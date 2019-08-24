Конная полиция патрулирует перекрытую Европейскую площадь. Ограждено все по периметру до Бессарабки.

Со всех сторон торопливо подтягиваются люди. В отелях по разные стороны Майдана заканчивается завтрак, и приезжие иностранцы, сонные после пятницы, лениво выползают на утреннее шоу, не зная, чего ожидать. Несмотря на официальный выходной рестораны, обменники, кафе и закусочные работают в привычном режиме в надежде на наплыв гостей и щедрые чаевые. Наружную рекламу всю сняли, на сити-лайтах кое-где появляются праздничные плакаты "Ми - різні, але ми - єдині".

- Давай скорее. Сперва тут посмотрим, а потом к университету Шевченко пойдем. Там продолжение будет, - тянет девушка молодого парня за руку в надежде успеть занять хорошие места, хотя они существенно опоздали. Зеваки, гости столицы, любители уличных шоу и журналисты как мухи облепили все возвышения и смотровые площадки, чтобы найти хороший фокус для фото и видео. Утро сэлфи началось.

День независимости, 24 августа, в Киеве запланированы сразу два марша. Первый - концерт Зе, с официальным названием Хода гідності, участием Зеленского и всех официальных лиц - как альтернатива военным парадам. И второй - шествие националистов, участников АТО, семей погибших и волонтеров под названием "Марш защитников Украины", один из ключевых организаторов которого был экс-президент Порошенко.

Участники шоу Зеленского все в белом. Депутаты от Слуги народа – в белом, супруга президента Елена - в белом, дети за их спинами - в белом. Портреты героев Небесной сотни украшены свежими цветами – тоже белые. Еще час и завянут под лучами солнца. Но пока утро балует приятной прохладой.

- А где пушки, танки и военная техника? - спрашивает женщина у подруги. Обе в вышиванках под легкие льняные брюки, как из одного магазина. Тут все сегодня нарядные.

- Так це не воєнний парад. Це концерт за Незалежність, - объясняет женщина подруге.

А точнее - Марш достоинства, организованный президентом Зеленским и режиссёром Бадоевым.

Впрочем, многим, не так важно, как назовут концерт, все ждут начало представления. Президент Владимир Зеленский спускается сверху по улице Институтской, где погибла Небесная сотня. Яркие и красивые вместе с супругой они контрастируют с кадрами на большом экране, которые режиссер фрагментами вкрапляет в это белое кино, чтобы контрастом показать трагические события в истории Украины. Включая расстрелы на Майдане. И Майдан – тогда и сейчас.

- Еще белых флагов не хватает, с призывом на капитуляцию, - бросил грозный мужчина в камуфляже, чуть не плюнул, и прошел мимо - в сторону Пушкинской. Он торопится "к своим" на шествие, которое начнется через час со стороны парка Шевченко.

Но вот начинают петь гимн. Строго, торжественно. Люди прикладывают руку к сердцу как и положено по традиции, кроме тех, кто снимает видео на телефон, кто стесняется, кто слов не знает, и кроме иностранцев, которые разинув рот наблюдают за происходящим как за масштабным концертом, внезапно подаренный им в качестве приятного бонуса к веселым выходным. Поют поют военные, Зеленский, министры и новый глава Службы безопасности Баканов, который не так давно в должности, но уже опасливо оглядывается по сторонам.

Смотрится это по-киношному. Тут вообще все, как в кино.

Военный оркестр пограничной службы, оркестр Нацполиции и оркестр Нацгвардии заводят ритм и шествуют навстречу друг другу с инструментами в руках. Детский голос, хор, протяжные голоса солистов Национальной оперы. Звуки тяжелых мужских голосов военных и вот внезапно чьи-то пальцы легко бегут по клавишам фортепиано и седовласый мужчина во фраке врывается в этот ритм, на свой лад проигрывая патриотичную песню. Клавиши, тишина и красивая музыка. Легкая улыбка на его лице. И блики солнца играют в глазах. Было тревожно и торжественно, а стало спокойно как в цветочном саду. Очень по-европейски. Это композитор Мирослав Скорик. Он проигрывает куплет гимна на известном фортепиано, разукрашенном в желто-синий цвет – известное пианино, выволоченное в зиму 2013-2014 годов из Киевской горадминистрации, которое долгое играло настроение на Евромайдане. За его спиной целый отряд пианистов, и маленький мальчик. И все играют в унисон.

