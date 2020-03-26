Курьер имеет все шансы стать профессией года. В опустевших из-за тотального карантина городах на улицах остались одни таксисты и курьеры, которые развозят по домам самоизолирующихся людей еду и лекарства.

Журналисты “Страны” провели эксперимент. Мы устроились работать курьерами в один из столичных ресторанов Х (заведение не называем во избежание рекламы). В течение дня мы развозили еду на дом киевлянам, чтобы на себе ощутить, каково это – быть курьером во время эпидемии коронавируса.

И вот что из этого получилось.

Утро. Встреча "на базе". Инструктаж

В 12:00 мы встречаемся около ресторана в центре Киева – обычно раньше этого времени киевляне пиццу не заказывают. Для посетителей зал закрыт – правила карантина тут не нарушают. Но для нас делают исключение: администратор открывает дверь и впускает нас внутрь. Тут готовят еду на вынос. И сегодня мы будем ее развозить.

Обычно оживленное и заполненное людьми заведение сегодня непривычно тихое и пустое. Из сотрудников на месте только администратор, принимающий заказы по телефону, и несколько поваров на кухне – готовят блюда, которые клиенты хотят заказать домой. Уже через несколько минут одно из этих блюд предстоит доставить нам.

Люди, сделавшие этот заказ, и не догадываются, что вместо обычных курьеров к ним сегодня приедут журналисты под прикрытием.

До этого дня мы ни разу не работали разносчиками пиццы. Отсутствие опыта снижает наш потенциальный доход со старта. По договоренности с рестораном, в этот день мы работаем бесплатно, но чаевые оставляем себе. Это – наша мотивация за день развезти как можно больше заказов. К тому же, у нас конкуренция: мы заключили пари, кто из журналистов “Страны” сможет доставить больше всех посылок. В конце дня подведем итоги.

Но конкурируем мы не только между собой. На парковку перед рестораном постоянно прибывают курьеры Glovo. Менеджер ресторана объясняет: эта служба доставки покрывает до 70% заказов. В наших интересах – работать быстро и качественно, чтобы их обойти.

Вот сотрудница ресторана открывает дверь и выносит курьеру Glovo пиццу, соблюдая все карантинные меры предосторожности. На девушке поверх одежды надета защитная медицинская накидка, на руках резиновые перчатки, на голове защитная одноразовая шапочка, а на лице – бактерицидная маска. Впечатление такое, будто она передает не пиццу, а анализы в медицинскую лабораторию. Еду тоже защищают от вирусов: обычная картонная коробка с пиццей сверху еще обмотана герметичным целлофановым пакетом.

А вот курьеры Glovo заказы принимают голыми руками – без защитных перчаток и масок. В самой компании Glovo это объясняют тем, что МОЗ рекомендует носить маски только в том случае, если у человека есть респираторные симптомы. Здоровых людей от заражения вирусом маска не убережет.

Тем не менее, в ресторане, куда мы устроились на работу курьерами, первым делом нам выдают бактерицидные маски и латексные перчатки. В ресторане они хранятся в огромных пакетах – видно, закупили оптом и наперед.

Главный по курьерам, Михаил, проводит для нас инструктаж по работе. Особенно настаивает на том, чтобы заказы клиентам мы обязательно отдавали в этом противовирусном обмундировании.

– По дороге к заказчику, пока вы за рулем, и вообще все свободное время вы можете находиться без перчаток и маски. Но очень важно их надевать перед встречей с клиентом. Заказчик на это обращает внимание, – говорит Михаил.

Мы же уточняем: эти средства защиты одноразовые или нет?

– Условно, вы должны менять перчатки после каждого заказа. Он делает многозначительная пауза, что звучит красноречивее любых слов. Нам становится ясно, что на практике все остается на совести курьера.

– Главное, чтобы у клиента визуально возникло чувство безопасности, – подытоживает Михаил, сделав акцент на слове “визуально”.

Мы с коллегами молча переглянулись и продолжили слушать инструктаж.

