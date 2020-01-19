– Заходил к нам сегодня один бездомный. Погреться. Мы его чаем напоили, сидим, разговариваем. И тут он так между прочим выдает: "У меня туберкулез. Открытая форма"...

Это произошло буквально за два часа до нашего визита в один из киевских пунктов обогрева. Вот уже несколько лет подряд они открываются каждую зиму по приказу городских властей. Здесь люди без определенного места жительства могут согреться в морозы, перекусить и запастись теплой одеждой.

Казалось бы, никакой "зрады" в этом нет. Но не все так однозначно.

Дело в том, что в основном пункты обогрева работают на базе ЖЭКов и территориальных центров социального обслуживания (собесов – Ред.), куда приходят за государственными услугами жители ближайших домов. Молодые родители – за выплатами на рождение ребенка, пенсионеры – за субсидиями, переселенцы – за справками, и т.д. Все они, да и сами сотрудники собесов, мягко говоря, не рады постоянному соседству с бездомными. Точнее – с неизвестным перечнем болезней, которыми тех наградила жизнь на улице.

Всего таких пунктов обогрева для бездомных в столице – больше двух десятков.

"Страна" навестила некоторые из них, а также одну киевскую ночлежку для людей без дома. Чтобы понять, как в столице заботятся о гражданах без постоянного места жительства и реально ли помочь этим людям найти дом и изменить свою жизнь.

Скана чая никому не жалко

По детской площадке прогуливается молодая мать с коляской, а рядом на лавочке курят двое бездомных. Одеты в поношенные спортивные костюмы, сверху пуховые куртки – как решето: все в дырках от окурков сигарет, которые тушат прямо об себя.

Они здесь не случайно. По соседству, в помещении бывшего детского садика, открыт пункт обогрева для бездомных. Здесь же находится собес. Под пункт обогрева отвели третий корпус, в первых двух предоставляют обычные админуслуги.

Местные уличные жители знают, куда идти с наступлением морозов – они коротают в этом пункте обогрева многие зимы подряд. Постоянные "клиенты" приводят с собой под руку новичков, и проводят за чашкой бесплатного чая долгие светские беседы. Чем холоднее зима, тем больше тут бездомных. Бывает, за день приходит несколько десятков человек.

Сейчас морозов нет, и наплыва посетителей тоже. Когда мы приходим в пункт обогрева, внутри – пусто.

Впрочем, работники собеса говорят, нам даже повезло, что мы разминулись с их сегодняшним "гостем".

Пункт обогрева в Днепровском районе Киева открыт в помещении бывшего детского садика. Фото: Страна

Тот самый бездомный с открытой формой туберкулеза сидел вот здесь, на этом стульчике, и пил чай из красной кружки в белый горошек. Буквально за час до нашего прихода его увезла "скорая".

Медсестра жалуется: пришлось закрыть весь собес на целый час, дезинфицировать и проветривать помещение.

– Мы очень испугались, – признается медсестра по имени Лариса.

Говоря об этом, она не сдерживает эмоций.

– Стакана чая никому не жалко, – отмечает медсестра. – Но здесь же приходят и пенсионеры домашние, ухоженные, и мамы с детьми. А если тут рядом сидит человек, кашляет… Он же всех тут может заразить. Бездомные подвержены всем болезням. Часто у них вши, которые могут и на нас перепрыгнуть, туберкулез.... Господи, я так боюсь! Опасно это все.

Лариса признается откровенно: работать страшно. Персонал пытается сам обезопасить себя, как может. Сотрудники собеса за свой счет хотя бы раз в год стараются проходить медобследование.

– Маски надеваем, перчатки.

– И это помогает? – Интересуемся.

– Ну, это скорее для самоуспокоения, – признается медсестра. – Постоянно хлоркой все обрабатываем, особенно стулья эти, на которых бездомные сидят. Вообще, место для них у нас в собесе не очень подходящее. Бездомных надо отдельно где-нибудь принимать. Но это же был приказ свыше, что мы можем сделать? – Жалуется она.

