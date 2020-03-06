Новые Санжары окончательно оправились от коронавирусной паники. Живут себе как раньше, будто ничего и не было – ни костров, ни бунтов, ни камней.

20-го февраля в этот поселок Полтавской области привезли эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, которая украинская власть решила разместить на карантин в военном санатории Нацгвардии.

Прошло две недели. За это время Новые Санжары прошли сложную метаморфозу. От жестокости и остервенения, с которым жители пытались не пропустить пришельцев из Китая в поселок. К стыду и чувству вины, которые санжаровцы испытали на следующий день, когда увидели себя по новостям во всех СМИ – за костры, митинги и камни в окна автобуса. И до полнейшей апатии, охватившей поселок 5 марта, в день, когда эвакуированных наконец выпустили из санатория.

За время обсервации Новые Санжары вернулись к обычной жизни и, кажется, даже забыли о том, что в их городке поселились "опасные больные", как они еще недавно считали. О том, что в этот день их должны выписать из санатория, многие местные жители узнают от "Страны". Видно, что от этой темы в поселке уже устали, и за событиями вокруг эвакуированных вообще перестали следить.

– Виписують? Кого? – удивленно переспрашивает мужчина в спортивном костюме с выцветшей эмблемой "Адидас", у которого спрашиваем дорогу до санатория. – А хіба не завтра їх, сьогодні?.. А-а, це куди сьогодні приїжджає президент? Ну це вам туди…

Мы подходим к тому самому мосту над рекой Ворскла, где еще две недели назад местные жители перекрывали дорогу и устраивали протесты. Сегодня здесь – никого.

А вот дальше, у подвесного деревянного моста, ведущего к санаторию, собралась толпа. Неужели снова протесты?

Фото: Анастасия Товт

Несколько десятков человек собрались у моста и требуют госохрану пропустить их на ту сторону, к санаторию. Кто бы мог подумать, что люди, кто еще две недели назад так боялись заразиться от эвакуированных коронавирусом, теперь сами попытаются пробраться к ним?

Правда, как выясняется, интересуют их не "карантинники". Никому даже в голову не приходит встретиться с ними и попросить прощения за то, какой "теплый прием" устроили им в Санжарах.

Нет. Санжаровцам людям нет дела до эвакуированных из Уханя. Они хотят видеть президента.

"Мы не виноваты, это все правительство"

С минуты на минуту Владимир Зеленский приедет (а точнее, прилетит – на вертолете, как волшебник из известной детской песенки) в Новые Санжары, чтобы торжественно встретить спасенных от китайской эпидемии украинцев.

Местные жители и правда ждут его, как волшебника: кто-то хочет пожаловаться на тяжелую жизнь и попросить о помощи, а кто-то – высказать в лицо накопившиеся претензии. Здесь есть и симпатики, и противники президента. В общем, все как всегда.

Как фанаты, которые пытаются пройти в гримерку к обожаемой рок-звезде, санжаровцы полдня ругаются с УДОшниками – те не пропускают их к санаторию. Народ возмущен: как же так? И просит нас, журналистов, посодействовать.

Многие из них до сих пор уверены, что к ним в село "привезли заразу".

– Значить, к нам в село цю заразу привезли, а тепер ми даже слово президенту сказать не зможем?! – возмущается старушка в клетчатом пальто и бордовом берете, грозя УДОшникам пальцем.

– Да яка зараза? Ніякої зарази нєт, – возражает ей кто-то из толпы. Но женщину так просто не переубедишь:

– Та підождіть, ото вони щас поїдуть і начньотся!

– Но ведь до сих пор в Новых Санжарах никто не заболел, – обращаемся к толпе местных. Один мужчина выкрикивает:

– Сплюньте!

– А вы с односельчанами не думали устромить народные гуляния по случаю выписки, встретить эвакуированных с хлебом-солью, в знак примирения? – Спрашиваем у мужчины лет 40-ка, стоящего неподалеку с охапкой семечек и молча наблюдающего за препирательствами односельчан с УДОшниками.

