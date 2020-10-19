Уже в следующее воскресенье, 25 октября, по всей Украине пройдут местные выборы. Но для жителей Черниговщины этот день будет особенным.

Если в остальных городах избирателям предложат проголосовать только за кандидатов в местные органы власти, то жителям Черниговской области - еще и выбрать нового представителя в Раду по 208 округу, который стал внезапно вакантным.

Народный депутат от этого округа Валерий Давиденко был найден мертвым с огнестрельным ранением 23 мая в офисном центре в Киеве.

Таким образом у лидера “Радикальной партии” Олега Ляшко появилась возможность вернуть себе мандат.

После смерти Давиденко назначили довыборы в Раду - на тот же день, что и местные выборы.

Здесь и попытается вернуться в Раду Олег Ляшко, тем более, что он уже избирался по этому округу в 2012 году.

- Я пойду на этот округ и выиграю выборы... Все люди хотят, чтобы Ляшко был в парламенте, потому что Рада без Ляшко - как село без церкви, - заявил радикал.

Его ближайшие конкуренты - кандидат от “Слуги Народа” Анатолий Гунько (на прошлых выборах он шёл по соседнему 209-му округу от "Батькивщины", но проиграл) и вдова погибшего нардепа Давиденко - Людмила (идет самовыдвиженцем). Всего же ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов в народные депутаты в этом округе.

На парламентских выборах "Радикальная партия" Ляшко не набрала проходной барьер и не попала в Раду. Предстоящие довыборы по 208 округу - шанс для главного радикала вернуться в большую политику.

“Страна” же отправилась на Черниговщину, чтобы пообщаться с местными жителями и понять - готовы ли они вновь проголосовать за Олега Ляшко и как к нему относятся.

Столько бумаги на бюллетени перевели

Центр 208 округа - небольшой город Бахмач с населением 17 тысяч человек. Почти все жители - от детей до пенсионеров, - ездят по улицам на велосипедах еще советского дизайна. Это - главное средство передвижения по городу.

Чтобы понять, насколько далеко зашла тут бедность, достаточно взглянуть на здание казначейства Бахмачского района: помещение сдают под магазин косметики и нижнего белья. Рядом с табличкой с названием госучреждения через окно видно развешенные внутри колготки и бюстгалтеры.

В здании казначейства Бахмачского района разместился магазин с нижним бельем. Фото: Анастасия Товт, Страна

Многоэтажные дома в Бахмаче соседствуют с хилыми хатынками в частном секторе, рядом - ржавые гаражи и огороды. Здесь почти у каждого есть огород, где жители выращивают цветы и овощи на продажу. За счет этого и выживают, признаются местные.

Проблемы города - традиционны для украинской глубинки: плохие дороги, нищета, безработица. Местные в основном ездят на работу в Киев или продают продукты с собственных огородов. Торговать домашними грушами, луком, чесноком, помидорами и зеленью на стихийный рынок в Бахмач приезжают и жители соседних сел.

Работать здесь особо негде: несколько продуктовых магазинов, банки, мелкие точки с техникой и одеждой. Ни больших предприятий, ни заводов, ни перспектив.

- Раньше тут были пекарни, завод Химмаш, хлебокомбинат, молоко-консервный завод был, на котором делали сгущенку, масло, сметану… Маслозавод и мясокомбинат закрыли… Ничего не осталось - все разворовали. Молодежи у нас нет - все в Киев уехали или за границу. Ни один студент в Бахмач еще не вернулся, - говорит “Стране” местная жительница, торгующая калиной на стихийном рынке в центре города.

Бахмач - центр 208 одномандатного округа на Черниговщине. Фото: Анастасия Товт, Страна

В Бахмаче параллельно идет агитация по двум направлениям: местные выборы и довыборы в ВР.

Местные жители в разговорах со “Страной” откровенно признаются, что уже запутались, кто и куда баллотируется. От количества “бумажек”, которые придется заполнять на избирательном участке, жители Бахмача в шоке.

