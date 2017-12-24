Информация об украинском военнослужащем, который якобы обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца, не соответствует действительности.

Об этом вечером 24 декабря заявили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

"Военнослужащие ВСУ верны присяге, украинскому народу и своему конституционному долгу", - подчеркнули в Генштабе.

Российская сторона сообщала, что якобы по словам военного, в ВСУ он служил по контракту и самовольно покинул часть.

Свой проступок военнослужащий объяснил "неуставными взаимоотношениями в украинской военной части".

Ранее в штабе АТО заявили, что на Донбассе нарушено перемирие, о котором договаривались в Минске накануне.

Утром в субботу перемирие сохранялось.