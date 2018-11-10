В Херсоне похоронили управляющую делами исполкома Херсонской мэрии и активистку Екатерину Гандзюк.

Тремя месяцами ранее Екатерину облил кислотой неизвестный прямо у подъезда ее дома, а уже в киевской больнице у получившей обширные ожоги Екатерины оторвался тромб и она умерла.

Случай в Херсоне получил широкую огласку в Украине и даже странную попытку "отставки" генпрокурора Луценко. Подозреваемые в покушении уже задержаны, в причастности к покушению подозревают помощника депутата Рады от фракции БПП.

"Страна" побывала в Херсоне и выяснила подробности нераскрытого преступления.

Похороны Кати Гандзюк

В день похорон Кати Гандзюк маленький, в критериях позапрошлого века - уездный, город буквально наэлектризован - практически все горожане обсуждают смерть активистки. На улицах, да и на самой мэрии - билборды и растяжки с текстом "Так кто заказал Катю?".

Во время самих похорон возле здания херсонской полиции активисты из радикальной оранизации C-14 устроили акцию, подожгли фаеры и зарисовали крыльцо и двери призывами "Убийц на нары". В дом попавшего под подозрение в организации покушения Игоря Павловского - помощника нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука, полетели дымовые шашки и взрывпакеты.

Также неизвестные в балаклавах исписали красной краской ворота и стены дома Павловского надписями "Кровавый убийца" и "Убийцу на нары". По уже устоявшейся "традиции", никого из хулиганов не задержали.

Кто подозреваемые

По горячим следам полиция сработала довольно оперативно, задержав подозреваемых в непосредственном покушении на Екатерину Гандзюк уже через несколько дней после покушения.

Ими оказались ветераны АТО, бывшие члены добровольческого батальона ДУК Правый Сектор. Непосредственным организатором следствие считает Сергея Торбина с позывным "Опер" - боец, который воевал с 2014 года, в том числе в Песках, Донецком аэропорту и на шахте "Бутовка" и награжденному несколькими государственными наградами.

Именно он, по мнению следователей, получил от неизвестного пока заказчика деньги и организовал покушение на Гандзюк, "подтянув" к совершению преступления своих бывших сослуживцев по добровольческому корпусу Правый Сектор и АТО.



Крайний слева - улыбчивый подозреваемый с позывным Шуруп сразу после получения государственных наград бойцами 5 батальона ДУК Правый сектор.

В числе подозреваемых также оказались: боец 5 батальона ДУК ПС Владимир Васянович с позывным Шуруп - он также воевал, неоднократно награжден, на войне получил тяжелое ранение - ему оторвало ногу, Никита Грабчук с позывным "Муравей" - по версии следствия он вылил кислоту на Екатерину Гандзюк и Виктор Горбунов - он был в курсе замыслов сослуживцев, купил кислоту и передал ее товарищам, но затем отодвинулся от замыслов сослуживцев и не принял участия в самом покушении.

А также Вячеслав Вишневский - он по версии следствия участвовал в покушении, подавая условные знаки Никите Грабчуку.

Именно одному из подозреваемых с позывным Шуруп награду за подвиги в зоне АТО вручал лично президент Украины Петр Порошенко.

После задержания всех пятерых, двоих из них оставили под стражей - Сергея Торбина и Никиту Грабчука. Остальных - Вишневского, Горбунова и Васяновича отпустили под домашний арест с условием ношения электронных браслетов.

Основанием для столь мягкой меры пресечения стало сотрудничество четверых подельников (кроме Сергея Торбина) со следствием и добровольная дача ими показаний. Никита Грабчук до сих пор находится в Херсонском СИЗО, а вот Сергея Торбина недавно перевезли в Киев - уголовное производство по факту убийства Екатерины Гандзюк было передано полицией в СБУ.

Сергей Торбин продолжает молчать, отказываясь от показаний и отвергать все обвинения. И, тем самым, по существу, ставит следствие в тупик - покушение по всем фактам и показаниям заказное. Но вот имя конечного заказчика - неизвестно.

Именно это стало краеугольным камнем во всей этой истории - в числе вероятных главных заказчиков могут выплыть известные всей стране политики и чиновники. В том числе и от действующей власти. И в этом смысле преступление в Херсоне может стать новой "Врадиевкой" перед грядущими президетскими и парламентскими выборами.