- Это нам “повезло”: целых пять бюллетеней. Только в Раду - 18 кандидатов! Как в них разобраться - вообще не пойму. И зачем столько бумаги перевели? За кого не голосуй, все равно порядка как не было, так и не будет. И никто нам ничем не поможет. Все обещают, а как только во власть попадают - всё, - говорит “Стране” пенсионерка Татьяна Сергеевна, которая продает опята на местном рынке.

- А чем вам мог бы помочь новый депутат от округа? - Интересуюсь у нее.

- Например, чтобы наш район не переносили в Нежинский. Автобус чтобы из сел в Бахмач чаще, чем три раза в неделю ходил. И чтобы почта у нас приходила не раз в неделю, а почаще. Я получаю пенсию 14 числа, и мне ее дадут только через неделю. Газеты даже выписывать не могу - пока Укрпочта ее доставит, она мне уже будет не нужна - из телевизора все новости узнаю. Разве что в туалет с этой газетой пойти.

- А у меня в селе нет ни одной аптеки, негде таблетки купить, - подключается к разговору еще одна торговка. Она приехала в Бахмач торговать грушами из соседнего села Беловежи. - Медпункт у нас есть, но что они могут? Приехать, давление померять и уехать? А лекарства где брать? У моего мужа микроинсульт, так мне в Бахмач приходится в аптеку ездить, - жалуется она.

- Я зимой закрываю все комнаты в доме и живу на кухне, чтобы экономить на отопление. Дом отапливать надо, а нечем. Дети разъехались, живу одна - экономлю, - добавляет еще одна продавщица, торгующая медом.

Ляшко календарики раздавал

В преддверии выборов в Бахмаче, как и в любом другом городе, жители делятся на две электоральные категории.

Первые знают наизусть имена всех кандидатов и точно определились со своими фаворитами. Вторые - совершенно аполитичны: вообще не в курсе, кого, куда и зачем будут выбирать 25 октября - мол. На улицах слышатся обрывки разговоров: жители обсуждают, что такой-то кандидат обещает повысить зарплаты и пенсии - не понимая, что этими вопросами занимается не местная власть, а Кабмин.

Некоторые даже впервые узнают от журналиста “Страны” о том, что в день местных выборов состоятся еще одни - микро-выборы в парламент. И ещё больше удивляются, что на избирательном участке им встретится бюллетень с фамилией Ляшко.

- А, так Ляшко баллотируется в Раду? А я думаю, чего это он к нам приезжал… - Так отреагировал на вопрос страны житель Бахмача Юрий, с которым “Страна” разговорилась возле продуктового магазина.

Агитацию в Басмаче проводят возле секонд-хенда. Фото: Анастасия Товт, Страна

Несмотря на такой весомый лот - мандат в Верховной Раде, - агитацию на округе кандидаты проводят вяло. Гораздо активнее рекламируются региональные и общенациональные партии, нацеленные занять кресла в местном совете. При этом удивительно, что кандидаты от партии самого Ляшко на выборах в местные органы власти вообще почти не видны.

Агитаторы от разных политсил расставили брендированные палатки в главных “тусовочных местах” Бахмача - возле супермаркета и секонд-хенда. Здесь агитаторы раздают газеты от “Батькивщины”, местной партии “Рідний дім”, “Свободы”. Есть тут и палатка кандидата от “Слуги народа” Анатолия Гунько. Возле рынка - два баннера Людмилы Давиденко. А штабы основные игроки разместили в здании “Приватбанка”.

Но по количеству рекламы всех переплюнула партия “Наш Край” - она выкупила большую часть билбордов в городе и завесила плакатами чуть ли не все стены на местном рынке. Это не случайно: кандидат от партии “Наш край” - директор Бахмачского рынка Григорий Данько.

