Поселок Новые Санжары уже вернулся к своей обычной скучной жизни. От протестных настроений не осталось и следа. Как после шумной сельской свадьбы, где все родственники напились, переругались, подрались, а на утро их накрыло похмелье.

В четверг было весело, а в пятницу – стыдно.

В четверг здесь перегрождали дорогу, жгли костры и бросали в эвакуированных из Китая украинцев камни и бутылки. Теперь на улицах в Новых Санжарах тихо и немноголюдно. Люди протрезвели, прочитали новости об их родном городе, покраснели и закрылись по домам. На дорогах – ни полиции, ни БТРов, ни митингов. Даже ни одного человека в респираторной маске – средстве предохранения от коронавируса, которого еще вчера здесь так боялись.

На вопросы о событиях 20 февраля обычным ответом служит тяжелый вздох – селяне больше всего хотят поскорее забыть об этом и жить так, будто ничего тут и не произошло. Но не выйдет.

Бунт в Новых Санжарах показали по всем СМИ в красках: с поджиганием костров, фурой посреди дороги и швырянием булыжников.

На следующий день село проснулось, посмотрело на себя со стороны, по телевизору – и ужаснулось.

Журналисты "Страны" побывали в Новых Санжарах в пятницу и наблюдали за разительной переменой настроений.

Символичный указатель на центральной площади села указывает расстояние до европейских городов. Фото: Страна

– М-да, прославились наші Нові Санжари, – говорит охранник в центральном супермаркете, протягивая нам стаканчики с кофе из автомата. Говорит, что когда с утра посмотрел новости про родное село, ему аж дурно стало.

Местный продуктовый магазин, по сельским меркам, это почти центральный клуб. Тут люди встречаются и обсуждают последние новости. Охранник дежурит у кофейного автомата и принимает кэш - эта опция в автомате отсутсвует. Вчера у него была хорошая выручка. Напоить кофе полк нацгвардейцев - целое дело. Свои, местные, кофе особо не пьют – они пьют спиртное.

Местные жители в разговорах со "Страной" называют то, что происходило в Новых Санжарах по приезду эвакуированных из Китая – массовым психозом. И всячески пытаются отмежеваться от этих позорных событий. Все встречные говорят: это не мы бросали камни в автобус, это "местная алкашня". А так-то, мол, городок у нас приличный и гостеприимный.

Вот и охранник вчерашние события списывает на алкоголь:

– Вчора таке було, потому шо пьяных було багато. Якби нормальні були, то такого б не було. Вони ж як пьяні, а журналістам же знімати надо шось і в інтернет викладувать. Вони як тіко начали там витворять, їх начали знімать. І потім по тєлєвізору на всю страну показали, які наші Санжари.

В СМИ то и дело появляется информация, что бунт спровоцировали некие приезжие провокаторы. На это намекал и Зеленский в своем обращении.

"Все фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые устраивали массовые беспорядки. Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах. Раньше они уже были замечены, как уважаемые аграрии, которые выступают против рынка земли", - заявил президент.

Мы задавали вопрос многим селянам - видели ли они на протестах приезжих. В нынешней ситуации версия была бы для местных удобная - мол, "это не мы, это какие-то провокаторы". Но ни один ее не подтвердил. Говорят, бунтовали все свои.

В этом месте, на мосту, блокировали дорогу селяне, чтобы не пропустить автобусы. Сегодня же тут - ни души. Фото: Страна

Сейчас же санжарцы больше всего переживают, что теперь их родное село всегда будет ассоциироваться именно с этим событием. Хотя некоторые, наоборот, полагают, что Новые Санжары могут обернуть внезапную популярность в свою пользу и привлечь в село туристов.

Так, например, считает молодой парень на велосипеде, Владимир, который провожает нас через мост к тому самому санаторию, куда разместили эвакуированных из Китая на карантин.

– Місяць-два пройде, негативний осадок забудеться, а то, що нас показали вєздє по телевізору – то останеться. Я считаю, що це позитивно. До цього про Нові Санжари знала невелика група курортників, а так ми получили рекламу села. Що таке коронавірус сейчас? Це більше інтернет-мем, його ніхто серйозно вже зараз не сприймає у нас. Тут у нас ще дєтські лагеря есть, пляжи, річка. Тому у нас все буде хорошо, – говорит парень и прибавляет скорости на стареньком велосипеде.

Мы – за ним.

"Как только кто-то начинал писать что-то здравое, его тут же удаляли из чата"

Прямо под санаторием Национальной гвардии, куда на карантин поместили эвакуированных из Китая, тоже никого. Кроме нескольких журналистов и полицейских, охраняющих территорию.

