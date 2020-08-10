Вчера в Минске попытались устроить Майдан: белорусы вышли на протест против результатов выборов президента. По данным экзитполов, бессменный с 1994 года президент Александр Лукашенко набрал почти 80% голосов. Тогда как его главная соперница на выборах - Светлана Тихановская — получила лишь 6,8% голосов. Окончательные итоги ЦИК намерен огласить 14 августа, но уже понятно, что с большим отрывом побеждает Лукашенко.

В победу Бацьки поверили не все избиратели. Сразу после закрытия избирательных участков центральные улицы Минска и других городов заполнили десятки тысячи протестующих, которые утверждают, что результаты выборов сфальсифицировали. Так много людей на улиц еще не выходило.

Акция протеста была яркой, но недолгой. Вскоре митинг разогнали жестким силовым способом - с применением светошумовых гранат, водометов, электрошокеров и выстрелов резиновыми пулями, дубинок. Очень много людей пострадало.

“Страна” поговорила с непосредственным участником вчерашних протестов в Беларуси, который своими глазами видел то, что происходило в центре Минска.

Он рассказал нам, что происходило вчера в Минске, и готовы ли белорусы устроить теперь уже не пробный, а настоящий Майдан.

Передаем его рассказ в виде прямой речи от первого лица.

Вчера вечером, в 20:00, когда закрылись избирательные участки, государственное агентство сразу же объявило - побеждает Лукашенко, причем с огромным отрывом. В это никто не поверил. Но в то же время все знали, что так будет.

После закрытия участков люди стали собираться в центре Минска. Кто-то говорил, что в пик протеста на улице было 250 тысяч человек, но это слишком много. На мой взгляд, там было до 100 тысяч человек. Но и это рекордная цифра для Беларуси.

В то же время в стране пропал интернет. Перестали работать сайты крупнейших СМИ, мессенджеры Telegram и Viber, а также VPN-сервисы. Для связи остались только обычные звонки по мобильному. Сегодня мне даже перестали приходить обычные смс - остались только звонки. Нет связи с внешним миром, нет интернета - не принимают даже карточки в магазинах, только наличные.

Здесь много операторов мобильной связи, но всеми точками доступа монопольно владеет одна государственная телерадиокомпания: она сказала вырубить - все вырубают. Они сделали это, чтобы оппозиция не могла собрать многочисленный митинг: они изначально держали связь в Telegram. Оппозиция говорит, что революция началась в Telegram, поэтому Лукашенко стал жестко все блокировать.

На выборы в Беларуси шли, как на праздник - все красивые, наряжаются. Многие были в белом - в знак протеста против Лукашенко. На тех, кто приходил в темной одежде, смотрели косо.

Те, кто голосовал за его соперницу Тихановскую, объясняют свой выбор так: мы не за нее, мы за возможности. Не против Лукашенко, а за сменяемость власти.

Люди после 20:00 начинали выстраиваться возле избирательных участков. Кричали комиссии: “Считайте честно!”. Данным экзитполов не верили. Люди фотографировали свои бюллетени, чтоб доказать фальсификацию.

В определенный момент они уже ничего не боялись, но когда начала подъезжать военная техника, стало страшновато.

Ты просто идешь себе по улице, как тут мимо проезжает БТР. Оттуда вылетает спецназ и бежит. И ты бежишь. Кого поймали - поймали, кого не поймали - ну, в следующий раз.

Кто-то убегал во дворы - ОМОНовцы за ними бежали туда. Кто смог, тот убежал.

Сначала ОМОН по привычке бросался на любую группу людей, идущих на митинг. Но им в помощь тут же подтягивались другие группы, которые шли мимо и спецназ просто забивали как мамонтов и обращали в бегство. Поэтому их тактика быстро поменялась. Они нападали только на небольшие группы или на одиночных прохожих. А на скопления людей шли большими силами шеренгами и колонами с поддержкой спецтехники.

В толпу бросали светошумовые гранаты, стреляли резиновыми пулями. Привезли специальные установки, чтобы глушить связь. Выстрелы, вспышки гранат… На улицах стояли фуры со спецтехникой внутри - мне сказали, они могут направить на митингующих незаметный сигнал, от которого пойдет кровь из носа или заболят уши. Но его не применяли.

