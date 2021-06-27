В последнее время самопровозглашенными "хозяевами" улиц Киева стали водители арендованных электросамокатов. Это удобный и доступный способ передвижения, которым все чаще пользуется молодежь. Но удобный он пока только для самих "самокатчиков" — чего не скажешь о пешеходах и водителях авто.

Отсутствие разметки и специально отведенного места для езды на электросамокатах влечет за собой дорожный хаос на улицах столицы. Кроме того, пользование электросамокатом не урегулировано законодательно: специальных правил дорожного движения для самокатов в Украине не существует.

На практике водители арендованных самокатов ездят, как и где им вздумается, нарушая при этом все возможные правила дорожного движения.

Как следствие — в Киеве началась волна массовых "самокатных ДТП". В соцсетях киевляне жалуются, что пешеходов регулярно сбивают несущиеся по тротуару водители самокатов.

А тем временем служб проката электросамокатов в Киеве появляется все больше. В столице уже становится тесно не только на проезжей части, но и на тротуарах.



"Страна" провела эксперимент: мы арендовали электросамокат, чтобы доехать от редакции до Верховной Рады, и при этом постараться по дороге не попасть в ДТП. Мы также выяснили, как нардепы хотят отрегулировать движение на самокатах в Украине.

Главное препятствие — люди

В Киеве есть несколько сервисов, предлагающих взять в аренду электросамокат на определенное время. Но без смартфона сделать это нереально. Чтобы забронировать самокат, нужно скачать приложение на телефон и посмотреть по онлайн-карте, где поблизости есть свободный транспорт. А это, как оказалось, ещё тот квест: пока дойдёшь до адреса, где стоит свободный самокат, его могут забрать те, кто оказался ближе или шустрее.



Нам удалось арендовать самокат возле метро Льва Толстого лишь со второй попытки. До этого выбранные нами самокаты забирал кто-то другой. Правда, за отдельную плату самокат можно забронировать через приложение на определенное время.

Чтобы разблокировать самокат и поехать, необходимо зайти в приложение, отсканировать QR-код на руле самоката, оплатить онлайн, определиться, нужно ограничивать себя в скорости или нет. И все, можно ехать.



К слову, ограничитель скорости значит, что ехать можно не больше 15 км в час. Но эту функцию можно и не активировать. Тогда удастся разогнаться до 25-35 километров в час.



За поездку установлена поминутная оплата. Более дешёвый вариант — две гривны за минуту, вариант подороже — четыре гривны. Правда, чем обусловлена разница в цене — загадка, так как самокаты визуально отличаются лишь цветом и весом.



Самокат оснащён кнопкой газа возле правой руки, тормозами — возле левой руки, сигнальным гудком также возле левой руки. А между ними находится переключатель света.



После разблокировки началось самое интересное. Человеку, который ни разу не стоял на самокате, необходимо потратить 20 минут и провести онлайн консультацию с коллегами, чтобы разобраться, как правильно на нем стоять и ехать.

Одновременно плюс и минус пользования электросамокатов в том, что для езды на нем не нужно получать права. Никаких документов, свидетельствующих о владении навыками езды на данном транспортном средстве, в Украине не существует. Поэтому ездить на самокате может кто угодно и в каком угодно состоянии. Главное, чтобы при себе был смартфон и деньги на банковской карте.



Журналисты "Страны" решили не терять времени на уроки езды на самокате и сразу же отправились в Верховную Раду.

Правда, маршрут больше напоминает популярное шоу "Последний Герой" — препятствия поджидают "самокатчика" на каждом углу.

Первое и главное препятствие — люди.

Вначале пешеходы на тротуарах сыпали нам вслед проклятия и разбегались восвояси, а некоторые особо отчаянные не реагировали даже на звук сигнального гудка. Как оказалось — просто не слышали, были в наушниках, что сразу же повышает их шансы быть сбитыми водителями самокатов.

Были и более агрессивные персонажи, которые покрывали нас всеми известными матерными словами. Однако по тротуару нам посчастливилось ехать не долго: нужно было либо зайти в подземный переход, чтобы перейти на нужную сторону дороги, либо выйти на проезжую часть.



Мы испробовали сразу два варианта. Но как оказалось, чтобы затащить самокат в подземный переход, нужно его вначале поднять, что под силу далеко не каждому — самокат тяжёлый. Так что мы решили ехать по проезжей части. Но как только мы вышли на дорогу, взбунтовались водители машин: они сигналили, кричали, мол, давайте быстрее, а некоторые снисходительно рекомендовали убраться с их пути по-хорошему.

Поэтому мы решили ехать к Верховной Раде в обход по тротуару — так безопаснее и для нас, и для всех вокруг.



