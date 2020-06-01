Сегодня столичные спорт-клубы превратились в ярмарку тщеславия: в первый день работы фитнес-залов после карантина девушки нарядились в новые спортивные костюмы, еще ни разу не надетые на “выход в свет”. Они не столько тренируются, сколько дефилируют по тренажерному залу и делают “исторические селфи” - первый раз в зале за 2,5 месяца! Мужчины, поднимая гантели, поигрывают мускулами так, что, кажется, еще чуть-чуть, и тонкие футболки треснут по швам на руках, а кожа поблескивает капельками пота.

На первый взгляд кажется, что в спортивных клубах за время пандемии ничего не изменилось. Но на самом деле тренировки теперь проходят по-другому - добавился пост-карантинный антураж.

- Дежурный по залу после каждого посетителя вытирает тренажеры и все гантели, штанги, инвентарь. Все тренеры, сотрудники в масках, на входе и в зале расставлены антисептики, - рассказывает “Стране” клиента столичного фитнес-клуба “Носорог”.

По ее словам, клиенты люди соскучились по залу.

- Я была на тренировке в 7.00, людей было много, больше, чем обычно. Но дистанции придерживались.

С 1 июня в рамках смягчения карантина в Украине заработали спортклубы. “Страна” проинспектировала некоторые из них, чтобы разобраться, что изменилось в привычных буднях фитнес-индустрии в условиях пандемии. Но как оказалось, заработали не все спортклубы и не в полном объеме. Подробности - в материале “Страны”.

Побегать я и на улице бесплатно могу

В элитном фитнес-клубе Tsarsky бассейны и лаундж-зоны ограждены красными лентами и пустуют. И клиенты, и администраторы бросают на пустующие лежаки тоскливый взгляд. Администратор Татьяна проводит для меня как потенциальной клиентки экскурсию по фитнес-клубу, показывая, что здесь где расположено и сколько это удовольствие стоит.

Но то и дело, рассказывая о преимуществах лаундж- и аквазоны, Татьяна вынуждена добавлять: “Но это пока закрыто”.

- Вы, к сожалению, не сможете увидеть и прочувствовать всю прелесть нашей аква-зоны. В бассейне с джакузи и гидромассажем даже спущена вода. Помимо бань у нас есть соляной грот, но сейчас он тоже закрыт… - Грустно отмечает мой экскурсовод.

Клиенты тоже недовольны тем, что в спортклубе еще не работают бассейны и спа-зоны. Так как именно из-за них многие посетители и покупали абонементы. Признаются, это их любимое место в клубе. А без лаунджа, бассейна и СПА многие вообще не видят необходимости ходить в фитнес-центры.

Аква-зоны в фитнес-центре Tsarsky закрыты, а бассейн с джакузи даже не заполнен водой. Фото: Страна.ua

На моих глазах клиентка спортклуба Tsarsky как раз объясняет администратору, почему пока не хочет продлевать свой абонемент.

- Я не понимаю, стоит ли мне делать апгрейд абонемента, потому что не знаю, хочу ли я вообще ходить в спортклуб, где не работает бассейн и баня. Просто побегать я и на улице бесплатно могу. Я не понимаю, как долго вы ещё не будете полноценно работать, и что вообще будет происходить, - рассуждает сомнениями клиентка спортклуба Ирина.

Администратор Анна терпеливо объясняет, что открытие аквазон зависит не от них, а от решения властей. Кроме того, сотрудница просит клиентку потерпеть, и спешит уверить её, что бассейны скоро заработают. Мол, спортклуб заканчивает ремонт аквазоны и уже проводит очистку воды. Но пока нет разрешения от Кабмина и мэрии Киева, открыть бассейны они не могут.

- Моё предположение - подождите недельку-две, по нашей информации, тогда нам разрешат и бассейны открыть,- говорит администратор.

К тому же, клиенты спортклуба Tsarsky могут ограничения властей и обойти. Так, при фитнес-центре работает салон красоты, в котором можно заказать то же посещение сауны, бани или массаж индивидуально.

- А вы не торопитесь пока абонемент покупать. Мы ждем, что бассейны разрешат открыть уже с 15 июня. Вот тогда и купите, подождите, - уверенно заявил и по-дружески подмигнул мне администратор спортклуба “5 элемент”.

Надо же людям стресс снимать

Единственное, что работает с сегодняшнего дня во всех открывшихся спортклубах - т.н. “сухая зона”, то есть тренажерный зал. Без бассейнов, СПА и лаундж-зон.

