В понедельник, 25 декабря в большинсве областей Украины прогнозируются дождь и сильный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Дождь ожидается на северо-западе, севере и востоке Украины, а также в Днепропетровской области и Запорожье, но на северо-востоке будет мокрый снег.

Погода 25 декабря в Украине будет теплой, а температура в основном составит +8 градусов. Правда, ветер так и останется сильным. По сообщению метеорологов, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на западе и востоке Украины.

Что касается Киева, как утверждает синоптик, 25 декабря здесь будет сильный ветер, местами дождь, а в течение дня будет наблюдаться от +4 до +7 градусов.

Как сообщала "Страна", всего за день настоящей зимней погоды в Киеве за сутки пострадали больше сотни человек.

Также "Страна" писала, что Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством. Праздник от решил праздновать дважды.