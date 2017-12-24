В Киеве анонсирована акция протеста против освобождения убийцы журналиста "Вестей" Вячеслава Веремия, "титушки" Юрия Крысина.

Митинг назначен на 15:00 25 декабря на Майдане Независимости под стелой.

"Мы собираемся с четким требованием правосудия в отношении руководителя "титушок" Юрия Крысина, причастного к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия", - написал организатор акции Маси Найем.

Он напомнил, что после трех лет суда Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушок" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Напомним, редакция "Страны" высказала возмущение относительно мягким приговором "титушке" Крысину, которого, по имеющимся данным, "крышуют" представители нынешней власти.

Так, главный редактор издания Игорь Гужва (в 2013-2015 годах был главным редактором газеты "Вести", в которой работал погибший журналист Вячеслав Веремий) напомнил, что еще в 2015 году, выпущенный под личные обязательства Крысин, собирал дань на железнодорожном вокзале, участвовал в рейдерских захватах.

"Потом оказалось, что он еще одно уголовное дело по ходу заработал. Естественно, что всем этим Крысин не мог заниматься, находясь под следствием, не имея серьезной крыши во власти. И у него она явно была. Сначала говорили о людях экс-генпрокурора Яремы, сейчас - о знаменитом николаевском губернаторе-певце, верном солдате Порошенко Савченко.

То есть, оценила таланты Крысина новая власть, взяла его под свою опеку и он ей и служит верой и правдой. А взамен получает совершенно "десткий" приговор по статье "хулиганство". За участие в убийстве. Он же, в конце концов, не журналист Василец, чтоб ему 9 лет тюрьмы "впаять".

Так что приговор это был не Крысину. Приговор это был всей нынешней позорной и насквозь прогнившей системе власти. И обслуживающей ее части "спильноты", которая последние годы упражнялась в глумлении над памятью Славы, обвиняя его посмертно в том, что он не те статьи писал во времена Майдана", - пишет Игорь Гужва.

Фото: facebook.com

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова также поделилась воспоминаниями о "первых титушках", с которыми столкнулась накануне трагической гибели Вячеслава Веремия.

"Однажды вечером мне нужно было заехать на Институтскую. Там что-то намечалось. Мы ехали с коллегами в машине, и тут из-за поворота выплыла толпа людей. Стремных крупных парней в шапках и характерной сутулостью - шея в плечи. Это была первая группа организованных «титушек», с которыми я пересеклась во время протестов. Помню, как закрыла замки в машине и приняла решение не ходить по вечерам на Майдан в одиночестве. Они прошли совсем рядом, очень агрессивные, с очень нехорошими намерениями на лицах. А через 10 минут эта же группа напала и убила нашего журналиста - Веремия.

В течение двух лет после смерти - его коллег, семью, память о нем обливали дерьмом порохоботы. А знаете почему? Потому что холдинг писал правду о событиях в Илловайском котле. И кому-то это очень не нравилось.

А недавно суд вынес решение и приговорил на четыре года условно убийцу Веремия. У меня к этому решению много вопросов. Помогите, пожалуйста, с ответами.

- Почему убийцу Веремия отпустили из зала суда? После убийства человека! А журналистов Васильца и Тимонина приговорили на 9 лет колонии? За создание сайта.

Еще раз. Убийство - свобода. Сайт - 9 лет тюрьмы. Почему?

- Кто убил Павла Шеремета?

- Когда накажут убийц Бузины?

- Кто ответит за фабрикацию дел против несистемных СМИ?

- Когда там пресс-конференция Порошенко?", - пишет Светлана.

Фото: facebook.com/kryukova

Ранее сообщалось, в НСЖУ возмущены мягким приговором суда убийцам журналиста Веремия, а Генпрокуратура уже готовит апелляцию на приговор "титушке" Крысину.