Перед новогодней ночью, когда случается больше всего случаев переедания, в Украине запретили популярное лекарство Панкреатин, облегчающий процесс усвоения еды в желудке. Об этом сообщает Госслужба по лекарственным средствам.

Реализация (торговля) и употребление Панкреатина в порошке временно приостановлена с 22 декабря. Под запрет попал илишь лекарственные средства серии 222.621, производства Германии.

При этом пресс-служба ведомства отметила, что субъектам хозяйствования, которые хранят, реализуют и применяют данные лекарственные препараты, следует срочно проверить наличие этих средств. При нахождении препаратов их следует изъять из продажи и поместить в карантин.

Отметим, что Панкреатин зачастую назначается при нарушении привычного рациона или чрезмерном употреблении "тяжелой" пищи. Препарат также употребляют при повышенном газообразовании, тяжести и диспепсических явлениях, вызванных нарушением диетического режима.

Как сообщала "Страна", найдены нервные клетки, препятствующие перееданию.

А вот киевские главврачи предупреждают, что от переедания на праздники можно умереть.