Работа курьеров здесь устроена так. Курьеры ждут на заднем дворе. Когда в ресторан поступает заказ, его принимает администратор по доставке. Он же его собирает, герметично упаковывает, распечатывает чек с информацией и уже тогда отдает курьеру посылку.

После этого нас знакомят с администратором Инной, ответственной за доставку – сегодня она наша начальница. На ней, как и на Михаиле, также нет средств защиты – хоть они оба и работают в закрытом помещении. Кабинет Инны – вообще маленькая коморка 2х2 метра, где из мебели – только стол с выдвижными ящиками, а из техники – один компьютер, где она пробивает заказы.

Выглядит Инна усталой – это из-за того, что с началом карантина количество заказов увеличилось на 20-30%. "Ежедневно ресторан принимает 150-200 заказов, а вообще по сети в день может быть до 2 тысяч заказов", – рассказывает Инна.

Она наглядно демонстрирует чек, где указана вся информация о заказчике: имя, номер телефона, адрес, включая код домофона, номер подъезда и квартиры, сумма к оплате и способ оплаты. Либо банковская карта – в таком случае курьер должен взять с собой терминал; либо наличные; либо же клиент уже оплатил заказ онлайн – в таком случае курьеру остается только отдать посылку.

Также клиент может оставить пожелание к заказу. Это может быть что угодно: например, чтобы посылку доставил англоязычный курьер, или требование оставить посылку под дверью. Это в условиях карантина вообще частая практика – чтобы лишний раз не контактировать с курьером.

А еще в чеке указано точное время, к которому курьер должен успеть доставить заказ.

Мы интересуемся: существует ли какая-то система штрафов, если курьер не успел доставить товар вовремя, и в таком случае оплачивает ли его клиент?

– Штрафов для курьеров нет, – успокаивает нас Михаил. – Курьер может попасть в пробку или какой-то другой форс-мажор. Но у нас существует система лояльности, при которой клиенту начисляется одна гривна за каждую минуту опоздания, он потом может расплатиться за следующий заказ этими начислениями.

Все спорные или проблемные вопросы с клиентом курьеру нужно решать через администратора доставки, в нашем случае – это Инна. Также ей нужно звонить сразу после того, как заказ доставлен клиенту: она фиксирует это в базе и “закрывает” заказ.

В конце смены каждому из нас нужно будет сдать ей отчетность с указанием всех заказов, которые мы доставили.

На этом инструктаж закончился. 15 минут вводной лекции – и мы готовы приступать к работе. Почти. Остался последний штрих – красные брендированные куртки с логотипом ресторана.

Надеваем одинаковые куртки, маски и перчатки – вот так просто журналисты “Страны” перевоплотились в курьеров.

В этот момент к ресторану как раз подъезжает брендированный автомобиль курьерской службы ресторана, а из него, медленно оглядывая нас, выходит молодой парень в такой же красной куртке. Посмотрел на нас, оценил и показал кулак с оттопыренным вверх пальцем - “класс”. Признал за своего. Почетно.

А вот и первый на сегодня заказ.

Анастасия. "Первая ходка"

Первого заказа пришлось ждать около часа. В начале дня торговля идет вяло. Только и остается смотреть, как туда-сюда снуют курьеры Glovo. Администратор Инна предупредила, что основной наплыв заказов начнется после обеда. Так и произошло.

Около двух часов дня появляется первый заказ, а точнее сразу два, но на один и тот же адрес – бульвар Дружбы народов. Я вызываюсь добровольцем.

Первым встает финансовый вопрос. Общая сумма двух заказов - 468 грн, клиент просит сдачу с 500. Разменные деньги мне выдает директор Виктория в кассе ресторана. Потом сумму заказа нужно будет ей вернуть.

