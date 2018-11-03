После Майдана Украину накрыла волна заграничных советников. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал губернатором Одесской области. Грузинки Эка Згуладзе и Хатия Деканоидзе занялись реформой министерства внутренних дел.

Известный реформатор Польши Лешек Бальцерович вошел в группу Стратегических советников по поддержке реформ при президенте Петре Порошенко.

Польский менеджер и гитарист рок-группы "Chemia" Войцех Балчун занял должность генерального директора "Укрзализныци".

Потомок известных сахарозаводчиков и меценатов Российской империи Мишель Терещенко еще в начале 2000-х вернулся на родину предков из Франции и занялся бизнесом по выращиванию и переработке льна и конопли (за что его начали величать "конопляным королем"). Но после событий 2014 года решил попробовать себя в политике - получил из рук Петра Порошенко украинский паспорт, участвовал в выборах мэра Глухова и победил.

Сегодня же, из всего перечисленной выше перечня реформаторов, в Украине остался лишь он один.

Михаил Саакашвили вступил в открытую войну с президентом, лишился украинского гражданства и был выслан из страны. Згуладзе и Деканоидзе успели развалить старую милицейскую систему, а построить новую так и не смогли и покинули МВД (по слухам, причиной их неудач и отъезда был затянувшийся конфликт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым).

В память о себе грузинские реформаторши оставили патрульную полицию, которая уже вовсю берет взятки.

Лешек Бальцерович ушел со своей должности тихо и практически незаметно для широкой общественности.

Войцех Балчун уволился из-за жестких разногласий с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном. По приезду в Польшу сказал, что его наибольший успех - это то, что он вообще вернулся из Украины живым.

Наконец, Мишель Терещенко заявил, что не может выполнять обязанности мэра из-за затянувшейся войны с депутатским корпусом Глухова. По его словам, без реформ государственного масштаба добиться результата на местах невозможно. А потому он намерен баллотироваться в президенты на грядущих выборах.

Журналист "Страны" побывала в Глухове и на его примере попыталась проанализировать причины неудач реформаторов-экспатов на украинской почве.

Сцена первая. Мечты Мишеля и реальность Глухова

Хрупкая, миловидная женщина катит по центру Глухова коляску с девятимесячной дочерью Камиллой. Рядом держась за мамину руку идет ее 9-летний Кирилл.

- Городские проблемы занимают почти все время, - говорит 35-летняя Елена Демишева. - Но уборку, готовку и воспитание детей тоже никто не отменял. Выходные дни я стараюсь проводить с сыном и дочерью.

На первый взгляд, она ничем не отличается от других местных мамочек. Скромный макияж, неброская одежда. Но в Глухове все знают: секретарь горсовета Елена Демишева - "правая рука" Мишеля Терещенко и "первая скрипка" в городе. В начале двухтысячных она получила диплом Сумского аграрного университета, вернулась в родной Глухов и устроилась на работу в компанию Мишеля Терещенко Linen of Desna, которая занимается переработкой льна и конопли. Там они и познакомились.

Елена Демишева. Фото "Страна"

- Сначала я работала на заводе Мишеля простым бухгалтером, потом стала финансовым директором, - рассказывает Елена. - Когда в 2015 году Мишель Терещенко выиграл выборы и стал мэром нашего города, я баллотировалась в депутаты от "Самопомощи" - была первым номером в списке. После выборов по просьбе городского главы стала секретарем горсовета.

Во время избирательной компании Мишель Терещенко и Елена Демишева обещали местным жителям, что превратят провинциальный Глухов "в маленький Париж" и туристическую Мекку. Основания для этого действительно были.

Впервые Глухов упоминается в Ипатьевской летописи 1152 года. С 1708 по 1782 годы город являлся столицей гетманской и Левобережной Украины. Здесь находились резиденции гетманов Ивана Скоропадского, Даниила Апостола и Кирилла Разумовского. А так же Малороссийская коллегия и Генеральная военная канцелярия.