В некоторых залах уже возобновились и групповые тренировки - например, в том же Tsarsky и “5 элемент”.

В фитнес-клубе Tsarsky посетителей немного, ажиотажа нет, но зал и не пустует. Ношение маски, как сообщили "Стране" администраторы, необязательно. Клиенты в основном тренируются без масок, а вот тренеры и сотрудники спортклуба - в масках.

Примечательно, что в Tsarsky заработал стрелковый клуб. По словам инструктора по стрельбе, после карантина услуга пользуется популярностью: на завтра уже забронирован почти весь день. Инструктор ожидает, что на его услуги спрос после карантина возрастет: "Надо же людям как-то стресс снимать".

В “Спортлайфе” же групповые занятия начнутся со среды, 3 июня. Но только по предварительной записи на ресепшене, в порядке живой очереди. Причем администраторы советуют приходить и записываться на групповое занятие за час, потому что будет действовать ограничение на количество человек. Но точную цифру - сколько людей будут допускать к групповым тренировкам, назвать не смогли. Мол, сами еще не знают.

С самого утра сегодня мы отправились в “Спортлайф” - проверить, как работают фитнес-клубы в условиях пандемии. Но первая же проверка сорвалась.

В киевском IQ Business Center, где расположен один из фитнес-клубов этой сети, с самого начала насторожило непривычно большое количество свободных мест на парковке. На ресепшене фитнес-клуба и в самом тренажерном зале оказалось пусто, и нигде не горел свет.

Пустой "Спортлайф" в IQ Business Center. Фото: Страна

Тут из кабинета вышла приветливая девушка-администратор и объяснила, что спортклуб еще только готовится к открытию.

- Спортклубы сети "Спортлайф" действительно сегодня открываются, но только с 15.00. Приходите позже, - посоветовала она.

Это заявление, мягко говоря, удивило мужчину, который пришел с утра пораньше на тренировку вместе со мной.

- А что делать, если у меня утренний абонемент? - Раздосадовано буркнул мужчина и посмотрел на часы.

Администратор в ответ развела руками:

- Ну, тогда до завтра!

Не знаем - выдавать полотенца или нет

“Спортлайф” с 15.00 сегодняшнего дня открывает спортклубы в Киеве, Одессе, Запорожье, Луцке, Полтаве, Херсоне, Кременчуге и Белой Церкви. Об открытии остальных спортклубов должны сообщить в ближайшее время.

Но в Киеве, где спортклубы уже открываются, администрация до сих пор не понимает всех тонкостей работы. Например, не решили, что делать с полотенцами и халатами - выдавать клиентам или нет? Согласно рекомендации МОЗ, этого делать нельзя. Но не все клиенты захотят приходить на тренировки со своими полотенцами.

- Вроде нам должны разрешить выдавать клиентам полотенца для душа, но мы пока не знаем. Сегодня до открытия должны решить этот вопрос, - сказала “Стране” администратор.

Пустующий в первый рабочий день после карантина фитнес-клуб Tsarsky. Фото: Страна

В спортклубе Tsarsky же с полотенцами определились - не выдают. Просят клиентов приходить со своими. Или же полотенце можно купить на месте. Также клиентам предлагают воспользоваться тонкими одноразовыми полотенцами.

А в “5 элементе” подошли к вопросу оригинально: выдают клиентам халаты.

- Полотенца запретили, но про халаты-то никто не говорил! - Подмигнул “Стране” администратор спортклуба.

Клиенты боятся

Во всех спортклубах, которые посетила “Страна”, уверяют, что тренировки посещать будет безопасно: дезинфекция, маски, уборка. Тренажеры можно занимать через один, душевые кабины - тоже.

Групповые занятия в клубе “5 элемент”, например, проводятся с ограничением до 10 человек. И это ограничение на практике соблюдается. В момент визита "Страны" в одном зале занималось аэробикой два человека, в другом - пятеро.

Для клиентов маски не обязательны - администраторы прямо говорят, что никого не заставляют тренироваться в масках. А вот сотрудники фитнес-клубов должны их носить обязательно.

Но несмотря на безопасность, в первый день работы клиентов в спортклубах не много.

- Сегодня, наверное, на уровне 15% от обычной посещаемости. У нас обычно по понедельникам аншлаг - видимо, клиенты сгоняют то, что съели за выходные. А сегодня почти никого. Даже грустно это видеть. Многие ещё боятся ходить в зал, - рассуждает администратор фитнес-клуба “5 элемент”.

