Анастасия Товт, Юлия Корзун

- Зеленый, не подведи!

Владимир Зеленский появляется под стенами Верховной Рады неожиданно. Буквально через пять минут он примет присягу и произнесет инаугурационную речь, официально став шестым президентом Украины. Здесь его уже поджидает несколько сотен поклонников, которые тянут к нему руки, просят селфи и кричат “Вова, давай!”. Совершенно нет ощущения, что перед нами - президент. Это скорее похоже на встречу актера с фанатами.

Многие из тех, кто сегодня пришел поддержать Зеленского, отпросились с работы, студенты честно признаются, что прогуливают пары. Люди всех возрастов, молодые и старые, некоторые даже пришли с грудными детьми. Иностранные журналисты, приезжие туристы - всем интересно посмотреть, как бывший комедийный актер становится президентом.

А Зеленский, тем временем, в сопровождении двух охранников, переодетых под случай торжества в костюмы в тон президентскому, не торопясь идет от Министерства здравоохранения, мимо Мариинского дворца до Верховной Рады.

- А почему пешком, а не на велосипеде? - спрашивают в толпе, намекая на образ президента Голобородько из сериала "Слуга народа".

Фото: Страна

У собравшихся на площади - дежавю. Мы уже все это видели. Видели, как Владимир Зеленский берет булаву, дает присягу президента и говорит свою первую на должности президента речь.

В сериале.

Но теперь это - реальность. В которую, кажется, и сам Зеленский верит не до конца.

Вот уже ему вручают булаву и удостоверение президента, а все равно кажется, что сейчас кто-то крикнет “Стоп, снято!”, и все разойдутся по домам, обсуждать новый фильм с Зеленским в главной роли.

Хотя за инаугурацией нового президента следят десятки телекамер, ее транслируют в прямом эфире крупнейшие телеканалы, так что в каком-то смысле сегодняшнее событие - тоже кино. Или точнее - реалити-шоу, за которым в режиме онлайн следит вся страна.

За тем, как Зеленский поднимается по мраморным ступенькам Верховной Рады, по экрану на площади неотрывно наблюдают сотни глаз.

И вдруг, когда Зеленский уже стоит в зале заседаний ВР, включается “шароварная” старомодная мелодия, стилизованная под фольклор. В толпе морщатся:

- Что за ужасная музыка?! Лучше бы включили песню из “Слуги народа”!

- На этот раз по крайней мере никто не упал в обморок, уже хорошо, - комментируют в толпе, вспоминая казусы инаугурации бывшего президента Петра Порошенко, когда один из военных потерял сознание.

Хотя у Зеленского без казуса тоже не обошлось: на пол уронили его президентское удостоверение. Пока рано судить, плохой ли сей знак, но самого Зеленского это, судя по всему, совсем не покоробило. Он серьезен и сдержан, хоть и видно, что волнуется. Улыбка - его защитная реакция: он часто корчит свою фирменную гримасу, с хитрым прищуром морща нос. Но веселье как рукой снимает, когда все формальности соблюдены и бывшего комика уже официально объявляют шестым президентом Украины.

В зале Верховной Рады хор поет “Молитву”, а у Зеленского, такого собранного еще минуту назад, теперь влажные глаза.

Интересно, о чем он думает в этом момент? Пробегая глазами по залу Рады, где у него нет сторонников?

“Вот бы сейчас, как в фильме - взял пулеметы и расстрелял всех этих чертей!”, - переговариваются между собой два молодых парня, вспоминая знаменитую сцену из “Слуги народа”. То, что Зеленский это не Голобородько, пока еще осознали не все.

Фото: Страна

Хотя, пусть фигурально, но Верховную Раду Зеленский сегодня все-таки уничтожил. В инаугурационной речи, обещающей стать самой скандальной за всю историю Украины, Зеленский сходу распускает Раду и объявляет досрочные выборы. Правда, Указ он еще не подписал.

Впрочем, Зеленский остается верен себе: даже в инаугурационной речи не обходится без шуток:

- Когда мой шестилетний сын узнал, что я стану президентом, он заявил: “Там по телевизору сказали, что Зеленский - новый президент. Пап, так я, выходит, тоже президент?”.

