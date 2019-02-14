– Тут у нас члены, там – вагины, – продавец-консультант одного из столичных секс-шопов проводит для меня мини-экскурсию. С выправкой бортпроводницы она прохаживается по магазину, указывая то налево, то направо, и от разнообразия ассортимента рябит в глазах.

Но главная гордость секс-шопа – кукла в человеческий рост, сделанная по слепку популярной порно-актрисы. Настолько реалистичная, что ни на вид, ни на ощупь от живой женщины не отличишь.

– Три рабочих отверстия, – с гордостью рекламирует продавец. – Кстати, они еще и вибрируют.

Кукла одета в соблазнительный наряд из тонких нитей жемчуга. Который прикрывает все, за исключением этих самых отверстий.

Стоит секс-гаджет с такими наворотами 60 тысяч гривен.

– Под нее желательно отдельную комнату выделить, – говорит консультант.

Думаю, шутит – но нет. Даже за резиновой женщиной нужен постоянный уход. Оказывается, после каждого использования секс-куклу надо посыпать тальком, чтобы не портилась киберкожа. Иначе она либо разлезется, либо начнет липнуть к рукам.

Кстати, весит кукла 60 кг – как нормальная такая живая женщина. И умеет все, что надо. Только не разговаривает. Хотя это, может, и плюс. "Мечта любого мужчины", – смеется продавец.

Хотя скоро секс-куклы разговаривать тоже смогут. И не только.

Благодаря развитию Искусственного интеллекта (ИИ) секс-гаджеты станут в прямом смысле слова умнее. Помимо чисто механического доставления сексуального наслаждения, они смогут еще и общаться с владельцами, предугадывать их фантазии и дополнять их с помощью очков виртуальной реальности. Ведущие производители секс-игрушек уже бросили все силы на то, чтобы киберсекс перестал быть выдумкой кинематографа и прочно вошел в наши спальни.

Секс все больше виртуализируется и роботизируется. Сексологи уже бьют тревогу: украинцы почти перестали заниматься сексом друг с другом.

“Параллельно с увеличением виртуального секса становится меньше секса реального. Люди предпочитают провести вечер наедине с собой, с секс-игрушкой и порно-сайтом, чем заняться любовью с партнером. И это очень опасный тренд”, - отмечает психолог, сексолог и нейрокинезиолог Юлиана Толкачева.

“Страна” разбиралась, окажется ли привычный нам секс на грани вымирания, и заменят ли в будущем “умные” секс-роботы в постели живых людей.

Берут “друга” в постель

За последние годы в Украине активно растет число просмотров порносайтов, а продажи навороченных секс-игрушек для самоудовлетворения только растут.

Современные секс-шопы предлагают интим-товары на любой вкус, цвет и длину. С вибрацией и без, большие и маленькие, из латекса, металла или киберкожи, и даже на дистанционном управлении через смартфон.

Глядя на размер и форму некоторых игрушек, поражаешься возможностям человеческого тела. Вот к примеру анальная пробка в форме конуса из отдела для геев - диаметром 20 см.

"Часто приходят молодые пары, берут "друга" в постель", - рассказывают “Стране” в одном из секс-шопов.

Самые популярные интим-товары в Украине традиционно – вибраторы и фаллоимитаторы.

“С каждым годом модели интим-гаджетов становятся еще технологичнее – теперь уже никого не удивишь возможностью дистанционного управления с помощью смартфона или другим функционалом. В 2018 году вибраторы и фаллоимитаторы, как и 20 лет назад, остаются лидерами продаж, при этом среди украинцев самые популярные - игрушки размером 18 см, а длина самого большого экземпляра, который купили в "Насолоде", составила 90 см”, - сообщила создательница секс-шопа “Насолода” Татьяна Юрченко.

Вторые по популярности на украинском рынке - анальные игрушки: пробки, бусы и шарики. На третьем месте - вагинальные металлические или силиконовые шарики. Отчасти спрос на них вызван популярными сегодня курсами по прокачке интимных мышц.

Причем, как сообщают в “Насолоде”, большим спросом пользуются и реалистичные секс-куклы. Цена на такие премиум-игрушки стартует от 25 тысяч гривен. Часто их изготавливают индивидуально под заказ, чтобы удовлетворить самые искушенные желания покупателя.

Использование секс-игрушек культивируется в массовой культуре и СМИ. На 14 февраля помешательство на теме секса достигает пика: любое, даже общественно-политическое СМИ просто выпадет из повестки дня, если не подготовит для читателей подборку самых оригинальных секс-игрушек в подарок на День Святого Валентина.

С одной стороны, тема секса перестает быть табуированной, и это плюс. Но производители секс-гаджетов используют нашу раскрепощенность в своих интересах.

