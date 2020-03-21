Курьеры всевозможных служб доставки еды – чуть ли не единственные, кто точно обеспечен работой на время карантина. Большинство ресторанов и кафе закрыты, часть из них работает только "на вынос", так что люди стали массово заказывать еду домой.

"Страна" решила выяснить, как курьерам работается в условиях карантина, не боятся ли они и их клиенты коронавируса.

И главное – стали ли они зарабатывать больше на волне карантинного спроса.

Вчера ждал один заказ три часа

На летнюю террасу ресторана в центре Киева заглядывает первое весеннее солнце. Обычно в такую теплую пору терраса забита посетителями, но не сегодня, и не на этой неделе. И не в ближайшие недели тоже.

Этот ресторан, как и все остальные, закрыт на карантин из-за угрозы эпидемии коронавируса. Так что деревянные столы пустуют. Все, кроме одного.

На этом столе лениво разлегся молодой человек. Одной рукой держит мобильный телефон, другой теребит свою густую светло-русую бороду.

Одет в простую, но опрятную спортивную одежду, рядом – мотоциклетный шлем. А на соседней лавке – большой желтый рюкзак с логотипом службы доставки "Glovo". Ясно: это курьер так коротает время, пока ждет заказ.

Курьера зовут Саша, он работает в "Glovo" уже полгода. Первым делом доставщик жалуется, что ждет заказ уже 40 минут и уже не успеет доставить его вовремя.

То, что курьеры сейчас смогут заработать как никто – это миф. Работники службы доставки говорят, что на деле работать и зарабатывать в условиях карантина оказалось не так-то просто.

Все дело в том, что рестораны (те, которые не закрылись в карантин) просто не успевают справляться с количеством заказов. Поэтому одно блюдо приходится нередко ждать часами.

– Я вчера в одном вьетнамском ресторане на Бессарабке ждал заказ час, – говорит Саша. И добавляет, что так и не дождался: в заведение нагрянула какая-то проверка, и готовить там перестали.

– И это при том, что помимо меня там ждало заказ еще 40 курьеров, – добавляет Саша.

Пока мы общаемся, вокруг ресторана собирается еще несколько курьеров “Glovo”. Сначала они просто наблюдают за нашей беседой, но потом все чаще вклиниваются в разговор.

– А я вчера в "Salateira" прождал заказ три часа, – жалуется другой курьер, Вова, и делает глоток яблочного "Живчика". Это, говорит, его энергетик – вместо кофе.

Кстати, Вова – единственный из всех встреченных "Страной" курьеров, кто работает в перчатках. Говорит, у него и маска с собой – просто на улице ее надевать нет нужды. "Маску надеваю, когда отдаю людям заказы в замкнутом помещении", – объясняет Вова.

Курьер Glovo Вова - единственный из встреченных "Страной", кто на карантине работает в перчатках и носит с собой маску. Фото: Страна

– Вот я заметил, вчера и позавчера еще было ничего: быстро приехал, взял заказ, уехал. А сегодня везде, куда ни приеду, задержки. Видимо, больше людей стало еду заказывать, – говорит Саша.

Курьеры откровенничают: хоть сейчас и правда стало больше заказов, по факту курьеры зарабатывают столько же, как до карантина. А некоторые – даже меньше. Все из-за того, что рестораны не успевают столько готовить. Спрос на доставку еды возрос, но мощностей у заведений не хватает.

- Вот взять эту сеть заведений, где мы с вами сейчас стоим. Было в Киеве 17 ресторанов, остался только этот один в центре и два повара. Не успевают готовить. Бывает, по два часа сидим, ждем заказы. Из всех ресторанов той же Salateira по Киеву сейчас работает только один, на Владимирской. Вы посмотрите, какая там очередь из курьеров, человек 50. Они не справляются с нагрузкой, – говорит курьер Вова, и делает еще один глоток “Живчика”.

