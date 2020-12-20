19 декабря в Киеве зажглась главная елка страны. А вместе с ней вмиг погас карантин.



Открытие новогодней ярмарки на Софийской площади побило все рекорды по количеству людей. Несколько сот человек еще за два часа до открытия толпилось вокруг рождественской ели, а к моменту, когда елка наконец зажглась (хоть и с 40-минутным опозданием), на площади негде яблоку было упасть.



Про "шляпу раздора" все уже забыли. Еще недавно главная елка Киева разделила людей на два враждующих лагеря – тех, кто "за" шляпу на верхушке новогодней ели, и тех, кто "за" традиционную звезду. Но по итогу оказалось совершенно не важно, что украшает верхушку елки.



Важно, что изголодавшиеся по обществу и веселью украинцы смогли хотя бы на один вечер забыть про пандемию и просто… Жить.





На новогодней ярмарке в Киеве никто не соблюдает социальную дистанцию и почти не носят маски. Фото: Страна

На Софийской площади пахнет глинтвейном и сладкими вафлями. И совсем не пахнет карантином.



Температура – около ноля, но на Софийской площади тепло. Главным образом благодаря тому, что никто не соблюдает социальную дистанцию. Очереди за горячим глинтвейном занимают десятки метров, люди буквально «дышат друг другу в спины», но держатся плотной толпой. Боязнь, что кто-то проскочит без очереди за горячительным напитком, сильнее страха перед коронавирусом.



– Вы не боитесь такого столпотворения? – Интересуюсь у пожилой женщины в очереди за сладкими вафлями. Она в маске, но спущенной ниже носа. За руку держит маленькую девочку, которая то и дело спрашивает, когда уже их очередь делать заказ.



– Вы знаете, я с марта месяца сидела взаперти, что уже просто надоело! – Признается бабушка. – В кои-то веке у меня с внучкой появился повод выйти в люди. И я не собираюсь упускать эту возможность. Заболею – так и будет. Но бояться уже просто нет сил.



Подобной философии придерживаются многие посетители рождественской ярмарки. Самый частый ответ – не боимся заболеть. Сколько можно сидеть дома?

Общее настроение: надо успеть нагуляться как следует перед январским локдауном.

Новогодняя елка на Софийской площади в Киеве. Фото: Страна

Лишь изредка в толпе мелькают лица в масках. У половины из них маска надета лишь для вида – прикрывает только подбородок. А большинство собравшихся вообще игнорирует карантинные ограничения, включая респираторы и безопасную дистанцию.



Вот мимо меня, чуть ли не локтями расталкивая людей вокруг, пробирается мужчина средних лет – спешит за картошкой фри в один из «домиков», где торгуют едой. Мужчина становится в очередь, тяжело и шумно дыша. Он без маски.



– Так а шо тут такого? – Искренне удивляется он моему вопросу о карантинных нормах. – Я ж на открытом воздухе стою, шо со мной будет? И вообще, мы же с вами на святом месте находимся, между двумя старинными соборами. К тому же, сегодня день Святого Николая. Я человек верующий. И Коленька (это он, видимо, о святом), и Боженька меня от всех вирусов защитит, – после этих слов мужчина трижды крестится, глядя на колокольню Софии Киевской. И тут же затягивается сигаретой, выпуская дым на стоящих вокруг него людей.



Но есть и те, кого такое столпотворение пугает.



– Мы на елку только издалека посмотрели, но близко к ней не подошли. Очень много людей, опасно. Мы – антиковид, – объясняет молодая пара, прогуливающаяся возле памятника Богдану Хмельницкому.





На рождественской ярмарке в Киеве курсирует детский паровоз. Фото: Страна

А тем временем возле новогодней ели люди чёкаются пластиковыми стаканчиками, смакуя терпковатый вкус Рождества. И последнее, о чем они думают в эту минуту – коронавирус.



Дети ездят у пап на шеях, чтобы лучше разглядеть лесных зверушек, живущих на новогодней елке. Там и белки, и кролики, и совы. А под елкой на страже порядка стоят сказочные гномы и мухоморы почти в человеческий рост. Малыши с азартом катаются на карусели и ездят вокруг елки на специальном детском паровозе. А в толпе ходят разодетые Деды Морозы, в обнимку с которыми фотографируются и взрослые, и дети.



Пусть организаторам ярмарки не удалось сохранить сказочную шляпу на верхушке елки, но у людей, настолько измученных постоянными запретами на веселье, сказку все-таки не отнять.

Их не испугал даже пожар, возникший прямо во время зажжения елки. Секунду назад из файеров на одной из металлических конструкций возле елки искрился салют, а мгновение спустя ярким пламенем загорелся декоративный бант.

Искры летели прямо на головы людей, стоящих под файерами. Это был единственный момент за весь вечер, когда толпа расступилась.

Но ненадолго. Даже такой казус на открытии рождественской ярмарки не сломил настрой украинцев на праздник.





Из-за салюта в честь открытия новогодней елки загорелся декоративный бант. Фото: Страна

Софийская площадь сегодня – другой мир внутри Киева, где коронавируса не существует. И пусть в километровой очереди за глинтвейном то и дело слышится подозрительный кашель, все продолжают стоять. Не затем они сюда пришли, чтобы пугаться каждого чиха.



После открытия новогодней елки очевидно одно: украинцы слишком долго сидели дома. Они слишком соскучились по толпе, по теплу, по ощущению причастности к чему-то объединяющему и доброму. А когда еще объединяться и делиться теплом, если не на Рождество и Новый Год?



Поэтому сейчас, буквально за несколько недель до введения полного январского локдауна, украинцы наслаждаются моментом. Гуляют, как в последний раз. Встречают знакомых, целуются и обнимаются при встрече.



Пьют, веселятся, фотографируются, танцуют, чтобы не замерзнуть. Да – без масок, без дистанции. Но и без страха.

Все ради долгожданного ощущения праздника и хотя бы недолгого возвращения к "нормальности" жизни.