Стоит отметить, что ехали мы без защитного шлема, как и преимущественное большинство водителей самокатов.



За 25 минут в пути мы не преодолели и половины маршрута. Хотя навигатор показывает, что пешком от метро Льва Толстого до Верховной Рады можно дойти за 37 минут. Так что утверждение, что самокат — это быстро, на самом деле, неправда. Все зависит от того, как вы относитесь к собственной безопасности и безопасности окружающих. Ну, и до какого предела готовы разогнаться.



Второе препятствие на пути водителя самоката — плохие дороги. А точнее, ямы.



Здесь водителю электросамоката нужно выбирать: либо наехать на кого-то, либо попасть в яму и упасть самому. Мы не заметили яму и чуть не врезались в идущего впереди мужчину. После этого самокат стал всячески сопротивляться движению и начал буквально жить своей жизнью.

Внезапно на Крещатике он начал ехать сам, таща нас за собой, как бешеная лошадь тащит обессиленного наездника. С горем пополам нам удалось дотащить самокат на плечах к Кабмину, так как под гору он едет слабо и нужно все равно останавливаться и помогать "железному коню".



После очередной незамеченной ямы и проклятий от пешеходов, самокат не выдержал и начал жалобно пищать, раздражая окружающих ещё больше. Тормоза самоката окончательно устали почти у стен парламента и отказались тормозить возле пешеходного перехода. Нам просто повезло, что на светофоре горел "зелёный".

В итоге кое как нам удалось добраться к Верховной Раде, потратив на это целый час. Хотя на метро от станции Льва Толстого до Крещатика можно добраться за 11 минут, а после — пройтись ещё восемь минут пешком. То есть традиционный общественный транспорт и ноги сэкономят вам минимум полчаса пути по центру Киева.

К тому же, даже арендованный электросамокат требует парковки: учитывайте, что вам нужно будет еще найти специально отведенное место, где можно оставить самокат после поездки. А это тоже время.





Места, где можно оставить самокат, отмечены на карте в мобильном приложении. Если оставить транспорт где попало, нужно будет заплатить 100 гривен штрафа. Нам повезло, так как наш самокат можно оставить возле гостинцы "Киев", что недалеко от Рады.

Но и тут не все так просто: мы потратили еще десять минут на то, чтобы правильно "припарковать" самокат. Транспортное средство нужно отставить в определенном положении, которое изображено на фото в приложении. После того, как программа одобрила паркинг нашего самоката, поездку приложение закрывает. Миссия выполнена.



В итоге мы потратили больше часа на эту рискованную поездку, во время которой подвергли опасности окружающих и себя, да еще и нарушили большинство правил дорожного движения. Но по крайней мере, сами остались целы и не задели окружающих.





Самокаты вне закона

В украинских Правилах дорожного движения (ПДД) эксплуатация электросамокатов никак не регламентирована. По сути, на самокатах можно делать все, что угодно, и ездить на них, как угодно. Никакой ответственности за это не предусмотрено.

Юристы объясняют "Стране", что самокаты вообще в Украине официально не являются участниками дорожного движения. Действующие в Украине ПДД определяют правила поведения разных участников на дороге – от автомобилей до гужевого транспорта. Но в ПДД нет современных электронных велосипедов, моноколес и самокатов, которые в последнее время захватили Киев.

Катастрофу с отсутствием законодательной базы для движения электросамокатов признавал и мэр Киева Виталий Кличко.



"Проблема в том, что на сегодня у нас нет четких правил езды легкого электротранспорта, который также может развивать скорость до 50 км/ч и создавать аварийные ситуации", - заявлял Кличко.

Раньше в мире транспортных средств все было просто и понятно. Автомобили ездят по проезжей части, пешеходы ходят по тротуарам. И знают, что им грозит за нарушение ПДД. В ПДД подробно прописана ответственность пешехода, автомобилиста, даже велосипедиста, но не предусмотрена ответственность за нарушение правил для водителя самоката.



А тем временем на дорогах и тротуарах их становится все больше. Урбанисты говорят, нашествие электротранспорта в крупных городах неизбежно - это есть прогресса. Уже сегодня только в Киеве ездит почти 4 тысячи прокатных электросамокатов, и к концу года ожидается до 7 тысяч.

Но все они в Украине пока – вне закона.



Это значит, что передвигаться на электросамокатах формально не запрещено, но и официально не разрешено. В то же время, запрета на продажу, прокат и управление электросамокатами в законодательстве Украины нет. А по Конституции действует принцип: "Все, что прямо не запрещено законодательством – разрешено".

То есть, как правильно ездить на электросамокатах – никто не знает. Но все ездят.

Уже больше года в Верховной Раде "лежит" законопроект №3023 про персональный легкий электротранспорт. Закон уже проголосован в первом чтении, но на этом все остановилось.



