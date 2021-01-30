В Музее космонавтики имени Сергея Королёва в Житомире – первые рабочие дни после локдауна.



Я умышленно не говорю, что журналист – хочу проверить, какой прием здесь оказывают обычным посетителям, желающим больше узнать об освоении человеком космоса.



На часах – 12.45. Подхожу к кассе, чтобы заказать экскурсию – но меня огорошивают новостью:



– Мы через 15 минут закрываемся – обед. Приходите через час!



"Вот это бы Илон Маск удивился, – мелькает в голове. – Представляю: приезжает он в Житомир, в музей Королева – а тут обед, закрыто, sorry!"



Две недели назад президент Украины Владимир Зеленский лично пригласил сюда американского миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.



История этого публичного приглашения началась со "зрады": 12 января, в 114 годовщину со дня рождения великого ракетостроителя, Украина решила поспорить в Твиттере с Россией о том, чей Королев - советский или украинский? К спору присоединился и Илон Маск. "Он был великолепен", - написал Илон Маск под постом Роскосмоса о Королеве, где последнего назвали выдающимся советским конструктором. Причем сделал Маск этот твит на русском языке.

Памятник Сергею Королеву в Житомире. Фото: Анастасия Товт, Страна

В Украине в этом увидели "зраду". И чтобы ее перебить, Зеленский и позвал Илона Маска в Украину – в музей космонавтики имени Королева в Житомире.



Воспользуется ли Илон Маск этим приглашением – вопрос открытый. По крайней мере, в самом музее не получали вестей о готовящемся приезде Илона Маска. Да и ему пока что не до Житомира: Маск собирается отправить в космос первый частный экипаж с туристами и строит планы по заселению Марса.



Зато сюда приехала "Страна", чтобы выяснить, что именно в музее Королева мог увидеть Илон Маск – если бы тот все-таки вдруг приехал.



"В облраде из-за Илона Маска был переполох"

До открытия музея после обеда остается час. Этого времени вполне достаточно, чтобы прогуляться по Житомиру и составить мнение о городе, в котором родился выдающийся ракетостроитель и конструктор космических кораблей Сергей Королев.



Житомир выглядит как довольно бедный райцентр со всеми его атрибутами: плохой мобильной связью, старыми обветшалыми домами, разбитыми дорогами и "привередливыми" светофорами. На многих улицах они почему-то отключаются, когда загорается зеленый свет.



Помимо, собственно, музея – в Житомире особо не на что посмотреть. Даже территория вокруг этого места неухоженная, серая и явно требует ремонта. Как и само здание музея – старая советская постройка снаружи покрыта грязью и плесенью, краска давно потеряла цвет и в целом выглядит непрезентабельно.



Рядом – заброшенный пустырь, на месте которого еще несколько лет назад должен был появиться планетарий. Но – не срослось: при строительстве обнаружили нарушения. В музее называют подрядчика "недобросовестным", а сама постройка заморожена. С подрядчиком у музея уже 8 лет идут суды.

Музей космонавтики имени Королева в Житомире. Фото: Анастасия Товт, Страна

Музей Королева состоит из двух зданий, расположенных на одной улице напротив друг друга. Первое – мемориальный дом-музей, где родился Сергей Королев. Второе – Национальный музей космонавтики, где собраны плоды его деятельности.



В прошлом году музею исполнилось 50 лет. Он был основан в 1970 году, через четыре года после смерти Королева. А в сентябре прошлого года музей получил статус национального. По такому поводу музей даже посещал Владимир Зеленский.



– Зеленский приезжал к нам и был приятно впечатлен нашей коллекцией. А когда он пригласил Илона Маска в Житомир, переполох в облраде такой был, вы не представляете! – Признается экскурсовод Наталья из дома-музея Королева.



– А почему переполох?



– Сам музей-то хороший, но территория вокруг такая убитая, показывать нечего, дороги… Музей с одной строны недостроен, там планетарий хотели сделать, а потом – непонятно, суды идут. Были выделены деньги, их во что-то вложили, а когда начали проверять, оказалось, там песок из Донецка возили. А когда забивали сваи, из земли вообще шла вода, – вспоминает экскурсовод.



Видно, что разговор о недобросовестном строительстве ей неприятен, и она спешит поскорее перейти к главной теме нашей встречи – судьбе Сергея Королева, который родился в этом доме на улице Дмитриевской в Житомире, а после стал главным конструктором ракет в СССР.



Украинский Илон Маск



Молодое поколение мало что знает о Королеве и его вкладе в космонавтику. Хотя такое забвение незаслуженно и несправедливо.