Я беру два упакованных в прозрачный целлофан пакета, смотрю на чек. И вот первый сюрприз: навигатор показывает время в пути 12 минут, а указанное время доставки истекает уже через 5 минут. Чтобы успеть вовремя, курьеру пришлось бы нарушать ПДД и гнать по дороге выше разрешенной скорости. Но я рисковать не буду: на правах курьера-новичка своим опозданием я, уж так и быть, подарю клиенту бонусы для следующего заказа.

По адресу легко нахожу нужный многоквартирный дом. Сложнее – с парковочным местом в узких придомовых улочках. Приходится изрядно покружить по дворам и в итоге оставить машину на газоне.

Захожу в подъезд, звоню в домофон. В последний момент вспоминаю про маску и перчатки – нужно надеть их перед тем, как отдать заказ. Поднимаюсь в лифте на 8 этаж. И только тут понимаю, что оставила деньги на сдачу клиенту в машине. Вот черт!

Двери открываются, и я, не выходя из лифта, нажимаю кнопку первого этажа – нужно же вернуться за деньгами. И в тот самый момент я слышу женский голос: “Да-да, это сюда, я вас жду!”

Я не успеваю ни выйти, ни ответить: двери лифта уже захлопнулись. Клиентка (судя по имени в чеке, Татьяна) коронавируса, очевидно, не боится – вышла встречать курьера в коридор. А курьер из лифта не вышел… Как неудобно получилось! Она наверно подумала, что я передумала отдавать ей еду и решила пообедать сама.

Коря себя за непрофессионализм и забывчивость, я бегу обратно к машине за деньгами на сдачу. Все повторяется опять: домофон, подъезд, лифт, 8 этаж. Но на этот раз Татьяна уже не ждет в коридоре. Звоню в дверь, открывает немолодая женщина с уже знакомым тонким голосом.

– Здравствуйте, Татьяна, доставка ресторана Х, – гордо заявляю я, как ни в чем ни бывало – будто я впервые на этом этаже. Надо же держать марку. Клиентка про мою странную поездку в лифте туда-сюда тоже ничего не говорит. Я облегченно вздыхаю.

– А, да, спасибо. Сколько я там должна?

– 500 грн, сдача у меня для вас готова, – говорю я, и протягиваю те самые деньги, за которыми пришлось возвращаться в машину.

– О, ничего себе, как предусмотрительно! – Женщина обрадованно протягивает 500-сотенную купюру и забирает пакеты. – Спасибо!

“Приятного аппетита”, – говорю я на прощание. И тут же звонит телефон: в ресторане меня уже ждет второй заказ. И следующее курьерское испытание.

Я выхожу из подъезда и ускоряю шаг – надо успеть за день развести как можно больше заказов. На ходу ловлю себя на странном ощущении волнения. Странном – потому что работа журналиста обязывает постоянно общаться с незнакомыми людьми, провоцируя их на откровенность. Так что в сегодняшнем задании по сути нет ничего принципиально нового для меня. И все же, отдавая свой первый курьерский заказ, я волновалась. Не перепутала ли пакеты, правильно ли посчитала сдачу, ничего ли не забыла (в итоге оказалось – все-таки забыла), ничего ли не упустила из инструктажа, правильно ли нашла дом? Все это – для меня в новинку.

Все-таки работа курьера – это нечто гораздо более интимное. Ты не просто вступаешь с незнакомым человеком в контакт – он распахивает перед тобой двери своего дома, куда ступают только самые близкие доверенные люди. Это большая привилегия и большая ответственность. Опыт сегодняшнего дня однозначно заставит меня смотреть на работу курьеров по-другому.

Интересно, а что об этом думает Влад?

Владислав. "Первая ходка"

Перед началом работы мне выдают курьерский автомобиль SmartElectric. Инструктаж проводит один из курьеров. Парня зовут Максим, ему 27 лет, работает в этой компании больше года. "Работа непыльная, да и заказов не так много, большинство забирает Glovo", – рассказывает Максим. Поначалу его хотят приставить ко мне в подмогу, как опытного курьера – чтобы следил, как я работаю, и не сбиваюсь ли с графика. Я благодарю, но отказываюсь – интересно, как я справлюсь сам. Это – вызов.