Данный законопроект вносит поправки в Правила дорожного движения. Новшества касаются одно-двух и трехколесных механических транспортных средств, а именно: электроскутеров, сигвеев, гиробордов, гироскутеров.



Главное изменение: водители электротранспорта имеют право ездить по велосипедным дорожкам, а если таковых нет, то по краю проезжей части или по обочине.

Также данный закон обязывает:



· Использовать технически исправный транспорт.



· Двигаться попутно с другим транспортом.



· Оборудовать транспорт звуковым сигналом, если позволяют его конструктивные возможности использовать включенную фару в темное время суток, одежду со светоотражающими частицами и световые поворотники.



· Не перевозить пассажира, если это не предусмотрено конструкцией транспорта.



· Не держать в руках устройства связи во время движения.



· Не управлять транспортом в нетрезвом состоянии.



· По краю проезжей части, улицы можно ездить, достигнув 16 лет, так как человек должен иметь представление о дороге, а дети до семи лет должны использовать лёгкий электротранспорт под присмотром взрослых, двигаясь исключительно по тротуару.



Один из авторов законопроекта №3023 Александр Горенюк, депутат фракции "Слуга народа", связывает задержку подготовки закона с продолжением дискуссии по вопросам дорожного движения. А именно: депутаты не могут определиться, стоит ли разрешать электросамокатам ездить по тротуару или только по велодорожкам.



"Непонятно, стоит ли предоставлять возможность электросамокатам двигаться по тротуарам, а если и давать, то в каком объёме, нужен ли шлем или нет. Коллектив, который принимает решение в Раде — достаточно автомобилецентричен, поэтому сложно объяснять людям о пользе электротранспорта. Сейчас дискуссия разделила голоса таким образом: половина людей за то, что, чтобы ездить по тротуарам, а половина — только по велодорожкам. Пробуем до конца 20 июля проголосовать законопроект в комитете, а потом вынести в зал", - рассказывает Горенюк.

В разговоре со "Страной" это подтверждает Анна Даниленко, заместительница главы "Урбанрады" Киева.



"Проблемный момент состоит в разделении между теми, кто топит за полный запрет езды по тротуарам и теми, кто поддерживает такую езду. Из-за того, что есть этот конфликт, законопроект тоже "висит". Пока никто в Кабмине вопрос легкового персонального транспорта не поднимает, потому что ПДД для велосипедистов устарели, а тут уже надо регулировать весь новый транспорт", – утверждает она.



Александр Горенюк уверен, что данным законом нужно признать водителя электротранспорта участником дорожного движения, которому запрещено ездить в нетрезвом состоянии, говорить по телефону во время движения (это не касается гарнитуры-Bluetooth).



Также парламентарии обсуждают, стоит ли обязать водителей электросамокатов сдавать экзамены по правилам ПДД.

"На велосипеде нужно сдавать экзамен? Они же часто тоже ездят 30-40 км в час. Нам нужно двигаться в сторону либеральной политики в сфере персонального транспорта. Наоборот, можно ужесточить правила получения водительских прав и ответственность за выдачу "левых" прав. Вот там нужно следить внимательно", - отмечает Горенюк.

Отдельная проблема - неготовность городской инфраструктуры к нашествию электротранспорта.

"Скажу за Одессу, так как я одессит: тротуары убитые и запаркованные, городская власть ничего с этим не делает. 2021 год на дворе, а у нас до сих пор лишь пара километров велодорожек. Мы учли это в законопроекте и разрешили при отсутствии велодорожек ездить по краю улицы или обочины. По тротуарам можно двигаться с ограничением до 20 километров в час и с ограничением в массе электротранспорта — не больше 35 килограмм", - рассказал "Стране" Горенюк.

А как в Европе?

В Европе регулирование участников дорожного движения на электрофицированных транспортных средствах построено на двух принципах.



Первый: безопасность как самого водителя, так и транспортного средства и других участников дорожного движения.



Второй: ответственность перед третьими лицами в случае дорожно-транспортного происшествия.



В Польше электросамокаты приравняли к велосипедам, к личному транспорту и электромобилям. Им разрешено ездить по велодорожкам и специальным полосам на дорогах. Также можно ездить и по тротуарам, если его ширина не меньше 2 метров, а рядом нет велодорожки или дороги с ограничением езды до 30 км/ч.



При этом детям до 10 лет запрещено ездить на самокатах даже в сопровождении родителей. А вот на велосипеде - можно. Только перед этим ребенок должен получить карту велосипедиста, пройдя легкий экзамен с вопросами по ПДД в школе.



