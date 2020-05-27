– Меня тут на карантине муж подстриг... – Говорит зрелая женщина, усаживаясь в кожаное кресло салона красоты, и медленно сбрасывает с головы капюшон.

– Ирочка, спасай! Можешь что-то с этим сделать? Стыдно в люди выйти! Не хочу ходить лысая! – Умоляюще смотрит на парикмахера клиентка, демонстрируя мастеру последствия домашней стрижки: волосы торчат клочьями, некогда ухоженное каре сейчас выглядит так, будто волосы зажевало в мясорубку. Краска с волос местами смылась, а где-нигде взялась на несколько тонов темнее, так что женщина похожа на пятнистого гепарда.

Мастер молчаливо и скептически оглядывает фронт работ. Оценив степень безысходности ситуации, Ирина закусывает губу и наконец выносит вердикт:

– Ладно, Катюша, попробую. А мужу скажи, чтобы держался подальше от ножниц.

Салоны красоты в Украине работают уже две недели - в рамках ослабления карантина парикмахерские заработали с 12 мая. “Страна” выяснила, что изменилось в индустрии за период карантина, и как на каноны красоты повлияла новая пост-пандемическая реальность.

Хоть под деревом стригите, мне все равно

В карантин люди разделились на три группы по отношению к внешнему виду. Первые за 2,5 месяца самоизоляции сами научились себя красить и стричь, и поняли, что мастер им не особо-то и нужен. Вторые же, попытавшись поэкспериментировать над своей внешностью в домашних условиях, первым делом после ослабления карантина побежали в салоны красоты - исправлять последствия этих экспериментов.

- Я еле дождалась, чтобы открылись парикмахерские и можно было привести себя в божеский вид, - жалуется та самая клиентка, которую неудачно подстриг муж.

Но есть и третьи. Тех, кто терпеливо ждал конца карантина и не доверял свои прически женам, мужьям, соседям и подругам, легко узнать по нависающим на глаза челкам, отросшим корням и нервным концам длинных волос. А мужчин - по заросшим бородам и усам.

Парикмахер одного из столичных салонов Ирина, колдуя над прической клиентки, смеется, вспоминая одного такого мужчину, который очень хотел постричься на карантине.

- Звонит мне недели две назад постоянный клиент и первым делом говорит: “У меня депрессия”. Я спрашиваю - в смысле? “Мне срочно надо, чтобы вы меня подстригли”. Я объясняю, что мы не работаем - карантин, салон закрыт. А он мне: “Та хоть под деревом стригите на улице, мне все равно!”

По шуму фена и машинки для стрижки, вальсу расчесок и звуку щелкающих ножниц - словом, по всем атрибутам салонов красоты, - соскучились не только клиенты, но и мастера. Так, парикмахер Ирина настолько “засиделась дома”, что последние две недели, пока в Киеве не запустили общественный транспорт, ездила на работу на велосипеде - с Троещины на Оболонь. Многие мастера ходили на работу пешком много километров - лишь бы навести клиентам “красоту”.

Каждый четвёртый клиент боится идти в салон

Первые две недели после открытия в парикмахерские попасть было непросто. Еще за несколько дней до официального запуска телефоны салонов красоты обрывали клиенты. Запись была плотная, на две недели вперед. Самые популярные услуги - стрижка, покраска волос, маникюр.

Сейчас наплыва людей уже нет. На выходные к мастеру все еще сложно попасть, а вот в будние дни можно записаться хоть на завтра.

По словам почётного президента Союза парикмахеров Украины Алексея Антонюка, здесь свою роль сыграл т.н. отложенный спрос.

“Люди 2,5 месяца сидели дома и соскучились по салонному уходу. Так что ажиотаж первых недель работы салонов после карантина вполне логичен. Наплыву клиентов помогает сезонная традиция приводить себя в порядок весной. Но этого недостаточно, чтобы поток людей в салонах красоты сохранялся высоким долго”, - считает эксперт.

Важно другое: около 25%, то есть каждый четвертый клиент, боится ходить в парикмахерские, даже в масках и с антисептиками.

