В жаркий пятничный вечер в киевском ведьма-баре "Лысая гора" шумно от наплыва гостей. Здесь под предлогом "просто выпить коктейль" можно еще и поворожить на судьбу у столичных ведуний. Гадают на чем угодно, хоть на кофейной гуще, но чаще – на картах таро.

В заведении полумрак, играет странная музыка, посетители тянут слабоалкогольные коктейли с дымком. И вот на пороге появляется неожиданный гость. А точнее гостья – по крутой лестнице в брюках, на низком толстом каблуке спускается народный депутат Надежда Савченко. Она проводит пальцами по клетке Воланда – черный ворон, названный в честь булгаковского персонажа – живой элемент декора заведения. Еще несколько секунд внимания Савченко отнимает метла у входа, ведьминский транспорт, оставленной кем-то до Надежды.

Нардеп в этот день не одна. В бар она пришла с сестрой, и не выпить, а погадать. Пока Вера листает меню, Надежда рассматривает карты таро и о чем-то серьезно думает. Заказывают лавандовый кофе, игнорируя алкогольный ассортимент из обширного меню.

Надежда Савченко в ведьма-баре. Фото: "Страна"

Вскоре к сестрам подходит администратор заведения и аккуратно предлагает погадать на картах таро – специально обученная женщина с колодой поджидает клиентов в тишине зала. Вера соглашается сразу, а вот лицо Надежды внезапно вспыхивает багровым румянцем. После чего она сухо сообщает, что раньше часто гадала, но ни одна гадалка не предсказала ей, что в стране будет война, а она станет пленницей российской тюрьмы.

– Поэтому я уже во все это не верю!

Кто знает, что показали бы карты, будь Надежда посмелее в тот прошлогодний летний вечер? Может, на этот раз она узнала бы о своем будущем – что вскоре угодит за решетку во второй раз, но уже в Украине? И смогла бы что-то изменить…

На суму, тюрьму, богатство и фарт коллеги Надежды по парламенту гадают куда чаще. Большая часть украинского политикума очень суеверна. Потому многие представители украинской элиты регулярно обращаются за советами к всевозможным экстрасенсам, нумерологам, астрологам и прочим экспертам по мистике и потустороннему миру. Некоторые без одобрения карт таро не регистрируют законопроекты, не отправляются в командировки и даже не рискуют менять любовницу.

"Страна" решила выяснить, кто из украинских политиков верит в магию и за какими советами ходят к гадалкам.

И начали мы прямо с ведьма-бара.

"Новый законопроект – только на растущую луну"

Когда сестры Савченко уходят, я подсаживаюсь к гадалке, которая только что раскладывала для Веры карты таро – под предлогом тоже узнать свою судьбу. А на самом деле – пытаюсь выяснить: на что гадала сестра Савченко? Но не тут-то было.

– Гадалка – это как врач. Все конфиденциально, – резко отрезает она.

Вот так: есть врачебная тайна, а есть тайна – ведьмина.

Хотя на первый взгляд ни за что не догадаешься, что эта миниатюрная блондинка здесь – штатная ведьма. Да, современная гадалка выглядит иначе, чем в кино. Никакой “цыганщины” – пышных юбок и кружевных шелков, черного кота, стеклянного шара и стола с красным сукном, под которое надо просунуть деньги.

Среди постоянных клиентов Екатерины Ляховой – много политиков. Катя берет с меня честное журналистское слово, что я не буду называть их имен, иначе она лишится клиентов. Многие стесняются своего суеверия.

По этой причине Катерина часто дает предсказания по телефону. Многим так комфортнее.

– Бывает мне звонит человек, я слышу – знакомый голос. "Вот очень хорошо, что вы по телефону работаете, потому что я лично бы не решился". И вообще, "у меня времени нет", и "я такой весь важный". Словом, они очень стесняются. Вообще многие люди, которые в своей жизни в финансовом плане и в плане власти многого добились, очень часто глубоко несчастны, но над этим чувством несчастности превалирует их раздутое эго. И они боятся попросить о помощи напрямую.