Реконструкция покушения на Гандзюк

"Страна" ознакомилась с судебными решениями по делу №766/14761/18 - под этим номером в суде рассматривается дело по покушении на херсонскую активистку и чиновницу

Также мы побывали на месте преступления - там, где 31 июля 2018 года на Екатерину Гандзюк вылили кислоту, и пообщались с несколькими правоохранителями, которые участвовали в поисках и задержании подозреваемых. Согласно судебным решениям и протоколам допросов, первым результатом в поисках преступников, выливших кислоту на Гандзюк, стало обнаружение фирмы, где подозреваемые купили серную кислоту.

Интересно, что изначально неизвестный главный заказчик хотел, чтобы его подручные избили Екатерину Гандзюк. Судя по показаниям подозреваемых, гензаказчик передал свои "пожелания" в отношении Екатерины "генподрядчику" в середине июля 2018 года.

"ОСОБА 6 (Сергей Торбин с позывным Опер - Прим. Ред.) предложил примерно в середине июля 2018 совершение преступления в отношении ОСОБА 8 (Гандзюк), ему - ОСОБА 6 (Виктору Горбунову), а также ОСОБА_10 (Вячеславу Вишневскому), ОСОБА 4 (Владимир Васянович с позывным Шуруп), ОСОБА 7 (Никите Грабчуку с позывным Муравей). При этом он заявил, что Гандзюк (далее расшифровка редакции) коррумпированный чиновник с проросийскими политическими взглядами, поэтому необходимо ей нанести телесные повреждения", - повествует один из протоколов реестра.

Причем за избиение непосредственным исполнителям было предложено 4000 долларов, а вот обливание кислотой "гензаказчик" оценил вдвое меньше - в 2000 долларов. Впрочем, судя по заявлению главы Национальной полиции Сергея Князева, неизвестный пока заказчик изначально предложил за избиение 5000 долларов. Видимо, большая часть награды за преступление, вполне возможно, осталась у "генподрядчика"…

Впрочем, после недолгих размышлений подельники решили все же не избивать Гандзюк, а облить ее кислотой.

"На допросах подозреваемые признались, что отказались от избиения из соображений безопасности - жертва бы начала кричать, сопротивляться, это могло привлечь нежелательных свидетелей. Поэтому решили облить кислотой. Все задержанные в один голос утверждали, что убивать Екатерину никто не думал. Это было как бы "наказанием" за деятельность Гандзюк. Трое из пятерых знали Гандзюк лично, и даже знали, что ее награждали за волонтерскую деятельность - помощь именно их подразделению ДУК ПС. Но это их не смущало - перед покушением они пришли к выводу что Катя "переобулась" и стала "русской консервой". Это как бы подтверждалось в их глазах тем, что весной и летом Гандзюк обозвала бандитами ветеранов АТО, участвовавших на стороне конфликтующих сторон вокруг вырубки леса в Цюрупинском лесничестве (Цюрупинск - нынешние Алешки - Прим. Ред.) и называла неоднократно гражданские организации АТОшников - "новыми бандитами", - рассказал сотрудник Херсонской полиции В.

Перед покушением подельники всерьез задумались о своей безопасности и купили в Херсонском ЦУМе разовые мобильные телефоны и сим-карты. Затем - кислоту, предложение о продаже которой нашли в интернете.

Судя по показаниям менеджера фирмы-продавца, 26 июля один из подозреваемых (вероятно, имеется в виду Виктор Горбунов - Прим.Ред.), приобрел в Каховке две бутылки автомобильной аккумуляторной серной кислоты за 300 гривен и передал подельникам.

За это он получил 300 долларов от организатора покушения, однако лично в покушении принимать участие отказался. Именно от покупки кислоты потянулась ниточка раскрытия преступления - покупатель был запечатлен на нескольких видеокамерах.

Покупателя задержали первым и сразу после задержания он был опознан продавцом кислоты. Поначалу покупатель отказался говорить, заявив об имеющемся алиби - дескать в день покушения он был на море с родственникам.

Однако потом, припертый к стене доказательствами, бывший боец АТО начал давать показания и назвал имена остальных подельников.

К слову, одну бутылку кислоты подельники использовали, вылив на Екатерину Гандзюк, а вторую, видимо "про запас" - зарыли в дворе дома одного из бойцов. Ее нашли 23 августа полицейские при обыске.

Выполнять "заказ" довелось троим подозреваемым - Вячеславу Вишневскому, Владимир Васянович с позывным Шуруп, и Никите Грабчуку с позывным Муравей. Изначально решили, что облить кислотой должен Никита Грабчук - по показаниям подозреваемых: "Из-за того, что тот быстро бегает".



Никита Грабчук с позывным Муравей, которого подозревают в непосредственном обливании кислотой Гандзюк.