В собесе уже готовы принимать бездомных гостей. Фото: Страна

Фактически государство повесило на сотрудников собесов дополнительные обязанности, которые мало того что не оплачиваются, так еще и связаны с рисками для здоровья.

Лариса, как и другие сотрудники собеса, каждый день контактируют с бездомными без средств специальной защиты. Они подвергает угрозе собственную жизнь, предлагая нуждающимся временный кров и одежду. Причем за этот риск не получают от государства ни дополнительного финансирования, ни надбавок к зарплате, ни льгот, ни медицинской страховки.

Местная власть не выделяет даже деньги на еду для бездомных.

– Государство пункты обогрева не финансирует, – говорит директор собеса Людмила Рудковская. – Мы все сами. Сами договариваемся с благотворительными организациями. Волонтеры дают печенье, сахар. Девочки наши, сотрудницы, что-то из дому приносят – пару батонов, варенье. “Красный крест” аптечку дал. У нас есть банк одежды – вещи, которые местные жители нам отдали. Бездомные просят больших размеров вещи, надевают их на себя в несколько слоев – так теплее, говорят…

Бывший детский садик принимает бездомных на обогрев зимой. Фото: Страна

На базе собеса Днепровского района пункт обогрева для бездомных открыли пять лет назад. За зиму сюда приходит несколько сот человек – погреться, взять теплых вещей из банка одежды, и поговорить. Каждый со своей историей, жизненной драмой, и со своими диагнозами, о которых не всегда сообщают сотрудникам.

Директор собеса не скрывает, что нынешним положением вещей не довольны как сотрудники, так и рядовые посетители.

– Это бывший детский садик, много детей тут гуляет. К нам приходят наши подопечные, пожилые люди, на кружки: занимаются английским, информатикой, хором, скандинавской ходьбой. До ста человек приходит каждый день. К медсестре, к массажисту. Люди недовольны, – признается Людмила Рудковская.

– Вот, – говорит, – сегодня сидел бомж здесь. Мало того, что вонища жуткая, так у него еще и открытая форма туберкулеза, как оказалось. У всех страшная паника. Вызвали скорую... Но я все думаю, а если бы он не сказал о своем диагнозе? Так бы и сидел. Даже страшно подумать.

Бомжевание – это уже образ жизни

– Бывает, сюда просто люди приходят чайку попить, не только бездомные, – говорит директор территориального центра по обслуживанию одиноких пенсионеров и инвалидов однофамилица президента Украины – Надежда Зеленская.

Этот пункт обогрева на ул. В. Беретти, 18, работает третий год. Он открыт в будние дни до 18:00. Но сотрудники уверяют, что в сильные морозы от минус 5 градусов будут работать круглосуточно.

– Люди старшего поколения, когда холодно, идут из магазина, заходят к нам. Печеньку взяли, чайком запили, погрелись, отдохнули. Но это нечасто. А вот бездомные… Те с удовольствием, – рассказывает Надежда Зеленская. – У нас в прошлом году были обеды, приходило очень много людей. В этом году обедов нет. Только чай.

И снова слышны жалобы на отсутствие поддержки от властей.

– Кто обеды финансирует?

– Волонтеры, – вздыхает директор.

– А государство?

– Нет, государство не помогает. У нас с бездомными вообще проблема. Нет санитарного помещения, где мы можем обработать их. Одежду можем дать, но помыться они не могут и спать им негде. Они просто приходят и сидят здесь. Ароматы стоят, конечно... Но у нас такая работа. Помещение обрабатываем хлоркой каждый день, сидения застилаем клеенкой, – говорит Надежда Ивановна.

Однофамилица президента Украины проводит мини-экскурсию по пункту обогрева для "Страны". Показывает банк одежды: вещи, которые сюда принесли небезразличные люди, хранятся в двух больших шкафах, оба – под замком. Зеленская открывает их ключом и перебирает вешалки. Хвастается добротной дубленкой с мехом, приличным пальто и теплыми перчатками. Все – в отличном состоянии и хорошего качества, будто только из магазина.