Королева вполне можно считать "Илоном Маском 20 века". Он создатель первой в мире космической ракеты. По сути, еще полвека назад Королев начал делать то, что сейчас продолжает развивать его американский коллега. Именно разработки Королева сделали возможным освоение человеком космоса.



Разница между ними в том, что имя Илона Маска и его ракеты знает весь мир. Он публичный человек, пользующийся уважением, влиянием и заработавший на своем бизнесе миллионы.



А о том, кто такой Королев, конечно, хорошо знали в СССР. Правда, информация о нем стала доступна только после его смерти.

По сути, о вкладе Королева в науку стало известно из его некролога.

Сергей Королев, фото из открытых источников

При жизни Королева спроектированные им аппараты уже летали в космос. Под его руководством был организован и осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и полет первого космонавта планеты Юрия Гагарина.



Но мало кто знал, что это сделал Королев.

Дом-музей Королева в Житомире. Фото: Анастасия Товт, Страна

Его работа была строго засекречена – чтобы уберечь самого гениального конструктора и его разработки от иностранных разведок.



– Королеву даже не разрешали фотографироваться. Вот почему сохранилось так мало его фотографий, – объясняет экскурсовод.



Только после смерти Королева весь Советский Союз и весь мир узнал, что именно благодаря ему человек смог полететь в космос. Его именем назывались улицы в советских городах. А в 1996 году наукоград в Московской области получил имя Королев.



Все знают, кто такой Юрий Гагарин, а день его полета в космос – 12 апреля 1961 года, – празднуется как День космонавтики. Но без космического корабля, который для него спроектировал Королев, астронавт не смог бы облететь Землю и не стал бы мировой знаменитостью.



Сам Королев всю жизнь оставался в тени. Его даже хотели выдвинуть на Нобелевскую премию, но советская власть не пожелала раскрыть имя главного конструктора ракет Нобелевскому комитету. Тогда же Хрущев сказал знаменитую фразу: "Автор запуска спутника – весь советский народ".

Нобелевским лауреатом Королев так и не стал. Но остался дважды Героем социалистического труда – это единственные его награды.

Так выглядят билеты в музей Королева, которые сотрудники почему-то называют "путевками". Фото: Анастасия Товт, Страна

До 1966 года, когда Королев умер, в этом доме в Житомире жила другая семья – обычные люди, которые и не подозревали, что пользуются той же кухней, что и главный конструктор ракет в СССР.

Так самый обычный дом превратился в мемориал гения человечества.

В этой комнате в ночь 30 декабря 1906 года (по новому стилю – 12 января 1907 года) родился Сергей Королев. В то время детей рожали дома. Фото: Анастасия Товт, Страна

Сын учителя русского языка

Мать Сергея, дочь нежинского купца Мария Николаевна Москаленко, была родом из Нежина. А отец, Павел Яковлевич Королев, выходец из Беларуси, преподавал в Житомире в Первой мужской гимназии русский язык и словесность.

Фотографий, где родители Сергея Королева запечатлены вместе, не сохранилось – когда ребенку исполнилось полтора года, родители разошлись. Мать уехала учиться на Высших женских курсах в Киев, а Сергей Королев рос с бабушкой и дедушкой в Нежине.

Сергей Королев в детстве. Фото: Анастасия Товт, Страна

Позже мать Королева снова вышла замуж, и новая семья переехала в Одессу. Отчима, Григория Баланина, Королев всю жизнь называл отцом. И именно он привил Сергею Павловичу интерес к полетам. Изначально будущий ракетостроитель хотел стать пилотом.

Фото молодого Сергея Королева, когда он учился на пилота. Фото: Анастасия Товт, Страна

Образование Королев получал в Киевском политехническом институте на факультете летательных аппаратов, однако его специальность спустя два года расформировали, и тогда Королев перевелся в Московское высшее техническое училище (МВТУ) имени Н. Э. Баумана, самое престижное на то время учебное заведение в СССР. Тогда же Королев начал конструировать свои летательные аппараты.



После окончания университета Королев попал в группу энтузиастов, которые занимались разработкой первой ракеты на жидких компонентах топлива, которая была бы пригодна для запуска в космос.

Копия первой ракеты, которую сконструировал Королев в 1933 году. Фото: Страна

Организация, в которой работал Королев, называлась ГИРД – сами участники расшифровывали эту аббревиатуру как "группа инженеров, работающих даром".



Руководство ГИРДа обвинили в политической измене, начальство расстреляли. А членов организации, включая Королева, в 1938 году арестовали. В заключении Королев пробыл шесть лет. За которые подорвалось его здоровье и распался брак.





