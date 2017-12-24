Украина собирается ввести биометрический контроль для россиян раньше, чем планировалось - с 27 декабря вместо заявленныого 1 января. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей старнице в Facebook.

По его словам, уже с 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами.

Также Шкиряк напомнил, что 1 января 2018 уже с 00.01 каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять отпечатки пальцев и "весь комплект биометрических данных".

"Все КПП на границе уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола", - подчеркнул он.

Фото: facebook.com/zoryan.zoryan

Как сообщала "Страна", Турчинов жестко пошутил про биометрический контроль россиян.

Напомним, 600 тысяч биометрических паспортов украинцев стоят в очереди на печать.