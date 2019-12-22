“Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Краснодар, Варшава, Краков, Катовице”.

Это не набор туристических маршрутов и не игра “в города”. Это – реклама поездок и заработка за границей. Именно такие объявления расклеены у вокзала в Кривом Роге, родном городе президента Владимира Зеленского.

Тут же вспоминается инаугурационная речь президента, в которой он призвал мигрантов возвращаться в страну. И новая госпрограмма "Возвращайся и оставайся": Зеленский предложил заробитчанам дешевые кредиты при условии, что они вернутся в Украину.

Правда, пока это не помогает.

Судя по рассказам местных, чуть ли не в каждой семье есть родственники на заработках. Не удивительно, что реклама для заробитчан – это первое, что встречает в городе приезжий вроде меня.

Второе – афиши “Вечернего квартала”, едва ли не на каждом столбе. Комики из Студии "Квартал 95", которой владел нынешний президент, выступают в родном Кривом роге 22 декабря с новогодним концертом.

Гуляя по Кривому Рогу, ловлю себя на странном дежавю: в период правления Петра Порошенко города заполняли вывески новых магазинов “Roshen”. А при Зеленском – афиши “95 квартала”.

Красочные рекламы “Квартала 95” еще больше подчеркивают разруху старых криворожских построек, к которым они приклеены. Во Дворце молодежи и студентов, где состоится новогодний концерт, на фасаде, прямо над афишей “Квартала”, отвалились буквы “о”, “i” и “н”, а “с” держится из последних сил. Видно, что здание давно не ремонтировалось.

К слову, билеты на “Квартал” недешевые: от 650 до 1450 грн. Причем, как сообщают в кассе, на “Квартал” в Кривом Роге всегда аншлаги.

Это то, что в Кривом Роге во все времена остается неизменным. Чего не скажешь о настроениях местных жителей и их ожиданиях от президента-земляка.

В прошлый раз я была в Кривом Роге накануне второго тура президентских выборов, в которых победил Владимир Зеленский (репортаж можно прочесть здесь). Теперь, в канун Нового года, "Страна" решила навестить родной город президента еще раз. Чтобы понять, как за это время изменилось отношение криворожцев к Зеленскому и оправдывает ли он их надежды.

Красота по-криворожски

Кривой Рог уже готовится к Новому году. На каждом шагу торгуют елями и мандаринами – пахнет праздником. В главном парке города наряжена большая елка, правда, гирлянды пока не горят. Зато рядом уже открыли тир, где за ловкий выстрел можно выиграть плюшевых медведей, и детские карусели.

В единственном работающем “домике” на предновогодней ярмарке наливают авторский глинтвейн на медовом вине и угощают конфетами с орешками и медом. Продавец Дмитрий хвастается – мед у него натуральный, с собственной пасеки. Покупателей пока немного – не то, что на Новый год, говорит торговец, предвкушая солидную выручку.

Дмитрий торгует на елке не первый год и уже набрал базу постоянных клиентов. К вечеру к его “домику” сходится все больше людей.

– Жалко, что вы не работаете на детских утренниках в Доме культуры! – говорит клиентка, отпивая глоток медовухи.

Новогодняя ярмарка в Кривом Роге, фото: Анастасия Товт, Страна

Я прошу Дмитрия рассказать мне о местных достопримечательностях.

– Что интересного у нас в городе? Ну, взрывы в карьере. Идет добыча железной руды. Мы туда с друзьями часто ходим, становимся на край карьера и наблюдаем. Это недалеко, на маршрутке минут 20 от центра города.

Дмитрий показывает мне видео взрыва на телефоне. Он говорит, первой ощущается дрожь, а потом по земле расходится звуковая волна.

– Это очень красиво, – оценивает он.

– Своеобразное у вас понятие красоты, – отвечаю я.

– Это красота по-криворожски. Такого нигде в другом городе не найдешь, – хвалится Дмитрий и проводит мне экскурс в историю: -. Здесь добыча руды была еще при царе. Сейчас многие шахты закрыты и начинают осыпаться от старости. Самая знаменитая – заброшенная шахта им. Валявко. Там пейзаж похож на марсианский. Земля вся в глубоких воронках, метров 20 вниз. Из них уже растут деревья. Причем когда стоишь наверху воронки, видишь только верхушку тополя. Красота.