Иногда политики просят ее погадать на глобальные темы – на войну, курс, по которому развивается страна. Но в основном проблемы у них такие же, как у всех – личная жизнь и бизнес.

– Советуются о чем угодно: покупать ли дом, готовить ли законопроект, выходить ли замуж. Оценивают перспективность любого проекта, вне зависимости от масштаба и сферы, – рассказывает Катя Ляхова.

– Это правда, – подтверждает владелица ведьма-бара Олеся Остафиева, присоединяясь к нашей беседе. – У меня куча знакомых мужчин, и в политике, и в крупном бизнесе, у которых не только гадалки, а полный набор – и нумерологи, и экстрасенсы, и астрологи. Советуются с ними по каждой дате – от “когда запускать бизнес” до “где день рождения встречать. К гадалкам ходит процентов 80 политиков”, – говорит владелица заведения.

В основном, по ее словам, гадают на бизнес: доверять или не доверять партнерам, инвестировать-не инвестировать в ту или иную компанию. Не брезгуют услугами гадалок и олигархи, бизнесмены и сотрудники больших корпораций.

А вот депутаты регулярно выясняют, в какой день поставить тот или иной законопроект на голосование в Верховную Раду.

– Гадали, например, на перспективность пенсионной реформы, – говорит Олеся Остафиева и разъясняет: - Здесь на помощь приходят астрологи. Смотрят по лунным дням – какой благоприятный.

Считается, что любое новое дело, новый бизнес и новый законопроект нужно начинать только на растущую луну – не на убывающую.

– А вот начинать худеть нужно на убывающую луну, иначе ничего не выйдет. Для женщин эти два правила работают особенно, потому что наши биоритмы завязаны на лунный цикл. Это не шутки, это все реальная история. По лунному календарю ориентируются, когда что на огороде сажать, когда волосы стричь. Почему бы и новый законопроект не посмотреть по звездам?

Прием у гадалки – за процент

О том, что многих политиков консультируют шаманы и астрологи может подтвердить любой политтехнолог – гадалки в каком-то роде им конкуренты, поскольку так же имеют власть над волей и поступками политика.

Например, в околополитической тусовке любят пересказывать историю о том, как один нардеп "выписывал" из Израиля прорицательницу, арендовал для нее комнату в сигарном клубе около гостиницы "Днепр", и организовывал ей толпу клиентов. Причем не просто так – а за процент.

– Я слышал много баек о подобных случаях. Каждая эпоха требовала новых и более модных гадалок, прорицателей, экстрасенсов. Знаю целый ряд случаев, когда вроде бы прогрессивные и продвинутые политики за высокие гонорары обращались то к некоему деду под Киевом, то к ясновидящей в Черкассах, то устраивали поездки к прорицателям за рубеж, а иногда и вояжи оных в Украину. Что именно нагадывали эти ясновидящие – не знаю, но гонорары были высокими, а спрос – хорошим, и посредники имели с этого неплохой процент, – подтверждает политолог Кость Бондаренко, явившись на встречу. - Да и не только за прорицанием будущего обращаются к разного рода шарлатанам. Одного известного политика некий "дед из Котюжанки" вылечил от алкоголизма, звезда Сандея Аделаджи начала стремительное восхождение после того, как он освободил от наркозависимости дочь киевского бизнесмена и политика.

Он считает, что зависимость от советов специалистов по паранормальному не связана с партийной принадлежностью или регионом происхождения. Степень суеверности зависит от особенностей характера каждого отдельного политика.

Во времена Януковича, рассказывает Кость Бондаренко, с некоторыми политиками - как во власти, так и в оппозиции - на постоянной основе работало несколько гадалок, которых либо привозили в Киев, либо же возили к ним – "в гости".