Впервые я видел на улицах обычного мирного города армию - человек триста, какой-то спецотряд. Они проезжали прямо мимо меня, на болотного цвета машинах. Это было зловеще. Как война.

Людям вчера головы разбивали, кареты скорой помощи постоянно приезжали и забирали раненых.

А люди все шли и шли. Даже маленькие дети с родителями. Народ скандировал “Лукашенко, уходи!”.

При этом больше всего меня поразило другое. Контраст. Пока одни минчане шли к Стеле, на бойню, другие спокойно сидели в кафе в центре города, пили, курили кальян. Многие рестораны вчера закрылись, включая МакДональдс. Но те, которые работали, были забиты.

На летних террасах люди спокойно себе едят, а прямо возле них по улице проезжают БТРы. Руку протяни - дотронешься до БТР. А им хоть бы что.

В субботу, когда проходила акция “Перемен” (суть акции была в том, чтобы включить в машине песню Цоя “Перемен”, поднять руку с белой ленточкой и просигналить в знак протеста против Лукашенко - Ред.), было то же самое. С одной стороны - люди, выражающие свой протест, к ним ГАИШники подскакивают с мигалками, штрафы выписывают, из машин орет Цой “Перемен”, - а с другой стороны люди в ресторане наблюдают за этим и вина заказывают. Полное равнодушие.

Пока одни люди сидят в ресторане, другие идут на стрельбище. Пока одни дерутся с ОМОНом, другие сидят рядом в кафе и пьют вино. Им пох*р.

Более того, многие из тех, кто вчера провел вечер в ресторане, смотрели на митинг неодобрительно. Не потому, что они за Лукашенко - они за стабильность. И против перемен, о которых поет Цой.

Белорусы больше всего любят порядок. И в этом есть проблема для протестов.

Многие белорусы проводят параллели с украинским Майданом 2014-го года. Одних этот пример вдохновляет на протест против узурпации власти.

Но другие говорят: "мы не хотим, чтобы у нас было, как у вас. Все разделены, одних любят, других ненавидят - мы не хотим так. Мы миролюбивые, мы не хотим войны. Нам нравится стабильность. Мы не готовы ее променять на неизвестность”.

Так считают многие обыватели. То есть нельзя сказать, что 80% за Лукашенко или 80% против Лукашенко. Страна сильно расколота. На тех, кого все достало и они выходят на протесты и на тех, кто может быть тоже многим недоволен, но которые прежде всего ценят стабильность и боятся больших потрясений как в Украине.

Еще одно отличие от Украины - отсутствие явных лидеров протеста. Вся координация идет через телеграм-каналы. Оттуда я и другие получаем информацию, где сегодня будет акция, следим за развитием событий.

А оппозиция как-то незаметно отстранилась от протеста.

“Пока Минск стоит на смерть, оппозиция прячется в подвале”, - возмущались мои знакомые. Оппозиция, за которую люди вчера вышли к Стеле, бросила людей один на один со спецназом. Одна из лидеров объединенной белорусской оппозиции Валерия Цепкало Вероника сбежала из Беларуси накануне выборов - уехала в Москву.

Светлана Тихановская уехала из своего дома в Минске. Когда людей били, где была Тихановская? Даже ее сторонники понимали, что она ничего не сделает. Когда начался замес, они шутили: “Она, наверно, в подвале сейчас сидит, прячется”. В Беларуси сильные люди, а оппозиция - нет.

Многое будет понятно сегодня вечером. Людей снова зовут на протест на 19-00. А завтра призывают с 12-00 начать забастовку. Говорят, что на некоторых промышленных предприятиях забастовка уже началась.

Если протест продолжится еще несколько дней, да еще и будет сопровождаться забастовкой, то не знаю на сколько хватит сил у Лукашенко и милиции. Многие из участников протеста думают, что режим из-за этого рухнет. Я так не уверен. Наверное, несколько дней Лука и его ОМОН продержится. Чтоб вымотать их нужно протестовать и бастовать неделями. И тогда режим может дать трещину.

Уже сегодня ночью в небольших городах ОМОНа просто не хватало на подавление протестов. И там никто ни с кем не дрался, а чуть ли не братались.

Но я считаю, что Лукашенко так просто власть не отдаст. Это будет тяжелая и долгая борьба".