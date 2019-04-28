Указ Владимира Путина об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей так называемых "ЛДНР" стал почти абсолютной неожиданностью, буквально свалившись на их головы. Его действительно восприняли как сенсацию.

Это немного удивительно, ведь чего-то такого ждали уже давно, и о скорой раздаче паспортов заговаривали с редкой регулярностью. Но ничего такого в реальности не случалось, что рождало пессимизм и разочарование ("Кому мы нужны!").

А когда "что-то такое" все же произошло, собственно, и получилась сенсация.

Автор лично наблюдал настроения дончан, так как в день оглашения путинского указа находился в Донецке.

Первая реакция забытых

Психологический подтекст легко понять, если представить себе то отсутствие реальной перспективы, с которым столкнулись люди в повседневной донецкой жизни. После горячих событий 2014 и 2015 года, когда окончание войны казалось близким (а вместе с ним - и какая-то определенность), ситуация зависла в полуфазе и никак не развивалась несколько лет. Что бы ни случалось, оно никак не меняло ситуацию в принципе. Людям приходилось жить с ощущением своей брошенности. На эту почву и упал указ Путина.

Оказалось, что жители т.н. "ЛДНР" все-таки кому-то нужны, во всяком случае - к ним, именно к ним обращено решение, сформулированное не менее, чем президентом целой страны. И кажется, что оно сулит (вероятно!) выход из тупика, приоткрывает дверь в какую-то новую реальность.

Отсюда - эйфория, охватившая многих сразу после того, как новость о скорой паспортизации овладела массами. Местный оператор связи "Феникс" чуть не рухнул от обилия звонков в первые часы - все торопились поделиться новостью, обсудить ее, прикинуть, что делать дальше. Воспринимали, конечно, по-разному, в зависимости от собственного темперамента и воззрений.

В крайне эмоциональной форме это сделала в Facebook поэтесса Анна Ревякина: "Помню, на заре моей поэтской жизни мой тогдашний литературный редактор говорил, что долгое ожидание убивает результат. Чем дольше ждёшь, тем потом сильнее разочаровываешься, когда достигаешь ожидаемого. Вся моя жизнь до вчерашнего дня являлась подтверждением сентенции, которую так любил цитировать редактор. Пять лет ожидания позади, пять долгих лет, а оглянешься назад - и кажется, что миг. Только дети повзрослели и помудрели, только многие старики не дожили. А сегодня Чистый четверг, и кажется, что и жизнь донбассовцев теперь начнётся с чистого листа, с самого первого листа красного орластого паспорта гражданина Российской Федерации".

С противоположной стороны эмоционального спектра были люди, которые говорили о том, "как у нас еще много ненормальных, готовых верить всему подряд и бежать, закрыв глаза, на край света". Посредине - более или менее осторожные скептики, которые восприняли путинский указ всерьез и позитивно, но реагировать на него не торопились, резонно рассуждая, что его реализация может на практике оказаться совсем не тем, чем представляется…

Новость №1

Сказать, что эту новость в Донецке обсуждали везде - значит, не сказать ничего. Пару дней любой разговор так или иначе поворачивал к злободневной теме. Она стала и поводом для ссор, и предметом шуток. Но все-таки, когда первоначальный приток эмоций схлынул, возобладала попытка трезвого осмысления. Большинство восприняло будущую паспортизацию как возможность уехать в Россию на заработки. В Донецке с работой есть большие проблемы (хотя один знакомый местный кадровик и утверждает, что устроиться не так уж и сложно - каждый, кто захочет, в состоянии заработать "пятнашку" - 15 тысяч рублей или же чуть больше 6 тысяч рублей).

Тем не менее, понятно, что в России мест трудоустройства намного больше, а зарплаты - существенно выше.

Далеко не каждый дончанин решится оставить свое жилье и отправиться на заработки куда-то, пусть даже там и "светит" что-то более внушительное. Но многие, скорее всего, решатся на поездку хотя бы потому, что она открывает новые перспективы. После 5 лет, прожитых в ограниченном пространстве, возникает желание вырваться на новые просторы, и это искушение преодолеть трудно.

Такое ощущение характерно не только в вопросе трудоустройства, но и в вопросе поездок вообще. В эти дни довелось пообщаться с семейной парой - любителями путешествий. На 2014-й год у них был запланирован туристический вояж в Португалию. Кроме того, они обожают Стамбул и регулярно его посещали. Но в последние 5 лет никуда дальше Крыма не выбирались. Первой реакцией супруги на новость о перспективе российского гражданства было: "Привет, Стамбул!"

Механику процесса получения паспорта РФ в первые часы после обнародования указа немногие представляли себе. Поэтому четких планов люди и не строили. Выдирая какие-то куски новостей из информационного пространства, повсюду рассуждали, как именно и в каких местах будет происходить оформление российского гражданства.

Кто-то доказывал, что это станут делать непосредственно на территории т.н. "ЛДНР". Кто-то уверял, что понадобится выезжать на территорию России - в самую ближнюю, Ростовскую область. Много говорили о том, что "вроде бы кто-то слышал" - мол, даже наличие паспорта "ДНР" или "ЛНР" будет не обязательно, а в новое подданство примут всех, кто живет "на территориях", скопом.

По итогу оказалось, что заявки на паспорта можно будет подавать прямо на территории "ЛДНР", а вот ехать получать их - уже в Ростовскую область.

Тревожные симптомы

Донецк всегда был городом разных людей с разными убеждениями, и это верно даже сейчас, когда известные события сделали его более монолитным в плане идейной направленности. Не все здесь планируют оформлять российское гражданство.

Кто-то видит в этом не позитив, а негатив для города, который еще более обезлюдеет, более того - потеряет самых активных и предприимчивых из тех, кто сейчас в нем живет. Кто-то понимает указ Путина как начало окончательного поглощения неподконтрольной Украине части Донбасса. Возможных сценариев развития событий хватает, и не у всех они окрашены в радужные тона.

В том числе, не спешат радоваться донецкие пенсионеры. Уже есть разъяснение Пенсионного фонда России, где говорится, что на пенсию могут претендовать только те получатели паспортов, которые затем пропишутся в России. Оформить фиктивную прописку в той же Ростовской области можно (это, как уже писала "Страна", обойдется в сумму до 50 тысяч рублей или до 20 тысяч гривен). Но это риск, затраты и большие хлопоты. На которые многие старики идти не готовы. Тем более, что большинство из них оформили пенсии в Украине и в их среде есть опасения, что украинские власти каким-то образом вычислят обладателей российских паспортов и лишат их пенсии.

С другой стороны, многие готовы рискнуть. Все-таки российская пенсия значительно выше украинской, а еще выше соблазн получать одновременно и российскую пенсию (оформив фиктивную прописку), и украинскую, и еще и пенсию от "ДНР".

В целом пока превалируют позитивные ожидания.

Как сказал один местный журналист: "мы пять лет были никому не нужны. И уже привыкли так жить. И не слишком надеялись, что в ближайшее время что-то сдвинется. Этот указ для нас, может, единственная светлая новость за последние месяцы. Кто-то обратил на нас внимание, и это само по себе приятно. Что будет дальше, конечно, никто сейчас не скажет. Но ожидать плохого не хочется. Мы этим и так все время занимались. Теперь, для разнообразия, хочется ждать хорошего".