Журналистам зябко и скучно. Снимать некого - на территорию в санаторий не впускают, а сотрудники МОЗ и полиции немногословны. Не то, что вчера. Вчера в кадр попало и пламя костра, и грузовик, которым перекрыли дорогу к санаторию, и много буйных местных, охотно комментирующих события. Эти интервью на утро смотрело все село. Смотрело и анализировало. Поэтому после той самой ночи интервью журналистам тут раздают неохотно. Он камер шарахаются. Многие жители села выучили стандартное для светских звёзд и политиков "без комментариев".

В медицинский центр часто заезжают машины – подвозят провизию и необходимые вещи. У входа в санаторий встречаем главу Полтавской облгосадминистрации Олега Синегубова – как раз в тот момент, когда открываются старые железные ворота и внутрь проезжает машина оперативно-спасательной службы.

Заскрипели ворота, Синегубов проводил машину взглядом и отметил: "Как тюрьма".

“Стране” Синегубов сообщил, что эвакуированным пришлось ехать четыре часа из Харькова в Новые Санжары по специальному маршруту, который разработали в оперативном штабе, чтобы избежать столкновений с местным населением.

На вопрос о том, кто спровоцировал панику и почему вообще дошло до насилия, жители Санжар говорят: народу не объяснили, что на карантин в селе разместят только здоровых людей, и что сама эвауакция не опасна для местного населения.

– Ізначально організація всього цього сдєлана церез жопу, – считает владелец местного магазина. – Людям не надали інформацію. Це все началось з поста в Фейсбуке, що хтось зі своїх джерел дізнався, що їх до Нових Санжар на карантин привезуть. І той пост був такий, даже суб’єктивний. Там були слова, що з нашого села хочуть зробити скотомогильник. Ну і люди повелись. Конєчно, вони себя понакручивали, а шо не знали, то додумали. Є у нас діалог в Вайбері, ново-санжарський. Там до цих всіх собитій было 1000 учасників, а за день набіжало 5 тисяч. И як тільки хтось пише туда шось здраве і мішає остальним панікувать, його зразу удаляють з того чата, – рассказывает он.

– Почему, по-вашему, вообще дошло до столкновений? – спрашиваем губернатора Полтавской области.

Он говорит, что народного бунта можно было избежать, если бы глава местной громады Новых Санжар обратилась за информацией в оперативный штаб. Правда, своей вины как представителя исполнительной власти в том, что не смог наладить правильную коммуникацию с населением по теме коронавируса и эвакуации, Олег Синегубов не видит.

– Мы общались с главой сельской громады Инной, она сказала, что из-за информационного вакуума начала паниковать, а дальше все развивалось по цепной реакции: подключились псевдоблогеры из Полтавы, которые вбрасывали дезинформацию, что якобы везут заражённых людей. Оперативный штаб работает круглосуточно, мы на связи постоянно. Но к нам никто не обращался за информацией, – говорит Олег Синегубов.

По словам Синегубова, местные аграрии предоставляли технику бунтующим и науськивали людей. В результате стычек пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, пять из которых получили повреждения средней тяжести. Одному правоохранителю зашивали рану на голове. Карету скорой помощи разбили, санитарам нанесли телесные повреждения. Из местных жителей за медицинской помощью обратился только один человек.

Сигенубов утчерждает, что те, кто в состоянии алкогольного опьянения садился за руль, ехал на таран, бросал камни в автобус и правоохранителей – понесут наказание. Сейчас уже задержан один человек. Сегодня ему уже избрали меру пресечения - его отправили под ночной домашний арест.

– Сейчас, когда страсти уже улеглись, как вы оцениваете столкновения в Новых Санжарах?

– Нам всем стыдно, и мне в том числе, – признает Синегубов.

Местные власти в телефонном режиме контактируют с эвакуированными гражданами и пытаются создать комфортные условия проживания. При этом губернатор признался, что условиями в санатории не все оказались довольны.

– У людей есть разные предпочтения, но все необходимое у них есть. Кто-то хочет колу вместо чая, кто-то конфет просит привезти. Мы идем навстречу людям. Жаловались на плохой интернет – мы уже привезли в санаторий новый модульный центр, – сказал "Стране" Синегубов.

"Їм тут скучно, вони нашлі собі развлєчєніє"

Ближе к вечеру, проголодавшись, заходим в единственное шумное заведение в поселке – "Гостинный двор". Интерьер оформлен в виде хаты-мазанки: с печью, деревянными перегородками с тыном, на котором, по древней сельской традиции, развешен чеснок – отгоняет злых духов и теперь уже вирусы.