- Это отреставрированное здание Малороссийской коллегии, - показывает мне Елена Демишева монументальное двухэтажное здание на глуховской "Стометровке". - А на месте нашего автовокзала раньше находился знаменитый Троицкий собор, где в присутствии Петра Первого предали анафеме гетьмана Мазепу и его приверженцев. Напротив, автовокзала мы построили небольшой домик. Хотели, что бы там находился информационный центр для туристов. Но он так и не начал работать.





Информационный центр для туристов построен, но не работает, фото: Cтрана

- Почему?

- Для того, что бы создать в горисполкоме туристический отдел нужно решение сессии. А депутаты не хотят приходить на сессии. Да и деньги выделять на реставрацию исторических объектов тоже не желают. Мишель хотел создать в городе 5 музеев. Да где там! Когда мы поняли, что не сможем их переубедить - передали домик Глуховскому государственному заповеднику. Но старый директор не пожелал его эксплуатировать. Теперь назначили нового. Очень активная женщина. Возможно, она сдвинет дело "с мертвой точки". Сейчас мы ищем средства на реставрацию дома Миклашевских, водонапорной башни и тюремного замка.

- А есть ли смысл открывать информационный центр для туристов, если в городе нет инфраструктуры? Например, гостиниц. Помниться перед выборами Мишель Терещенко обещал создать в Глухове 4 тысячи рабочих мест. Сделано ли это?

- Тогда мы думали что сделаем все быстро. Но к сожалению не вышло из-за нашего противостояния с депутатским корпусом. Приезжали к нам разные инвесторы. Китайцы, например. Кинулись, а документации нет - даже генплана города. И денег на его разработку депутаты не дают. Ни один инвестор не придет, если нет генплана.

Центр Глухова по столичным меркам крошечный. Здесь все напоминает о семье меценатов Терещенко, которые еще в 19 веке подарили городу церковь "Трех Анастасий", больницы, школы и университет.

Миновав улицу имени Терещенко мы попадаем в одноименный тенистый парк с засыпанными листьями дорожками. А оттуда на бывшую площадь имени Ленина. Установленный во времена СССР памятник Ильичу мэр из Франции снес в рамках декоммунизации. Теперь здесь стоят небольшие флагштоки. Один из них сломался и государственный флаг свалился на землю. Рядом зарастающие бурьяном клумбы.

Флаг Украины на земле, фото: Страна

- Мне вообще жаль утраченных возможностей, - продолжает Елена. - Эту площадь я хотела превратить в чудесную, зеленую зону. На "стометровке" построить центр детского развития. А еще создать в городе контактный зоопарк. Дети были бы счастливы! Но выделять средства на благоустройства города наши депутаты не хотят. Я конечно пыталась привлечь бизнес. Но у меня не вышло. Предпринимателям нужна прибыль. А социальные проекты ее не приносят, хотя могли бы дать людям работу и выйти на самоокупаемость.

- Выходит, вы с Мишелем переоценили свои возможности?

- Все можно было сделать. Если бы депутаты хотели. Но они не хотят. Во времена экс-президента Виктора Януковича, нашим городом управляли регионалы: народный депутат Андрей Деркач и бывший мэр - Юрий Бурлака. Они тут до сих пор "воду мутят".

Сцена вторая. "Охота на ведьм"

Как известно, Мишель Терещенко стал мэром Глухова на волне революционных изменений. Сегодня местные жители признаются: "Мы голосовали не за Мишеля Терещенко, а против - "регионалов". Тогда вся страна была против сторонников Виктора Януковича".

На ступеньках храма "Трех Анастасий", где находится усыпальница меценатов Терещенко мы встречаемся с бывшим редактором местной коммунальной газеты "Народная трибуна" Светланой Халимоненко. В 2017 году, из-за конфликта с мэром она уволилась и ушла служить в армию.

