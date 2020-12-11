В коридоре одного из столичных травмпунктов ждёт приёма у врача молодой человек. Сидит на кушетке у стены, опершись на костыль. Одна нога – в ботинке, вторая – босая. Кожа на стопе покраснела и опухла. Скорее всего, сломана.



Длинный костыль достигает середины коридора. Вот мимо проходящая женщина с подвешенной на косынке рукой случайно цепляется ногой за костыль и чудом не падает.



– Не сдохла на гололеде, так теперь сдохну из-за твоего костыля! – Бросается на него с руганьюженщина, а парень виновато бубнит что-то, извиняясь, и отодвигает подальше к стене свой костыль.



Он сидит в травмпункте уже шесть часов. А в очереди перед ним – ещё больше 20-ти человек.



– Неудачно вышел из маршрутки. Как в том анекдоте. Шел, поскользнулся, упал. Очнулся – гипс. Ну, почти. Чтобы гипс наложить, мне ещё часа два в очереди подождать надо, – жалуется парень с костылем, указывая на заполненный людьми коридор.



Подобных рассказов сегодня слышало много больничных стен. Истории людей, пришедших за последние сутки в травмпункт, идентичны: поскользнулись на льду.

В киевских травмпунктах – ажиотаж из-за гололеда. Сотни людей с переломами, вывихами и ушибами. Фото: Страна

Травмпункты Киева с самого утра бьют рекорды по обращениям искалеченных граждан. Всему виной – гололёд, который со вчерашнего вечера окутал улицы столицы.



"Уже в 10 утра было около 50 обращений. Обычно к этому времени приходит всего 5-7 пациентов", – рассказывает "Стране" ортопед-травматолог Киевской клинической больницы №7 Александр Рассоха.



По его словам, в основном люди обращаются с переломами верхних и нижних конечностей. Также случаются растяжения, вывихи, разрывы сухожилий, ушибы.



В трех травмпунктах, которые посетила «Страна», за сегодня уже побывало более 100 человек. И врачи прогнозируют, что это только начало. Поздним вечером, когда люди будут добираться домой с работы по скользким улицам, травм станет ещё больше.



"У нас в три раза больше людей, чем обычно. По состоянию на 18.00 – около 100 обращений. В обычный день – 30-40", – отмечает Александр Рассоха.





Люди стоят в очередях в травмпункт с самого утра и до вечера. Фото: Страна

В коридоре травмпункта на Левом берегу Киева – не протолкнуться. Многие жалуются, что ждут медицинской помощи с 9-10 утра. Очереди начинаются у самого входа в больницу.



И каждые несколько минут к очереди добавляются новички. Вновь и вновь раздаётся самая страшная больничная фраза:



– Кто крайний?



И самый страшный ответ:



– Да мы уже и сами не знаем…



Несколько самых активных пенсионерок обступили заветную дверь, за которой ведёт приём травматолог. Самопровозглашенные вахтерши пристально следят за тем, чтобы вдруг не пролез кто без очереди.



– Что значит, никого не пускаете?! Я был за этой женщиной! – Возмущается мужчина перед кабинетом.

– Нет, за ней я заняла! А вы пришли позже!

– Пропустите меня, так болит нога, уже нет сил ждать, – просит пожилая женщина. Но в потоке ругани из-за места в очереди ее не слышат.



– Да мне только спросить!

– Я только справку подписать!

– Просто заберу направление на рентген!



– Дамочка, здесь всем "на минуточку" и "только взять направление". Идите в конец очереди.

– А где конец?

– Где-то там, – размашистым жестом указывает "вахтерша" в другой конец коридора.



Здесь столпилось около 30 человек. Большинство – пенсионеры, но есть и молодые люди. Многие хромают и чуть ли не дерутся за сидячие места на кушетке. Те, кто травмировал руку, тихонько стоят под стеночкой. Мол, вы садитесь, а я еще могу потерпеть.



Многие здесь с самого утра, и стоят в очереди по третьему кругу. Больничный порядок такой: сначала нужно отстоять очередь за направлением на рентген, затем вторую очередь – на сам рентген. Для него еще и нужно подняться на 7-й этаж. И уже с результатом рентгена вернуться на 1-й этаж и снова отстоять в очереди к травматологу. И только после этого квеста в трех очередях тебя перебинтуют или наложат гипс.



Один круг беготни по этажам и кабинетам занимает по несколько часов. Для тех, у кого, вероятно, сломана нога, эта полоса препятствий почти непреодолима.



Наконец удается определить, кто в очереди крайний. Это пожилой мужчина, тоже пострадавший от гололеда.



– Черт меня дернул пойти утром в магазин! – Вздыхает пенсионер, представившийся Виктором Ивановичем. – И шел вроде осторожно, потихонечку. И ботинки специально обул на резиновой подошве. А упал на ровном месте. Половину льда прошел, вторую – не осилил. И вот результат – сухожилье на руке порвал. Сейчас будут вправлять и гипс накладывать.



У Виктора Ивановича в очереди – уже «вторая ходка». Он уже взял направление и сделал рентген на 7-м этаже, теперь ждет гипс. Квест близится к завершению. Но сразу предупреждает: если мне к травматологу, то за ним уже три человека заняло очередь.



