Обломки пропавшей у берегов Папуа-Новой Гвинеи австралийской подлодки сумели найти спустя 103 года поисков. Об этом сообщает ВВС.

Подлодка HMAS AE1 стала первой потерей среди субмарин стран Антанты в Первой мировой войне. На ее борту находились британские и австралийские матросы. Экипаж - 35 человек.

В общей сложности, на ее поиски отправлялись 13 экспедиций. Лишь последней удалось обнаружить подлодки неподалеку от островов Дьюк-оф-Йорк.

Эта находка разрешила самую старую военно-морскую тайну Австралии, министерство обороны назвало ее самой важной находкой в истории военно-морского флота страны.

Экспедиция использовала для поисков подводный дрон, который изучал морское дно, передвигаясь в толще воды примерно в 40 метрах над ним.

Обломки были обнаружены на глубине 300 метров.

Поисковая группа провела небольшую поминальную службу по погибшим на борту подлодки.

Правительство Австралии сообщило, что постарается разыскать потомков членов экипажа и связаться с ними. Оно намерено совместно с властями Папуа-Новой Гвинеи принять меры по увековечению этого трагического события, произошедшего более 100 лет назад.

"Я верю, что это поможет ощутить душевный покой семьям и потомкам членов экипажа, отдавших свои жизни. Возможно, со временем мы узнаем, почему затонула подлодка", - сказала министр обороны Австралии Марис Пейн.

Фото: ВВС/AUSTRALIAN GOVERNMENT

Как сообщала "Страна", в исчезновении аргентинской подлодки нашли немецкий след. Речь идет о двух компаниях Ferrostaal и EnerSys-Hawker, которые ремонтировали и меняли детали пропавшего судна. В том числе, они меняли аккумуляторы, о неисправности которых успел сообщить капитан перед тем, как связь с субмариной оборвалась.