Светлана Халимоненко, фото: "Cтрана"

- Мы с Мишелем были хорошо знакомы до выборов, - рассказывает Светлана. - Я приезжала к нему на завод и писала репортажи. Встречалась с ним и во время избирательной компании. Пили кофе, в щечки целовались, я брала у него интервью. А потом он стал мэром. И уже на следующий день после победы пришел к нам в редакцию и сказал мне: "Ты здесь работать не будешь!". Думаю, поначалу он хотел уволить только меня. Но коллектив редакции - восемь человек - работать без меня не желал. Поэтому Терещенко просто закрыл газету. Конечно, мы пытались с ним воевать. Восстанавливались на работе через суд и город платил нам из бюджета неустойку. В конце концов, мэр победил. Газету закрыли, отобрали у нас здание, выкинули наши вещи на улицу. А ведь нам оставался всего лишь год до разгосударствления коммунальных СМИ (эту процедуру предусматривает закон). Найти работу я не смогла: Терещенко публично обвинил меня в работе на "регионалов" и сепаратизме. Хотя на самом деле газета просто была объективной. В результате, я подписала 3-годичный контракт с армией и пошла служить в 16-й отдельный мотопехотный батальон в Глухове. Позже уехала в зону АТО в Луганской области. Самое обидное, что он со мной даже не попытался поговорить! Я совершенно не собиралась вступать с ним в конфликт. Кстати, пострадала не только наша редакция. У нас тут целый список "репрессированных"…

По словам Светланы Халимоненко мотив у Мишеля Терещенко был простой: убрать из власти людей, которых он не считал членами своей команды. В первую очередь тех, кто сотрудничал с "регионалами".

Но Елена Демишева с ней не согласна. Она утверждает: в Глухове не было "чисток".

- "Народную трибуну" закрыл суд, - говорит секретарь горсовета. - Решения относительно увольнения директора школы и городского депутата Рябухи, а так же главы местного БТИ тоже принимал суд. Начальника управления Социальной сферы уволили после проверки КРУ. Так что все обвинения в наш адрес беспочвенны. У нас нет предвзятости. У чиновников, которые раньше были с "регионалами", но сейчас честно работают проблем нет.

- Все чиновники, кого вы назвали позже восстановились на рабочих местах через суд…

- К сожалению система правосудия у нас в стране не работает. К тому же, законодательство очень лояльное. А тот факт, что мы не совсем правильно оформили эти увольнения - это уже другой вопрос. Мне стыдно за наши суды. Все доказательства коррупции и растраты государственных денег мы им предоставили.

В свою очередь, Светлана Халимоненко говорит, что Мишель Терещенко и Елена Демешева сразу восстановили против себя людей.

"Тот факт, что мы работали на государственной службе при старой власти не означает, что мы предатели родины. Так, знаете ли, всю страну можно люстрировать!", - считает Халимоненко.

Сцена третья. Команды и опыта работы нет

Расставшись с Халимоненко, я отправляюсь на "Стометровку" - в офис депутата городского совета и собственницы группы предприятий "Стиль-М" Татьяны Михайлик. В маленьком Глухове предприниматель такого масштаба как Михайлик (в ее компании работает более ста человек) является влиятельным человеком.

В 2015 году на выборах городского главы она поддержала потомка меценатов.

- Мы вместе вели всю агитационную компанию, - рассказывает, она. - Я приложила максимум усилий для его победы. Я знала, что у Мишеля нет опыта работы на государственной службе. Но я думала, что он всему научится.

- У вас были споры по бизнес-вопросам с властями во времена Виктора Януковича?

- Конечно были. Например, многолетние судебные тяжбы. В подобной ситуации тогда находились все предприниматели, не связанные с властью. Мы готовы были голосовать за кого угодно, лишь бы это прекратилось.

Впрочем, скоро поругалась Михайлик и с новой властью. В свое время она решила открыть спортивный клуб для подростков и взяла в аренду подвал площадью 400 квадратных метров в жилом доме на "Стометровке".

