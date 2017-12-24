Президент Украины Петр Порошенко выступал в министерстве иностранных дел по случаю дня дипломатической службы Украины и сделал оговорку в своей речи. Видео опубликовано на странице президента в Facebook.

"Дорогие друзья, никто, наверное, не знает, подлость украинского режима лучше, чем мы - украинцы", - отметил Петр Порошенко в своем выступлении.

Конечно же, президент имел в виду "российский режим".

В своем выступлении Петр Порошенко также отметил, что предвестник МИДа - Генеральное секретарство международных дел было создано сто лет назад в Украинской народной республике.

"И сегодня миссия украинского дипломата, как и века назад, - защищать доброе имя своего государства и своего народа, доносить миру правду о том, за что Украина борется и почему эта борьба важна для других", - отметил он.

Оговорка президента на 12 минуте 56 секунде

Как сообщала "Страна", ранее Антон Геращенко заявил ,что "Порошенко и дипломаты просто обманули Россию с Минскими соглашениями".

Напомним, официальный Минск хранит молчание по поводу высылки своего дипломата из Украины.