Пока что Максим показывает мое парковочное место. После каждой поездки я должен ставить машину на зарядку. Ждать следующий заказ я могу в машине или где-то на заднем дворике ресторана. В самом ресторане находиться нежелательно – все-таки карантин.

Я думал, все будет происходить гораздо динамичней. Но по факту первые 15 минут я просто сижу в автомобиле, держа руку на телефоне, чтобы не пропустить звонок от Инны. Но прошло минут 40, а Инна все не звонила. Спустя целый час поступил мой первый заказ.

Инна выдает мне две пиццы и предупреждает, что клиент оплатил заказ онлайн, поэтому мне просто нужно отдать ему посылку. Что ж, это будет даже проще, чем я ожидал.

Адрес доставки – улица Мельникова, 5.7 километра до цели. Это расстояние я преодолел за 15 минут. Киев во время карантина по-своему прекрасен: пробок нет, на дорогах ни души. Я приехал к старой девятиэтажной хрущёвке. Перед входом в дом надеваю бактериологическую маску и латексные перчатки. На входной двери набираю номер квартиры и сообщаю, что я курьер – привез пиццу.

Заказчик, Александр, ждет меня с открытой дверью. Ему примерно 25 лет, одет в шорты и футболку, обут в резиновые тапочки. Улыбнувшись, он с удивлением и долей сарказма говорит: "О, у вас есть защитная маска, везет. Сейчас это дефицит". И протягивает мне 20 гривен чаевых.

Войдя в образ, я отвечаю стандартной корпоративной фразой – мол, мы заботимся о своей безопасности и безопасности наших клиентов.

Вот так немногословно прошел мой первый заказ. Я собой доволен: успел вовремя, быстро нашел нужный дом, а главное – не перевернул случайно пиццу. Да еще и получил чаевые!

Единственное, что: я забыл набрать администратора Инну и сообщить, что доставил заказ. Она сама перезвонила мне, когда я был уже на обратном пути в ресторан. Минус одно очко от образа идеального курьера – за невнимательность.

Анастасия. Второй заказ

Сегодня солнечно и тепло, но на дорогах непривычно малолюдно. Пока остальные сидят по домам, я вдыхаю свежий весенний воздух и наслаждаюсь прогулкой по опустевшему Киеву. У работы курьера есть свои привилегии.

Впрочем, работать курьером оказалось не так уж просто. В этом деле главное – скорость. Хорошо, что из-за карантина машин на дорогах немного, пробок нет – удается доехать быстро. Но в дедлайны все равно не вкладываешься – просто потому что повара слишком поздно выдают блюда. Вторую доставку, на улицу Лаврскую, мне тоже не удается успеть привезти в указанный на чеке срок.

Подходя к месту назначения, на ходу натягиваю маску. А на улице перед офисным зданием меня уже ждет клиентка – молодая девушка Наталья. Кстати, и она, и предыдущая клиентка принимают заказ без маски.

– Коронавируса не боитесь? – Спрашиваю у девушки, отдавая заказ, показательно щелкая латексной перчаткой. Она в ответ улыбается и философски замечает:

– Чему быть, того не миновать. Жить в страхе не хочу. А в своем иммунитете уверена. Сейчас еще вкусно покушаю, и точно никакая зараза меня не возьмет, – говорит Наталья.

Я протягиваю ей сдачу, а она возвращает мне одну из купюр. 10 грн. Мои первые чаевые!

Честно? Я раньше никогда не давала курьерам чаевые. Думаю, теперь начну. Оказывается, это так приятно...

Владислав. "Вторая ходка"

Едя по городу, я начал замечать огромное количество курьеров – моих сегодняшних коллег, которые, как и я, мчатся в своих направлениях, чтобы доставить заказ клиенту. Раньше я не обращал на это внимание, а сейчас, когда я стал одним из них, я замечал каждого.