“Секс-индустрия входит в пятерку самых прибыльных в мире. Задача производителей - “подсадить” людей на секс-игрушки. Но они не говорят о том, что те же вибраторы имеют свои риски. У женщин вырабатывается рефлекс на получение оргазма от вибратора, потому что это наиболее удобный и быстрый путь. А мужчина не может повторить действия вибратора. Это приводит к тому, что женщина получает оргазм с игрушкой, а с мужчиной - нет. И получение удовольствия замыкается на секс-игрушке“, - отмечает сексолог и психолог Наталья Дащенко, директор Центра “Формула любви”, руководитель Украинской школы Имбилдинга.

Секс-игрушки продаются с призывом разнообразить сексуальную жизнь. И действительно, при разумном использовании позволяют открыть новые грани удовольствия и своего тела. Но главная проблема секс-игрушек в том, что они слишком хороши - по сравнению с нами. Возможности современных секс-игрушек настолько превосходят человеческие, что они часто становятся не дополнением к сексу, а его заменой.

Особенно если их использовать вместе с порно.

Секс с кентаврами

В 2018 году Украина впервые вошла в ТОП-20 стран с самым большим трафиком на Pornhub и заняла 4 место в мире по средней длительности просмотра. Причем наша страна показала самый большой и резкий прирост среди всех остальных.

В Pornhub отметили, что Украина вырвалась в лидеры за счет абсолютно новых пользователей платформы. Это хорошо видно по существенным изменениям в предпочтениях контента. В частности, сразу на 367% вырос ключевой запрос “Anime”, на 113% — “Hentai” и на 79% — “Cartoon”.

Эксперты говорят, что такой существенный прирост именно в этих категориях обеспечила молодежь. Хотя "мультяшное" порно смотрят не только подростки.

Секрет популярности аниме-порно вполне объясним: на компьютере можно нарисовать в прямом смысле слова фантастический секс. С живыми актерами такого не снимешь.

“Природа человеческой сексуальности сильно завязана на воображении, - рассуждает Юлиана Толкачева. - Мы ориентируемся не просто на “мясо”, на тело, а и на фантазию. Причем чем более высокий интеллект, тем больше эрогенная зона смещена в “точку М” - то есть мозг. Воображение, сознание в получении удовольствия очень важны. И популярность “мультяшных” категорий порно только подтверждает это. Люди там переживают те фантазии, которые в реальной жизни не испытают”.

Казалось бы, что в этом плохого? Но сексологи предупреждают: от избытка порнографии страдает реальная сексуальная жизнь.

“Частая мастурбация под порно снижает либидо и возможность получения оргазмов с партнером. Причем как у женщин, так и у мужчин. Ко мне приходят мужчины 35-летние девственники, которые не знают, как подступиться к женщине, и при этом мастурбируют на порно по 10-15 лет”, - говорит сексолог, владелец бара The Cage и арт-кафе Sex.Ed.Coffe Дмитрий Свиридов.

“Сейчас эректильная дисфункция встречается уже у 20-летних мужчин. И на это прямо влияет порнография и секс-игрушки. Человек привыкает возбуждаться на определенный виртуальный раздражитель, и уже желания нет спать с реальными людьми”, - отмечает Наталья Дащенко.

Юлиана Толкачева также обращает внимание на то, что сегодня резко снизилась мужская сексуальная активность.

“У мужчины сильно выражен инстинкт охотника, потребность в новизне. За это отвечает гормон дофамин. Именно он во все времена толкал мужчин на романтические подвиги, заставлял добиваться женщин, петь серенады. Сейчас же мужчина удовлетворяет свою потребность в новизне, просто открывая порно-сайт. Тут брюнетка, тут блондинка, тут втроем, тут вчетвером… Таким образом мужчина расходует свой суточный запас дофамина, и на секс с реальной партнершей ресурса уже не хватает”, - объясняет Юлиана Толкачева.

Так что обилие секс-игрушек и порнографии опаснее, чем кажется на первый взгляд. От простого увлечения порно всего один шаг до зависимости. А от зависимости - до импотенции и фригидности.

По словам Натальи Дащенко, наша страна по количеству порнофилов уже опережает и страны СНГ, и Европу. Но в Украине об этой проблеме никто не говорит.

“У порнозависимости та же природа, что у алкоголизма и наркомании: она требует постоянного повышения дозы. Уже обычные пары не устраивают, давайте групповуху, БДСМ, монстры… А потом и это не вставляет, эрекции нет. А нет эрекции - нет оргазма, нет оргазма - гасится либидо. Замкнутый круг. Уже мы смотрим кентавров - а что дальше? Я вам скажу. Сексуальная дисфункция, когда уже вообще секса нет. А природой-то это заложено. И вот тогда начинается шизофрения. Суть шизофрении - это одержимость идеей. Я хочу секса, но не могу”, - объясняет сексолог.

По ее словам, именно из-за того, что украинцы меньше стали заниматься сексом, сейчас такой сумасшедший уровень агрессии в обществе.

“За либидо и агрессию отвечает один и тот же гормон - тестостерон. Это объясняет, почему у нас в стране сейчас так неспокойно, почему так преступность растет. И вот почему “любовь спасет мир” - во время секса человек свой тестостерон реализует в мирном русле. А война - это же ведь отсутствие секса”, - объясняет Наталья Дащенко.