В толпе поклонников Зеленского хихикают. У самых сентиментальных на глаза даже наворачиваются слезы умиления.

- Каждый из нас - президент. Это не моя, это наша общая победа. Наш шанс, за который мы несём общую ответственность, - продолжает Зеленский.

Толпа завороженно слушает. Но пока что, кажется, еще не понимает, к чему клонит новоизбранный глава государства. Непривычное высказывание для нашего общества, которое склонно связывать все надежды на перемены на личность президента, а затем не него и возлагать всю вину за их отсутствие.

Зеленский продолжает. Многолетний опыт выступлений на сцене несомненно играет ему на руку. Правда, в отличие от сериального персонажа Голобородько и выступлений в “Вечернем Квартале”, текст Владимир Александрович зачитывает с бумажки, от которой изредка отрывается, чтобы на ключевых тезисах улыбнуться или выразительно посмотреть на зал ВР. Так красноречиво он смотрит и на этих словах:

- Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать.

Зеленский призывает к обмену пленными и диалогу, на этих словах умышленно перейдя на русский язык, чтобы его “услышали все”. В уличной толпе эта деталь вызвала шквал похвальных оваций. А вот в парламенте этот жест оценили не все, послышались недовольные выкрики. Это был Олег Ляшко, которому не понравилось двуязычие Зеленского.

- Спасибо, большое спасибо, господин Ляшко, за то что вы продолжаете делить людей, - парировал Зеленский.

Его поклонники взорвались аплодисментами во второй раз. А стоящий позади молодой парень даже шмыгнул носом: слова нового президента о Донбассе и о том, что “каждый из нас - переселенец”, растрогали его до слез.

Фото: "Страна"

Никто из нынешней власти не вызывает у собравшихся ни почета, ни уважения. Ни даже толики тех чувств, которые они питают своему кумиру Зеленскому. Каждый раз, когда на экране прямой трансляции из Рады показывают членов Кабмина, спикера ВР или депутатов, по толпе проносится недовольный гул, слышатся крики “Ганьба” и “Фууу”.

Многие были бы рады, если бы сцена с пулеметами из “Слуги народа” действительно воплотилась в жизнь.

Один из ключевых запросов к Зеленскому - полная перезагрузка власти.

И он отвечает желанию народа сполна. Тут же. Сразу, как только получил булаву.

В своей инаугурационной речи Зеленский призвал Раду дать согласие на увольнение Грицака, Луценко и Полторака, объявил о роспуске парламента и попросил Кабмин уйти в отставку.

- Ой, бл*... - одними губами прошептал сидящий позади Яценюка пока еще министр иностранных дел Павел Климкин.

А тем временем в толпе ликуют так, словно “Динамо” обыграло “Барселону”.

- В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались... В следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали, - заверил президент.

Эти слова некоторых слушателей тронули даже больше, чем полная перезагрузка Кабмина и Рады, анонсированная Зеленским.

У миниатюрной пенсионерки на глазах блестят слезы:

- От его речи я в восторге, честное слово, у меня даже слезы текли, пока он говорил… Извините… - она и сейчас не может сдержать эмоций. - Он же прям переворот сделал в государстве. Все пытается сделать для лучшего будущего народа... Простите, я не могу говорить, я в таком восторге! - отнекивается старушка и тянется за носовым платком.

Иван работает дворником в Торговой палате. Под Раду он приехал на велосипеде. В руках, как трофей, держит совместное фото с Зеленским, заботливо вставленное в рамку, а под ней - надпись: "У дворника есть мечта - выступить в "95 квартале".

- Вы хотите вместо Зеленского в 95-й квартал?

- Ну, хотя бы номер показать. У меня есть миниатюрка, пародия на политика. Не хочу сейчас рассказывать. Хочу показать.

- Так Зеленского же уже в “Квартале” не будет. Может, лучше в Администрацию президента?

- Убирать там? - смеется Иван. А потом серьезно так, задумчиво добавляет: - Ну, если пустят…

Иван часто видит, как пенсионеры лазят по мусорникам, потому что пенсии не хватает на еду.