Приехав на базу, я, как полагается, подключил свой автомобиль к зарядке и пошел предупредить Инну, что прибыл на место. После первого заказа Инна мне выдала бланк, на котором я должен был записывать все свои поездки.

А вот дальше работа застопорилась. С момента начала моего рабочего дня уже прошло почти два часа, и за это время я сделал лишь один заказ. На заднем дворике стояло более 10 автомобилей доставки, что свидетельствовало о том, что заказов немного. Либо администраторы приврали нам про 150 заказов в день, либо же все они достались курьерам Glovo.

Следующий мой заказ поступил еще через час. Доставить нужно было одну пиццу и салат в гостиницуr, что находилась в двух кварталах от ресторана. Инна мне выдала терминал и предупредила, что расчет будет банковской картой, а клиент – англоязычная девушка Диана. "Иностранка, – подумал я. – Любопытно".

Тут приехала Настя и радостно заявила, что она уже сделала две доставки. Я понял, что начал проигрывать. Это было начало рабочего дня, поэтому азарт только прибавлялся. Да и у меня была небольшая победа – это 20 грн чаевых, которые мне дал Александр, мой первый клиент. Насте чаевых дали в два раза меньше. Я погнал дальше - нужно торопиться, чтобы ее обойти.

Приехав к гостинице, я проделал ту же процедуру: надел защитные перчатки, маску и пошел в гостиницу. На ресепшне стоял мужчина лет пятидесяти, он меня сразу спросил – не к Диане ли я? И видимо, Диана тут была ключевым и чуть ли не единственным гостем. Отель производил впечатление опустевшего и брошенного. Портье позвонил в номер и сообщил, что курьер прибыл.

Диана, иностранка лет 45-ти, в джинсах и розовом джемпере, вышла в защитных перчатках – таких же, как мои, но без маски, на ногах – отельные тапки. Диана бегло поздоровалась и протянула карту к терминалу. Кроме приветственного "Hello", она не сказала ни слова. Как только терминал начал печатать чек, женщина уже хотела уходить, но тут мы оба обнаружили, что чек, который выплюнул терминал – пустой.

К такому меня не готовили. Мы с Дианой растерянно переглянулись. Я не знал, что делать в такой ситуации. Она быстро достала свой мобильный телефон и показала сообщение о снятии денег с ее банковской карты. Делать нечего – придется звонить администратору, разбираться.

Инна, сказала, что скорее всего в терминал неправильно установили бумагу – из-за этого и чек напечатался пустым. Она тоже была взволнована и попросила меня вернуться в ресторан как можно быстрее.

В автомобиле я начал снимать перчатки и маску, и в этот момент услышал сигнал проезжающего мимо авто – это со мной поздоровался курьер этого же ресторана. Проезжая мимо, он мне улыбнулся и помахал рукой. Я почувствовал себя членом какого-то тайного сообщества, со своими правилами и этикетом – и просигналил в ответ.

По приезду меня встретила Инна и быстро попросила у меня терминал. Она набрала на нем какой-то порядок цифр, и терминал распечатал чек, на котором было указано, что операция прошла успешно. Фуух. И я, и Инна выдохнула с облегчением.

Анастасия. "Третья ходка"

Вернувшись в ресторан, сразу получаю еще один заказ. На этот раз клиент пожелал расплатиться банковской картой. Вот это уже посложнее. Администратор выдает мне терминал - я впервые держу этот прибор в руках и вообще не понимаю, как им пользоваться. Но как оказалось, ничего сложного нет, справится даже такой безнадежный гуманитарий, как я: нужно просто вбить нужную сумму и нажать на зеленую кнопочку.

Интересно, что в заказе всего одна позиция – бутылка шампанского. Заказчик - мужчина по имени Николай, живет в старинном здании на улице Грушевского. Тут меня ждет неприятный сюрприз: лифт не работает. Приходится нести бутылку по лестнице на пятый этаж. В ответ на звонок со скрипом открывается дряхлая дверь квартиры, из которой высовывается мужчина лет сорока. В одних шортах и футболке – не по погоде по-летнему.

