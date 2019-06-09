Ботанический сад - неожиданное место для проведения съезда партии. Хотя для партии Зеленского - в самый раз. Тут много всего "ЗЕ": зеленые зонты, палатки, тенты - и растительная зелень вокруг. Многие гости тоже оделись в зеленое, без слов маркируя свою политическую принадлежность.

Со стороны это обилие ЗЕлени выглядит красиво. Но слишком уж жаркий выдался день для такой плотной уличной массовки. В полдень солнце достигает пика: рубашки прилипают к телу, лица лоснятся от пота, плотный слой косметики скользит у дам по щекам.

На "курилке" идет настоящая борьба за место в теньке. Гости шепчутся: все-таки проводить съезд партии на открытом воздухе в жару под 30 градусов - это была не лучшая идея.

Не лучшая она еще и потому, что на съезд норовят попасть десятки "зевак" - городских и приезжих, сумасшедших активистов и преданных поклонников Зеленского, и тех, кто просто случайно проходил мимо Ботанического сада им. Гришко и увидел толпу людей. В то время, как заранее аккредитованных гостей скрупулезно сверяют по спискам и пропускают через рамки металлоискателей, незваные гости, забредшие в ботсад, со всей искренностью возмущаются, по какому праву их не пускают на съезд.

- У меня важный вопрос к президенту!

- Выслушайте мои предложения!

- Я хотела просто посмотреть…

- Президент должен разобраться!...

Зеваки и "активисты" окружают главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, когда тот появляется у входа на съезд. Оставшиеся 20 метров пути он проходит, наверное, целых минут 10: "просящие" налетают, как голодные птенцы к маме-квочке, со своей проблемой, которая важнее всех прочих. Суют ему в руки кипу бумаг, за 30 секунд пытаются рассказать всю боль своей жизни и конечно - просят помочь. Разумков кивает, берет все бумаги, обещает разобраться, жмет руки - видно, к "просящим" уже привык.

От служебного входа к месту проведения съезда вглубь ботсада гостей подвозят на машинах, как в гольф-клубе. Уже по традиции, на фуд-корте гостей угощают ЗЕ-шаурмой.

Атмосфера расслабленная, несмотря на серьезность события: с минуты на минуту партия "Слуга народа" (однозначній фаворит гонки, который набирает под 50% голосов) должна огласить партийный список, с которым пойдет на выборы.

Тысячи людей, включая делегатов, гостей и журналистов гадают и делают ставки - кто и под каким номером войдет в список Зе.

Делегаты держат интригу из последних сил. Ни на прямые, ни на уклончивые вопросы не признаются - кто какой номер в списке. В кулуарах скромно понурив голову бродит олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк - видно, что на этом политическом сборище он не в своей тарелке.

- Меня Зеленский пригласил, - вот единственное, что удается вытянуть из спортсмена перед началом съезда.

Спустя несколько минут окажется, что Беленюк - 10-й номер в партсписке "Слуги народа".

Но, пожалуй, еще большая неожиданность - гендиректор "1+1" Александр Ткаченко, гордо восседающий в первом ряду рядом с Владимиром Зеленским. Руководитель телеканала Игоря Коломойского - теперь 9-й в списке "Слуги народа".

На ВИП-местах в первом ряду сидят по правую руку от Владимира Зеленского - Александр Ткаченко и Дмитрий Разумков, по левую - Андрей Богдан и Сергей Шефир. Зеленский между ними - как линия разграничения: "левые" с "правыми" никак не контактируют.

Зеленский открывает съезд в своем стиле, с юмором.

- Так, это точно моя речь, а не Петра Порошенко? - произносит он дежурную шутку, выйдя на сцену. Очевидно, намек на скандал с тезисами от МИД, которые оказались плагиатом речи Петра Алексеевича.

Среди гостей - много публичных личностей. Вот, например, известный ресторатор Николай Тищенко, собирает вокруг себя толпу фанатов, желающих сделать селфи. Я селфи не делаю, а пытаюсь сфотографировать самого Николая. Не успеваю: Тищенко мгновенно опускает своей рукой мой телефон, и отчитывает меня за дерзость:

- А вы кто вообще? Давайте визитку.

- Визитку? Типа картонную?

- Ну да! Если вы профессиональный журналист, у вас должны быть с собой визитки! - Сказал Тищенко, почесав щеку. Под ногтям остались следы от тонального крема, наложенного плотным слоем на лицо - видимо, привычка телезвезды.

- Знаете, визитки в наше время вообще-то мало кто носит. Я - нет.

- Значит, вы - непрофессиональный журналист! И я с вами разговаривать не буду, - пафосно сообщает Тищенко, и тут же прячет бейджик под полу пиджака. Вроде он здесь не делегат, и не гость, и не будущий партиец - а так, просто зашел посмотреть.

Хорошо, хоть номер факса не попросил. Вот вам и диджитализация.

По информации "Страны", Тищенко собирается баллотироваться от партии "Слуга народа" по округу 233. Правда это или нет - сегодня узнать не удалось: партия огласила только первую сотню партийного списка и всего 10 (из 199) кандидатов по мажоритарным округам.

Как и предсказывала "Страна", полный список мажоритарщиков на сегодня оказался не готов - глава партии Дмитрий Разумков пообещал, что всех кандидатов утвердят на закрытом съезде только завтра.

Мы интересуемся у Разумкова кого партия выдвинет против самых одиозных персонажей эпохи Порошенко - Сергея Пашинского (идет по Житомрской области), Игоря Кононенко (идет по Киевской области) и Александра Грановского (идет при мощнейшей поддержке мэра Харькова Кернеса по одному из округов Харькова и, по слухам, он договорился с Коломойским, который пытается повлиять на партию "Слуга народа", чтоб слить округ под Грановского).

Ответ по Кононенко уже известен. По его округу от "Слуги народа" идет известный журналист, редактор 1+1 и блогер Александр Дубинский.

По остальным округам ответ такой: "в округах Грановского и Пашинского рассматриваются кандидаты, которые смогут достойно побороться с этими персонажами. И на 30 подобных округах мы исходили из того, что люди, которые туда выдвигаться, должны бороться. Они могут быть без такого политического опыта, как эти выше названные товарищи, но это точно будет интересная борьба".

Но самая интересная и интригующая история приключилась не до, а после оглашения Зе-сотни. В Facebook "Стране" написала супруга одного из кандидатов, который вошел в ТОП-100 списка от партии "Слуга народа" и попросила исправить ошибку: мол, ее супруг никуда не входил.

Мы стали проверять информацию, но в официальном списке, опубликованном партией "Слуга народа", этот человек все же числился. Заподозрили, что ошиблась ЗЕ-команда, вписав человека в пртсписок без его ведома.

Новость о таком конфузе уже была почти готова, когда супруга вдруг написала снова: "Ложная тревога. Со списком все ок, я не так поняла и зря вас побеспокоила". Оказалось, ее муж вступил в партию "Слуга народа" втайне от жены. И даже оказался в первой сотне списка.

Супруга же узнала об этом из новостей "Страны".