Директор пункта обогрева, Надежда Зеленская, гордится вещами, которые небездразличные граждане принесли в банк одежды для бездомных. Фото: Страна

Здесь тоже сегодня была гостья с открытой формой туберкулеза. Но здешние сотрудники относятся к этому спокойнее – говорят, уже привыкли. Это их работа.

– По ней видно, что она вот-вот уйдет. Она бледно-зеленого цвета… Пришла, сказала, что ее нужно поставить на учет и закрепить социального работника. А еще она психически больна. У нее есть справка.

– А если бездомные просятся остаться у вас ночевать, что вы делаете? – Спрашиваем.

– Вызываем полицию, а они их забирают. Или мы предлагаем бездомным ехать на вокзал, там хорошие условия, есть душевые кабины. Или на Суздальскую, там есть ночлежка, правда, платная.

В пункте обогрева подготовили еду и горячее питье для бездомных. Фото: Страна

Лариса Гаманець заведует здесь благотворительным отделением. Говорит, ее работа заключается в том, чтобы ходить к спонсорам с протянутой рукой и просить помочь обездоленным.

– Когда начинаются холода, люди сюда еду приносят приносят. Если ничего нет, то сами сбрасываемся, – признается Лариса Александровна. – А что делать? Если видишь, что человек нуждается… Ну как? Ты что, не дашь ему кусок хлеба?

Она говорит, в последние годы среди бездомных встречается все большое молодых людей. Нам рассказывают о женщине лет тридцати: двое детей живут в интернате, а она – на улице, и довольна жизнью.

– При этом у нее есть дом. Но она сознательно бомжует, – рассказывает Лариса Гаманець. – Приходит, ночует, может с дежурными поговорить. Время от времени она находит себе мужиков, потом бросает их. Так и живет.

Отдельная категория бездомных – "домовые". Это те, которые летом живут под жилыми балконами на картонках или старых матрасах. А когда начинаются холода, они перемещаются в дома.

– Недавно соседние жильцы обращались к нам за помощью – просили выгнать одну такую незваную гостью. Хотя они сами спровоцировали. Выставили диванчик старый в подъезд. Барышня бомжацкого вида пришла и сказала, что будет там жить. Ей добрые люди дали чай, покормили, и ей там понравилось. Ее выгнать не могли. Вызвали полицию, а они сказали, что это не их работа, и ничего с ней сделать не смогли.

Здесь могут погреться бездомные на Троещине в Киеве. Сидения для них застилают клеенкой. Фото: Страна

Когда соцработники пытаются образумить бездомных, помочь им найти работу и постоянное жилье, в большинстве случаев в ответ получают игнор.

– Они не хотят. Бомжевание – это для них уже образ жизни, – полагает Лариса Александровна. – Они не хотят работать. Я думаю, что это даже психическое отклонение. Если человек просто оказался на улице, так бывает, то он будет пытаться выкарабкаться. А если человек морально слаб или ему нравится такой стиль жизни, ему никак не поможешь.

По ее мнению, эффективная государственная политика по отношению к бездомным должна в первую очередь заключаться в том, чтобы устраивать их на работу и оказывать психологическую помощь. "Они просто должны что-то делать", – говорит Лариса Гаманець.

– Вот раньше в СРСР был закон о тунеядстве, тогда все работали. Хочешь – не хочешь, а работать надо. И бездомных не было, – говорит Лариса Александровна.

– Может, и сейчас такой закон нужен? – Спрашиваем.

– Конечно. Человек, живущий в социуме, должен приносить пользу обществу. Дворником, грузчиком пусть идет. Почему мы должны их содержать? Как человек может требовать всех благ от государства, но своей лепты в это не вносить?

"Хилтон" для бездомных

В Доме социальной опеки для бездомных пахнет дезинфицирующими средствами и свежей постелью. Мы заходим в просторную длинную спальню – здесь бездомные могут переночевать. Правда, это удовольствие не бесплатно: за ночь здесь бездомному нужно заплатить 10 грн.