Так выглядят взрывы в криворожском карьере. Фото: Анастасия Товт, Страна

Видео взрывов на железорудных карьерах

– Как бы вы описали Кривой Рог одним словом?

– Пыль, – не раздумывая, отвечает Дмитрий.

Он объясняет: раз в две недели на каком-то из карьеров происходит взрыв – это такая схема добычи руды. И каждый взрыв поднимает клубок пыли.

– Если вы в этот момент находитесь вблизи карьера, и ветер дует в вашу сторону, тогда вы это все вдохнете и будете пахнуть серой. Добыча не может проходить бесследно.

Это сказывается и на здоровье горожан. Многие жители Кривого Рога жалуются на плохую экологию и грязный воздух, многие болеют астмой и бронхитом, некоторые – раком. Хотя насколько это связано именно с деятельностью ГОКов – есть разные мнения.

“А может, и нам надо немного диктата?”

В гимназии №95, где учился Владимир Зеленский, на окнах наклеены белоснежные новогодние витражи. Холл украшен рождественским вертепом и пинопластовыми цифрами 2020 в человеческий рост. Елка мерцает гирляндами и игрушками ручной работы. Этих ангелочков и колокольчиков связала крючком школьный секретарь.

Криворожская гимназия №95, в которой учился Владимир Зеленский, тоже уже подготовилась к Новому году. Фото: Анастасия Товт, Страна

Сейчас, когда во власти в одночасье оказалось столько выпускников 95-й гимназии, в школе готовят большую выставку обо всех знаменитых учениках, включая, конечно, президента.

В этой же школе учился друг детства Зеленского – Иван Баканов, нынешний глава СБУ. Учительница украинского языка и литературы Елена Трофименко вспоминает, как она после открытия гимназии вдвоем с Иваном заносила на 4-й этаж шкафы, парты, стулья, доски.

– Никогда не забуду, как он закинул себе на спину эти доски и понес. “Елена Владимировна, – говорит, – я дальше сам”. Очень добрый, чуткий. И Таня Цыба, которая сейчас депутат, тоже наша выпускница. Только хорошее про них могу сказать, – говорит Елена Владимировна.

Про Владимира Зеленского ей тоже есть что вспомнить. Она играла с будущим президентом в школьный КВН – организовать такой турнир между учителями и учениками было его идеей.

Елена Владимировна была капитаном команды педагогов, а Зеленский – старшеклассников.

– Поначалу у всех было предубеждение, что учителя будут комплексовать. Но мы доказали, что тоже без комплексов. Это было что-то… Меня еще года три после этого Золушкой называли, – вспоминает Елена Трофименко, смеясь.

Она играла эту роль в сценке, где участники пародировали сказки.

Но хоть учителя и старались, на два балла уступили по счету команде под руководством Владимира Зеленского. С Вовой Зеленским тогда играли будущие “кварталовцы” Вадим Переверзев, Денис Лущишин, Денис Манжосов. Елена Владимировна даже помнит точный счет: 120 против 122 баллов.

– Ребята были неподражаемыми, – утверждает Елена Трофименко. – Это стало традицией. И еще больше десяти лет после выпуска Зеленского в школе продолжали проводить КВН-баттлы между учителями и старшеклассниками.

– Чем вам с тех времен запомнился Зеленский?

– Интеллигентностью, – сразу отвечает педагог. – Помню, когда была избирательная кампания, его так презрительно называли “клоун”. Это неправда. В каждой шутке есть доля правды. То, что говорил Зеленский со сцены – 100% правда.

По ее словам, все недостатки политиков Владимир проанализировал, еще когда был на сцене. Тот же фильм “Слуга народа”, полагает она, стал подспорьем для его политической деятельности. Осталось сделать правильные выводы и не повторять ошибок своих предшественников.

– Пока я одобряю то, что делает Володя – то есть, уже Владимир Александрович, – сама поправляет себя Елена Трофименко.

Главное, чего она ждет от своего выпускника – стабильности.

– У нас с 2004 года, уже 15 лет, как не выборы – так Майданы. Нас колотит. Надо, в конце концов, успокоиться, примириться. И тогда мы наконец будем жить нормально. Страна – это большая семья. Когда в семье грызутся, какой там будет порядок? Знаете, “коли пани скубуться, у холопів чуби тріщать”.

