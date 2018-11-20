Замерзающая Смела для меня началась с разбитой стеклянной входной двери горсовета, которую ремонтировали двое мужчин лет тридцати, одетые в спортивную одежду.

- Эх, активисты, - возмущается один из рабочих. - Пусть и за правое дело, но двери-то тут при чем?

За дверью небольшой темный холл.

Несмотря на заявление президента Петра Порошенко, что в город уже дали тепло, батареи еле теплые, в помещении прохладно, люди сидят в куртках. Но всяко теплее чем на улице. Два длинных коридора в разные стороны. Слева - центр предоставления административных услуг. Справа - проход в актовый зал. Спереди - небольшое окошко приемной - на уровне пояса.

Пообщаться с сотрудницей, даже для человека моего роста, задача не из легких.

Мэр в холодных полях

- Добрый день, а где сейчас мэр Цыбко? - обратился я к даме за окошком с темными короткими волосами и в шерстяном жилете.

- Он еще не приехал. Сейчас он проводит инспекцию по учебным заведениям, проверяет отопление, скоро должен вернутся. Но вас без предварительной записи к нему не пустят, - ответила она.

Я тоже решил "проинспектировать" одну из школ неподалеку от мэрии, всего в 300 метрах. Едва подойдя к старому советскому зданию смелянского "Лицея" до меня донеслись бодрые возгласы школьников из спортзала и свистки физрука. Значит уроки продолжаются, а ученики в школе. За дверью меня встретил седой мужчина лет шестидесяти с моржовыми усами. Одет он был в теплую кожаную куртку, в руках - сигарета.

- А вы кто? - обратился он ко мне.

- Я журналист, приехал узнать, включили ли у вас отопление.

- Включили-то включили, - уставшим голосом ответил он. - Но школа-то большая. Четыре этажа! В школе не было никого, воды в трубах не было, чтобы не замерзла система. Вот здание и "остыло". Пара проблем с трубами была, мы вызвали сварщика, чтобы он залатал их. И несмотря на это все здание еще не до конца прогрелось.

- А много учеников пришло?

- Мне кажется, больше половины. Естественно не все родители отпустили детей, кто-то решил, что еще холодно. Мы сейчас мэра Цыбко ждем, с инспекцией. Вроде должен приехать.

- Та какое тепло? - подключился к нашему разговору возникший из за угла еще один сотрудник школы. Минус 10 градусов это не тепло.

- Это наш лучший сотрудник, Владимир Яковлевич. Он вам сейчас все расскажет, - шутливо представил своего коллегу завхоз.

- А вы все шутите. Лучше воду нагревать в ведрах. Вода с котельной подается недостаточной температуры. Пока до школы дойдет - уже остывает. Трубы старые. Теплопотеря большая.

Антистоличные настроения

Попрощашись с завхозом я выдвинулся обратно, в сторону административного здания, где к этому моменту уже собрался митинг из нескольких десятков человек. В основном это были люди за 40 лет, очень разношерстная компания. Пенсионерки, мамочки с детьми, взрослые мужчины в хаки и спортивных костюмах. Все они ждали. Кто-то разложил у входа автомобильные покрышки, установил колонку, из которой играла украинская музыка.

- У меня дома вообще печка, мне-то отопление особо без нужды. Учитывая его стоимость. Где столько денег взять? - эмоционально задавал вопрос своему собеседнику мужчина в хаки.

- Добрый день. А с какой целью здесь митинг? - спросил я у них.

- А вы не знаете? Тарифы на тепло адекватные мы хотим, хотим понять, куда дели деньги, которые мы на коммуналку потратили. Ведь такая ерунда - каждый год.

На лестницу у входа вышел немолодой мужчина в джинсах и серой куртке.

"Если город возьмет на себя долг в 90 миллионов гривен, мы похороним Смелу", - заявил оратор.

Со сцены выступающий также рассказал о том, что поездка Цыбко в Киев не увенчалась успехом, после чего пригласил всех собраться в актовом зале.

Все на блокаду!

А на первом этаже толпа уже выходила на улицу. Бодрые и воодушевленные.

- Куда? - спросил я.

- Идем блокировать трассу на Киев, - уверенно ответил мне мужчина в черном.

Здесь на улице я и встретил мэра Смелы Алексея Цыбко. По очереди он здоровался со всеми присудствующими.