Когда публику разнежили звуком, между куплетами гимна врывается резкие нотки рэпа. Звонкая дерзкая певица, которой подыгрывают барабанщики военных оркестров, исполняя рэперскую музыку палочками для дроби.

- Это что, Алена-Алена? - спрашивает журналист одного из каналов, пытаясь по интонации понять, чей стиль, - так она ж вроде за Петю?

- Та нє, ця худенька.

Рэп исполняет Алина Паш. В белой ковбойской шляпе, в высоких коричневых сапогах, она смело врывается со своим ритмом и вмиг переворачивает атмосферу на площади. Зеленский слушает, не сдерживается и пританцовывает. Тащится от происходящего как подросток на первой дискотеке. Была бы его воля, он пустился бы в пляс, но нет. Парад, люди в форме, а еще три президента внимательно изучаю его из вип-ложи. Кравчук, Ющенко и Кучма, как постаревший Джеймс Бонд в темных очках.

- А где еще двое, Порошенко и этот, как его, Янукович? - спрашивает внимательная зрительница в ярком веночке их брусничных ягод.

- Нет их, оба на севере, - шутит веселая подруга, которая вероятно не в курсе, что Порошенко накануне праздника вернулся из Норвегии. Впрочем, она тут же переключается на брызги фонтана, струи которого подскочили под последние аккорды гимна.

- Надо же, починили! Надолго ли?

Шоу заканчивается так же быстро, как началось и все, кому не хватило идут встречать ходу националистов – у них вот-вот начало. А тем временем у парка Шевченко большая сходка.

Организованного лидера тут вроде нет. Нет тут и Порошенко, который маркировал митинг под свой бренд. Люди колонами двигаются по бульвару Шевченко. Зрителей так же много, как и участников. Во главе колонны - два внедорожника, закамуфлированных зеленой сеткой, а также матери погибших бойцов с портретами своих сыновей. Движение колонны координируют представители ультраправой С14 - организации, которая при Порошенко занималась провокациями против его врагов.

Среди марширующих время от времени встречаются знакомые лица.

Вот Евгений Карась из С14, который бросается в глаза группе операторов, и они начинают преследовать его по колоне.

- А что, Карась тоже воевал?

- Он тебе наплетет. Ты лучше у Барны спроси, откуда у него столько медалей, - парирует второй.

Депутат от БПП Олег Барна тоже в колоне. Весь в орденах. Шествие следует вниз по бульвару, мимо Бессарабской площади и по Крещатику.

Съемочную группу «1+1», пристающую с вопросами к участникам шествия зрители держат в экзиле. "ПЛЮ-Сы- Гань-ба!", - кричат громкие тетки, увидев красный характерный чехол на микрофон.

Идите к своему Коломойскому! Это митинг Порошенко! – не сдержалась разукрашенная как кукла женщина 60-ти лет.

- Я шо-то не поняла, - недоуменно повернулась к ней соседка, - а чего это митинг Порошенко? Пусть не примазывается, это не Порошенко день. Это день людей, которые потеряли своих сыновей, руки, ноги. Вон смотри, сколько ветеранов на колясках. Спроси у них, любят ли они Порошенко.

Из группы колоны двое ветеранов подмигнули журналистке "Плюсов".

Узнали ее по сюжетам с фронта, и ей стало чуточку легче работать – не все так критичны, как могло казаться.

Хода ветеранов смешалась с туристической тусовкой Крещатика. Там уличная еда, горячие шашлыки, холодные лимонады, просеко три по цене одного, и горячая кукуруза. Иностранцы прижимаются к фасадам домов, опасливо выглядывают из дверей ресторанов, из окон арендованных квартир, чтобы сделать фото – такого в своей стране они не видали. Зрелище с тысячами людей в камуфляже действительно выглядит устрашающе. Особенно для иностранцев, далеко не все из которых знают историю нашей страны последних пять лет.

Все смешалось в этой дороге. Вот молодая женщина торгует флагами – тут большой спрос, каждый второй украшен символикой. Вот мужчина в маске клоуна из фильма ужасов раздает рекламные листовки на визит в комнату страха, тут рядом, за поворотом. А вот две нищие цыганки с жестяной коробкой ищут место, где бы устроиться поуютнее и просить милостыню. У вас хода – у них работа.