Зал зарезервирован – кто-то с компанией празднует день рождения. Но хозяин по имени Богдан находит для нас местечко и предлагает попробовать местный деликатес – улитки и галушки. Улитки выращивают на местной ферме, галушки лепет искусный повар. Худо-бедно, а рабочие места в этом селе все же есть.

Богдан сразу предупреждает: алкоголем не торгует. Но можно приходить со своим.

– У мене принцип такий. Человек поки трєзвий, він розщитує: я випю з друзями дві бутилки пива. Він їх купив зараніє в магазині і всьо. Тут він вже не може "доганяться". Я кажу: хочеш гаситься – іде в друге місце, – рассуждает Богдан. Это – его способ борьбы с местным алкоголизмом.

Бунт в Новых Санжарах против эвакуируемых из Китая – топ-тема для поселка, который вообще не привык быть в центре внимания. Но волею случая само село и стало главным событием недели.

Эти "массовые гуляния", как их называют местные, обсуждают и за соседним столиком, где большая компания празднует день рождения.

– Ну чому, чому їх саме в наше село привезли?! Шо ми – козли отпущєнія какіє-то? Нас будут травить цим коронавірусом тут! Хай би в Офісі президента їх на карантин поселили, оце б я подивився! – громко кричит уже подвыпивший парень, подливая в стакан водки, которую принес с собой.

– Ну ти д*біл, чи шо? – орет в ответ его товариш, пытаясь его переубедить. – Вони не заразні! Тих, хто захворів коронавірусом, із Китая на самольот не взяли!

– І ти в це віриш! Та то просто підстава!

И так по кругу. Споры о том, почему выбрали именно Новые Санжары, и грозит ли местным жителям коронавирус, не утихают который день.

Главный местный кабак "Гостинный двор" в Новых Санжарах. Фото: Страна

Ваделец ресторана Богдан объясняет: село маленькое, развлечений нет. По его словам, погром вчера устроили местные бездельники, которым просто стало скучно.

– На протест хто повиходив? Такі, знаєте хулігани. Така категорія людей, яка постійно шукає собі неприятності. В Санжарах особо нічого робить. Їм тут скучно, вони нашлі собі развлєчєніє. А под вечір вообще масовий псіхоз начався. Просто вже було лишь би протестувать, протів чего – не важно, – считает Богдан.

– А вообще у вас в селе многие были против эвакуации? – интересуемся.

– Та нє, большинство адекватно відносяться. Вони ж не прокажонні якісь, це не открита форма туберкульоза. Для європейців вообще, наскільки я знаю, цей вірус не такий опасний, як для азіатів. Виздоравлює 98% заболівших, як від обичної простуди. Зачем ця паніка?

Богдан уверяет, что адекватніх людей в селе больше. Просто они спокойнее, а потому – незаметнее.

– Це ж повиходили ті, хто не хотів розбиратись у цьому, і кому нічого робить. Остальні тоже повиходили, но вони не протестували, просто наблюдали. Ми ж не будемо оттягувать тих протестувальщиків, бо самі станемо неадекватними.

– А как же так получается: вчера был такой громкий протест, а сегодня уже все стихло?

– Ну, бачте, це вони так переживали, щоб не заразиться, – смеется Богдан. – Просто їх вже уже заселили в санаторій, шо тут вже робить? Самоє обідноє, шо от вони вчора протестували, а в ітоге нічого не добилися. Тільки даром потратили врємя. Але їх як должни були заселить, так і заселили. Так тут вчора поліції було в два рази більше, ніж мєстного насєлєнія. Було ясно і так, на що приречений цей бунт.

Мы объедаемся галушками и отправляемся в обратную дорогу – в Киев. Но тут, прямо на выходе из кабака, вдруг из-под забора вылетают два кота: рыжий и черный, сцепившиеся за внимание соседской кошки, которая так и не выбрала, с кем ей встречать весну. В воздухе сильно запахло мартом. Коты в плотном клубке выкатились к нам прямо под ноги и катаются по мятой траве, как большое орущее перекотиполе. Поцапались, покружились, покусали друг друга и чуть было не выдрали глаза. Но еще секунда, и коты разбежались - каждый по своим дворам. И только крупные клочья шерсти остались от них на асфальте.

Примерно так же вчера цапались жители Новых Санжар с эвакуированными из Китая. Драка началась быстро и громко, и так же быстро закончилась ничем.