Но особенно это поветрие расцвело в эпоху президентства Ющенко: практически все его окружение было подвержено вере в паранормальные явления и способности. "Донецкие" в этом плане были более практичными и приземлёнными. У Ющенко же окружение было помешано то на неоязыческих верованиях (близкие родственники его жены были последователями основателя "Рунверы" Льва Силенко), то на астрологии, то на магии.



– До сих пор многие политики ездят в Карпаты к некой ведунье или мольфарке, которая, как считается, заменила погибшего Михаила Нечая (хотя Нечай никому свои знания и силу не передавал). Так вот, каждый год эта мольфарка обещает, что именно в этом году прекратится война, и именно в этом году вся постмайданная власть уйдет в прошлое. Год проходит – и ничего не меняется, а к ней все равно ездят", – рассказывает Кость Бондаренко.



Вообще наши политики верят во все - даже в предсказания Ванги. Якобы Ванга напророчила, что в Украине порядок начнётся тогда, когда президентом станет белая женщина. Эта тема была очень популярна в 2010 году. Хотя ни одного документально зафиксированного пророчества подобного рода найти не удалось.



Некоторые более консервативные и воцерковленные политики гадалок не признают, а за советами обращаются к священнослужителям и просветленным монахам.

Вера самого Януковича в покойного отца Зосиму (Сокура) была столь велика, что сам экс-президент любил рассказывать: когда он подошёл к гробу покойного, тот пошевелил рукой. Янукович воспринимал это как благословение. Считается, что Зосима напророчил Януковичу президентство - ещё задолго до начала политической карьеры.



Паломничества к святым местам и пророческие беседы с духовниками некоторые рассматривают как обязательный ритуал для успешной политической карьеры.



– Помню, в 2012 году многие кандидаты в депутаты Верховной Рады, мажоритарщики, платили большие деньги, чтобы узнать, когда Янукович едет на Афон. Чтобы приехать туда на день-два раньше, - вспоминает Кость Бондаренко.



– Зачем? – Удивляюсь.



– У них была уверенность в том, что сработает следующий сценарий. Приедет Янукович на Афон, а ему монахи скажут: есть у тебя в Виннице или в Жмеринке человек, возьми его в список (или поддержи на мажоритарке).



– И что, так действительно работало?



- Я не уверен, что монахи хоть что-то говорили украинскому президенту на этот счёт. Представьте себе Афон с его образом жизни и уставом. И местечковую украинскую политику. Да и Янукович туда ездил не за советами по формированию списка. Но в политической среде была уверенность, что таким образом можно добиться карьерного роста. И - главное - процветало немало делков (в основном молодых людей в хороших костюмах и с хорошим английским), которые брали деньги либо за посредничество, либо за информацию о том, когда Янукович едет в Грецию.

“Экстрасенс в студии ток-шоу колдует, чтобы политик нес чушь в эфире”

Как правило, колдуны сами находят своих клиентов-политиков – через друзей, или других консультантов.

Нередко, кстати, это выходцы из раскрученных ТВ-шоу про экстрасенсов. Или т.н. "шептуны" – сумасшедшие почитатели, которые сначала долго и регулярно засыпают политика-кумира бесплатными предсказаниями даже в соцсетях и настойчиво предлагают свои услуги. А если вдруг видят какую-то страшную угрозу, предлагают поставить "защиту" от недоброжелателей – только уже за деньги.

С этим столкнулась, кстати, сестра Вера Савченко, когда Надежда угодила в российский плен и после – в тюрьму. Недавно Вера рассказывала “Стране”, как ее тогда начали штурмовать всякие гадалки и вещуны по всем возможным каналам связи:

– Они мне и на Фейсбуке писали, и на мобильный звонили – предлагали свои предсказания по Наде. Эти пророчества тогда только ленивый не писал. Просили дату и точное время ее рождения для гороскопов. А когда ее освободили, эти шаманы узнали наш домашний адрес и приходили прямо домой. Некоторые из них были очень настойчивыми – козыряли тем, что они работали с тем-то и с тем-то политиком.