Утром 31 июля Муравей, одетый в шорты, бейсболку, кроссовки и майку спрятался в помещении мусоропровода у подъезда, где жила Екатерина Гандзюк. Один из соседей, выходящих из подъезда, таки заметил Грабчука, который выглядывал из полузакрытой двери, но не придал этому значения.

Второй из подельников - Вячеслав Вишневский, прогуливался напротив подъезда, ожидая выхода Гандзюк. Третий - Владимир Васянович, ожидал подельников в джипе "Чероки", припаркованном с другой стороны многоэтажки.

Около 08.40 часов утра к подъезду подъехала служебная машина "ДЭУ" на которой ездила Екатерина. По телефону следящего за выходом был дан условный звонок.



Подъезд, где облили кислотой Катю Гандзюк. Виден мусороприемник, в котором прятался Муравей.

К этому моменту Муравей уже вышел из мусороприемника и ожидал Гандзюк в кустах возле подъезда. Как только Екатерина вышла, он бросился и плеснул на нее кислотой. Убегали оба подельника через узкий сквозной выход между корпусами здания.



Через этот проход между домами убежали преступники, облившие Катю кислотой

Там они сели в джип и уехали в сторону Цюрупинска. В это же время Екатерина в шоке от боли срывала с себя одежду - остатки ее затем найдет у подъезда следственно-оперативная группа. Кислотой было обожжено свыше 40 процентов тела - лицо, шеи, руки и туловище.

По пути с места преступления подозреваемый с позывным Муравей обнаружил, что тоже облился кислотой в момент покушения на Екатерину. Поэтому между Алешками и Херсоном подельники остановились и Муравей выкинул бейсболку, шорты и кроссовки, а также забросил подальше бутылку из-под кислоты. Место, где все это было выброшено показали сами подозреваемые после задержания - одежда и обувь с дырами от кислоты и бутыль были найдены полицейскими и приобщены к делу.

В судебных документах также содержатся суммы вознаграждений, полученные подозреваемыми за покушение на Гандзюк. За покупку кислоты Горбунов получил 300 долларов. Остальным перед покушением было предложено по 500 долларов. Местом встречи после покушения был назначен Цурюпинск (Алешки). Дело в том, что все трое работали в местной охранной фирме в Алешках, которой руководил их непосредственный начальник "Опер" - подозреваемый Сергей Торбин. Об успешно совершенном покушении подозреваемые не сообщали "ОСОБЕ 6" - подозреваемому Сергею Торбину: "Потому что во всех СМИ только про это и говорили. Через несколько дней к нам приехал Опер, который раздал всем нам по 500 долларов, как и договаривались".

Подозреваемый Никита Грабчук как непосредственный исполнитель, все же получил бонус к причитающимся 500 долларам - плюс 5500 гривен. После покушения подельники поняли, что полиция идет по их следам, поэтому один из них выехал в Житомир (где его потом и задержали - Прим.Ред.). Было принято решение разъезжаться в разные стороны и остальными. "На дорожку" Опер выдал троим подельникам еще 800 долларов. Но вскоре они также были задержаны. И начали давать показания.

Кому выгодно убийство Гандзюк?

Интересно, что по информации источника "Страны" в херсонской полиции, все трое подтверждают близкое знакомство своего непосредственного начальника по охранной фирме Сергея Торбина с Игорем Павловским.

"Торбин и Павловский - это одна команда, все совместные бизнес-проекты возглавлял именно Павловский, - утверждает источник "Страны" в херсонской полиции. - Он же был финансистом общественной организации Торбина "Добровольцы божьей четы". Под эгидой этой организации действовало несколько охранных структур, которые были зарегистрированы в Алешках и Новой Каховке.

Летом 2018 года люди Торбина - Павловского участвовали в разборках по вырубке леса в Цюрупинском лесничестве - это золотая жила, на которую претендуют сразу несколько крутых бизнес-кланов Херсона. В вырубке леса "при делах" практически все коммерсы Херсона, которых крышуют все местные чиновники - от областных до городских из Херсона и Алешков.

Еще одна тема, которую курировала команда Павловского - это херсонская таможня. Через нее проходят большие грузы контрабанды. В том числе это контрабанда и реэкспорт топлива с возвратом НДС - это миллионы потерянных денег из бюджета!

После того, как в Одессе на таможне при Саакашвили начались проблемы и передел контроля над потоками "контрабаса", в Херсон перебралось много одесских контрабандистов. Конечно, это вполне легальные фирмы, но за три прошедших года по серым схемам на таможне Херсона стало проезжать в пять раз больше грузов, чем до 2015 года. Полиция здесь ни причем - это непосредственно курируют СБУ и областные структуры".