Выходит, что рестораны опаздывают с приготовлением еды, а курьеры, соответственно, опаздывают с доставкой. Из-за этого в день курьеры не успевают доставить свой минимум заказов, от количества которых напрямую зависит их доход.

- В нашей работе количество заказов - не главное. Да, их стало больше. Но все равно выше головы не прыгнешь. Если как сейчас, приходится по часу ждать один заказ, не успеваешь просто в день много доставок сделать. Вот я уже здесь 40 минут стою. А на дорогу от ресторана до заказчика у меня в среднем полчаса уходит. Вот и считайте, сколько я с таким темпом за день успею заказов отвезти, - говорит Саша.

Спрос большой. А вот заработок...

Курьер азиатской наружности по имени Куат слушает наш разговор в наушниках – и непонятно, слышит он нас или не слышит. И все же, когда я обращаюсь напрямую к нему, курьер тоже жалуется на то, что работа стала идти медленнее.

- Очереди везде, долго делают заказы. Раньше в час я делал два заказа, а теперь еле успеваю один доставить. В день удается сделать до 15 заказов, это 500-600 гривен. Плюс за бензин надо заплатить, за аренду мотоцикла 200 грн в день. Считай половину заработка отдать надо. Но работа есть, и то хорошо, - добавляет Куат.

- Я тоже скутер арендую, - встревает Саша. - У меня в месяц на его обслуживание уходит 10 тысяч гривен.

- А сейчас получается зарабатывать больше, чем до карантина? – уточняю я.

- Нет, - уверенно отвечает Вова. - Заказы всегда есть, но мы очень долго ждем, пока их готовят. В среднем получается заработать за день гривен 500. Это если работать 12 часов. В принципе сейчас деньги остались те же.

- Странно. Я думала, наоборот. Уж кто-то, но вы-то, курьеры, за время карантина сможете нормально заработать, - возражаю я.

- Мы тоже думали, что будем шиковать, - признается Вова. - Если бы рестораны готовили бы так же быстро, как до карантина, то, конечно, можно было бы и по 2 тысячи в день зарабатывать.

- Спрос на курьеров большой. А вот заработок... – делает театральную паузу “новенький” в нашем разговоре - Антон. Разговаривает, не снимая с головы мотоциклетный шлем. – Это как повезет. Вот у меня выпал заказ на доставку продуктов из "Ашана". Я там 2,5 часа ходил, искал нужные товары по списку. А получил за доставку 90 грн всего. Вообще работники "Ашана" должны на месте все собирать, но бывает такое, что не собрали. И приходится самому идти за продуктами, - рассказывает Антон.

Фотографируется курьер по имени Антон тоже принципиально в мотоциклетном шлеме. Фото: Страна

Вообще, говорят курьеры, доставка продуктов из супермаркета - сейчас у них самый частый заказ. А еще - еда из фастфудов типа MacDomald's и KFC.

Правда, сейчас с поиском нужных товаров в супермаркетах есть проблемы.

- Мяса нет, - рассказывает Вова. - У меня позавчера был заказ в “Ашан”, на какие-то стейки. Пришел - все полки пустые, ничего нет. И сейчас, если опять приходит заказ на мясо, я сразу звоню в поддержку и говорю, что не буду идти. Ну смысл? Я прихожу, а мяса нет.

В целом же курьеры утверждают, что карантин на их заработке никак не отразился.

– Все думают, что мы тут жируем, а по факту… Это такая работа, понимаете... - Не может сразу подобрать слова Саша. - Бывают плохие дни, бывают хорошие. Можно за весь день заработать гривен 200-400. А может быть такой легкий день и заработать и 1000 грн, и 1500. Но такое бывает один-два раза в неделю. А так каждый день бывают проблемы. Человек сделал заказ и отказался, а ты его уже взял. Приходится ехать на склад, списывать его, тратить время на это. А если не спишешь, то с тебя потом вычтут стоимость заказа.

В среднем же курьер “Glovo” за одну доставку получает около 65 грн. Но может доходить и до 100 грн - все зависит от расстояния. К тому же, действует система бонусов - они даются за каждые 20 заказов, выполненные за одну неделю. В среднем этот бонус, по словам курьера Саши, составляет 2600 грн.

