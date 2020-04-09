– Знакомьтесь: это Моня, это Клёпа. Мама и дочка. Вы не бойтесь: они у меня спокойные. Какую возьмете?

Моня и Клёпа – французские бульдоги. Их хозяин – 26-летний киевлянин Евгений, придумал неожиданный, но невероятно уместный бизнес в условиях карантина. Он сдает собак в аренду на час – для прогулки по Соломенскому парку.

Час с его собакой на свежем воздухе стоит ни много ни мало – 400 гривен.

В любое другое время такой бизнес сочли бы странным. Обычно это хозяева платят людям за выгул своих собак, а не наоборот. Но не сейчас. Теперь желающих заплатить Евгению деньги за возможность часок провести с его собаками – хоть отбавляй.

Все из-за новых, ужесточенных правил карантина, которые вступили в силу 6-го апреля. Отныне украинцам запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. С одним-единственным исключением: ради выгула домашних животных.

Теперь собака – не роскошь, а средство передвижения. Это не просто домашний питомец, а еще и индульгенция от полицейских штрафов за нарушение карантина.

Выгулять собаку, пусть и чужую, – теперь чуть ли не единственный законный способ для украинцев пройтись по парку.

– Раньше люди выгуливали собак, а теперь собаки – людей. Причем в наморднике – респираторной маске, – шутит Евгений.

Мой новый знакомый уверяет: собачки у него не агрессивные, дрессированные, послушные. И правда: Евгений командует “сидеть”, и Моня тут же повинуется. С Клёпой сложнее – она еще маленькая, так что хозяину приходится надавить ей на спину, чтобы та выполнила команду.

Киевлянин Евгений сдает своих французских бульдогов в аренду для прогулок на время карантина за 400 грн в час. Фото: "Страна"

И все же обе собаки смирно позируют для фото и жмурятся от приглушенного весеннего солнца, пробивающегося сквозь плотные ветки озеленившихся деревьев. День сегодня такой теплый и чудесный, что провести его дома, взаперти, кажется почти преступлением.

Впрочем, мной движет не только жажда свежего воздуха, но и журналистский интерес. Каково это – в условиях тотальной самоизоляции прогуляться в парке, да еще с собакой, да еще и арендованной?

Вот и выясним.

Угрозы от зоозащитников

В Испании, где эпидемия коронавируса началась раньше, еще в марте стали предлагать собак в аренду, чтобы обойти карантин. Но в Украине Евгений оказался первым, кто разместил на OLX объявление с манящим заголовком “аренда собак”.

Говорит, что сделал это “по приколу” – набросал объявление за три минуты, на ходу, пока гулял с собаками. Хотел проверить, будет ли спрос.

Спрос был. Правда, в основном звонили журналисты – в том числе я. Хоть и представилась сперва потенциальным арендатором.

– Сегодня утром должна была на прогулку прийти пара, но в последний момент они все отменили. Начитались новостей о том, что полиция штрафует людей в парках на 17 тысяч гривен, и испугались. Так что вы у меня первая клиентка, – говорит Евгений.

И, судя по всему последняя. Евгений уже удалил то объявление. Говорит, слишком много внимания прессы. К тому же, его задумку некоторые истолковали превратно.

– В первый же день было два звонка с угрозами. Какие-то зоозащитники угрожали переломать мне руки-ноги за то, что я якобы эксплуатирую животных и наживаюсь на них. Назвали живодером. Может их слово “аренда” зацепило, не знаю. Но я лично никакого надругательства над животными тут не вижу.

Евгений объясняет: сделал это ради эксперимента. Просто хотел совместить приятное с полезным.

– Ко мне часто в парке подходят люди просто так, потискать собак. А раз карантин ограничивает свободу передвижений людей, и в парк можно пойти только с собаками гулять, я решил, что это нечестно. Можно помочь людям, запертым в четырех стенах. Я и так с собаками выхожу каждый день гулять, мне не жалко поделиться, – рассуждает хозяин.

К тому же, из-за карантина парень остался без работы. Евгений занимается кальянами и фотосессиями для стоков – сейчас из-за эпидемии обе эти сферы “на паузе”, так что коронавирус ударил по его доходам.

Правда, сам он утверждает, что пошел на это не из-за денег. Хотел дать возможность подышать свежим парковым воздухом тем, у кого нет домашних животных.

