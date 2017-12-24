Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью российскому "Первому каналу" высказался о деятельности Михаила Саакашвили в Украине.

"Когда-то делали крепости, и пушки были, которые пробивали стены - таран. Так вот Саакашвили может выступить при определенных ситуациях тараном", - заявил Кравчук в эфире программы "Воскресное время".

По его мнению, Саакашвили - это "человек-фитиль, который может взорвать любую гранату". Экс-президент не советует спокойно относиться к тому, что делает Михо "и что делается вокруг него".

По мнению Кравчука, власть обязана заставить Михо выполнять закон, но почему-то не делает этого, а значит Порошенко просто не может обеспечить порядок в стране, говорится в сюжете "Первого канала".

"Многие молодые политики, многие партии, образовавшиеся после Майдана, не довольны властью, потому что революцию начали одни, а взяли власть другие", - рассказал первый президент.

Напомним, сегодня утром Саакашвили с женой, собакой и ребенком был замечен в "Борисполе".

Также мы писали, что Михаила Саакашвили готовы принять в Нидерландах, если он все-таки уедет из Украины.