– Когда Лукашенко выбирали третий раз, все кричали "Бацька, Бацька!" Но ведь в Беларуси порядок, – рассуждает Елена Владимировна. – А может, и нам надо немного диктата. Чтобы навести порядок. Если каждый делает, что хочет, это бардак.

Весна прошла, посадок нет

Школьные учителя хвалят Владимира Зеленского за выдержку, целеустремленность и стойкость, за то, что хоть он политик неопытный и молодой, с “политическими зубрами” держится на уровне. А все, чего Зеленский еще не сделал вопреки предвыборным обещаниям, объясняют тем, что прошло еще слишком мало времени. Общий тон ответов – да, не все получается у Зеленского, но “он старается”.

– У нас никогда не было честного президента. Зеленский – честный, это уже дорогого стоит, – говорит завуч криворожской гимназии №95 по научно-воспитательной работе Наталья Дагларова.

Она правлением Зеленского довольна.

– Конечно, у нас многие бабушки кричат – весна прошла, посадок нет. Но все сразу нельзя сделать. Зеленский не может просто так взять и всех коррупционеров посадить. Надо многие законы менять, которые предыдущая власть под себя сделала, – рассуждает Дагларова. – Приятно, что он не прогибается, не ворует, и что обещал, пытается сделать. Но тяжело, потому что так “занапастили країну нашу”, шо далі нема куди.

Среди главных заслуг Зеленского за полгода президентства называют обмен пленными, первые попытки договориться с Путиным о мире. Вспоминают даже про мост в Днепре, который благодаря пари между Зеленским и мэром Днепра Борисом Филатовым все-таки достроили.

Оценили здесь и то, что визит в Днепропетровскую область и Кривой Рог был одним из первых рабочих поездок президента. Причем встреча эта, говорят, прошла не даром.

– В нашу школу Зеленский не приезжал, но мы понимаем – он очень занят, – говорит завуч по научно-воспитательной работе Любовь Гавриленко. – Зато Зеленский встречался с руководством завода "АрселорМиттал" по вопросам экологии в Кривом Роге. И уже есть последствия: завод проспонсирует строительство нового лечебного корпуса онкодиспансера.

Холл родной школы Владимира Зеленского уже украсили к праздникам. Фото: Анастасия Товт, Страна

– Мы не ждем помощи от Зеленского, привыкли своими силами. Ничего не просим. Есть бюджет города, там все распланировано. А специально, я думаю, было бы неправильно, если бы президент только своей родной школе и родному городу помогал, – считает Любовь Гавриленко.

В общем, авторитет Зеленского в родной школе непоколебим. Единственное, что бросает тень на президента – скандалы, в которые за последние полгода регулярно попадали члены его команды.

Один из самых громких эпизодов последнего времени связан с другом президента Юрием Корявченковым (Юзиком) – экс-актером студии “Квартал 95”, а ныне – депутатом-мажоритарщиком по округу №33 от Кривого Рога. Недавно в сеть слили записи разговора, на котором он раздает указания начальнику местной полиции. Это пошатнуло уверенность его земляков в честности ближайших соратников Зеленского.

– От вибрали ми Юзіка от Кривого Рога по округу, я сама за нього голосувала. А теперь разочарована, – признается пенсионерка Светлана, живущая в одном доме с родителями Зеленского.

– Почему?

– З нього ніякої помощі як од депутата по нашому округу. І шо про нього пишуть, шо він питався “порєшать” тут у нас з поліцією… З нього толку для Кривого Рога ніякого. Він приїжджав перед виборами тіки, а щас його вообще не слишно. Нічого не робе. Моя подруга ходила до нього лічно на прийом в офис, хотіла попросить його помочь з вопросами по ЖКХ. То, як вона сказала – ні риба ні мясо. Вона грамотний человек, а він навіть не змог на її вопроси коректно відповісти.

Правда, отец Владимира Зеленского, Александр Семенович, в интервью “Стране” уверяет – Юзика не так поняли.

“Юра просто хочет навести порядок в Кривом Роге”, – заявил Александр Семенович в интервью “Стране” (полный текст интервью можно прочесть по ссылке). Добавив, что лично знает Юзика много лет и уверен, что на “решалово” с полицией он не способен.

Школьные учителя Зеленского вообще ставят под сомнение правдивость записи того разговора.