– Та яке примирення? Ми ж не винуваті! Це правітельство. Мі ж нічого… Якби нормально об'яснили, нормально все було б. Тоді ніхто б ніяки протести не собірав. А так, в вісім вечора приходе смс в чат у "Вайбері" – до нас везуть "китайців"! От всі люди і взбунтувалися. Понять їх можно.

– А вы сами на протест выходили? – Спрашиваем.

– Да, я постояв, – немного замешкавшись, говорит он. И тут же спешит добавить: – Но я просто смотрєл, камні не бросав. Я лічно тоже був проти. У мене діти, все… Хто зна, кого везуть! Ніхто ж нічо не каже. Як подивитися, як сюди їдуть колони воєнні, стільки техніки нагнали, то таке чувство, як ніби война почалась! Якби нормально сказали, шо ці люди не заразні, то у всі б зрозуміли. Надо було приїхати заранєє і об’яснить спокойно. А так вони все с секреті держали, самі все решили, а нас просто перед фактом поставили. Просто нормально до людей относиться надо.

Санаторий в Новых Санжарах. Фото: Анастасия Товт

Еще одна претензия местных к властям – что все делалось впопыхах. Мол, накануне из санатория в Новых Санжарах в спешке ночью принудительно выселяли отдыхающих, которые лечились в санатории. "Они не успели даже там позаметать, не говоря о том, чтобы что-то подготовить, продезинфицировать", – возмущаются местные.

– Ну если каравая не будет, то хоть камни не собираетесь бросать сегодня в эвакуированных? – подтруниваем.

– Та все правильно тогда сделали! – встревает в разговор пожилой мужчина. Представляется просто: Григорьевич. Мол, еще мало камней бросали.

Он уверен, что санаторий, в котором разместили эвакуированных на обсервацию, расположен слишком близко к учебному заведению, где учится более тысячи школьников. Говорит: "За детей нужно думать не тогда, когда вирус поселился в них, а когда его еще нет".

– А как бы вы отреагировали, если бы в санаторий Новых Санжар привезли людей из Черновцов, которые реально заболели коронавирусом?

– Очень хорошо, – отвечает Григорьевич с саркастической ухмылкой. – Со стороны нашего правительства, это было бы правильно. Власть поняла, что в Новых Санжарах нет людей с коронавирусом, значит, нужно привезти сюда тех, у кого он есть.

– Та успокойся, Григорович, хай їдуть з миром, – манул рукой первуй мужчина и раскусил семечку. Выплюнул кожуру и добавил: – Та й ніхто нічого не бросав і тогда. Вони приїхали сюди уже побиті.

Удивляемся – как так? Мы, журналисты "Страны", были здесь в тот день и своими глазами видели, как уже в Санжарах в автобус бросали камни люди. Но на нашего собеседника это не производит впечатления.

– Та успокойтесь, я сам санжаровец. У нас всегда спокойны все.

– Так это не санжаровцы камни бросали? – еще раз уточняем. Мужчина вздыхает:

– Ну, может, по пьянке кто-то и бросал, сдуру и с нервов, я не знаю. Но це не ми.

Они даже насморк лечить не умеют, какой коронавирус?

Беглый опрос собравшихся у моста местных показывает главное: как поменялось отношение жителей к произошедшим событиям.

Если еще на следующий день после бунта санжаровцы признавали, что камни в автобус с эвакуированных бросали местные, хоть и "пьяные отбросы", и стыдливо опускали виноватый взгляд, то спустя две недели каждый встречный утверждает, что это вообще были не санжаровцы. Мол, это была срежисированная кем-то другим провокация. Правда, кем – версии разнятся.

Местные соревнуются в теориях заговора – чья правдоподобнее? Одни утверждают, что это глава МВД Арсен Аваков, вместе с правоохранителями, привез в санжар "титушек", которые нападали на автобус специально – чтобы МВД могли убедительно показать свою силу, усмирив протест.

