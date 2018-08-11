После массового отравления шаурмой в Киеве "Страна" выяснила, кто и в каких условиях готовит в столице уличную еду. Наш корреспондент устроилась в одну из точек по продажу хот-догов и шаурмы, чтобы понять как это все выглядит изнутри. Начиная с самого процесса производства.

Девочку точно возьмут

На столичном рынке Петровка, несмотря на огромный поток людей, очереди выстраиваются лишь в двух случаях - к общественному транспорту и к шаурме. Ближневосточное блюдо, которое недавно отправило на больничные койки почти сотню человек все равно продолжает пользоваться популярностью.

Из небольшого выбора продавцов в поле зрения попадает женщина. Это редкость - дама, и вдруг - продавец шаурмы.

- Здравствуйте! А у вас шаурма свежая?

- Конечно. Все эти истории, что там кто-то отравился, не здесь произошли, у нас все хорошо. Не бойтесь, - улыбаясь продавец прихлопывает на столе парочку мух и начинает крутить лаваш.

- Если у вас хорошо, то может и подработать у вас можно?

- Это только через хозяина. Можешь номер телефона оставить, но вряд ли он перезвонит, у нас вроде все есть. Тебе надо идти туда, где мужчины работают, тем более, что все с Кавказа, точно девочку возьмут на работу.



В сотне метров от ее фургончика на колесах расположились конкуренты - парни в белых фартуках восточной внешности трудятся в жарком киоске. На ломанном руском мне рассказывают, что хозяина на месте нет, да и работу лучше искать через интернет - там постоянный спрос. На выходе с базара, замечаю пару осиротевших киосков - все они закрыты. Люди по привычке подходят за шаурмой, но эти точки продажи то ли проверка подкосила, то ли на всякий случай прикрыли.



"Мы хоть как-то моем продукты, а у других ничего не бери"

На сайте поиска работы объявления о вакансиях в фастфуде меняются ежечасно. Спустя сорок минут после публикации нашего объявления Татьяна сообщает, что в ее забегаловке штат укомплектован, но дарит надежду: "вроде еще на Нивках армяне ищут кого-то, узнайте там".

Следующий телефонный звонок недолго выдает гудки и мужской голос приглашает на стажировку.

"Рабочий день 12 часов - с 09.00 и до 21.00 где-то, пока все уберешь и закроешь. Минимум за сутки заработаешь 350 грн. Выплата один раз в неделю. Сейчас там какой-то кипиш с шаурмой, поэтому мы ее временно не делаем, только хот-доги".

Ну что ж. Хот-доги, так хот-доги.

Молодой человек представился Тарасом и рассказал, что бизнес ограничивается двумя киосками, в каждом из которых трудится по два сотрудника.

Штат сегодня укомплектован лишь наполовину, третий продавец - Ашот уехал в отпуск в Армению, поэтому они нуждаются в новом сотруднике. За пару дней обещают обучить всему, а затем сразу можно будет приступать к работе, о санитарных книжках - не слова.

На выходе из метро виднеется фургончик на колесах, а за ним киоск. Куратор моей стажировки указывает, где можно переодеться, при этом не напоминая и не проверяя - вымыты ли руки для приготовления пищи?

Мамид - так зовут моего фастфудного наставника приехал в Украину из Узбекистана еще в 90-х годах. Тогда он сюда возил одежду на продажу, но когда растаможка для него стала не по карману, то переквалифицировался. В этом киоске он работает лишь второй месяц.

- Сейчас работа не сложная, шаурму не делаем, поэтому быстро научишься. Вчера 30 человек ушло, когда узнало, что шаурмы нет, а это почти тысяча гривен. Торговля никакая.

- А почему не делаете? С мясом проблемы?

- Нет, на мясо все есть документы. Сейчас же проверки идут, вот на ВДНХ были, и на Вокзальной были. Не хочется, чтобы и к нам приходили. Надо просто этот аппарат вымыть хорошо, а то его давно не мыли. Лучше все подготовить и сделать, как надо.

- А если придут? Вот в меню написано ведь, что есть шаурма...

- Мы же убрали аппарат для приготовления шаурмы, а так скажем, что больше не делаем.

Железный агрегат, на котором еще недавно готовили мясо на шаурму, сейчас спрятан на полу за прилавком, подальше от посторонних глаз. Слой жира и сажи с первого раза Мамиду не удается смыть, тем более, когда воды вообще нет.

Вот на таких аппаратах готовят еду, фото: Cтрана

- Воду нужно экономно использовать, так как видишь у нас есть ведро чистой воды и есть маленькое ведерко, куда сливаем грязную воду. Грязное ведро можно вылить только вечером, когда людей будет мало и никто не будет видеть этого. В тазик налита вода - там овощи можно мыть, зелень мы ходим на заправку мыть. Но у нас, как видишь все же продукты моются. В других заведениях ты лучше вообще ничего с мясом не покупай. Поверь, я знаю, что там ничего не моют, - рассказывает кулинарный гуру.

Воды в киосках практически нет, фото: Страна

Царство мух

Как только температура на улице поднимается до +30, в киоске становится еще жарче, не спасает и кондиционер - непривычный запах на импровизированной кухне и пар от плиты делают воздух сухим, а огромное количество мух постоянно заставляет делать физические упражнения, отмахиваясь от них. Как гирлянды под потолком развешаны липкие ловушки для насекомых, но похоже это не особо помогает - сосиски на прилавке лакомое место для мух, но по эстетическим соображениям над этой продукцией перед покупателями подобных лент не развесишь.

