Генштаб опроверг заявление РФ о "просившем статуса беженца военном ВСУ"
Информация об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности.
Об этом вечером 24 декабря заявили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
"Военнослужащие ВСУ верны присяге, украинскому народу и своему конституционному долгу", - подчеркнули в Генштабе.
Российская сторона сообщала, что якобы по словам военного, в ВСУ он служил по контракту и самовольно покинул часть.
Свой проступок военнослужащий объяснил "неуставными взаимоотношениями в украинской военной части".
Ранее в штабе АТО заявили, что на Донбассе нарушено перемирие, о котором договаривались в Минске накануне.
Утром в субботу перемирие сохранялось.
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