“Часть молодежи мамы-папы в парикмахерские не пускают. Мол, не шастай. Лечить тебя дороже будет, чем подстричь. И отросшие корни таких людей, которые во власти страха перед коронавирусом, не мотивируют, для них это не так важно. Поэтому после отложенного спроса мы уже видим падение динамики. Еще есть наплыв людей, но это уже не запись на неделю вперед. Записаться можно на завтра. Мы входим в обычное рабочее состояние”, - говорит Алексей Антонюк.

Словом, первая волна парикмахерского ажиотажа уже пошла на спад. Клиентов поубавилось, поэтому салоны красоты использует все возможные маркетинговые инструменты, чтобы привлечь клиента. Многие демпингуют, снижая цены на парикмахерские услуги. Другие - наоборот, поднимают цены, пытаясь повысить просевшие за карантин доходы.

Так, один салон в Оболонском районе Киева вместо 300 грн теперь просит за стрижку 600 грн. Правда, не учитывает, что покупательская способность населения за карантин упала - не все готовы платить за стрижку в два раза больше, чем до карантина.

“Цены я не рекомендую салонам ни поднимать, ни опускать, - говорит Алексей Антонюк. - Какой-то подарок можно сделать клиенту, ту же маску подарить, или какую-то услугу, продукт. Покупок стало меньше, на складах продукты портятся. По себестоимости можно косметику продавать, тот же домашний уход”.

Некоторые салоны предпочли вложить деньги в беспощадный маркетинг и атакуют клиентов навязчивой таргетинговой рекламой с акционными предложениями.

Салоны лазерной эпиляции в этом смысле зашли дальше других. Одно акционное предложение лучше другого: если раньше комплекс ноги+бикини+подмышки мог стоить дороже 2 тысяч гривен, сейчас салоны лазерной эпиляции предлагают за те же зоны цену до 1000 грн.

Таких скидок, признаются мастера по эпиляции, не было уже давно. В пост-карантинной реальности сотрудники индустрии красоты идут на все в погоне за клиентом.

- Мы сейчас делаем эпиляцию не то что без прибыли, а почти “в ноль”. Вы же понимаете, людям сейчас не до красоты - кризис, многие без работы. Выбирая между эпиляцией и куском хлеба, большинство выберет второе. Люди сейчас максимально экономят и на всякую “красоту” предпочитают не тратиться. Как нам еще заманить клиента, если не сумасшедшими скидками? - Рассуждает мастер по эпиляции Алена.

В масках трудно дышать

Сервис парикмахерских, которые одними из первых в сфере услуг вышли из карантина, заметно изменился. Угроза заболеть коронавирусом диктует свои условия, но больше они заметны для клиентов, чем для мастеров.

Первым делом теперь посетителям предлагают воспользоваться антисептиком и не усаживают в кресло, пока не наденешь маску. Но это только при входе: в части салонов, особенно в тех, где в период карантина работа велась подпольно, стараются не нагнетать, и об атрибутах защиты в процессе быстро забывают.

В тех же парикмахерских, где строго соблюдают карантинные нормы, для работы с волосами маски должны быть на резинках и фиксироваться на ушах - маски на завязках с фиксацией на макушке не подходят. Если вдруг у клиента подходящего респиратора нет, мастер сам предложит ему одноразовую маску.

По признанию мастеров, клиенты недовольны, что приходится во время покраски волос сидеть в маске.

- Жалуются, что в них тяжело дышать, душно. К тому же, если идет покраска волос, маска сильно заляпывается, и ее сразу же после покраски надо менять. Нам, мастерам, тоже неудобно весь день в маске работать. Но лучше работать хоть так, чем вообще никак, - говорит парикмахер Лилия, которая работает в салоне красоты в спальном районе Киева.

Признается, что ей тоже тяжело выдержать целый рабочий день, не снимая маску.

В салонах также установлены специальные урны для утилизации масок, и клиентов просят выбрасывать маски только туда. Это - еще одно пост-карантинное нововведение.

А тем, кто пришёл раньше назначенного времени, приходится ждать на улице, пока мастер освободится - внутри помещения действует ограничение: 1 человек на 10 кв.м.

