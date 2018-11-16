Главная героиня очередного громкого секс-скандала Украины внезапно исчезла. 18-летнюю Наталью Бурейко уже ищет полиция.

"Наталья Бурейко уехала из общежития и не посещает занятия. Нам ничего не оставалось как обратиться в полицию с просьбой объявить ее в розыск", - рассказал "Стране" профессор Игорь Астрелин, декан химико-технологического факультета киевского политеха (КПИ).

Как мы уже сообщали, недавно в столице разразился громкий скандал. Студентка химико-технологического факультета КПИ Наталья Бурейко обвинила в домогательстве замначальника департамента защиты экономики МВД Александра Варченко, который является мужем заместителя главы ГБР Ольги Варченко. Якобы, во время переписки в социальной сети Tinder мужчина убеждал Наталью встретиться с ним для интимных отношений. А в случае отказа угрожал отомстить девушке и облить ее кислотой, так же как облили недавно умершую активистку из Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом сообщила на своей страничке в Facebook сама Наталья Бурейко.

После чего заявила о случившемся в прокуратуру Киева, которая уже даже успела возбудить уголовное дело.

Впрочем, в тот же день ближе к вечеру она вдруг написала еще один пост, в котором попросила прощения у четы Варченко и отметила: "Я стала жертвой циничной провокации. Допускаю, что аккаунт угрожавшего мне человека был создан российскими хакерами для дискредитации Нацполиции и ГБР Украины".

Для того, чтобы узнать где находится девушка корреспондент "Страны" попытался встретиться с ее родителями и отправился в пгт Чаплинка Херсонской области.

"Рассудительная активистка и отличница"

Из Херсона до Чаплинки более 100 километров по "убитой" дороге. Семья Натальи Бурейко проживает в центре поселка, в 2-х этажном здании "барачного типа". На первом этаже дома расположены аптека, салон красоты и похоронное агентство.

Фото: Cтрана

О случившемся с дочерью родители студентки не распространяются. Поэтому соседи узнали о скандале из теленовостей.

- Я по телевизору слышала о том, что нашу Наташку домогался высокопоставленный полицейский, - говорит соседка Екатерина. - Это не удивительно, красивая, молодая. Я думаю, ее кто-то подставил. Знаете, завистники всегда найдутся. Может быть, горе-подружки…

Квартира Бурейко находится на втором этаже. На стук долго никто не отвечал. Потом к двери подошла мама девушки Виктория Бурейко и очень резко заявила: "Я категорически отказываюсь от комментариев! Имею на это право. Уходите, иначе вызову полицию!".

Виктория Бурейко работает в средней школе №1 учительницей химии. Видимо поэтому ее дочь и выбрала химико-технологический факультет КПИ. В этой же школе трудится физруком и отчим девушки Сергей Бурейко. Пара воспитывает еще одну дочь - пятиклассницу Катю.

"Наташа тоже в нашей школе училась, - рассказала "Стране" преподаватель зарубежной литературы Татьяна Михайловна. - Активистка, отличница, очень рассудительная и воспитанная девочка. То, что с ней произошло это досадная случайность. Думаю, что из-за этой ситуации вся ее семья получила серьезную психологическую травму, а для Наташи это урок. Пусть делает выводы. Я знаю, что она выкладывала свои фото в соцсети. Ей хотелось внимания. Кажется, она даже в каком-то модельном агентстве подрабатывала в столице".

"В провинции ловить нечего"

Фото: Cтрана

А вот что говорит бывшая одноклассница Натальи, попросившая не указывать ее имя в публикации: "Наташа с детства мечтала уехать из Чаплинки. Здесь ее все раздражало. Мол, глухая провинция, "ловить нечего". Она мечтала о столичной жизни и богатом муже. Поэтому и пошла в модельный бизнес. А так же зарегистрировалась в Tinder. В этой соцсети много наших ровесниц. Но Наташа девочка симпатичная и видимо сразу привлекла к себе внимание больших людей".

Ответа на вопрос о том, почему Наталья не посещает занятия в КПИ у собеседников "Страны" нет. Но в школе №1 считают, что родители девушки знают, где она находится.

- Да вы что! Виктория с ума бы сошла, если бы ее дочь потерялась! - говорят преподаватели.

Косвенно эту информацию нам подтвердили и в КПИ.

"Наташа учится выше среднего, - сказал нам проректор по научно-педагогической работе Петр Киричок. - Поэтому ее мама позвонила мне и попросила помочь дочери сдать лабораторные работы, когда она сможет выйти на занятия. Вероятно, маме известно место пребывания дочери. Но нам она ничего не говорит. А процедура такова, что мы обязаны обратиться в полицию и объявить Наталью Бурейко в розыск".

Любопытно, что в КПИ ходят слухи о том что СБУ возбудило по факту случившегося уголовное дело и прячет девушку как ценного свидетеля. В тоже время в Чаплинке говорят: "дней десять назад, мы видели Наташу около ее дома. А потом она вроде бы куда-то уехала вместе с отчимом Сергеем".

Так это или нет - точно не известно. Но, по словам преподавателей школы №1, Сергей Бурейко так тяжело пережил случившееся, что ушел на больничный. И уже неделю не появляется на работе.