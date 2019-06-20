Вчера после недели поисков в поселке Ивановка Одесской области нашли тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей 13 июня. Девочку обнаружили в выгребной яме туалета во дворе местных жителей – Тарасовых.

По подозрению в убийстве полицейские задержали 22-летнего Николая Тарасова, через несколько часов он сознался в убийстве.

"Страна" побывала в пгт Ивановка и выяснила подробности преступления, которые не вошли в официальные релизы полиции.

Как исчезла девочка

Несмотря на то, что пропавшую девочку искали не только в селе, но и в полях и лесопосадках, в полиции уже на другой день после исчезновения подростка знали, что в этот день несколько человек слышали детские крики в центре села.

"Страна" нашла этих людей.

По словам соседа Тарасовых – пенсионера Анатолия Заборюка, он услышал крик в половине третьего 13 июня.

"Закричал ребенок, очень резко и громко. Затем голос оборвался. Собака загавкала сильно, потом затихла, как будто на нее шикнули. Я всполошился, схватил саперную лопатку и бросился к источнику звука – подворью своих соседей, Тарасовых. Обошел дом, побродил вдоль забора, но ничего не нашел. Звуков больше никаких не было. Кроме меня крик еще услышала еще одна соседка – Валентина Коренная", - рассказал местный житель.

Соседка Тарасовых Валентина Коренная, утверждает, что информация о том, что она слышала детские крики, поступила в полицию в тот же день.

"Слышала крик около 14.30, очень отрывистый и громкий. Сильно потом лаяли собаки. Я рассказала о крике своей знакомой, та сообщила об этом в полицию. Меня пришли и допросили, я указала на двор Тарасовых. Обыск у них полиция сделала в тот же день. Но ничего не нашли" - рассказала "Стране" местная жительница.

Обыски в доме и дворе Тарасовых полицейские производили еще два раза. И в первый, и во второй раз никаких следов девочки не нашли, несмотря на то, что к обыску привлекали кинолога со служебной собакой. Лишь во время третьего обыска – 19 июня, мертвую девочку обнаружили в дворовом туалете Тарасовых.

Главный подозреваемый Николай Тарасов. Фото: https://www.facebook.com/groups/955002608020771/

Интересно, что главный подозреваемый – Николай Тарасов, еще 14 июня вызвался искать девочку и с рвением показывал волонтерам и полицейским все заброшенные и глухие уголки села.

Как искали девочку

Почему полиция не нашла тело девочки во время первых двух обысков?

"Николай, и его родители – Геннадий и Мария Тарасовы, вели себя совершенно невозмутимо, охотно показывали все, что хотели осмотреть полицейские. Хотя соседи однозначно утверждали, что крик услышали именно с подворья Тарасовых, полицейские искали не особо тщательно. К дворовому туалету подходили лишь раз, мельком заглянули туда и все. А тело обнаружили почти случайно – девушка из следственно-оперативной группы обратила внимание на очень тяжелый запах из туалета. До этого, особого желания рыться в выгребной яме полицейские не проявляли", - признался "Стране" источник в полиции.

Несмотря на то, что главный подозреваемый на допросе уже сознался в совершении преступления и взял все на себя, об убийстве вполне могли знать родители Николая Тарасова.

По показаниям Николая, он позвал девочку во двор и попытался изнасиловать. Но она громко начала кричать, он перепугался, начал ее душить и потом нанес ей несколько ударов ножом. Затем раздел ее, надел на голову пакет, замотал руки скотчем и выбросил в выгребную яму. Затем сжег вещи девочки, облив их бензином.

Однако проделать все эти действия самостоятельно и без ведома родни, практически невозможно. Отверстие туалета достаточно узкое, просунуть туда тело довольно трудно без посторонней помощи.

Тщательно уничтожить следы преступления – тоже довольно сложный процесс. Источники "Страны" в полиции подчеркивают то, что "следы преступления в доме Тарасовых были подчищены довольно дотошно".

Впрочем, никого из родственников подозреваемого пока официально не задержали. Всю семью вывезли в Одессу, Николая Тарасова поместили в изолятор временного содержания. Родственников со вчерашнего дня почти непрерывно допрашивают в полиции.

Самого Николая Тарасова, да и его семью, довольно хорошо знают в Ивановке – село маленькое, все на виду.

"Коля всегда был спокойным, но немного замкнутым. Учился в Одессе, окончил какой-то техникум. Но работы не нашел в городе, приехал обратно. Съездил в Россию на подработки, снова вернулся. Немного помогал семье торговать в контейнере на рынке. Но больше сидел дома – его основное увлечение – компьютерные игры. Зарабатывали родители. Старший брат - Саша, учится в институте в Одессе. Как раз в день убийства он вернулся из города вечером, защитив диплом. Как Коля мог такое сделать, никто не понимает" - говорят его знакомые сверстники.

Также местные жители говорят, мол, семья Тарасовых поселилась в Ивановке, переехав из Николаевской области больше пятнадцати лет назад.

"Все местные знают, что глава семейства – Геннадий Тарасов, уже сидел в тюрьме за изнасилование. И переехали они из Николаевской области именно поэтому – в том селе, где Гена Тарасов совершил преступление, их начали травить. Им теперь и здесь жизни не будет – либо спалим дом, либо поубиваем их всех одного за другим за Дашеньку. Ее все тоже знали в селе. Самое страшное, что и семьи Тарасовых и Лукьяненко тоже хорошо знали друг друга – торговали на рынке рядом. Может быть поэтому Дашенька без сомнений пошла в гости к Тарасовым? Она знала Колю, и даже не могла представить, что он может ее убить" - рассказал один из соседей Тарасовых.

К слову, на контейнере Тарасовых на рынке уже намалевали пульверизатором надписи "Убийцы".

Когда Николая Тарасова задержали 19 июня, во дворе местной полиции собралось несколько тысяч местных жителей. Толпа рвалась разорвать подозреваемого, но здание охраняли свыше сотни полицейских. Вывозили его в Одессу под усиленным конвоем – машину с задержанным сопровождали два буса с вооруженными полицейскими.

Мать Николая – Мария Тарасова, еще вчера написала в группе "Ивановка" в ФБ свои извинения - "Мать приносит свои извинения за воспитание такого сына. Семья нечего не знала о том, как подло поступил их сын и брат. Мы отказываемся от него, не будем защищать его. Пусть получит по заслугам, что он заслужил. Ещё раз, простите нас, пожалуйста, все", - гласит пост.