- Поначалу Мишель Терещенко мою инициативу поддержал, - продолжает Татьяна Михайлик. - Ему было выгодно "пиариться" на этой теме. А я вложила в ремонт помещения огромные деньги. Рассчитывала, что со временем смогу его приватизировать. Во всяком случае, такие у нас с мэром были договоренности. Но потом неожиданно выяснилось что о приватизации речь не идет.

- Муж Михайлик - контрабандист номер один в городе, - скажет мне позже Мишель Терещенко. - От Глухова до границы всего 40 км. Они с женой в этом подвале ночной клуб хотели сделать и спиртное продавать. А местные жители были против. Вот я и не разрешил приватизацию!

- Из-за спортклуба я долгое время городскую власть не критиковала, - признается Михайлик. - Хотя вопросы возникали постоянно. Например, почему денег на искусственную елку из бюджета выделяется в три раза больше, чем она стоит? Да и с подвалом мне все понятно: просто, правая рука мера - Демишева - надеется отдать его своим людям.

В декабре 2017 года, конфликт Терещенко и Михайлик дошел "до точки кипения".

Как раз в это время, надо было принимать городской бюджет. У городского финуправления был один проект документа. У оппозиции, бывших "регионалов" во главе с экс-мэром Юрием Бурлакой - другой.

- Власть, конечно протягивала свой вариант бюджета, - вспоминает Михайлик. - А если во время рассмотрения возникали спорные вопросы Мишель Терещенко, вдруг вставал и начинал петь гимн Украины. Куда деваться? Мы тоже вставали и пели. После этого мэр закрывал сессию. Хотя по регламенту она может быть закрыта только если это одобрил совет. Я говорила тогда Елене Демишевой: не закладывайте схемы, не протягивайте своих, не занижайте показатели доходов! Давайте примем программу и пропишем - куда пойдет каждая копейка. Но меня никто не слышал. Более того. Они специально так организовывали сессии, чтобы депутаты не могли на них попасть. Например, ее помощники звонили нам в субботу за час до сессии и говорили, мол, срочно, приезжайте! Естественно все отказывались, у всех на выходные дни свои планы. А когда мы могли прийти, то выяснялось, что мэр уехал. Конечно, для "табеля" он оформлял командировки. Но по факту просто жил с семьей в Киеве. В Глухове появлялся не каждую неделю.

В результате, город почти полгода прожил без бюджета. Депутаты обвиняли в происходящем мэра и секретаря горсовета. Власть - депутатов.

- В конце концов, я решила: если будет адекватный бюджет и большинство - надо голосовать, - "рубит" воздух Татьяна Михайлик. - Изучила проект "регионалов" вместе с председателем бюджетной комиссии. Пригласила экспертов из КРУ. Все сказали: здесь реальные цифры, вопросов нет. Этот бюджет значительно лучше того, что предлагает власть.

Татьяна Михайлик и ее фракция проголосовали за бюджет "регионалов". А также вышли из мэрского большинства. Позже этот бюджет вынуждено поддержал и Мишель Терещенко. Большинства у него в горсовете уже не было. А спустя какое-то время, против Татьяны Михайлик и депутатов ее фракции была запущена процедура лишения депутатских полномочий. Сама она считает, что это было сделано с подачи власти - мол, отомстили.

Но от глуховчан я слышала и другое мнение: люди не в восторге от того, что Татьяна Михайлик уделяла слишком много времени войне с мэром за свои бизнес-интересы.

- У нас тут с улицей Некрасова беда! - возмущаются глуховчане. - А они все свой подвал никак не поделят…





"Знаменитая" улица Некрасова, которую никак не заасфальтируют, фото: Страна

Сцена четвертая. "Никому не верим!"

К слову, Некрасова - самая длинная улица Глухова. Здесь множество жилых домов. А асфальтированной дороги нет и никогда не было. Старая власть перед уходом, успела проложить всего километр асфальта. А новая сюда так и не добралась.