- Не актуально сейчас блокировать дорогу, - обьяснял Цыбко собравшимся вокруг него людям. - Нужно сначала использовать все возможные дипломатические меры. Нужно дать время, хотя бы неделю, на решение этого вопроса, а потом уже приступать к радикальным действиям. В том числе подписать заявление ассоциации глав городов.

Многие люди в это время уже тянулись к автобусной остановке, собираясь ехать к выезду из города.

- Нам нужно добится изменения 22 статьи, - сказал кто-тот из толпы. - Надо вынудить Верховную Раду снять с городских бюджетов долги частных компаний.

- К сожалению, за это голоса вряд ли найдут.

- А что, зря Юля приезжала? Просто пиарилась? - задал кто-то вопрос.

- А УКРОП, Самопомошь? - Поддержал его другой голос.

Ответа на эти вопросы не нашлось. Оставшиеся уже двинулись в сторону окружной перекрывать дорогу.

- Вы едете на блокаду, - обратился мэр Цыбко ко мне, - вас подвезти?

Я согласился. И через минуту с еще двумя его соратниками мы уже ехали на "блокаду".

Исповедь градоначальника замерзающего города



- Все, ситуация радикализировалась,- сказал Цыбко озадачено, когда мы сели в машину. - Мы сейчас людям ничего уже не докажем. Они готовы бессрочно перекрывать дорогу. А если бы на Черкассы дорогу перекрыли, совсем проблема была бы. Тут хоть обьезд есть.

- Но людям ведь дали тепло, ситуация должна успокоится.

- Это пока. А когда платежки придут? А квитанции мы им не дадим - у нас договора нет, какие квитанции? А облгаз все равно будет насчитывать, ведь мы с их труб берем газ. У нас сейчас есть юридическая стратегия, как с этим всем бороться.

- А почему Смела оказалась в такой ситуации?

- Так такая история не только у нас. Это просто мы отказались переводить долг частной организации на город. Люди уже по квитанциям все заплатили. Почему они должны платить еще раз? В Шепетовке история один-в-один. Только там долг приняли, а мы будем бороться.

- А что стало причиной для возникновения кризиса?

- Еще до моего прихода в город здесь завели схему с компанией "Энергоинвест". Абсолютно идентичная схема есть и в Шепетовке. И организовывали ее те же люди. Был договор с частной компанией по предоставлению услуг теплоснабжения, и по этому договору четвертой стороной выступало госдарство, которое должно было осуществлять контроль за теплоснабжением. В 2013 году договор перезаключили и исключили из него государство. Контроль за перечислением средств возложили на частную фирму "Смила Энергоинвест". В то время секретарем городского совета был Березань, сейчас он заместитель губернатора. И Демиденко, сейчас он начальник управления ЖКХ в Черкасской области.

И они старались закрепить тут работу этой фирмы на 20 лет. Но у "Энергоинвеста" постоянно росли задолженности и из-за этого возникали проблемы с регулярностью подачи тепла по городу. Неоднократно поднимался вопрос разрыва договора. Но лобби в горсовете этого сделать не позволяло. В 2016 мы таки собрались разрывать этот договор.

- После этого потребовали переписать долг на городской бюджет?

- Да. И, естественно, мы отказались. Суд признал разрыв договора законным в связи с недоброкачественным предоставлением услуг теплоснабжения.

- А что вы делали предварительно, чтобы не допустить этой проблемы?

- У меня есть целая пачка писем. Мы обращались еще с начала лета в Кабмин и Нафтогаз. Весь предыдущий сезон с этим воевали. Нам методом шантажа пытались втюхать эти долги частных фирм. Прошлый отопительный сезон больше четырех раз отключали. И дороги мы тогда перекрывали. Но мы не покрывали этих негодяев. Война продолжалась. Но в этом году они срезали трубы.

- А как же пломбы?

- Та никаких промб там не было. Это была форменная диверсия. Еще и входы запаяли. 140 тысяч город заплатил за приварку обратно этих труб. Нафтогаз счет выставил, но я сказал его не оплачивать.

- И что будет дальше?

- У нас в этом году есть спасательная лодка - поручение Кабмина не отключать от тепла дома в отопительный сезон. До весны. Вопрос - какая цена может быть нам выставленна за этот газ. По тарифу 2,1. У нас есть подписанное письмо от Нафтогаза, в котором "Смелакомунэнерго" обратилось к Нафтогазу и получили ответ, где сказанно, что Смела не должна ни одной копейки. Вот мы и хотели с чистого листа зайти в этот отопительный сезон.

