него кто-то лишился жизни", - добавил он.

Нардеп также сообщил, что не виделся с потерпевшим Алексеем два месяца. По словам Шуфрича, Алексей сейчас находится дома. В январе он продолжит лечение.

Напомним, сын народного депутата Нестора Шуфрича на Bentley сбил в центре Киева 31-летнего мужчину. Потерпевший попал в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины. Также суд арестовал Bentley, на котором сын Шуфрича сбил пешехода.