- На днях, жители нашей улицы собираются трассу на Киев перекрыть, - возмущается местная жительница, бывшая сотрудница горисполкома Людмила. - И я с ними пойду. У нас как только дожди начнутся не пройдешь-не проедешь. Недавно из области в Глухов пришел миллион на ремонт дорог. Но наш мэр улицу Пушкинскую решил делать, которая на трассу Киев-Москва выходит. Популизм сплошной! Я не говорю, что Пушкина ремонтировать не стоит. Но на это можно получить государственные деньги. В Глухове находится государственный заповедник. У нас есть программа господдержки рассчитанная на 5 лет. В том числе, в ней предусмотрены деньги и на ремонт дорог. К слову, старая власть эти возможности всегда использовала. А наш французский мэр просто "крутиться" не умеет. Хотя должен знать все лазейки в государственной системе. Иначе ничего сделать нельзя. Такая у нас страна.

Еще одна насущная проблема города: арестованное Фискальной службой имущество водоканала.

- В Глухове водоканал поднимает примерно 1 миллион кубов воды - говорит экс-мэр города и конкурент действующего городского главы - Юрий Бурлака. - 1 гривна на кубе - 1 миллион гривен в год. В 2016 году Мишелю Терещенко нужно было показать горожанам, что он что-то делает. И он решил обратиться в Национальную комиссию энергоресурсов, что бы они понизили тариф на воду для глуховчан. В НКРЭ ему пошли навстречу. Одна проблема: жители города экономии не почувствовали. Ведь в 2016 году субсидирование было весьма щедрым и регулярно выплачивались. Более того, на госдотациях "сидело" около 70% глуховчан. То есть от снижения тарифов просто этот процент немного уменьшился. А вот по водоканалу эта история ударила. Предприятие недополучило 1 миллион гривен. В суд поданы материалы на полтора миллиона. К слову, это сумма неуплаты НДС на 1 июля 2018 года. Сейчас долг больше. В конечном итоге этот популизм Мишеля Терещенко будет бедой всех жителей Глухова. У города будет единственный выход - достать бюджетные деньги и заплатить за долги предприятия-монополиста. Ведь это предприятие является коммунальной собственностью города.

- А есть в городской казне деньги?

- Терещенко и Демишева пытаются их разбазарить налево и направо. А мы говорим: пока вы не покажете реальную ситуацию, с коммунальным предприятием и зарплатами в бюджетной сфере - мы голосовать не будем.

- А что с зарплатами?

- У них "висит" задолженность перед учителями, врачами и госслужащими за месяц. Но они просят дать 2,5 миллиона на зарплату для аппарата мэрии. При этом платят чиновникам премии и надбавки на протяжении 8-10 месяцев за высокие показатели в работе. У меня вопрос: если вы понимали, что у вас не хватает средств на зарплаты - зачем вы платили премии? Ведь эти выплаты не являются первоочередными! Я им отправил запрос. Обещают в первых числах ноября ответить. До этого мы на сессию ходить не будем.

Елена Демишева слова Юрии Бурлаки опровергает: "Такая ситуация сложилась не только с Глуховским водоканалом. Государство задолжало водоканалам по всей стране, еще со времен Януковича, более 4 миллионов гривен. Существует постановление Кабмина о том, что эти деньги государство должно возместить. В некоторых случаях, директора водоканалов идут путем взаимозачета по НДС. Для этого нужно нарастить долг, а потом сделать взаимозачет по НДС. Поэтому, наш водоканал нарастил долг по НДС в размере 1,2 миллиона. Отмечу, что эта сумма - долг именно по НДС. А не по хозяйственной деятельности. И сделали это специально, что бы вернуть разницу по тарифам. Как только поступит взаимозачет, фискалы снимут свои претензии. Просто они должны показать, что работают.