Другие считают, что провокации организовал экс-президент Петр Порошенко – чтобы ударить по Зеленскому. Этой версии придерживаются стронники действующего президента, как к примеру Елена, которая торгует в местном магазине.

– То провокатори були, які працювали заради картинки на телевіденії. Вони спеціально так зробили, шоб наше село очорнить.

– А кому, по-вашему, это было нужно?

– Та кому-кому, хоча б тому ж Порошенко. Я от Зеленького дуже поддєрживаю, він молодець. А от старая власть вже дуже хоче удержаться за своє крісло.

– Вони все брешуть на Санжари, – утверждает пенсионерка, представившаяся Тамарой. Она – одна из самых активных местных жителей, которые стремятся пройти через мост на встречу к Зеленскому. И эта фраза – именно то, что она хотела бы сказать президенту.

– Хто бреше? – Уточняем.

– Та хто-хто, хоч той Аваков.

– Но камни ведь местные бросали в автобус.

– Де? Хто? Коли?

– Тут, в Санжарах. Когда эвакуированных привезли.

– То не санжарівські кидали. В нас таких розбійників нема. Можуть напитися, але шоб кидати каміння – ну, вибачте. І то, напилися ті, кого привезли і угостили.

– То есть это были не местные?

– Ну, Аваков звідкіля привіз людей, із Дніпра? Тищу чоловік! У нас тут тіки 500 чоловік собралось біля великого моста. А він тищу припер. Та ще й БТР.

– Это же были правоохранители, для охраны порядка.

– Ну харашо, ну.

– Так это правоохранители, по-вашему, бросали камни в автобус?

Тамара на несколько секунд задумалась, молчит.

– А между ними ще хто був, кого вони привезли? То не наші кидали, – стоит на своем женщина.

Зрители у санатория. Фото: Анастасия Товт

После того, мы повторяют, что люди в тот вечер представлялись жителями Санжар и вели себя агрессивно, женщина вздыхает и говорит: "Ну, так це тому, шо людям треба було об’яснять все нормально".

О том же говорять и другие встреченные нами санжаровцы.

– Довели людей. Санжары бунтовали, потому что все держали в тайне. Люди не знали, что происходит, – говорит пенсионерка Галина.

– Что сделала власть для того, чтобы проинформировать людей? – Рассуждает Галина. – Перед Новыми Санжарами были уже протесты во Львове, Тернополе, люди дороги перекрывали. Они знали, какая может бать реакция. Людей только нагнетали два месяца: столько-то человек заболело коронавирусом, столько-то умерло… Нам никто не рассказал, что делать! Только уже после этого доктор Комаровский приезжал, он единственный, кто хоть как-то успокоил людей. Министр Скалецкая вообще с людьми не общалась. Да и сейчас все, что мы знаем, это что нужно рот вытирать локтем.

Галина на камеру демонстрирует тот самый жест. Именно так Минздрав советует украинцам чихать и кашлять – в сгиб локтя. Это официальные рекомендации ведомства о том, как защищаться от эпидемии коронавируса.

Кстати, про добровольный карантин, на который уже экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поместила себя в Новые Санжары вместе с эвакуированными, местные отзываются плохо. Они считают, это было ради пиара.

Впрочем, Скалецкой этот пиар не помог: как раз пока она сидела в обсервации, с должности ее уволили.

– Министр сидит тут две недели. Чем она занималась? Отдыхала? Вместо того, чтобы там сидеть, лучше бы поехала и посмотрела, в каком состоянии наши местные больницы, наша медицина, насколько мы готовы к этому коронавирусу и вообще к любым болезням. Они даже насморк лечить не умеют, как бы они лечили у нас коронавирус? – Критикует экс-министра местная жительница.

При этом Галина – одна из немногих, кто изначально был не против приютить эвакуированных из Китая.