У Королева было две жены. Единственная дочь Королева от первого брака, Наталья, до сих пор жива – работала врачом и проживает в Москве. Когда ей было три года, отца арестовали, после чего брак распался. Фото: Страна

Сломанная челюсть и судьба



Из Бутырской тюрьмы, где ему сломали челюсть, Королева этапировали на Колыму. Часть пути на Колыму проходит по морю. Интересно, что по дороге с прииска Королёв заболел и оказался в лазарете, из-за чего не успел на корабль, отплывающий на Колыму. Этот пароход затонул в Японском море во время шторма. По сути, это опоздание спасло ему жизнь.



– Королев мог погибнуть еще тогда. Ему просто "повезло". Хотя это очень условно. Ту зиму с 1939 по 1940 год из 500 заключенных переживет только 200 человек, среди которых – Королев. Но он потеряет почти все зубы от цинги, – продолжает свой рассказ экскурсовод.



На золотом прииске Мальдяк на Колыме Королев, вместе с другими арестантами, мыл золото.



– Королев до конца жизни пронесет неприязнь к золоту, роскоши, богатству. Он никогда ни первой, ни второй жене не делал подарков из золота, – акцентирует экскурсовод.



А в 1940 году на пороге была Великая отечественная война. И дипломированных специалистов, инженеров среди заключенных начали возвращать для работы над стратегическими военными разработками.



В эту когорту людей попал и Королев.

Глобус из рабочего кабинета Королева в Подмосковье хранится в мемориальном доме-музее в Житомире. Сейчас в его честь называется город в Московской области – Королев, где жил и работал Королев. Фото: Страна

В Подмосковье Сергей Королев трудился над разработкой космических ракет. Был создан секретный объект – НИИ 88, где под руководством Королева группа конструкторов спроектировала первую советскую ракету Р1, усовершенствованная модель которой в 1957 году вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли. А в 1961 году – под руководством Королева Юрий Гагарин полетел в космос.

Так выглядел первый искусственный спутник Земли, который удалось запустить в космос благодаря Королеву. Фото: Страна

– Королева реабилитировали, то есть извинились перед ним, только в 1955 году, – отмечает экскурсовод Наталья. – Но он находил в себе силы творить все это время. Для Королева главным было его творчество.



Первый космический корабль "Союз" полетит в космос только через год после смерти Королева, хотя создан был при его жизни. Он и сегодня летает вокруг Земли.



Умер Королев на операционном столе, абсолютно неожиданно.



– В начале 1966 году ему должны были удалить полип в прямой кишке, но оказалось, что там опухоль. Стали готовить его к общему наркозу, но что-то пошло не так. Для того чтобы дать наркоз, надо было ввести трубку, а Королёв не мог широко открыть рот – как раз из-за давнего перелома челюсти. И он умер на операционном столе, – рассказывает экскурсовод.



"Солнечные панели у нас работали с 68 года"



После экскурсии по дому, в котором родился Королев, возвращаюсь в музей космонавтики.



Экскурсию мне проводит мужчина, у которого вместо маски на нижней половине лице повязана черная бандана. Ожидаю узнать еще больше о разработках Королева, но вместо этого половину экскурсии приходится слушать о Холодной войне и космической гонке США и СССР – в котором последний выигрывал до момента, пока американский астронавт Нил Армстронг не сделал первый шаг по Луне.



В целом впечатления от музея смешанные. Не хватает интерактивности и современности – перед глазами старые советские экспонаты, и во время экскурсии не могу отделаться от ощущения, что читаю учебник по истории. А хочется не только прошлого, но и настоящего, и будущего.

Музей космонавтики в Житомире. Фото: Анастасия Товт, Страна

Хотя в музее есть действительно уникальные экспонаты – те же космические корабли "Союз", производства 1967 года, которые до сих пор запускают в космос.



– Да, "Союз" – "Запорожец" по сравнению с Dragon Илона Маска. Но тем не менее – они до сих пор летают в космос и доказали свою эффективность. Иностранцы, которые приходят к нам на экскурсию, с душевным трепетом заглядывают в летательные аппараты, которые побывали в космосе. Вот французы свой аппарат спрятали под прозрачный купол – и к нему не подходи, не трогай. У нас же можно заглянуть внутрь, вдохнуть этот космический запах. Где еще это может сделать обычный человек? А когда к нам приходят китайцы, они ходят с открытым ртом. Они считают панели с солнечными батареями современными технологиями, а у нас это уже работало с 1968 года! – говорит замдиректора музея Виктория Четвертак.

Космический корабль "Союз" производства Сергея Королева. Фото: Анастасия Товт, Страна

– А у вас нельзя посидеть в симуляторе космолета, чтоб почувствовать себя астронавтом? – Интересуюсь я под конец, вспоминая, что такую возможность предоставили президенту Зеленскому во время его визита в этот музей.