Робот София для секса

"Умные" секс-игрушки с Искусственным интеллектом станут следующим шагом в развитии индустрии удовольствия. Это будет уже не просто “три рабочих отверстия” - а полноценный семейный партнер.

Секс-куклы смогут говорить, фантазировать, шутить, проявлять эмоции. Очки виртуальной реальности еще больше добавят красок в интимную жизнь. С их помощью можно путешествовать во времени, представлять на месте куклы кого угодно - хоть Анджелину Джоли, хоть динозавра, заниматься сексом где угодно, как угодно и сколько угодно раз. Секс-кукла никогда не жалуется и не устает.

Секс-гаджеты будут становиться все изощреннее, и на их фоне обычный секс с обычными людьми уже будет казаться пресным.

"Сравните секс-куклы десять лет назад и сейчас – их же теперь почти не отличить на вид и на ощупь от реальных людей. Это уже не те надувные резиновые женщины, над которыми все смеялись. Они высокотехнологичны. Вскоре уже появятся кибер-куклы, как робот София - только для секса. Которые еще и умеют общаться, предугадывать желания владельца", - прогнозирует Дмитрий Свиридов.

Конечно, когда подобные секс-гаджеты поступят в массовую продажу, спрос будет колоссальным. Особенно среди людей определенного психотипа - замкнутых, инфантильных, мизантропов, интровертов. Тех, кому по роду деятельности виртуальная реальность уже стала ближе реального мира - профессиональные геймеры, айтишники.

Действительно - зачем ввязываться в сексуальные отношения с другими людьми, если каждый может удовлетворить себя сам, да еще и с помощью инновационной секс-игрушки, которое может такое, чего не может ни один, даже самый умелый любовник?

Кажется, еще немного, и мы окажемся на страницах романа Виктора Пелевина “iPhuck 10”. Где у каждого будет свой робот и очки виртуальной реальности для занятия любовью, а “олдскульный” секс с другими людьми маргинализируется и будет считаться постыдным отклонением.

В Японии это уже становится реальностью. Каждый год там продается около 2 тысяч секс-кукол, которые стоят в среднем от 6 тысяч долларов. Некоторые мужчины настолько к ним привязываются, что даже уходят из семей и живут со своими силиконовыми подругами, как с реальными любовницами. На полном серьезе водят их в рестораны и признаются в любви. И говорят, что уже никогда не вернутся к отношениям с реальными людьми.

“В Японии секс-куклы уже заменяют людей, и тенденция распространяется по миру. На это влияет и тренд на индивидуализм, который сейчас пропагандируется в обществе, и пересмотр традиционно женских и мужских ролей: благодаря эмансипации женщины переходят в более активную позицию, и появляется сильная зона конфликта. А человеческий мозг устроен так, что он всегда ищет путь наименьшего сопротивления. С одной стороны, выстроить отношения с партнером очень сложно, а с другой стороны, хочется получать сексуальное удовольствие. Где самое простое удовольствие? Это секс-игрушки и порно-сайты”, - объясняет “Стране” Юлиана Толкачева.

Впрочем, сексологи уверяют, что украинцам паниковать рано.

“В конце концов, секс – это не только механика. Это еще и обмен энергиями. С машиной ты не получишь эмоциональной отдачи. Это просто пластик, электроника”, - рассуждает Дмитрий Свиридов.

По его словам, виртуальный секс не вытеснит реальный. Скорее это будет некий микс.

“Люди продолжат заниматься любовью друг с другом, но подключая умные секс-девайсы. Виртуальная реальность внедрится в обычный секс. Возможно, мы будем надевать очки и заниматься сексом с человеком, который находится на другом материке, регулируя вибрацию, скорость, зажимы, движения в ритм любимой песни и т.д. Но по ту сторону все равно будет человек, а не компьютерная программа", - считает сексолог.

Давать конкретные прогнозы - когда же секс-роботы захватят спальни украинцев - специалисты пока не берутся. Этот тренд безусловно коснется Украины, но придет сюда гораздо позже, чем в той же Японии и во всем мире.

“В Украине - свои нюансы. Во-первых, экономический фактор. “Умные” секс-роботы - это удовольствие не из дешевых. Во-вторых, общий уровень сексуального образования и культуры. Даже сейчас секс-шопы лучше работают онлайн, потому что до сих пор для многих зайти в секс-шоп - это что-то страшное и унизительное. Влияет и неспокойная ситуация в стране - то АТО, то выборы, то революции. Это тоже негативно влияет на либидо. Украинцам сейчас не до киберсекса”, - говорит Юлиана Толкачева.

Да и для рядового украинца секс с роботами пока еще звучит как из области фантастики. В реальной жизни мы регулярно читаем в новостях, что полиция “накрыла” очередной нелегальный бордель под видом “массажного салона”. Натыкаемся на рекламу этих самых “массажных салонов” в соцсетях и на улицах города, в котором живем. А на трассах в ожидании щедрого клиента по-прежнему стоят женщины коммерческого секса.

Пока что у них еще есть работа.