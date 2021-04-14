В начале апреля “Страна” писала о нелегальной работе во время локдауна отеля “11 Mirrors”. Как убедилась "Страна", гостиница не просто работает, но и предоставляет постояльцам широкий спектр привилегий, которые недоступны обычным украинцам во время карантина.

Например, гости отеля посещали спортзал “Fizika”. А на рецепции нашему журналисту предоставили целый перечень ресторанов столицы, которые продолжают работу и во время локдауна и где без проблем можно забронировать столик.

После публикации “Страны” власти Киева заявили, что спортивный клуб “Fizika” закрыли, отель “11 Mirrors” оштрафовали, а работу ресторанов “BAO” и “Хлебный” приостановили.

Но как оказалось на практике, ряд заведений из списка, который предоставили “Стране” на рецепции отеля “11 Mirrors”, все же продолжают работать.

“Страна” под видом клиента посетила рестораны “BAO”, “NAM”, “Par Bar” и своими глазами увидела, как рестораны продолжают принимать гостей и во время локдауна.

Черный вход в “BAO”

Для чистоты эксперимента корреспондент “Страны” бронировал столики в ресторанах с другого номера. Такая конспирация не случайна: администраторы заведений проверяют всех, кто желает подпольно попасть в рестораны во время локдауна, через программу “Getcontact”, которая определяет, как владелец телефона подписан у других людей.

Забронировать столик в ресторане “BAO”, который расположен по адресу улица Мечникова 14/1, не составило особого труда. По звонку администратор сходу предложила столик в нижнем зале. К слову, чтобы попасть в ресторан, не нужно знать никаких паролей.

— Как подъедете, наберите и вас встретят. Только нужно будет зайти через “черный” вход, — сообщила администратор.

Так и произошло. У “черного” входа в ресторан нас встретила администратор и провела в зал. Примечательно, что кухня ресторана открыта для глаз гостей, то есть, можно посмотреть, как повара готовят еду во время карантина. При этом у некоторых из них маска спущена ниже носа.

Ресторан “BAO” работает во время локдауна в Киеве. Видео: "Страна.ua"

“BAO” позиционирует себя как ресторан современной китайской кухни, а также как единственное место, где можно почувствовать себя императором, попробовав утку по-пекински.

Действительно, цены в “BAO” с императорским размахом. Цена той самой утки по-пекински (на шестерых) – 5900 грн. А, например, салат с тунцом и манго стоит 297 гривен, американо с молоком — 75 гривен.

"Черный" вход в “BAO”. Фото: "Страна.ua"

Примечательно, что оплатить счет в этом подпольном заведении можно через терминал. Тогда как другие "нарушители локдауна" в основном принимают только наличку, чтобы не показывать активность на своих счетах во время карантина.

Расчетный счет и чек в ресторане “BAO”. Фото: "Страна"

Даже несмотря на то, что работу ресторана во время локдауна уже останавливали, “BAO“ продолжает полноценно работать для всех желающих, в чем “Страна” убедилась лично.

“NAM” без пароля и без чека

Забронировать столик в ресторане вьетнамской кухни “NAM” во время локдауна так же просто, как и в “BAO“. И проходят туда клиенты по такой же схеме.

Администратор по телефону сообщила стандартную инструкцию, как попасть в ресторан через “черный” вход, где гостей встречает охранник и провожает в зал.

Ресторан “NAM” работает во время карантина. Фото: "Страна"

Несмотря на то, что в заведении немноголюдно, на кухне во всю кипит работа. Повара тоже работают в открытую.

Работа на кухне ресторана “NAM”. Видео: "Страна"

Цены в “NAM” достаточно высокие. Например, 150 мл самого дешёвого “Prosecсo” обойдется в 160 гривен, а тим самы “Сяо Лун Бао” (пельмени с креветками и курицей — Ред.) – 179 гривен. К слову, это одни из самых дешевых позиций в меню. Самое дорогое блюдо – императорская утка (1365 грн за порцию).

Впрочем, в “NAM” соблюдают минимальную конспирацию: хоть и предложили оплатить счет банковской картой, но чек не дали.

Никаких сториз в “Par Bar”

Если в ресторане “НАМ” было не так много людей, то в “Par Bar” вечером практически все столики заняты желающими покурить кальян и выпить коктейль.

“Par Bar” – популярное заведение из списка, который предлагали гостям на рецепции отеля ”11 Mirrors”. Ресторан находится в центре Киева на улице Шота Руставели, 10.

Во время бронирования столика администратор заведения предупреждает, что расчет только наличными, а зайти нужно через “черный” вход. Никаких паролей при этом знать не нужно, но все же есть одно правило для всех гостей.

— Никаких фото или сториз для Instagram, — предупредил официант в зале.

Естественно, ни о каком соблюдении масочного режима и социальной дистанции здесь не слышали. В зале заняты практически все места, свободные столики то и дело пополняются новыми гостями.

Практически все столики заняты в “Par Bar”. Видео: "Страна"

Цены здесь довольно демократичны как для заведения в центре Киева. Например, покурить обычный кальян в “Par Bar” обойдется в 370 гривен, американо на кокосовом молоке стоит 75 гривен, а безалкогольный мохито — 90 гривен.

В “Par Bar” можно покурить кальян во время локдауна. Фото: "Страна"

Естественно, никакого чека по факту отплаты мы не получили, официанты предоставляют только расчётный счет.

Расчетный счет в “Par Bar”. Фото: "Страна"

Итак, как убедилась “Страна“, заведения из списка отеля “11 Mirrors” по-прежнему подпольно работают. А чтобы пренебречь карантинными ограничениями, понадобится всего 5 минут. Достаточно просто набрать номер телефона этих заведений и забронировать там столик.