- Они картон собирают, баночки, бутылки эти... Жалко их. Хочу, чтобы власть изменилась, и Володя навел там порядок. Пенсии, зарплаты поднять надо...

- Кому? Дворникам?

- Ну, ладно, сначала пенсии пусть повысит. А с зарплатами мы потерпим.

Фото: Страна

От почитателей Зеленского сложно добиться какой-то конкретики. На вопрос “чего вы ждете от нового президента”, преимущественно отвечают в стиле “всего хорошего и ничего плохого”. Просто все хотят изменений. Во всём. Но главные запросы - мир и повышение общего уровня жизни в стране.

- Надо изменить все в корне. Вот от корней и до кроны дерева, - рассуждает молодая мама Ирина.

- Я очень рада, что именно Зеленский стал президентом. Мы 5 лет при Порошенко жили в трауре. Предыдущая власть пришла Украину обокрасть, а украинцев - уничтожить. Поэтому у Зеленского большой кредит доверия от народа. Но для украинцев это тоже месседж. Нам тоже нужно быть активными и помогать президенту. Если мы будем действовать сообща, то страна будет процветать, - рассуждает молодая блондинка Калина Киевская, поправляя завязанный на шее шарф в виде флага Украины.

Сегодня критиковать Зеленского не осмеливается никто. Логично - ведь он еще ничего и не сделал. Те, кто отваживаются сомневаться в процветающем будущем, которое Владимир пообещал Украине, делают это очень осторожно, как бы полушепотом, словно боятся сглазить, спугнуть.

“Он - наша последняя надежда. Главное, чтобы он теперь сделал все то, что сказал в своей речи”, - говорит пенсионерка Татьяна.

Зеленский - хороший оратор. Сказывается многолетний опыт работы на сцене и за ней - в качестве одного из авторов шуток “Вечернего квартала”. Он прекрасно знает, что должен сказать и как сказать это так, чтобы людям понравилось, чтобы они разбирали эту речь на цитаты и обсуждали за семейным ужином.

Вот например - портреты президента в кабинетах госчиновников. Такая, казалось бы мелочь, но столько говорящая об украинской ментальности и “совковости”. И тут Зеленский, который прямым текстом в инаугурационной речи запрещает чиновникам вешать свой портрет в рабочих кабинетах:

- Президент - это не икона. Президент - это не портрет.

Игру слов в толпе оценили: “Портретом” за глаза называют теперь уже бывшего президента Украины - Петра Порошенко.

- Лучше повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза.

Не уверены, знает ли об этом Зеленский, но для собравшихся под стенами парламента сегодня людей он - как раз-таки икона. Идол. Кумир.

Во время его инаугурационной речи кто-то по привычке выкрикивает: “Браво!”. Как будто сейчас потухнет свет, декорации в виде Рады и Мариинского дворца скроются за театральной шторой, а Зеленский как ни в чем ни бывало позовет на свой следующий концерт. Для этих людей Владимир - все еще шоумен.

Они привыкли видеть его на сцене. Но политика - это не сцена, а кулисы. Где основные события разворачиваются незаметно для зрителя. А тот, кто еще вчера был всеобщим любимцем, завтра может стать предателем и врагом.

Сегодня народ уверен в том, что президентство Зеленского - начало новой эпохи. Все настолько устали от разочарований в прошлой власти, что доверие к новому президенту - безграничное. Вопрос только в том, где будут все эти люди, которые сегодня радуются новому президенту, через год? Два? Пять? Будут ли они также, как сегодня, кричать “Молодец”? Или же скажут “Ганьба!”, и с новой надеждой станут приветствовать того, кто придет ему на смену?

Фото: Страна

А пока сотни людей на площади празднуют инаугурацию своего кумира Зеленского, семеро старушек прямо тут, напротив Верховной Рады, в сторонке молятся у большого деревянного креста.

Им все равно, кто там стал шестым президентом Украины, и какому кумиру поклоняются все эти люди на площади. Свои просьбы и надежды на лучшее будущее они обращают к своему Богу.

Смотрите опрос "Страны" о том, чего народ ждет от нового президента Владимира Зеленского:

Также "Страна" вела онлайн-репортаж с инаугурации Владимира Зеленского.