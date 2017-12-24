Власти Саудовской Аравии требует от принца аль-Валида бин Талала, которого задержали по делу о коррупции, около 6 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что аль-Валид бин Талал не признает своей вины и отказывается оплатить эту сумму. Вместо с этим он заявил, что готов пожертвовать в пользу государства значительной долей в своей компании Kingdom Holding Co при условии, что продолжит ее возглавлять.

Напомним, в стране задержали 11 принцев по борьбе с коррупцией. Всем задержанным предъявлены обвинения в отмывании денежных средств.

Как сообщала "Страна", задержанные принцы в Саудовской Аравии передадут властям $100 миллиардов в обмен на свободу.

Также напомним, что Король Саудовской Аравии отказался отрекаться от престола в пользу сына.