- А за что насчитали долг в этом году?

- Когда 14 декабря суд разорвал договор с "Энергоинвестом", вступила "Смелатеплоэнерго". Чтобы предоставлять тепло надо получить энергетические коды. Но в январе облгаз не дает эти коды, требуя уплату долга. И начинается полный расбаланс - неизвестно, кто топит. "Энергоинвест" говорит, мы уже не предоставляем, а коммунальное предприятие не может предоставлять, поскольку у него нет энергетических кодов. И январь мы газ потребляем и пеня на него начисляется. С первого февраля получили коды и начали предоставлять тепло.

- А если Нафтогаз откажется идти на уступки? У вас есть план действий на этот случай?

- Я только что слышал, что если начнется колапс - вызовут Нацгвардию и блокаду будут разгонять. Магистраль-то важная. А что делать с отоплением в домах - пока неизвестно. Нужно искать компромис. Срочно вносить поправку в 22 статью.

Палатки на трассе

Мы уже подъезжали к выезду из Смелы, где жители города уже высыпали покрышки на обочину и разбили палатки. К тем, что были под горадминистрацией присоединилась еще пара десятков человек. Едва Цыбко вышел из машины его окружили люди.

- Я хочу обратится к вам, - начал он. - Предлагаю провести сегодня только превентивную акцию, а не бессрочную. Ведь мы, фактически парализовали центр Украины. Мы должны идти по пути переговоров. Я сегодня, с 7.20 ездил с инспекцией по нашим образовательным учреждениям. Да, проблемы есть, но они незначительные. Учитывая то, что мы запускались за 2 дня со слитой водой я считаю, что это нормальный уровень подготовки.

Тем временем мужчины начали установку палатки. Сложности встретились на первых же шагах.

- Уважаемые, чья машина? Отгоните пожалуйста, мешает ставить палатку, - крикнул один из жителей Смелы, устанавливающий палатку.

- Может толкнем? - отозвался другой.

- Так это евробляха, - заметил третий. - Еще развалится.

- Ты по-польски крикни, может и хозяин найдется, - закончил кто-то.

Посмеялись.

Но ставить палатку надо. Тем временем женщины достали термосы и начали поить мужчин кофе.

Мужчины же пытались установить палатку частично на асфальте. Что у них, хоть и не без труда, но получилось.

- Что будем делать дальше? - спросила "громада" у мэра.

- Сейчас нужно создать комиссию, которая займется этим вопросом и найдет наиболее оптимальный вариант для решения этого вопроса. Скажу честно, я не эксперт в газовом вопросе, но мы соберем команду специалистов и они смогут сгенерировать достойное решение.

- А если не у всех людей будут деньги на установку нового оборудования?

- И этот вопрос решим. Есть системы, по которым часть расходов громада берет на себя.

Не долго думая дороги были перекрыты. Как долго продлится акция - неизвестно.

Через пару часов мэру Смелы Алексею Цыбко пришел проект договора. Основное требование жителей города - убрать долг, не было учтено. В актовом зале группа активистов приняла решение отказаться от этого проекта.

Вместе с документом приехал и Виталий Коваль, заместитель главы черкасской облгосадминистрации. Он хотел узнать требования блокировщиков и условия, при которых дороги будут разблокированы.

- Я приехал узнать, при каких условиях будет разблокированы дороги?

- Мы уже несколько раз об этом говорили. Подписание договора с Нафтогазом без долгов частной компании, - чуть ли не хором отчеканили собравшиеся.

- Была возможность сделать это хоть сегодня. В чем проблема?

- А что говорить о том, что трубы срезали? Наискось! Чтобы их невозможно было по-человечески приварить, - заметил тучный человек, в чёрной кожаной куртке.

- Вот директор командного предприятия. Есть все документы, долгов нет. Мы хотим, чтобы они подписали договор с Нафтогазом без долгов.

- И это спровоцировало вас на радикальные действия? - с наигранным удивлением спросил Коваль.

- Это ещё не радикальные действия. Проблема в том, что жители города в центре Украины стали заложниками грязных коррупционных игр государства и горожане от этого страдают. Именно эти действия спровоцировали нас к действию.

- А трубы были обрезаны ещё с лета. Но даже гарант за это не знает.

- Я передам своим коллегам ваши требования, - ответил чиновник.