В Бельгии легкий электротранспорт со скоростью до 18 км/ч может ездить по тротуарам и велодорожкам. Весь транспорт, который может развивать скорость свыше 18 км/ч, попадает под общие правила ПДД.



В Германии к разработке правил для владельцев легкого электротранспорта подошли основательно. Там электросамокаты могут передвигаться с максимальной скоростью 20 км/ч, а ездить на них можно только с 14 лет. При этом права водителю самоката не нужны, но страховка обязательна. В Германии также действует система штрафных баллов: если подросток нарушит правила, в дальнейшем у него могут быть сложности с получением прав в совершеннолетнем возрасте.



Также в Германии самокатам запрещено ездить по тротуарам. Можно только по велодорожкам и проезжей части, если велодорожки рядом нет. Шлем рекомендуется, но не обязателен. Разработана шкала со штрафами для водителей самокатов: за отсутствие фонарика, отсутствие страховки, вождение в пьяном виде и другие нарушения ПДД штраф составляет от 15 евро до 500 и выше.



В Британии на дорогах разрешены только прокатные самокаты, большинство из которых в принципе не могут превысить установленную законом скорость 10 км/ч.

Чем закончится "самокатобаттл"

Прокатные службы электросамокатов утверждают: они не нарушают закон. А все претензии по поводу аварийных ситуаций, которые создают самокаты на дорогах и тротуарах, переадресовывают законодателям.



"Правила безопасности движения на персональном легком электротранспорте не закреплены на законодательном уровне в Украине. Эксперты Bolt поднимали и будут поднимать этот вопрос в публичной плоскости для ускорения процесса законодательного урегулирования", – заявил "Стране" Тарас Потичный, региональный менеджер Bolt в Украине.



Анна Даниленко рассказала "Стране", что основной причиной ажиотажа вокруг ДТП при участии электросамокатов является относительная новизна такого вида транспорта, а вероятность попасть в травматические ситуации увеличивается из-за нарушений со стороны владельцев авто.



"У нас больше опасности что, идя по тротуару, в тебя может влететь машина. Только за 2020 год 132 человека были убиты на дорогах. То, что сейчас кажется, что происходит много случаев – это потому, что самокаты в новинку, и эти случаи очень сильно "подсвечиваются". Это абсолютно нормально, что новый транспорт вызывает много дискуссий, но все устаканится через год-полтора. Например, в Варшаве "самокатосрач" был два года назад, сейчас уже спокойнее, но у них делают хорошую инфраструктуру", - объяснила она.



Даниленко добавила, что на электротранспорт растет спрос, хотя развитие прокатного бизнеса может негативно повлиять на город.



"Если они будут все сосредоточены в центре, это может не очень хорошо повлиять на город, но с тем, что мобильность у нас ухудшается и общественный транспорт деградирует, то люди все больше оценивают удобство передвижения на самокатах и их количество будет расти. Пользователей, которые покупают личные самокаты, по моим подсчетам, уже стало больше, чем велосипедистов", - говорит эксперт.



Учитывая все эти факторы Анна Даниленко считает, что на данный момент Киев не предназначен для электросамокатов, а полноценная инфраструктура появится в столице не раньше, чем через 7-10 лет.



"Этот транспорт развивается вопреки, а не благодаря. Когда появится соответствующая инфраструктура, то 10-15% транспортных поездок люди будут совершать не на машинах. Понимая процессы внутри КГГА, я могу сказать, что от начала до реализации проекта проходит три года. Поэтому полноценная инфраструктура нас появится не раньше, чем через 7-10 лет", - резюмирует Даниленко.

Но если пока на всей территории Украины самокаты остаются вне закона, то в столице уже предприняты первые шаги для их легализации. Но пока только на уровне местных властей.

Так, на днях Киевская городская государственная администрация (КГГА) и операторы услуг проката электросамокатов в столице Вolt, Kiwi, Scroll, BikeNow, Zelectra, Jet и Vzhooh подписали меморандум о сотрудничестве и договорились о мерах регулирования движения электросамокатов.

Среди главных ограничений, установленных меморандумом, - снижение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.

Кроме того, вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты.

"Это исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, отдельных государственных органов, правоохранительных органов, а также субъектов, ведущих деятельность в сфере национальной безопасности и обороны", - заявил заместитель главы КГГА Константин Усов.

Помимо этого, в Киеве четко утвердят паркоместа для самокатов, с которых можно будет стартовать. А операторы взяли на себя обязательства страховать каждого пользователя в случае несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также за вред, причиненный имуществу третьих лиц - с покрытием от 100 тыс. грн.

"Этот меморандум - лучшая сделка, которую можно заключить на сегодняшний день. Он будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон, который будет определять статус и порядок деятельности электросамокатов и других средств электромобильности", - заявил Усов.