Параллельно друг к другу размещены двухъярусные кровати, больше похожие на армейские лежанки с проволочными матрасами. Вся постель аккуратно застелена, на одной из кроватей плюшевая игрушка – тигр.

– У нас тепло, чисто, каждый день проводим уборку. У бездомных есть возможность помыться, а также получить чистую одежду. Они за это очень благодарны, – рассказывает замдиректора Дома социальной опеки Виктория Селиверстова.

Так выглядит ночлежка в Доме социальной опеки в Киеве. Фото: Страна

Перебивает эту гостиничную атмосферу запах жареной картошки и гудение стиральной машины.

– У нас есть прачечная, столовая, а также кухня, где бездомные сами могут готовить себе еду, – с гордостью сообщает замдиректора.

Подопечные Дома социальной опеки как раз готовят обед. В миниатюрной кухоньке размером 2х2 метра с талантом фен-шуиста разместилось все необходимое для готовки: плита, чайник, посуда. И двое бездомных.

Одеты в простую старую спортивную одежду, по-видимому, переданную в Дом социальной опеки неравнодушными гражданами.

Пока один переворачивает картошку деревянной лопаткой на сковороде, второй сидит, облокотившись на подоконник, и смотрит в пустоту отсутствующим взглядом.

Они перекидываются короткими фразами, но как только мы входим, повисает неловкое молчание. Мы пытаемся завести разговор, но Виктория Ивановна взглядом дает понять, что бездомные неловко себя чувствуют при посторонних. И намекает, что общаться с журналистами они не хотят, и нам лучше оставить их в покое.

Двое бездомных жарят картошку в Доме социальной опеки. Фото: Страна

Центр социальной опеки бездомных людей на Суздальской,4 работает уже 14 лет. Это самый большой пункт ночлега для бездомных в Киеве, помимо того, что на Центральном вокзале. И единственный – платный.

– У нас работает два отделения, с двумя отдельными входами. Первое – отделение ночного пребывания, которое рассчитано на 150 человек, – объясняет Виктория Селиверстова.

Это как раз то отделение, которое она нам показала. Т.н. однодневка, где за возможность переночевать нужно платить посуточно. Стоимость – 10 грн в день.

Второе – отделение социального отеля. Такой себе "Хилтон" для бездомных. По сути это хостел, который рассчитан на 16 человек. Стоимость проживания – 18 грн в сутки. Туда журналистов провожать отказываются – мол, не стоит тревожить жильцов.

– Почему вы берете с бездомных деньги за ночлег? – интересуемся.

– Это мотивация, чтобы они что-то делали. Если они не будут платить, то наши услуги будут воспринимать как должное. А так, поживут немного здесь – все-таки лучше, чем на улице. И когда-то, может, работу найдут, и жизнь у них наладится, – рассуждает Виктория Ивановна.

– А откуда у бездомных деньги, чтобы оплатить здесь ночлег?

– Все по-разному зарабатывают. Кто-то собирает бутылки, кто-то попрошайничает. Женщины консьержами работают, а мужчины – грузчики на оптовом рынке. Хорошо, хоть сейчас много митингов проводят. Многие наши там зарабатывают. Хорошо платят…

Но в Центре готовы приютить бездомного и бесплатно.

– Если у человека денег нет, а на улице лютый мороз, минус 15, мы же его не выгоним. Пусть переночует. Или выручат коллеги по несчастью – другие бездомные денег за него закинут, – говорит Виктория Ивановна.

Столовая Дома социальной опеки. Фото: Страна

Бездомные могут поесть и в столовой, похожей на школьную. В меню на сегодня: рисовая каша с маслом и тушенкой, кабачковая икра, чай с сахаром и батон.

Разница между двумя типами ночлега простая. В "однодневку" за 10 грн может прийти любой желающий, а вот чтобы поселиться в социальном отеле, нужны паспортные данные и справка от врача (флюорография). Там в основном живут одни и те же люди: это своя закрытая тусовка постоянных бездомных, где все друг друга знают. Некоторые из них живут здесь, в ночлежке на Суздальской, уже десятки лет.