- Из-за Михайлик и регионалов у нас до июля 2018 не было бюджета, - скажет мне позже мэр Терещенко. - А пока его нет, мы не можем получить государственную субвенцию на зарплаты. Поймите, при помощи Татьяны Михайлик регионалы взяли Глухов в заложники. Андрей Деркач нам все каналы перекрыл. За два года мы ничего не получили от Фонда регионального развития, от Фонда инфраструктуры, Фонда социального - экономического развития и Фонда по экологии…

- Месяца два - три и оппозиция меня снимет, - уверена Демишева. - Мы просто до двадцатого года отдадим им обратно город. Или они мне что-то сделают. Пока Мишель был на месте, у меня хоть какой-то был иммунитет. А сейчас его нет. И они шантажируют город тем, что не будут голосовать пока я секретарь. Мол, бюджетники не получат зарплату. Что делать? Мне не настолько нужна эта должность, чтобы люди сидели без денег. У меня есть прекрасная работа на заводе Мишеля и я туда вернусь.

Между тем, жители Глухова уже не верят никому: не регионалам, ни иностранным реформаторам.

- Все они - и депутаты, и мэр заняты только своими делами, - говорит Николай, управляющий отелем, в котором я жила. - А на город им наплевать. За все это время, Терещенко только пару тротуаров сделал. Еще памятник Тарасу Шевченко в парке имени своего деда поставил. Вот и все. А мэр должен быть завхозом. Думать о всех нуждах города. Мы почему за него голосовали? Думали, он такой же как и его предки - хозяйственный мужик, который наведет порядок. А он бросил город и уехал баллотироваться в президенты.

Впрочем, и до того Терещенко, по словам местных, значительную часть времени проводил в Киеве, где еще в 2016 году сыграл свадьбу.

Его избранницей стала экс-депутат Киеврады Елена Ескина.

Сцена пятая. "Иду в президенты"

С Мишелем Терещенко мы встречаемся в столице. Не так давно он в третий раз стал отцом.

В кафе где назначена встреча он приходит с большим кожаным портфелем.

- Сегодня мы открыли избирательный штаб, - говорит он. - Идем на президентские выборы. Вот, в этом портфеле моя программа кандидата в президенты. Это девятый вариант. А будет еще десятый и одиннадцатый. Все время дорабатываем и уточняем.

- А давайте, сначала все же поговорим о Глухове. Я как раз недавно оттуда вернулась…

- А что говорить о Глухове? Мы там построили настоящую демократию. Полностью искоренили в городе коррупцию. Чиновники, которые брали взятки, на своих местах уже не работают.

- А из того что вы сделали в Глухове , что вы считаете своим самым важным достижением?

- Мы очень хорошо наполнили бюджет, очень хорошо! Наш доход в три раза больше чем в 2017. В шесть раз больше социальной помощи, в том числе на лечение, чем в 2015 году. Мы начали строить тротуары, сделали термоизоляцию во всех школах и садиках, новые крыши в роддоме. По сути, решили двадцатилетние проблемы Глухова.

- Говорят, что проект этого бюджета подготовили ваши оппоненты из "оппозиции"…

- Народный депутат Андрей Деркач, купил у нас в городе всех депутатов. И они не дают нам работать! Не ходят на сессии.

- А Михайлик он тоже купил?

- Конечно! Ее очень легко купить потому, что она бизнесмен. Уже в декабре 2018 года - у нас был прекрасный бюджет. Мы предполагали, что у нас доход будет в пять раз больше, чем в 2015. Мы разработали фантастический проект для города: пять новых музеев, Радио Глухов, новый парк Шевченко, новые спортивные платформы для стадиона, мемориал Ивана Мазепы и четырех гетьманов на месте памятника Ленину. Предусмотрели и капитальный ремонт улицы Пушкина. Но тут Михайлик взбунтовалась и присоединилась со своими тремя людьми к регионалам. У нас в горсовете, изначально было 19 депутатов. У оппозиции 15. Но когда она ушла - у нас больше не было большинства.

- Можно ли называть увеличение городского бюджета успехом? Как известно, он формируется из налогов и зависит, в том числе, и от уровня заработной платы. А у нас в стране за последние три года "минималка" выросла в три раза.