Реклама партии “Наш край” встречается в Бахмаче на каждом шагу. Кандидат от партии Григорий Данько - директор местного рынка

А вот бордов Олега Ляшко в Бахмаче совсем не видно. За целый день в городе "Страна" не видела ни одной наружной рекламы и ни одной агитпалатки главного радикала.

Местные жители говорят, что он больше агитирует по окрестным селам, а в Бахмач заезжал на встречу с избирателями только один раз.

Пенсионерка Валентина Яковлевна на той встрече была, но утверждает, что кандидат ее не впечатлил.

- Ляшко только раз был, газеты и календарики раздавал. А зачем мне календарик?

- А что, я беру… Потом на агитгазетах режу сало, - возражает ее приятельница.

- Я на эти встречи даже не хожу… - говорит третья пенсионерка.

Ляшко и чернуха

Сам радикал заявляет о том, что конкуренты по округу пытаются оттянуть у него голоса и подкупить избирателей.

И на улицах Бахмача развешены листовки от Радикальной партии - обещают избирателям 25 тысяч гривен за заявление о подкупе.

Против Ляшко размещали и “чернуху”. Недавно в центре Бахмача появился плакат с изображением Ляшко и надписью “Боря, я возвращаюсь”. Подпись: “Олег”. Намек на старое знаменитое видео с компроматом на радикала, где он на допросе в 1993 году признается следователю, что согласился на гомосексуальную связь с неким Борей из Министерства внешнеэкономических связей.

Этот плакат своими руками в центре города повесил конкурент Ляшко по округу №208 - Василий Крутчак, журналист проекта “Исландия”. Крутчак даже не пытался этого скрыть. Сам он в комментарии “Стране” говорит, что на месте мгновенно появилась полиция: Крутчака задержали и завели на него уголовное дело по статье 157 УК (Воспрепятствование осуществлению избирательного права).

При этом Крутчак настаивает, что его действия не подпадают под эту статью.

- Я хотел пошутить. Повесил плакат, шел к машине, а через 3 минуты уже приехала полиция. Такой кипиш поднялся! Местные были в шоке - они никогда не видели столько полиции. И только потому, что в центре Бахмача появился борд против Ляшко. Борд сразу сняли, - говорит “Стране” Крутчак.

"Только и умеет, что коров целовать"

К Олегу Ляшко в Бахмаче отношение неоднозначное. Некоторые за него, а другие радикально против.

Но как минимум в городе его знают. О конкурентах Ляшко местные почти ничего не слышали.

- Ну, кто там есть, кроме Ляшко? - Вспоминает пенсионерка Тамара Ивановна, сидящая на лавочке в сквере. - Давиденчиха (Людмила Давиденко - Ред.), и как его, забыла…

- Гунько, Анатолий, - подсказывает забывчивой подруге другая женщина.

- Да, точно. Вообще никакой... Я за Ляшко буду голосовать. И в прошлый раз за него была.

Агитация на довыборах по округу №208 идет вяло. Гораздо активнее рекламируются партии, идущие на местные выборы

Есть у Ляшко и свои давние фанаты, готовые в подробностях расписывать, чем и кому он на округе помогает.

- Помогает всем, кто к нему обращается. Ляшко какому-то инвалиду квартиру купил. Это даже по новостям показывали. Я лично за него буду голосовать, - говорит Виктор, охранник в местном магазине.

Так выглядит центр Бахмача. Фото: Анастасия Товт, Страна

Противники же Ляшко особой заботы его не видят и в обещания не верят.

- Этот Ляшко мне уже надоел, - вздыхает сотрудница местного магазина бытовой техники Юлия. - Он только говорить умеет красиво. Обещает, что все у нас будет вот так (показывает палец вверх). Но мы ж в реальном мире живем. Как может быть хорошо, если у нас полный обвал? А Ляшко только и умеет, что коров целовать. И сказки рассказывать. А нам не рассказывать, нам делать надо!

В Бахмаче и пенсионеры, и дети передвигаются на велосипедах советского образца. Фото: Анастасия Товт, Страна

На центральном рынке Бахмача также к Ляшко отношение настороженное.