Самое интересное, что на подходе к травмпункту тоже «каток». Если кто и не упал до прихода в больницу, то имеет все шансы заработать перелом на выходе.



В одном из детских травмпунктов Киева людей немного – до десяти. Но рентгенолог говорит, рано радоваться.



– Наплыв начнется после шести, когда родители с работы вернутся. И завтра до 12 дня. Сегодня уже были ушибы, переломы – полный набор. Много детей падает, – говорит рентгенолог в детской травматологии.



– Сегодня я ребёнка так и не смогла довести до школы. Мы упали возле здания районной администрации, и ребёнок разбил губу, – говорит «Стране» сидящая в очереди мама с девочкой лет восьми. Нижнюю губу прикрывает белая салфетка, от крови сравнявшаяся в оттенке с детской розовой курткой.





Покалечившиеся из-за гололеда люди вынуждены стоять в трех очередях по несколько часов, чтобы получить помощь врачей. Фото: Страна

В другом травмпункте картина аналогичная: весь коридор забит людьми. В очереди томится около 20 человек человек: часть из них – на рентген, часть – к травматологу. Все они упали, поскользнувшись на льду.



– Это еще очередь наполовину рассосалась, – говорит мужчина, который привел к травматологу своего пожилого отца. Они здесь второй час.



– Мы попали в «час пик». Самый большой ажиотаж был в обед, когда все пенсионеры резко решили сходить в магазин «за хлебушком». Вот и мой пенсионер тоже из таких «счастливчиков». Хоть бы не перелом! – Кивает мужчина на пожилого отца. Тот старается держаться поближе к кабинету врача, держа одну руку согнутой в локте.



Меня сразу инструктируют: мол, если вы упали, вам надо «поймать» медсестру («какая-то девушка в синем халате»), она выпишет бумажку на рентген, потом нужно подойти вон к «той тете в полосатой кофте», сделать снимок, потом в «оглядову», потом, если есть смещение, в «перевязочную».



Выяснения на тему, кто за кем стоял в очереди, тут тоже длятся бесконечно. Кто-то занимает место в оба кабинета, а кто-то, не дождавшись приема, молча уходит домой.



– А знаешь, милый, мне уже лучше. Рука почти не болит, – пятится к выходу из больницы женщина, и тянет за рукав мужа.



– Ничто не лечит лучше вида больничных очередей, – комментируют в коридоре. И тихо радуются: на одного человека меньше.



Вот в коридоре появляется травматолог – высокий мужчина средних лет в зеленом врачебном костюме. Он прохаживается взад-вперед, и говорит кому-то по телефону:



– Стараемся, но полный коридор людей! Будем работать без отдыха. Если такое будет всю ночь, я и на ночь останусь, – говорит доктор. Кладет трубку, оглядывает очередь уставшим взглядом и спрашивает: кто еще без направления на рентген?



Врач проводит осмотры прямо в коридоре, в толпе людей. Отводит в сторону молодую девушку, прощупывает ей кисти, на которые та упала. Прямо там, в коридоре, ставит диагноз – ушиб мягких тканей, советует выпить обезболивающее и идти домой.



– Я, конечно, могу выписать направление, но ждать рентгена придется часа 3-4. Быстрее не получится, – честно предупреждает медик.



"Стране" травматолог говорит, что за полдня принял 75 пациентов. Это без учета тех, кто сейчас ожидает в коридоре. "Очереди – с 8-ми утра. Чувствую, и ночью так же будет", – говорит доктор.



В толпе говорят обо всем и ни о чем. Обсуждают погоду, диагнозы – и, конечно, политику. Причем именно сегодня все эти три темы оказались тесно переплетены. Большинство винит в своем падении не сам гололед, а городскую власть. Которая не позаботилась вовремя о том, чтобы предотвратить такую нагрузку на травмпункты.



– Вроде же все следят за прогнозами погоды. Почему каждый раз, когда выпадает снег или дождь, у нас коллапс? – Искренне недоумевает женщина со сломанным пальцем.



– Не за тем я за Кличко голосовала. Неужели так сложно было еще вчера посыпать тротуары солью, песком или чем их там посыпают?! – Жалуются друг другу пенсионеры в очереди на рентген.



– Я тут с 9-ти утра. Очереди – сумасшедшие. Ну а как иначе? У нас же коммунальщики отдыхают, лед никто не убирает. Вот и получили сракопад, – ругается мужчина.



Ну а если на городские власти надежды мало, то чтобы избежать гипса, медики советуют по возможности избегать похода на улицу до тех пор, пока погода не изменится. Если выйти все же нужно, нужно надевать обувь на прочной и плоской подошве (никаких каблуков!), передвигайтесь мелкими шажками, скользя, как на лыжах. Идти стоит медленно, не бежать, обходить места с наклонной поверхностью. И лучше двигаться ближе к стенам, поручням и заборам, чтобы было за что ухватиться при потере равновесия.



"Если падаете, старайтесь смягчить падение, сгруппироваться, присесть. Но не высовывая руки вперёд – это, как правило, и есть причина переломов верхних конечностей", - предупреждает Александр Рассоха.