- Это Михайлик вам так сказала. Поймите, кроме нас никто не хочет в Глухове ничего делать. Потому, что есть проблема. Политика президента: это жить по новому в Польше. А мы хотим жить по новому в Глухове. Сейчас вся наша молодежь в Польше. А в Сумской области остались одни контрабандисты.

- Но тогда почему вы не в Глухове?

- Я мог еще два года там сидеть и получать зарплату. Но я решил дать бой на национальном уровне. И помочь не только Глухову, но всем маленьким городам Украины. Потому, что коррупционные проблемы не решаются в Глухове. Корни их в Киеве. Сейчас, будучи кандидатом в президенты я могу рассказать как коррупция работает, и как этой гидре отрубить голову!

Мишель Терещенко достает из портфеля свою программу. Аккуратно переворачивает страницы.

- Вот, за три года мы превратим Украину в фантастическое государство, - говорит он. - Во-первых, мы продолжим люстрацию. Петр Порошенко ее начал, но до конца так и не довел. Во-вторых, внедрим новую систему контроля за судьями. Если их впервые поймают на несправедливом решении, они получат желтый билет и вернутся на работу только приняв участие в лотерее. А если снова попадутся - значит, вообще потеряют право быть судьей. В-третьих, мы возьмемся за коррупцию. Сразу ликвидируем государственную фискальную службу, экономический блок в СБУ, часть таможни, Пенсионный фонд, КРУ и прокуратуру - все эти чиновники существуют только для того что бы брать взятки. Пусть идут на заводы и честно зарабатывают деньги. Расследованиями у нас будет заниматься исключительно Государственное бюро расследований - как в Америке. Кроме того, мы ликвидируем районные и областные администрации. Они только тормозят работу на местах. И создадим добровольные объединения общин: например, несколько районов по желанию объединяться друг с другом и выберут на 2,5 года своего председателя. Только не больше! Не нужно давать ему обрастать коррупционными связями.

- А что вы будете делать с полицией? Кто будет выполнять функцию прокуратуры?

- Каждая община выберет себе шерифа, генерала по правам человека и народного депутата. Они будут переизбираться каждые 2,5 года. Кстати, таким образом мы сократим количество народных избранников практически наполовину. Более того, хорошо было бы, если бы главы общин и народные депутаты менялись местами. Например, половину каденции находились в Верховной Раде. А вторую - в кресле руководителя общины.

- А полицию как таковую ликвидируете?

- Нет. Она будет заниматься вопросами, которые не касаются общин. Кроме того, мы предлагаем раздать оружие всем, кто захочет вступить в Территориальную оборону и согласится пройти подготовительные курсы.

- А казну пополнять с чего будете?

- У нас есть новая система для налогов. Мы ликвидируем НДС и налог на прибыль. Но приобретая товары или услуги люди и предприятия будут платить 2% налога. Если они захотят отправить средства за границу или снять их со счетов, придется раскошелиться на 10%. Но это все! Например, если вы пожелаете ввести в страну автомобиль вы заплатите только 10%. Сейчас украинцы платят 40% от зарплаты в казну. Мы готовы значительно снизить эту сумму. Если либеральная экономика в Украине заработает, здесь будет фантастический рост экономики. У иностранных инвесторов появится смысл сюда приходить.

- Вы ничего не сказали об армии и Минских соглашениях. У нас идет война...

- Мы выиграем эту войну без крови. Когда жители оккупированных территорий увидят как мы живем - они сами к нам придут. А россияне скажут своему президенту, давайте мы тоже так сделаем!

- А если окажется, что реальность снова внесет жесткие коррективы в ваши мечты? В 2015 году вы обещали превратить Глухов в "маленький Париж". Но у вас возник конфликт с депутатами и ничего не получилось. А в национальных масштабах против вас поднимется парламент, местные элиты, олигархи. Что вы будете делать?

- Нет, вы точно заказной журналист! Время интервью истекло.

Мишель Терещенко подхватывает свой увесистый портфель под мышку и быстро выходит из кафе...