- Только не Ляшко. Он только хорошо говорит, а дела - нет. Не считаю я его серьезным человеком. Тем более, он уже был в Раде - и что? Что полезного сделал? - говорит женщина, и отрезает большими хозяйственными ножницами кусок клеенки для покупательницы.

- Мне не нравится ни Ляшко, ни Гунько, ни Давиденко, - поддерживает коллегу соседка по прилавку. - Я буду голосовать против всех.

Встретились “Стране” и такие жители Черниговщины, которые обращались к Ляшко за помощью - но безрезультатно.

- У меня у сына украли большую сумму денег, и мы знаем, кто, - рассказывает Евгения Петровна, жительница села Дмитровки Бахмачского района. - К нам как-то Ляшко приезжал, а он же весь такой “за народ!” Я к нему подошла, вкратце объяснила ситуацию. Он дал номер своего помощника, я ему всю информацию передала. А через какое-то время получила от секретаря Ляшко “отписку”: ваш следователь понижен в должности, дело передали в Чернигов… А следователя наоборот повысили! Понимаете, какое вранье? Написали, лишь бы я отстала! А сам Ляшко, наверное, моего обращения даже не видел. Хотя мог бы помочь, - возмущена женщина.

Центральная аллея в Бахмаче. Фото: Анастасия Товт, Страна

Молодые студенты Алина и Вова не спеша прогуливаются по центральной аллее. Они учатся в Чернигове, а на выходные приехали в гости к родителям.

- Как вы относитесь к Ляшко? - Спрашиваю у пары.

- Он двуличный, - после паузы отвечает парень. Девушка кивает.

- Всё политики двуличны разве нет?

- Да, но Ляшко двуличный в кубе.

- Почему?

- Потому что его политические лозунги не соответствует тому, как он ведёт себя в обычной жизни.

- А как он себя ведёт?

- Кричит про семейные ценности, жену для протокола себе завёл, а сам ездит в отпуск с парнями. Хотя мог бы стать лидером ЛГБТ-движения. Всё у него для этого есть, - говорит молодой человек.

- А самое обидное, что обычные пенсионеры вроде наших родителей ведутся на его клоунаду, - жалуется Алина.

Видимость борьбы между “слугой” и “радикалом”

Но при всем при этом на Ляшко работает то, что он единственный известный кандидат из тех кто баллотируется по округу.

- За него голосуют, потому что больше никого не знают из кандидатов, - такой аргумент слышим часто.

А почему так случилось - отдельный вопрос к партии "Слуга народа".

Президентская политсила по партийным спискам убедительно победила здесь на выборах в Раду летом прошлого года.

Сейчас рейтинг ее, конечно, уже не тот, но определенный процент поддержки все равно имеется. Учитывая крайне неоднозначное отношение людей к Ляшко, при наличии сильного кандидата "слуги" могли бы здесь побороться за победу.

Но вышло по другому.

"Слуга народа" выставила в качестве кандидата крайне невнятную кандидатуру Анатолия Гунько, который неудачно участвовал в выборах от "Батькивщины" на соседнем 209 округе. И уже тогда против него выложили много компромата: его связывали с бизнесменом Виктором Полищуком (хозяином торгового центра Гулливер), писали о земельных махинациях под Киевом и прочем.

И потому, когда Гунько выбрали кандидатом по 208 округу, многих поверг в недоумение такой выбор президента.

Источники “Страны” его называют техническим кандидатом. По их словам, победа Ляшко гарантирована закулисными договоренностями: мол, его спонсор - олигарх Ринат Ахметов заключил сделку с президентом Владимиром Зеленским.

“Под Ляшко “зачистили” округ. Достойных конкурентов у него нет. А с помощью Гунько, который толком даже не агитирует, создается видимость борьбы между “слугой” и “радикалом”, - полагает источник “Страны” в "Слуге народа".