– Я не живодер, – настаивает Евгений. Говорит, что раньше собак никогда не сдавал в аренду.

– Хотя знаю, что многие для фотосессий псов сдают, или просто так отдают чужим людям на пару дней, и даже не беспокоятся, что с ними. Над ними там могут издеваться, а им все равно. Я же сдаю на четких условиях: вы гуляете с одной собакой, я рядом со второй, и присматриваю за вами. Я своих собак люблю и беспокоюсь о них.

Династия "французов"

Еще накануне, когда я позвонила по первому попавшемуся объявлению о сдаче собак в аренду, Евгений сразу выдвинул четкие требования для прогулки.

Условие первое. “Арендатор” должен быть в маске и перчатках, а также иметь при себе паспорт – на случай, если остановит полиция.

Условие второе. Взять собаку и поехать с ней гулять куда угодно нельзя. География прогулки ограничивается только Соломенским парком и длится один час.

Условие третье. Один человек – одна собака. Всего у Евгений их три. В аренду можно взять сразу двоих его собак, но это опция для двух человек, которые к тому же должны держать дистанцию друг от друга.

“Если вы будете одна, то сделаем так: вы гуляете с одной собакой, я – со второй, на расстоянии около двух метров от вас, чтобы не нарушать правила карантина. Вы можете либо вести собаку на поводке, либо она будет бежать рядом с вами – это как сами захотите", – строго проинструктировал хозяин собаки.

Для Евгения важно удостовериться, что с его собакой ничего плохого не случится – так что “арендатора” он будет держать под присмотром.

Моня и Клёпа, французские бульдоги, из домашних животных превратились в средство передвижения. Фото: "Страна"

Меня же, как человека, который никогда раньше не гулял с собакой и вообще не держал в доме домашних животных, больше интересовало другое. Есть ли у его французских бульдогов какие-то особенности, о которых мне нужно знать перед прогулкой?

– Особенностей никаких. Кроме той, что они хрюкают. Просто знайте это и не пугайтесь, что они не лают, – с улыбкой успокаивает хозяин.

“Арендодатель” хвастается: к содержанию своих собак подходит со всей ответственностью, занимается с профессиональным кинологом. А французских бульдогов у него – уже целая династия.

– Первый “француз” у нас появился в семье лет 15 назад, это был подарок. Вот с него все и началось. Потом появилась Моня, ей три года, а Клепа – ее дочка, ей 7 месяцев, – описывает Евгений, любуясь на своих питомцев. Говорит, дома остался его третий французский бульдог по кличке Бруня.

Самодельная маска и антисептик

В условленный день и место мы встречаемся у центрального входа в Соломенский парк. Евгений окликает меня со спины, и тут я понимаю, что одета для выгула собак не вполне удачно. Белые кроссовки и белая куртка – не лучший наряд, чтобы бросать собакам палку и ходить по жидкой весенней траве вперемешку с грязью.

Евгений же как опытный собачник одет куда более подходяще. Он оказывается стройным, подтянутым молодым человеком в черном обтягивающем спортивном костюме. На щиколотках повисли утяжелители, в руках – два поводка: черный и бело-розовый. Один для Мони, один для Клепы, с которыми хозяин сразу же меня знакомит.

Они в этом парке гуляют каждый день. Точнее, не гуляют, а бегают – вот и объяснился наряд и экипировка Евгения. Недаром говорят, что питомцы похожи на своих хозяев – спортивный человек, спортивные животные.

Вместо рукопожатия Евгений протягивает кулак – догадываюсь, что это он тыльной стороной ладони хочет поздороваться, чтобы меньше микробов перебежало с руки на руку. Половину его лица не видно за маской – судя по всему, самодельной, из марли и белой ткани.

“Арендодатель” первым делом и мне напоминает об обязательном условии прогулки – маске и перчатках.

Евгений терпеливо ждет, пока я натягиваю латексные перчатки, которые неприятно прилипают к рукам. Парень даже галантно предлагает мне пшикнуть на руки антисептиком – тоже собственного приготовления.

– Из водки что ли сделали? – Подтруниваю я. Но Женя серьезно отвечает:

– Нет, смешал по формуле в правильной пропорции спирт, глицерин, перекись… – Перечисляет ингредиенты Евгений.