Он открывает дверь, окидывает меня удивленным взглядом с ног до головы, и дверь тут же с хлопком закрывается. Я стою. Не понимаю, что происходит. Не ожидал увидеть курьера-девушку? Испугался разносчика коронавируса?

Пока я гадаю, из-за двери доносится крик: “Секунду!” Через какое-то время дверь открывается опять и мужчина виновато говорит:

– Извините, ходил за карточкой. А что это вы принесли?

– Как что? Шампанское.

– Шампанское? А я заказывал шампанское?… А пироги где? - Спрашивает он.

– Не знаю, это все, что было в вашем заказе, - говорю я, судорожно припоминая, не потеряла ли я где-нибудь по дороге его еду. К счастью, мужчина говорит:

– А, пироги я наверно в другом ресторане заказал. Ну ладно, давайте бухло.

Такая гонка длится полтора часа. Из ресторана – по адресу, от клиента – обратно в ресторан. И так по кругу. Оказалось, работа курьера – довольно изматывающая. Хотя большую часть рабочего дня я просто сидела и ждала заказ.

Впереди – финальная встреча "на базе" с Владом и подсчет очков. Кто из нас станет курьером дня?

Владислав. "Третья ходка"

На заднем дворике ресторана стояло более 10 автомобилей доставки - судя по всему, работы немного. Конечно меня это не могло расстраивать, особенно когда я видел счастливую Настю с пакетами в руках, спешащую доставить еду.

Догадываясь, что следующего заказа мне ждать долго, а я работал уже более трех часов, я решил пообедать и заказал пиццу. Для персонала – а я сегодня здесь полноценный сотрудник, – пицца стоит всего 55 гривен. Да, а у работы курьера есть свои привилегии. Сейчас я могу полноценно поесть в ресторане, который для обычных посетителей закрыт. Откусываю сочный кусок пиццы и наслаждаюсь пустотой заведения, обычно забитого людьми.

В зале ресторана кроме меня – никого. Повара готовят для меня одного. Чувствую себя особым гостем. Но этим сладостным ощущением собственного превосходства довольствуюсь недолго. Администратор говорит, что так как ресторан работает только на доставку и уборщиц нет, то посуду нужно будет мыть за собой самому. Что ж. Мы, журналисты, народ не брезгливый и работящий – помыть посуду вообще не проблема.

Мой рабочий день подходил к концу, было уже почти 18:00. В тот момент, как в зачете у Насти было уже четыре заказа, у меня - всего два. Смерившись с проигрышем Насте, я уже собирался домой, когда вдруг Инна сообщила, что для меня есть еще один заказ. "Две пиццы и салат, нужно доставить на улицу Ракетную. Пиццы еще готовятся, выезжать можно через 15 минут", - сказала она.

Инна сообщила, что оплата будет наличными, общая стоимость заказа 177 грн и, скорее всего, клиент даст 200 грн. Так что мне нужно сходить к директору Виктории и взять 33 грн для сдачи.

Кабинет Виктории оказался еще меньше, чем Инны. Это комната метр на полтора, в которой поместился стул и маленький столик с компьютером. Всё. В столе встроен выдвижной ящик с деньгами, их сдают курьеры с заказов. Когда Виктория давала мне деньги, успел заметить, что наличных там немного – видимо, торговля все-таки слабо идет.

Получив деньги, я вернулся к Инне, она как раз на кухне подгоняла двоих поваров быстрее готовить заказ. А повара, к слову, работают вообще без средств защиты – нет ни масок, ни перчаток. Они одеты в обычные футболки, спортивные штаны и обуты в резиновые тапочки. Выдав пиццы, Инна самостоятельно их запаковывает. "Уже прошло много времени с момента заказа, нужно побыстрее их доставить", – сообщает мне администратор. Пиццы она также упаковывает без перчаток и маски.