– Это неприятная история, – рассуждает завуч гимназии №95 Наталья Дагларова. – Но столько людей набрать в одночасье в одну партию ("Слуга народа" – Ред.)... Невозможно было всех проверить. А может, эта запись вообще ненастоящая. Мы никогда до конца не знаем правду…

“Хочется глобальных перемен”

Повседневная жизнь родителей Зеленского практически не изменилась с тех пор, как их сын стал президентом. Они по-прежнему живут в криворожском “Муравейнике” (так называют этот дом местные).

Мать Зеленского, Римма Владимировна, на пенсии, а отец, Александр Семенович, работает в Криворожском экономическом университете им.Гетьмана. Соседи часто встречают их около дома сидящими вдвоем на скамейке. Александр Семенович в теплую погоду играет во дворе в шахматы и домино.

Единственное, что появилось нового в будничной жизни родителей президента – к ним приставили госохрану. Отец Зеленского оправдывается – мол, не хотел, но по закону положено.

А в остальном жизнь их течет своим чередом.

Вот подьезд дома "Муравейник", где по-прежнему живут родители Зеленского. Фото: Анастасия Товт, Страна

– Я раньше жила в одном доме с родителями Зеленского. Поверьте, весь двор их уважает. Все с ними здороваются. Они абсолютно простые, теплые люди, “звездная болезнь” – это не про них, – говорит соседка Анна, прогуливающаяся с ребенком около “Муравейника”.

Она пересказывает один эпизод, когда будущий президент, а тогда еще владелец “Квартала 95” Владимир Зеленский купил своему отцу в подарок машину.

– Кажется, это была Toyota, – вспоминает Анна. – А Александр Семенович ездил на своем каком-то старом задрыпаном “Ланосе”. И вот, значит, Зеленский привозит ему эту машину под дом. А папа обиделся. Я сама видела, как он накричал на сына, швырнул ключи, а Toyota не взял. До сих пор так и ездит на своей старенькой машинке.

Об Александре Семеновиче все отзываются с уважением. Говорят, что будучи университетским преподавателем, он никогда не брал взяток. Те, кто долго знаком с Зеленским-старшим, описывают его как человека с довольно сложным характером: строгий, требовательный, но честный, принципиальный. Вспыльчивый, но отходчивый.

Сам Александр Семенович признается “Стране”, что иногда к нему на улице подходят люди и начинают журить за то, что сын делает что-то не то – как учителя на школьном собрании отчитывают родителей за проказы детей. Правда, чем именно недовольны, не признается. Уверяет: больше все-таки тех, кто благодарит за сына-президента.

Мне же встречаются и те, и другие.

Александр Семенович Зеленский, отец президента. Фото: Анастасия Товт, Страна

– Зеленские – очень приятные люди, я с его матерью хорошо общаюсь, – говорит Елена, соседка Зеленских. Она ведет за руку внучку со школы, розовый портфель подпрыгивает на плечах от хотьбы. Она говорит, Зеленским на посту президента довольна. Но сразу добавляет: еще мало времени прошло.

– Хочеться глобальних перемєн, шоб ми жили лучше. Пенсії дуже низькі – як нам жить? Оце іду і думаю: комунальні заплатить чи на Новый год на стол шось купить вкуснєнькое? А воно не получається, – жалуется пенсионерка Светлана.

Те, кто постарше, припоминают Зеленскому обещание об отмене оплаты коммунальных услуг для пенсионеров старше 70-ти. И другие обещания, которые он не сдержал.

– Я пока недоволен Зеленским. Совсем пока не то делает, что обещал. 4 тысячи долларов учителям… Я пенсионер, мне 74 года – почему я до сих пор за коммуналку плачу?! – гневается пенсионер Виктор Петрович.

Признается, что он изначально не голосовал за Зеленского – не доверял ему.

– Это президентство, а не клоунада. То, что можно говорить на сцене, президенту говорить нельзя. А Зеленский пока продолжает вести себя, как на сцене, – считает пенсионер. – Мне не нравится, что он то в смартфоне, то бегает в спортзале… Что это такое?! Ты ж президент, а не кукла какая-то! Скоро в туалете будет интервью давать!

– Чего вы бы хотели от президента?

– Я уже ничего не хочу. Я уже жду своей очереди, – печально заключает Виктор Петрович.

