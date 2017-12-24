В Одесской области на избирательном участке в селе Лиманка задержали трех человек. Об этом сообщает сайт "Опоры".

Выявлена попытка выдачи членом комиссии избирательного бюллетеня лицам, которые не являются избирателями и не зарегистрированы в Подольске Одесской области.

На избирательный участок была вызвана следственно-оперативная группа, которая задержала трех человек и проводит следственные действия с ними и двумя членами комиссии.

Также отмечается, что на этом участке выдавали бюллетени людям, которые не должны голосовать на этом избирательном округе.

"Такая ситуация вызвала возмущение избирателей и скандал между ними, кандидатами в депутаты в этом округе и председателем комиссии", - отмечают наблюдатели.

Как сообщала "Страна", в воскресенье, 24 декабря, в Украине проходят выборы депутатов и местных голов в 51 объединенной территориальной общине. Всего за нарушения на местных выборах было открыто 10 уголовных дел.

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