От ресторана до места заказа – 7.5 км, навигатор показывает 17 минут. Приехав на место, консьерж по моему внешнему виду определяет, что я курьер, и без лишних вопросов впускает меня в подъезд. Дверь квартиры открывает парень лет 30-ти, Михаил. Он без футболки, в одних трусах.

Сперва не зная, что сказать полуголому клиенту, я извиняюсь, что заказ доставляли так долго, хотя мы и не вышли за приделы указанного времени. Парень улыбается – мол, все нормально. Не могу сказать то же самое о себе, но выдавливаю улыбку в ответ.

М-да, все-таки работа курьера – одна сплошная спонтанность. Никогда не знаешь, кто и в каком виде откроет тебе дверь. На интервью таких сюрпризов обычно не бывает.

Так выглядит бланк, который курьер заполняет в конце дня. Исходя из количества доставок, курьеру начисляется зарплата

Рабочий день подошел к концу. Приехав в ресторан, я откровенно говорю Инне о том, что рассчитывал на гораздо большее количество доставок. Но Инна возмущенным тоном повторяет ту же фразу: "Glovo забирает 70% всех заказов".

Виктория, забрав деньги за заказ и ключи от машины, сообщает, что я могу быть свободен.

– А вы не будете проверять автомобиль? – уточнил я.

– С ним же все хорошо? – спросила в ответ Виктория. Я кивнул.

– Ну и все. Если что, они застрахованы .

Вечер. Сходка "на базе"

Мы встречаемся в ресторане в конце рабочего дня. Подводим итоги.

– Итак, – начинает Настя, – за день я успела отвезти три заказа. А, вообще-то четыре, просто два было на один адрес. А еще мне дали на чай аж 10 грн, представляешь! Неплохо, правда? – Самодовольно улыбнулась она.

– А у меня заказа всего три... – Влад погрустнел. Но через секунду довольно добавил: – Зато я победил по чаевым! У меня – аж 20 гривен.

Мы торжественно объявляем ничью и решаем заказать пиццу, чтобы отметить нашу общую победу – над сонливостью, депрессией и безысходностью, в которую погрузился город из-за карантина.

Наш эксперимент закончился. Мы сидим в пустом ресторане и доедаем пиццу по специальной курьерской цене – всего 55 грн, приготовленную лишь для нас двоих. Чавкаем, никого не стесняясь – вокруг ни души. Кроме поваров и администратора, но они не в счет. Облизываем пальцы в сливочном соусе, отрываем новый кусок и наблюдаем, как тонкой нитью тянется расплавленный сыр. Вкусная пицца и хорошая компания – что еще нужно для счастья?

Мы размышляем о том, что курьеры – по сути, единственное звено, которое в условиях карантина все еще связывает украинцев с атрибутами привычной комфортной жизни. Ведь все, к чему мы так привыкли и воспринимали как данность – будь то поход в ресторан или торговый центр за покупками, – стало недоступно буквально за один день.

Именно поэтому до конца коронавирусного карантина курьеры так важны. Они позволяют нам сохранять ощущение стабильности в этом напрочь лишенном стабильности мире. И заставляют ценить те простые удовольствия, которые мы, современные разбалованные жители больших городов, стали воспринимать как данность.

Сегодня нам удалось благодаря переодеванию в курьеров вырваться из уныния и тоски и напомнить себе, как на самом деле мы соскучились по этой возможности – встретиться в ресторане, поговорить и вкусно покушать. Сегодня мы катались по пустынному Киеву и вовлекали ни о чем не подозревающих клиентов ресторана в свой эксперимент. По крайней мере, это было весело.

Этот карантин мы, журналисты "Страны", запомним таким, каким получился этот день – экспериментальным, спонтанным, необычным. Не позволяющим поддаться панике и хандре. Днем надежды на то, что вскоре все это закончится и мы снова сможем собраться большой компанией в ресторане, сьесть пиццу и не думать о плохом.