“За полгода можно было подвижки показать”

В мой прошлый приезд в Кривой Рог жители описывали стандартный набор ожиданий от нового президента, который можно в целом описать одной фразой: чтобы жить стало лучше. Это касается и уровня зарплат и пенсий, и тарифов на коммунальные услуги, и рабочих мест, и благоустройства города. И, конечно же, мира.

Сейчас на вопрос "чего вы ожидали от Зеленского", криворожцы в основном отвечают то же самое. А вот на вопрос "оправдались ли ваши надежды?" сейчас, спустя полгода, реагируют, мягко говоря, по-разному. Сначала, вроде как боятся обидеть, говорят "да". А за этим коротким и неуверенным "да" тут же следует многозначительное "но"...

– Понимаю, что времени еще не так много с выборов прошло, но за полгода можно было уже хоть какие-то подвижки показать? Тем более, у него же и правительство свое, и Рада. Все инструменты есть. А создают какие-то "государства в смартфоне", занимаются ерундой, вместо того, чтобы решать реальные проблемы, – рассуждает Катерина, официантка в местном кафе.

Ей слегка за тридцать, волосы уложены в тугой хвост, на лице ни капли макияжа - либо некогда, либо незачем. Но скорее просто нет сил. Жалуется, что ей приходится пахать в две смены, а добираться в Кривой Рог из пригорода на маршрутке полтора часа по убитой дороге. "Пока доедешь, всю душу на этих ямах вытрусишь", – утверждает Катерина.

При этом горожане рассказывают, что за последние несколько лет Кривой Рог стал заметно развиваться. Открылось много новых заведений и парков.

– Но опять же, это не заслуга Зеленского. Сами криворожцы открывают здесь бизнес, – рассказывает “Стране” молодая девушка Алена, которая работает в салоне красоты.

По ее словам, обустройством парков в Кривом Роге занимались метталургические заводы, а парки облагораживал один из местных депутатов.

– Не знаю, стало ли при Зеленском лучше… Мне просто никогда не было плохо, – признается Алена. – Для меня большой плюс – то, что доллар упал, и сейчас косметику можно дешевле закупать. Каких-то конкретных изменений именно благодаря Зеленскому я лично не вижу. Наш город просто стал развиваться сам по себе.

– Единственные, кому не выгоден низкий доллар – заробитчанам, – добавляет Алена. – Потому что их заработок сейчас обесценится. Кто раньше получал 1000 долларов, теперь выйдет 23 тысячи грн – эти же деньги можно при желании заработать и здесь. А они годами пытались “зацепиться” за границей. Думаю, из-за этого многие сейчас будут приезжать обратно в Кривой Рог.

Парки Кривого Рога уже украсили к Новому году. Фото: Анастасия Товт, Страна

Впрочем, есть и более пессимистичный взгляд на вопрос.

– Мне кажется, до сих пор не уехали либо энтузиасты, либо дураки, – рассуждает мой знакомый продавец медовухи Дмитрий. – Вот стою и думаю, к кому себя отнести…

Он угощает меня медовой конфетой с орешками и рассказывает историю своей семьи. Говорит, его сестра давно живет в Германии, с десяток его друзей – на заработках, и половина из них точно не собирается назад.

– Их можно понять. Тут особо заработать негде, кроме как на металлургических заводах или ГОКах, но там все время идут сокращения. Бизнес свой вести сложно, – рассуждает он. – У меня знакомый давно занимался продажей и установкой металлопластиковых окон. Оформил ООО – я ему говорю, Саня, смотри чтобы тебе потом за это “ООО” не сделали “О-о-о”!

По словам Дмитрия, к его знакомому тут же пришли с проверкой из службы по охране труда, нашли нарушения (“ну естественно, они не могут не найти!”). Потом пожарные.

– И всем надо было “дать”. В итоге он плюнул, закрыл предприятие. И уехал в Польшу, – говорит Дмитрий.

На вопрос, какие ожидания у него были от президента-земляка, он отвечает коротко: в Зеленском не разочаровался, потому что не очаровывался.

– Мое мнение – если хочешь изменить к лучшему страну, начни с себя.

– Поэтому вы продаете медовуху? – смеюсь я.

– Совершенно верно! Я торгую качественным продуктом, в который я верю. Это мой способ менять мир. Можно голосовать за кого-угодно и ждать, что он твою жизнь изменит. Я не верю, что придет кто-то, и сделает хорошо. Надо делать самому. А задача власти – просто не мешать.