– Главное, чтобы в социальной гостинице не оставались люди с туберкулезом и чесоткой, – говорит Виктория Ивановна.

Но тут же добавляет, что медицинский осмотр бездомным не по карману.

– Мы поначалу принимаем человека без справок, но на протяжении двух дней он обязательно должен пройти медобследование. Раньше мы давали направление в районную поликлинику, и они все делали бесплатно. Сейчас в связи с новой медицинской реформой – бесплатно только для тех, у кого есть декларация, – возмущается заместитель директора.

Хотя признается, что для Дома опеки в поликлинике сделали скидку. Вместо 100 гривен здешние бездомные платят за медосмотр 50 гривен.

В Доме социальной опеки есть душ, стиральная машина и банк одежды для бездомных людей. Фото: Страна

Глобальная цель Дома социальной опеки – не только обеспечить крышу над головой, но и помочь бездомным адаптироваться в обществе.

– У нас есть организации, которые помогают алко-нарко зависимым. Сейчас в отеле живет мужчина, которому удалось вылечиться. Он не принимает больше наркотики, даже нашел работу, сейчас только иногда чуть-чуть выпивает, – заместитель директора улыбается, рассказывая об истории успеха своего подопечного.

Но этот пример – один на сто. В основном бездомные, которые обращаются в Дом опеки, не хотят ничего менять. Виктория Ивановна с сожалением признает, что большинству ее подопечных нравится такой образ жизни. И даже мотивации ночевать в этом Доме опеки, в приличных условиях за символическую плату, а не на улице, недостаточно для того, чтобы они начали стремиться к большему.

– В прошлом году к нам ходили мама с сыном. Рассказывали, что у них дом сгорел. Мы им предлагали, что можем помочь устроиться на работу. Они не хотят. Им нравится такой образ жизни. Вещей набрали у нас в банке одежды, покушали и ушли. Приходили еще не один раз, – вспоминает историю директор собеса Днепровского района Людмила Рудковская.

Еще ей запомнилась бездомная женщина, у которой от холода гнили ноги.

– Она живет на картонке. При этом у нее есть семья. Мы даже приходили к ее родственникам. Они сказали, что они отказались от нее, а она от них.

– Что с этой женщиной сейчас?

– Отправляли в больницу несколько раз, потому что состояние было жуткое. Но она отказалась ехать в больницу. С тех пор мы не видели ее.

Бездомные – отдельно, домашние – отдельно

И в пунктах обогрева, и в ночлежке на Суздальской, где побывала "Страна", жалуются на отсутствие комплексной помощи и финансирования от властей.

Общий вывод сотрудников пунктов обогрева, в которых побывала "Страна": государство подошло к вопросу опеки над бездомными неразумно.

Во-первых, большинство пунктов обогрева работают только днем и только в будние. Не очень логичное решение для спасения бездомных от холода, ведь самые сильные морозы, как известно, ночью.

Во-вторых, городской власти стоило бы обустроить отдельные помещения для заботы о бездомных. А не держать живущих на улице людей в одном здании с "домашними".

Людмила Рудковская в качестве примера вспоминает, как при мэрстве Леонида Черновецкого его благотворительный фонд организовал для бездомных благотворительную столовую "Стефания". В отдельной палатке бездомных полноценно кормили, поили, одевали, грели, и даже проводили медобследования.

– Помню, благотворительный фонд Черновецкого проводил квалифицированную дезинфекцию бездомных. Сейчас нет ни одного такого заведения, – жалуется Виктория Селиверстова.

С уходом Черновецкого с поста мэра Киева этот проект свернулся – он оплачивал его из личных средств. А проблема – что делать с бездомными, – так и осталась нерешенной.

– Нужно для бездомных делать отдельные помещения места с ночлежками. И чтобы там обязательно были медики. Их должны мыть, переодевать, лечить. Но отдельно. Не в таких учреждениях, как у нас. Это было бы правильно. Но, наверное, государству не очень это выгодно, – рассуждает Людмила Рудковская.