"Свежая" партия полуфабрикатов прибыла, фото: Cтрана

- Осенью, когда студенты будут, на соседке нашей - на студии Довженко - работа оживится, да и все вернутся в город с отдыха, работы будет больше. Тогда в день можно заработать 500-600 грн. Сейчас же главное не растерять постоянных клиентов, которые за шаурмой приходят", - волнуется Мамид.

По его словам летом в день получается заработать минимум 350 гривен. Если брать 20 рабочих дней - то выходит 7000 гривен. Осенью заработок выше - за 20 дней получается 10 000 гривен.

"Но это если работать с выходными. Но в нашем бизнесе так мало кто делает. Работают каждый день", - делится нюансами трудового распорядка мой наставник.

За пару часов работы нам удалось продать лишь 7 хот-догов. Большая часть клиентов мужчины - рабочие с соседней стройки, офисные сотрудники. О качестве и свежести продуктов практически никто и не спрашивает, многие здесь не впервые. Интересуются: "А где Ашот?



Скромные размеры фастфуда не дают особо развернутся, от непривычной тесноты постоянно задеваю футболку о край стола, зацепки на ней с пятнами от томата намекают, что это ее последний рабочий день.

Все колбасные изделия хранятся в холодильнике, туда лишь не умещается ящик с подвявшими помидорами, пакеты с хлебом и лаваш. Этой продукции место на полочках приходится делить с моющими средствами, перчатками и косяком мух.

- Ты прости, если я тебя за день несколько раз случайно задену. Не подумай, что я пристаю к тебе. Просто здесь очень мало места, - застенчиво говорит Мамед.

- Да, я заметила. Кажется одному человеку только удобно работать на такой площади.

- Одному неудобно, тогда ничего не успеешь и будет еще грязнее, чем сейчас. Вот аппарат для шаурмы наверное где-то полтора месяца не мыли. Нет времени.





Видео: Страна

Мамид натягивает очередную пару одноразовых перчаток и вновь начинает готовить заказ, показывая мне, что пора протереть стол. Несмотря на все старания моего учителя, содержать этот киоск в надлежащих санитарных нормах не получается - на полу уже растекся жир от мойки апарата для шаурмы, мух слетелось еще больше, чем прежде, а сверху на пол свисает пакет с хлебом, который вот-вот уйдет кому-то на хот-дог.

Мамид мне доверил делать заготовки - нарезка овощей и приготовление соуса.

Зоне приготовления на кухне отведено не больше 50 сантиметров, овощи приходилось мыть в уже использованной воде - под вечер мыть продукты не было смысла, так как вода стала грязной - ингредиенты приходилось просто протирать.

Мамид инструктирует, как правильно делать нарезку попутно поучая способ приготовления еды в отсутствии воды.

- Вообще надо все резать на доске, но воды нет, поэтому ее постоянно не станешь мыть. Вот я и режу просто на столе, неплохо было бы его до этого протереть. Остатки от помидоров, огурцов и перца никогда не выкидывай - это будущий соус. Для того, чтобы овощи на прилавках выглядели постоянно свежими нужно раз с периодичностью подрезать немного новых продуктов, но только свежее кладешь немного наверх миски, а все остальное под ними.

Соусы, которым заправляют лаваши и шаурму готовятся тоже по особому рецепту. Все овощные отходы - помидоры, огурцы и перец наполовину с водой смешиваются в блендере, несколько минут - кулинарная заправка готова.



Как "вчерашнее" становится "завтрашним"

Мамид целый день переодически отвлекается на чистку аппарата для шаурмы. Это для него настоящий вызов.

В дело пошли все известные порошки, но сажу с труб так и не удалось убрать до конца. Тем временем в киоск заглядывает мужчина - в коробке приносит партию сосисек, срок годности - конец августа.

- Достань с холодильника пакеты с кетчупом, надо их перелить в красные банки, чтобы удобно было готовить.

- Почему пакеты без этикетки и не подписаны, что это за кетчуп? - интересуюсь я.

- Не знаю, так наверное, дешевле запаковывать.

- Может это конфискат?

Мой вопрос остался без ответа, через несколько минут на кухне появляется кусок копченого мяса в пакете. Мамид хоть и уверял, что документы на такую продукцию есть - в киоск его внесли без указания даты на упаковки и срока хранения. Продегустировав колбасу, Мамид принял решение часть соусов заменить на прилавке, так как они были заготовлены еще с вечера: "Сейчас жарко, все быстро портится, а вообще с вечера заготавливаю по возможности. Вчерашний соус можно перелить в банку, добавить свежих помидоров и все будет отлично".

После добавления свежих ингредиентов "вчерашнее" становится "завтрашним". Пока Мамид подсчитывал, что дневной расход превысил доход, мои руки продолжали чесаться от грязной воды и хотелось скорей смыть этот запах.

Футболка должна четко уйти в мусорное ведро. Отстирать ее не удастся - красные пятна плотно въелись в ткань.

Прощаюсь с Мамедом до завтра. Хотя уже знаю, что утром ему позвоню и скажу, что моя работа окончена...

"Массовое отравление мы связываем с конкретной партией"

Первый заместитель Госпотребслужбы Александр Овчаренко:

"Отработка точек продажи шаурмы продолжается. На днях мы сформировали бригаду, которая должна будет проводить проверку каждый день. Случай, который произошел с массовым отравлением мы связываем с одной конкретной партией продуктов. Нельзя говорить, что виноват какой-то поставщик, степень вины может быть и у водителя, который мог быть болен, но развозил продукты. Сейчас мы ждем результатов досудебного расследования".