- В день, если я пешком, обычно успеваю отвести 10 заказов, если на велосипеде – то 15, а если на мотоцикле – то 20 и больше. Но есть предел. Я за полгода работы сделал максимум 28 заказов, и то это было всего один раз и в субботу, - рассуждает Саша, и добавляет: - За неделю можно стабильно иметь 4-5 тысяч гривен с учетом бонусов. Если стараться, можно и больше. Но если ты делаешь 39 заказов, то бонусы даются только за 20. А за остальные 19 бонуса не будет.

Оставь продукты под дверью!

Мы общаемся с курьерами у входа в ресторан около часа. Они здороваются друг с другом за руку и, кажется, вообще не задумываются о мерах предохранения от коронавируса.

Удивляюсь – почему курьеры без масок? Все-таки за день контактирует со столькими незнакомыми людьми, которым развозит заказы. В нынешней ситуации - довольно рискованно.

Курьер Саша говорит, в "Glovo" их масками не обеспечивают. А сам он вообще "в коронавирус не верит".

– Я не верю в то, что это вирус так опасен, я не боюсь. Я считаю, из мухи сделали слона. А даже если будет вирус, маска не спасет. И мытье рук не спасет.

Сейчас курьерами работают только те, кто не боятся коронавируса. Паникеры, говорит Саша, остались дома. И решили пару месяцев переждать карантин.

А вот клиенты на работников служб доставки реагируют по-разному. Кто-то очевидно перестраховывается от возможной заразы - требует оставить заказ у двери. Кто-то наоборот - просит, чтобы зашли прямо в квартиру и занесли заказ.

- На самом деле, сейчас чаще просят оставить заказ под дверью, - говорит Антон.

– Есть даже такие, что руку высовывают, быстро забирают заказ и прям перед носом дверью хлопают, - признается Вова.

- А я один раз принес заказ, позвонил в дверь. А я в наушниках, ничего не слышу. Стою. Звоню в звонок. Минут пять звоню. Потом вынимаю наушник, а женщина из-за двери орет: “Оставь продукты под дверью!”. Я этот пакет положил и убежал оттуда, - смеясь, вспоминает курьер по имени Куат.

- А сами вы не боитесь коронавируса?

Курьер Glovo по имени Куат соглашается фотографироваться только в профиль и закрыв шарфом половину лица. Фото: Страна

Курьеры дружно смеются.

- Я не боюсь смерти, - отвечает Куат. - Если смерти суждено быть - пусть придет. Я на скутере езжу и каждый день вижу, как курьеры попадают в аварии. У меня опасная работа.

- Клиенты не боятся, я никакой паники не заметил, - уверяет еще один курьер, Костя. - У меня наоборот был клиент, который открыл дверь и сразу предупредил: “Осторожно, я недавно вернулся из-за границы”. Тут уже я сразу отдал пакет и быстро убежал. Не он, а я испугался, - смеясь, признается он.

В общем, курьеры панике по поводу коронавируса не поддаются и будто бы не замечают ее. 90% курьеров – без масок и без малейших опасений по поводу болезни.

- Так и напишите: мы разносчики еды и инфекционных заболеваний, - решил пошутить курьер Антон.

– А вы, кстати, почему без маски? – спрашиваю у него.

– Я к этому вирусу отношусь как к фейку. Помните свиной грипп? Что было? Кризис. Прошло 10 лет, все повторяется. Через пару месяцев будет новый список Forbes, где появится пару новых имен миллионеров. Это все политика.

- Мы часто рискуем, - говорит Саша. - Все катаются на скутерах без прав, нарушают ПДД, чтобы быстрее заказ отвезти. У всех бывают случаи, когда их может сбить машина. Много рисков. Мы приносим заказы людям домой - а мало ли, что это за человек и какие у него намерения? Курьер – это работа для бесстрашных.