Генеральная Ассамблея ООН высказалась в воскресенье за проведение повторного расследования обстоятельств гибели в авиакатастрофе в 1961 году второго генерального секретаря всемирной организации Дага Хаммаршельда с учетом новой информации, указывающей на то, что его самолет мог быть сбит. Соответствующая резолюция была принята без голосования на последнем пленарном заседании ГА в уходящем году, передает ТАСС.

В документе, соавторами которого стали более 110 государств, в том числе Россия, подчеркивается, что "общий долг" членов ООН - "стремиться узнать всю правду об условиях и обстоятельствах, приведших к трагической гибели Дага Хаммаршельда и членов сопровождавшей его группы". Для "окончательного установления фактов по данному делу", отмечается в документе, "необходимо провести дополнительное следствие или расследование".

Ранее в этом году Мохаммед Чанде Усман, который проводил очередное расследование трагического инцидента, представил доклад, согласно которому самолет Хаммаршельда, скорее всего, был сбит. Усман привел данные, впервые полученные от Соединенных Штатов, о том, что в ночь авиакатастрофы в Ндоле (в то время - территория Северной Родезии, а ныне - Замбия) и вблизи нее присутствовали американские военные силы и средства, в том числе до трех самолетов Dakota. Одновременно он выразил уверенность в том, что в распоряжении государств еще остается засекреченная информация, которая могла бы пролить свет на обстоятельства гибели второго генсека ООН.

В связи с этим в принятой в воскресенье резолюции к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу обращена просьба повторно назначить Мохаммеда Чанде Усмана для "дальнейшего изучения потенциально новой информации" и "оценки ее доказательной ценности", а также "определения масштабов любого дальнейшего следствия" и "формулирования выводов по результатам уже проведенных расследований". В резолюции содержится призыв ко всем странам рассекретить "материалы, имеющие отношение к гибели Дага Хаммаршёльда", или передать их ООН.

Хаммаршёльд и 15 его спутников погибли в ночь на 18 сентября 1961 года в авиакатастрофе близ Ндолы. Шведский дипломат направлялся на переговоры с лидером сепаратистов в конголезской провинции Катанга Моизом Чомбе, чтобы убедить того заключить перемирие с правительством Северной Родезии. Обломки самолета, на котором летел генсек, были найдены в 15 км от аэропорта. В качестве основной версии авиакатастрофы на протяжении многих лет называлась ошибка пилота, однако высказывались предположения, что на самом деле гибель Хаммаршёльда стала результатом заговора, к которому причастны спецслужбы ряда стран.

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