Поляк Павел Станчак, который стал вице-президентом "Укртрансгаза", 23 декабря был назначен на должность главы предприятия официально. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в "НАК "Нафтогаз України".

Станчак более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа. В 2003–2004 годах в польской компании PGNiG он отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы (ГТС) и образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. После этого он до 2008 года был техническим директором и членом правления Gaz-System, а сейчас занимает ту же должность в PGNiG Technologie S.A.

В августе наблюдательный совет "Нефтогаза" согласовал избрание Станчака на пост президента "Укртрансгазу".

Как сообщала "Страна", 20 сентября глава "Нефтогаза" Андрей Коболев заявил, что Служба безопасности Украины заблокировала назначение. А 6 ноября НАК "Нефтогаз Украины" избрал Станчака вице-президентом и членом правления ПАО "Укртрансгаз" сроком на один год.