Хотя для сотрудников сферы красоты изменилось не так много. В хороших салонах и прежде проводили качественную дезинфекцию инструментов, а мастера по маникюру и косметологи, к примеру, и до карантина работали в масках и перчатках.

Упал спрос "на понты"

Пока работа салонов официально не реанимировалась распоряжением правительства, мастера выходили из положения, как могли. Многие переключились на онлайн-продажи косметики, другие - начали дистанционно обучать клиентов, как им можно покраситься дома самим, и высылали порционно красители.

- Мой мастер включался со мной по “Скайпу” и объяснял, сколько мне нужно взять краски, сколько окислителя, как размешать, как на корни нанести. Это было даже забавно - сама себе парикмахер. Правда, потом еще неделю отмывала ванную от пятен краски... Ну, не могла же я все два месяца ходить с отросшими корнями. Карантин карантином, но это же не повод перестать следить за собой, - рассказывает “Стране” киевлянка Марина.

Но такой способ подходит не всем клиентам, а лишь тем, у кого нет сложных техник окрашивания и стрижек. Таких людей “спасали” парикмахеры, которые относились к карантину не так серьезно.

Многие мастера, как уже писала “Страна”, продолжали работать подпольно и во время строгого карантина, несмотря на запрет. Выезжали на дом к клиентам, либо же по звонку открывали двери якобы запертых салонов. Точно так же работали некоторые косметологи.

- Честно вам скажу, я раза два или три за карантин приезжала в салон, чтобы обслужить постоянных клиентов. Делала чистки и “уколы красоты”, - признается косметолог Елена, которая работает в дорогом салоне на Печерске. - А как быть? У нас вся семья в сфере услуг работает, и все из-за карантина без дохода остались. А у меня же зарплата от количества клиентов зависит: клиентов нет - и денег тоже нет. Если бы я тогда не ездила, семье бы есть было нечего.

“На “уколы красоты” девочки все еще ходят, они и ходили в закрытом режиме к косметологам во время карантина. Косметологи - наверно, чуть ли не единственные из бьюти-сферы, кто во время карантина сильно не страдал, многие специалисты по одному клиенту все равно принимали. Процентов 40 людей относятся к угрозе коронавируса беспечно и не боятся болезни”, - анализирует Алексей Антонюк.

Впрочем, спрос на “уколы красоты” и бесконечные переделывания своего лица все равно упал за время карантина. Просто на фоне пандемии это стало не так важно.

“Филлеры в губы, в щеки, весь этот перебор уходит в прошлое. Это не тренд – быть куклой. И это благодаря коронавирусу. Коронавирус - это пендель обществу потребления. Людей, которые считали, что они Боги и могут все в себе переделать, карантин вогнал в шок. Как это я не могу брови заламинировать 38-й раз, повернуть их на 3 градуса влево и на 5 градусов приподнять?

Это общество потребления обречено. И многие откажутся от этих “кукольных услуг” в будущем”, - полагает Алексей Антонюк.

В сфере индустрии красоты за время карантина вообще произошел интересный слом тенденции: лишившись привычных, но зачастую излишних, навязанных маркетологами процедур, люди сменили предпочтения. Теперь в моде - натуральность и естественность.

Алексей Антонюк называет этот тренд падением “спроса на понты”.

“Люди перестали просить от мастеров чего-то фееричного. На “понты” спроса нет. Хотят обычный маникюр, педикюр, обычное окрашивание. Многие девушки сняли гель-лак (др. название - шеллак, сверхпорчное покрытие для ногтей - Ред.) и возвращаются к натуральным ногтям. Многие вернулись к натуральному цвету волос. Начался тренд на естественность”, - говорит эксперт.

Но у тененции к естественности есть и обратная сторона. Прогноз специалистов на лето - падение посещаемости салонов красоты на 40%. Для того, чтобы выглядеть натурально, людям не нужно будет оплачивать салонным мастерам столько услуг, как раньше.

“Задача мастера теперь - не поменять человека, а изысканно и профессионально подчеркнуть природные особенности женской красоты”, - анализирует Алексей Антонюк.