Вообще видно, что к коронавирусной угрозе он подходит со всей ответственностью. На встречу пришел в самодельной маске и с самодельным антисептиком. Правда, без перчаток. И говорит, что в качестве меры предосторожности от вируса каждое утро пьет воду с перекисью водорода и промывает раствором перекиси нос. Утверждает, такие процедуры повышают иммунитет.

– Вы так боитесь заболеть коронавирусом? – Спрашиваю я.

– Я не паникую и сам не боюсь заболеть. Боюсь больше за старших родных, чтобы вдруг их не заразить. С бабушкой вообще не контактирую, с родителями тоже. Отношусь спокойно, но считаю, что лучше перестраховаться. И всем родным тоже объяснил, как нос промывать, как маску пошить, как антисептик самостоятельно сделать, – рассказывает Евгений.

Жесткий карантин

Наконец Женя протягивает мне поводок – предлагает выбрать, какую собаку поведу я. Выбираю ту, что поменьше – Клёпу. Но непоседливое животное то и дело оббегает меня с разных сторон, а я путаюсь в поводке, не успевая перекладывать его из рук в руки. Собака то тянет меня вслед за собой, так, что я еле за ней успеваю, то наоборот отстает, вынуждая меня останавливаться и ждать ее.

Евгений наблюдает за моими неловкими попытками выгулять его собаку снисходительно – делает поправку на неопытность. Все-таки, я впервые держу в руках поводок. К тому же, говорит он, Моня и Клёпа вообще поводки не любят – предпочитают бегать сами.

Я уже и сама рада отцепить поводок – с радостью соглашаюсь остановиться на ближайшей лужайке. У собак тут – свое развлечение: мы бросаем им палки, а они бегают за ними наперегонки и, наперебой цепляясь зубами за древесину, приносят обратно.

Журналист "Страны" Анастасия Товт арендовала собак на час для прогулки во время карантина. Фото: Страна

То и дело в парке на глаза попадаются компании больше двух человек – то по трое, то по пятеро, то родители с детьми, то распивающие алкоголь малолетки. Все они – нарушители карантина. Мельком смотрю на Евгения – тот посылает им гневный взгляд поверх респираторной маски.

– Жалко, патрульных поблизости нет, надо бы им указать на эту компанию, – говорит он, намекая на огромные штрафы.

Евгений убежден: Украине нужен карантин, причем еще более жесткий, чем сейчас. Например, как в Китае – всех закрыли по домам, а за нарушение – огромные штрафы без поблажек. Так и эпидемию победить удастся эффективнее, чем сегодняшними украинскими полумерами, считает он.

– Надо, чтобы наши люди поняли, что это не шутки, – рассуждает Евгений, наклонившись к собакам. У него с собой бутылка воды. Он приоткрывает крышку, и оттуда тонкой струйкой вытекает вода, а Клёпа жадно ловит по капле на язык и хрюкает – благодарит хозяина за заботу.

Тот, тем временем, продолжает:

– Вот оштрафуют всех этих нарушителей разок – может, народ поймет, что закон есть закон. Хотя, – поразмыслив пару секунд, добавляет Евгений, – я думаю, что 17 тысяч гривен штрафа – это уже перебор. Сейчас кризис, многие без работы сидят, в том числе и я. Где такие деньги взять? Плюс подход к карантину во многом несправедливый. Слышал, что недавно в каком-то селе оштрафовали одинокого отца, который вышел на улицу гулять с собакой и ребенком. Потому что с собакой гулять можно, а с ребенком нельзя. А куда он ребенка денет? Одного дома оставит, что ли? В чем логика?

Впрочем, Евгению подобные штрафы не грозят. У него есть законный повод, и даже три (по количеству собак) выходить на улицу сколько угодно. Моня и Клёпа, кажется, тоже довольны своим привилегированным положением.

Собаки во всю резвятся на лужайке, гоняются за палками, которые мы с Евгением по очереди бросаем им. Подбегают к прохожим, обнюхивают встречных собак и забавно хрюкают. К концу прогулки к этому привыкаешь и даже начинаешь умиляться. А еще – немного завидовать.

Эти счастливые животные знать-не знают о том, что такое коронавирус, почему все вокруг носят маски, а в воздухе вместо аромата распустившихся на весну персиковых деревьев пахнет антисептиком. Им не понять, почему на улицах стало так мало людей. Они не знают страха и плевать хотели на коронавирус. Им важно одно: чтобы было, кому их накормить, и бросить палку.