– Вообще у нас симулятор есть, вон в том углу стоит. Но сейчас карантин – нельзя. И вообще, туда нужно записываться в очередь, когда он уже будет работать, – отвечает экскурсовод.



– Ну Илону Маску-то вы наверняка разрешите залезть в космодром, если он приедет, правда? – Подтрунивая, интересуюсь.



Экскурсовод даже растерялся: "Ну, мы его ждем, конечно, но не знаем, когда он приедет… Когда приедет, тогда и приедет", – бросает экскурсовод уже на ходу, предлагая на прощание пофотографироваться в музее.

Так выглядит капсула, в которой находится космонавт. Фото: Анастасия Товт, Страна

Из разговора с замдиректора музея выясняется полный спектр возможностей, которыми располагает это место. Здесь есть даже очки виртуальной реальности, надев которые, можно пройтись по Луне.



Я впервые надеваю VR-очки – тяжелые, оказывается. Открываю глаза и оказываюсь на Луне. Вижу каждый кратор бугристого, белесого грунта, каждый камешек. Кручу головой вправо-влево, вверх-вниз – под ногами лунная поверхность, над головой – космос, на черном полотне которого поблескивают звезды. А вдалеке – огромная, прекрасная планета Земля. Я хожу по Луне! И прямо перед собой вижу кадр из будущего: проект поселения на Луне – большие белые контейнеры, в которых, возможно, скоро будут жить первые люди. Невероятно. Причем эти VR-очки – разработка днепровского предприятия КБ "Южное" - некогда флагмана в ракетно-космических разработках СССР.

В музее космонавтики в Житомире есть VR-очки, с помощью которых можно оказаться на Луне. Фото: Анастасия Товт, Страна

Виктория Четвертак с готовностью говорит, что музею есть что показать Илону Маску.



– Мы всегда готовы его принять. Маск восхищается Королевым как инженером. По сути, Маск сделал то, о чем говорил и над чем работал Королев. Последняя работа Королева – ракета Н1, которая должна была лететь на Луну, но проект оказался неудачным. А Маск воплотил мечты Королева. Абсолютно неуместный вопрос с такой издевкой задают нам некоторые журналисты – что вы будете показывать Маску в Житомире? Покажем музей, покажем улицу Дмитриевскую, где мы находимся. Это место, где родился человек, который перевернул историю 20-го века! – Рассказывает замдиректора музея.



Оказывается, улица Дмитриевская в Житомире стала родиной не только Королева, а и многих других выдающихся личностей, которые связали свою жизнь с космосом.



– Помимо Королева, здесь родился Леонид Грищук (астрофизик, который доказывал Общую теорию относительности Эйнштейна), и Сергей Якименко. Сережу Якименко я помню. Он бегал сюда в ближайший садик, а сейчас работает в США в Америке, в компании, которая поставляет комплектующие в Space X Илона Маска. Представляете, как тесен мир? – рассказывает Виктория Четвертак.



Из космоса границ не видно



Сотрудники музея вообще не понимают спора о том, "чей Королев".



– Как, чей Королев? Советский он. Что тут спорить? – искренне удивляется экскурсовод музея. – Просто родился-то Королев в Житомире, но потом жил уже в России. Сейчас в Московской области даже город в его честь называется – Королев (раньше назывался Калининград).



Экскурсовод из дома-мемориала Королева считает так же.



– Ох, Королева раздирают все! Он советский конструктор. Он работал в Советском Союзе. Но Россия его берет себе, так как предприятия, на которых он работал, находились там. А родился-то он в Житомире, и от этого тоже никуда не денешься. Композитор Александра Пахмутова в 1997 году, которая писала песни о космонавтике, когда в космос летал первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк, приезжала к нам в музей и говорила: "Не надо делить на Россию и Украину – это было общее наше дело". Это наследие Советского Союза, – считает экскурсовод Наталья.

Экскурсия по музею космонавтики в Житомире производит двоякое впечатление. Фото: Анастасия Товт, Страна

Виктория Четвертак и вовсе считает, что вступать в споры и тянуть одеяло на себя – русский Королев или украинец, – глупо.



– Да, мы гордимся, что Королев родился у нас в Житомире. 24 года он провел в Украине, у него до конца жизни был такой типичный украинский говорок. Но возможности для реализации своих идей он получил в Москве – это объективно. Разработки таких людей, как Королев, принадлежат человечеству. Космонавты сами говорят, что "из космоса границ не видно". Не видно, кто какой национальности. Поэтому делить, причем на уровне посольств, это очень некрасиво. И это многое говорит об уровне тех людей, которые там работают, – говорит Виктория.