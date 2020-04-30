В Украину наконец-то пришло тепло. И многие столичные кафе отметили долгожданную хорошую погоду открытием летних террас – вопреки тому, что Кабмин так и не разрешил рестораторам это сделать.

Если раньше двери ресторанов были наглухо заперты, и чтобы получить заказ с собой, нужно было договариваться с менеджерами по телефону, то сейчас в некоторых кафе и мафах начали открыто торговать напитками и едой.

Торгуют по-прежнему на вынос. Но со стороны это выглядит так, будто кафе снова начали полноценно работать: заставленные различными вкусностями витрины, большие меню с акционными ценами, а за стойкой – приветливые официанты и баристы, готовые принять заказ. Будто и нет уже никакого карантина – самый обычный апрель.

Видимо, и киевляне уже соскучились по обычной жизни: на этой неделе на улицах столицы резко прибавилось людей. На прогулки их "выгнала" не только теплая погода – но и местные кофейни, которые, как по команде, после полуторамесячного простоя вдруг начали активно работать.

К примеру, на метро Левобережной в один день заработали два заведения. Первое – паб, который торгует на летней площадке паба в открытую. Второе кафе больше похоже на маф, и судя по объявлению на окне, работает с доставкой кофе по адресу. Хотя по факту эта доставка ограничивается максимум 10-ю метрами от самой кофейни.

– Кажется, этот карантин сломался. Давайте следующий, – комментирует местный житель Игорь.

Он говорит, что эти два заведения на районе открылись буквально вчера, и тут же на улицах резко прибавилось людей. Причем многие – без масок, и гуляют большими компаниями. Непривычно видеть столько людей после 1,5 месяца карантина.

Хотя возможна и обратная связь: кафе начали открываться потому, что людей на улицах стало больше чуть ли не в десятки раз, чем неделю назад.

– Такое чувство, что теплая погода оборвала карантин в городе. Ну а следом уже пошли и кафе - увидели, что есть люди на улице, вот и пытаются продать, кто как может. Тем более, что у многих людей, даже предпринимателей, начали заканчиваться деньги. А когда их нет, то уже и нечего терять, не так страшно начинать подпольную работу, – рассуждает Игорь.

Небольшой уютный паб тут запустил полноценную торговлю с летней террасы. Правда, внутри посидеть по-прежнему не разрешают – готовят заказы на вынос. Но принимают их очно.

То есть формально паб закон не нарушает, так как по-прежнему работает только на вынос. Но визуально – выглядит как полноценно работающий ресторан.

Тем более, что когда к пабу подходит журналист "Страны", видно, что на летней террасе за столом сидит компания из троих человек. На столе у них – закуски, а в руках – литровые бокалы пива.

Молодая светловолосая официантка, которая в этот момент принимает у кого-то заказ на маленький капучино, перехватывает мой недоумевающий взгляд. И спешит объясниться:

– Это наше руководство совещание проводит, – говорит она, виновато улыбаясь одними глазами – нижнюю половину лица скрывает защитная маска.

"Совещание под бокальчик пива? Неплохо", – думаю я. А сама интересуюсь:

– А я как раз хотела у вас спросить, нельзя ли на вашей террасе вечером деловую встречу провести? Если договориться с руководством...

– Ой нет, вы что. У нас нет столько денег, штрафы потом платить, – отказывает девушка.

Тем не менее, торговля идет активно. В пабе – множество акционных преложений: дешевые бургеры, сандвичи, бизнес-ланчи, а на позиции из основного меню действует скидка 30%.

Официантка отмечает: как только открыли террасу, заказов сразу стало в разы больше.

– Мы с начала карантина работали через закрытую дверь. Люди могли позвонить, кофе заказать, мы выходили и выносили. Но мало заказов было. А как только открыли террасу, сразу люди сразу обратили на нас внимание и начали больше покупать.

Для привлечения клиентов фишка с открытием летней террасы и правда работает. Всего за несколько минут, пока я жду свой кофе, у паба уже образовывается очередь.

Вот мужчина средних лет в спортивном костюме – забирает литровую бутылку разливного пива. А вот молодая пара – заказывает кофе с собой и долго выбирает сандвичи. С сыром или с курицей? С курицей или все-таки с сыром? И, кажется, парочка не торопится окончательно определиться. Даже наоборот, растягивает и пережевывает эту, казалось бы, обыденную и ничего не стоящую дискуссию про сандвичи так, будто речь идет жизненно важных вещах.

Я какое-то время наблюдаю за этой парой. С каким удовольствием они расспрашивают официантку о меню! Как кропотливо перебирают блюдами, сравнивая ингредиенты. Они наслаждаются этой сладкой мýкой выбора на пороге все еще закрытого, но уже, считай, наполовину открытого ресторана.

Возможно, им не так уж и нужны эти сандвичи. Они просто скучали по этой возможности подойти к кафе, пообщаться с баристой, которого от клиента отделяет только небольшой стеклянный прилавок, уставленный недорогими позициями из меню. Эти минуты ностальгии по внезапно утраченному из-за карантина прошлому заставляют и клиентов, и официантов этого паба не торопить настоящее. Кто бы мог подумать, что это так здорово – просто постоять, поболтать с баристой о чем угодно, хоть о погоде, пока ждешь заказ. Обычные "small talks" с незнакомыми людьми, по которым люди уже так истосковались за время карантина.

– Конечно, то, что делают эти кафе, противозаконно, и все это понимают, – рассуждает молодая девушка Вика, которая только что купила большой карамельный латте в соседнем мафе. И продолжает:

– Но с другой стороны, у людей за полтора-два месяца накопилась усталость - одни и те же стены, одни и те же люди вокруг. И очень хочется вернуться к "прошлой" жизни, когда можно было провести 10-20 минут в любимой кофейне. Потому особо не хочется осуждать их владельцев. Ну и, конечно, все мы понимаем, что если они не откроются сейчас, то через месяц, или когда там окончится карантин, они могут и не открыться вовсе.