– Это же тоже наши люди. А если бы в том самолете был мой ребенок? А как сегодня наши дети в туберкулезных больницах лежат, в венерологических, со СПИДом? Это же тоже заразные болезни. Мы их забираем домой? Забираем. Потому что это наши. А эти чем хуже? Мы что, их на Мадагаскар должны были отправить из Китая? Если бы к нам вышли и сказали, люди добрые, у нас другого выхода нет, нужно их здесь разместить – никто бы и слова против не сказал.

"Наконец-то это закончилось"

И вот – тот самый момент: двери санатория торжественно открываются, и на солнечный свет выходят эвакуированные из Китая, которые две недели провели в заточении.

Первой в только что раскрывшихся дверях санатория появляется молодая девушка Мила. Ее тут же встречает знакомый голос, который зовет: "Доця, мы тут!". Девушка бежит обниматься с родителями, которые приехали за ней к санаторию. Она – землячка президента, живет в Кривом Роге.

"Наконец-то это закончилось!", – вот первая эмоция девушки после двухнедельного карантина.

На площади перед санаторием – картинка как из фильма: все обнимаются, плачут, радуются, что наконец вышли на улицу. Две недели всем этим людям приходилось сидеть взаперти, каждый день проходить медобследование и носить маски. Хотя все они знали, что здоровы.

Это, по словам освобожденных из Санжар, и было самым тяжелым в двухнедельной обсервации.

Теперь из заточения все эти люди попали под пристальное внимание журналистов. И кажется, им это нравится: они охотно позируют для фото и дают комментарии СМИ.

"Мы знали, что мы здоровы. Но надо было 14 дней сидеть и ждать в четырех стенах, – признается Анастасия Захаренко, которая работала в Китае танцовщицей. – Но нам постоянно доставляли какие-то игры, книги. То есть, нам было чем заниматься. Единственное что, хотелось просто домой, увидеть родных.

А вот про то, как эвакуированных встречали в Новых Санжарах, Анастасия говорит неохотно. Признается, что когда в автобус полетели камни, было страшно.

"Я знала, что люди будут встречать, что они против. Но не ожидала, что будут бросать камни. Думала, может, будут кричать. Поэтому мы испугались и пытались спрятаться между сидениями. Родители очень переживали, смотрели на все это в прямом эфире", - признается девушка.

Анастасия Захаренко. Фото: Анастасия Товт

На выходе из санатория эвакуированных никто из местных жителей не встречает. Только несколько зевак собрались под забором напротив – и то, эвакуированные их не интересуют. Они ждут, когда отсюда будет выходить Зеленский. "На президента хотим посмотреть", – признаются они "Стране".

Никаких короваев, слезных проводов и сожалений – Новые Санжары стремятся забыть о бунте двухнедельной давности как можно скорее.

Но не все так просто. Городок уже "прославился" на всю страну и даже за ее пределами. И что теперь делать селу с такой "подмоченной" репутацией – жители пока не знают.

Владимир Зеленский в Новых Санжарах. Фото: Анастасия Товт

– У нас же курортне містечко. Раніше у нас тут кажде літо, і восени отдихали. Із Києва, и откуда хочешь приїжджали. А сейчас всі бояться. Я таксист, вчора чоловіка віз, так він каже, шо записував дітей в наш дєтский лагерь – так тепер білети позабирали. Уже ніхто сюда не прієдєт.

– А в прошлый наш приезд люди наоборот говорили, что ожидают притока туристов, после такого шквала популярности Новых Санжар, – вспоминаем наш диалог с владельцем местного ресторана "Гостинный двор", который две недели назад говорил нам об этом.

– Ой нє, спасібо такой рекламє, лучше б її не було! – Смеется таксист Леша. – Люди ж разні бивають. А чо ж люди позабірали білети в датські лагеря наші? Бояться. А ви не бійтесь. Приїжджайте к нам отдихать. У санаторій!