В спорт-клубе "5 элемент" посетителей меньше, чем обычно. Фото: Страна

О том же говорят и в других фитнес-залах.

- Люди по-разному настроены. Часть посетителей пока боится ходить в зал. Другие же наоборот не могли дождаться открытия, постоянно звонили и спрашивали, когда мы запустимся, - сказала “Стране” администратор “Спортлайфа”.

А вот в фитнес-центре Tsarsky первое рабочее утро выдалось активным.

- Посетителей много. Соскучились. Мало кто напуган пандемией. Все звонят, интересуются, работаем ли мы. Мы работаем, но пока ещё не в полную силу. Сами пытаемся разобраться, как наладить работу в условиях пандемии. Многое ещё неясно. Мы сами узнаем информацию из новостей, - говорит администратор.

Пост-карантинные скидки

Чтобы завлечь клиентов, многие фитнес-сети предлагают клиентам скидки.

Так, к примеру, клубную карту “Спортлайф” Classic на 6 месяцев можно купить вместо 2900 за 2490 грн (с 7.00 до 23.00, включая тренажерный зал и групповые тренировки). Но это акционное предложение действует только 1 июня, то есть до конца сегодняшнего дня. Также годовой абонемент Classic сейчас стоит 4410 грн вместо 4900 грн, с бассейном - 6860 грн вместо 9800 грн, а Premium (плюс баня и СПА) - 10500 грн вместо 15000 грн. На самый дорогой абонемент спортклуба LUX & SPA полного дня на год тоже действует акция - 18200 грн вместо 26000 грн.

При этом спортклуб замораживал (продлевал) все абонементы на период карантина. Абонементы останутся замороженными до первого посещения клиентом спортклуба. А когда в фитнес-залах снимут все ограничения и откроются все зоны, включая баню и лаундж, “заморозка” снимается автоматически.

- Если же человек и после полного возобновления работы клуба не захочет еще какое-то время его посещать, он может заморозить абонемент сам, обратившись в сервисный центр спортклуба, - объяснила “Стране” администратор “Спортлайфа”.

В спортклубе Tsarsky цены на абонементы также снизились. Если раньше в Tsarsky годовой безлимитный абонемент стоил 80 тысяч грн, и ещё 10 тысяч грн нужно было класть на депозит (то есть общая стоимость была 90 тыс грн), то сейчас действует акционное предложение: годовой безлимитный абонемент - 65 тыс грн, утренний (с 7 утра до 16.00) стоит 59 тыс грн. Такие цены сохранятся до 14 июня.

А вот спортклуб “5 элемент” никаких пост-карантинных скидок клиентам не предлагает.

- У нас акции проходят только два раза в год: на Новый год и на день рождения клуба. Сейчас скидок нет, - сообщил “Стране” администратор “5 элемента”.

Так, максимальный годовой абонемент стоит 52900 грн, утренний и вечерний - по 41900 грн.

Спортклубы не поняли, как им работать

"Скидки – это спорная история, и многим они не помогут", – считает эксперт в сфере фитнес- и бьюти-индустрии Влад Вавилов.

Он полагает, что за время карантина многие привыкли тренироваться дома или на улице, и в условиях кризиса не захотят тратить деньги на абонемент.

"Заросшие ногти и волосы видно в зеркале, поэтому у бьюти-индустрии после карантина дела идут неплохо. А в сфере фитнеса по-другому. Многие набрали вес за карантин, но это не доставляет такой дискомфорт. Со следующей недели начнется отложенный спрос, как в бьюти-индустрии. Но глобально все равно фитнес "просядет". Сегодня в спортклубы вернулись только преданные фанаты после 2,5 месячного перерыва. Часть клиентов, около 25-30% будет бояться идти в клуб и уже не вернутся", - утверждает Вавилов.

Важно даже не то, сколько клиентов вернется в спортклубы, а то, как много клиентов попросят вернуть им деньги за абонемент.

По его мнению, вопрос с бассейнами самый сложный. "Бассейны в некоторых клубах составляли 50% дохода за счет тренировок с детьми. Но летом всегда это идет спад, потому что дети уезжают за город. И многие уже уехали. Тут еще сыграла свою роль проваленная коммуникация. Мэр Киева Кличко говорит – открываются спортклубы без бассейна. МОЗ говорит – с бассейном. Неужели нельзя как-то вместо доносить один тезис? Как итог – большинство спортклубов так и не поняли, по какому документу им работать", - считает эксперт.