Впрочем, Игорь Павловский категорически отрицает сотрудничество с Сергеем Торбиным, подтверждая лишь то, что их офисы находились в одном здании на одном этаже и личное знакомство с подозреваемым в покушении на Екатерину Гандзюк.

Дело в том, что погибшая Екатерина Гандзюк была не просто активисткой или обычной чиновницей мэрии.

Растяжка с надписью "Извините, так кто заказал Катю Гандзюк?" на мэрии Херсона

"По сути Гандзюк была правой рукой мэра Херсона - у нее были очень широкие полномочия. Но без ведома мэра Катя никаких действий как служащая мэрии не предринимала. Помимо этого была и вторая сторона "Луны" - Катя была просто неравнодушной. Ей до всего было дело - вмешивалась в любые дела, подоплека которых ей казалась несправедливой или коррупционной. И вот во время таких своих действий мэра она не спрашивала. Из-за этого у нее была куча недоброжелателей и врагов. По сути, в число подозреваемых в организации покушения на нее можно запросто приобщить еще как минимум несколько десятков далеко не простых человек. Причем не только из Херсона, но и из Киева. Туда же можно добавить еще несколько сотен горожан, которых она зацепила словом или действиями. Скажем так, она всегда вела себя очень жестко и не стеснялась в выражениях. Многие горожане были ей благодарны, но было много и таких, которые желали ей зла", - признается сотрудница херсонской мэрии Л.

По словам херсонской активистки и руководительницы местной "Самообороны" Инны Усачевой, неприятностей для Екатерины Гандзюк могло желать довольно много человек, так как Катя действительно часто участвовала в различных конфликтах. К слову, Екатерина Гандзюк также конфликтовала с самой Инной Усачевой. Изначально предметом конфликта "Самообороны" и херсонской мэрии был офис ГО "Самооборона Херсона", который у организации пытался отобрать гоисполком.

"Зачислять всех, кто конфликтовал с Екатериной, в подозреваемые в покушении на нее - глупо. Екатерина действительно со многими ругалась, в том числе как с настоящими патриотами и общественниками, так и с теми, кто выдает себя за патриотов. Дело в том, что в Херсоне и области схлестнулись интересы многих коррупционных кланов, здесь вовсю идет распил бюджетных денег. Но действия и участие в конфликтах Екатерины не были настолько значимыми, что бы дать кому-то повод для убийства или мести", - рассказала Инна Усачева.

К слову, за несколько дней до покушения на нее - 26 июля 2018 года, Екатерина Гандзюк очень резко высказалась в отношении движения "территориальных громад Херсона", назвав представителей этого движения "сепарами", "русскомирцами" и "мусорской и сбушной агентурой". Это очень своеобразное движение, которое по сути не признает власти государства и выносит во главу своих полномочий и действий 5-ю статью Конституции. Это движение начало развиваться в Украине несколько лет назад и наше издание уже публиковало материалы о нем.

То есть формально, даже у представителей этого движения были основания обижаться на Екатерину. Однако на самом деле "Люди", как называют себя представители движения не имеют никакого отношения ни к "русскому миру", ни к "сепарам", ни к силовикам и пропагандируют так называемую "народную экономику" в духе анархистской идеологии. И уж тем более, не являются "агентурой" полиции или СБУ - последние два года представителей территориальных громад - "Людей", украинские силовые структуры по настоящему "кошмарят", закрывая их офисы и открывая уголовные производства.

По мнению источников "Страны" в херсонской полиции, покушение на Екатерину Гандзюк могло быть своеобразной "черной меткой" для излишне активных общественников, которые пытаются предотвратить коррупцию и распил государственных денег в Украине.

"Уверен, что сама по себе Катя мало значила для заказчика покушения на нее. Убийство Кати - второй звонок для активистов, сующих нос в большие денежные дела. Даже если общественники просто пишут о таких делах в интернете. Помните, как убили Сармата - Виталия Олешко в Бердянске? Он тоже влезал во все коррупционные дрязги в Бердянске и открыто говорил о коррупционерах во власти. Это события одного плана. Элементарное запугивание активистов - общественников. Конечно, тот кто заказал Катю, явно не ожидал, что она умрет в больнице. И если сейчас найдут и докажут, кто главный заказчик. А очень похоже на то, что нити действительно ведут к помощнику депутата от БПП, то это может быть поводом для третьего Майдана. Который начнется в Херсоне", - утверждает полицейский.