Причем шаманы не только "очищают ауры", "открывают чакры" и мастерят амулеты для своих клиентов, но и проводят магические диверсии против их оппонентов.

– Я знаю случай, когда один из гостей ток-шоу привел с собой в студию одного из телеканалов своего экстрасенса. Его задачей было – что-то шептать, колдовать и влиять на другого спикера, чтобы он заговаривался, ошибался, словом, нес в эфире какую-то чушь. Чтобы дискредитировать оппонента.

– И?

– Не удалось. Лично я разницы не заметил вообще, – рассказывает "Стране" политолог Руслан Бортник, скептично оглядывая антураж ведьма-бара и отодвигая подальше колоду таро – здесь их сразу выдают каждому посетителю: тянешь карту – получаешь и предсказание, и подходящий к нему коктейль.

Бортник уверяет, что услугами магов не брезговала ни одна украинская власть. В условиях тесной политической гонки соперники пытаются привлечь на свои стороны любые силы. Поэтому возле крупных политиков – кандидатов в президенты, лидеров фракций, – в придворной свите всегда крутится целый пул магических советчиков.

– В большой политике считается правилом хорошего тона иметь своего личного предсказателя. У более консервативных политиков на службе духовники, старые монахи-провидцы. Менее консервативные обращаются к гадалкам и ведунам, – рассказывает политолог.

В придворной свите любой партии всегда есть группа людей, предоставляющих такого рода услуги.

– Знаю одного провидца, который крутился при "Партии регионов" в свое время. Он трактовал предсказания Нострадамуса. Выдавал талмуды толстенных книг с толкованиями пророчеств и продавал их за большие деньги. И покупали! – вспоминает Руслан Бортник. – Я тогда еще поражался, не мог поверить, что такие умнейшие люди, люди первого звена, могут вестись на такую, извините, хрень.

При этом политики очень обижаются, если истории об их вере в потустороннее становятся достоянием публики. Это чревато, во-первых, конфликтами с официальной церковью, и во-вторых, насмешками и осуждением со стороны консервативной части избирателей.

“Балога сказал Яценюку: наши звезды рядом, поэтому нам суждено быть вместе”

Политики очень боятся проклятий, неизлечимых болезней, порчи и сглаза, рассказывают эксперты. Именно поэтому они пытаются защитить себя различными амулетами. Например, "заряжают" камни, вроде черного турмалина – от сглаза. Включите трансляцию заседания парламента – у многих депутатов Верховной Рады на руках красные нити от сглаза (хотя сложно сказать – это действительно оберег или уже просто модный аксессуар). Их шеи увешаны таинственными амулетами, а под лацканами пиджаков традиционно припрятана булавка.

Не брезгуют услугами магов и госслужащие.

Так, недавно журналист Александр Дубинский сообщил, что топ-менеджеры НБУ принимают решения только после советов гадалки и обрядов с куклой-оберегом. Он опубликовал вскрытую переписку замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, которая с октября 2014 года общается с некой предсказательницей Оксаной, ходит на тайные обряды и читает некие молитвы. Эта гадалка мастерит куклы-обереги. Ими якобы пользуется как Рожкова – для решения личных и рабочих моментов, так и экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

Много сплетен ходит вокруг пристрастию к мистицизму Юлии Тимошенко.

О ее увлечении астрологией украинские СМИ писали еще в 2005 году. Некто Игорь Лепшин признался, что якобы работал личным астрологом "леди Ю", чертил ей астрологические карты и рассказывал о "Белой Даме" - женщине, которая сыграет в истории Украины особую роль.

– Я составлял для нее гороскопы... Я занимался "синхронизацией ритмов" разных людей и процессов, для решения вопросов или реализации идей Белой Дамы, - цитировала астролога газета "Сегодня". Их сотрудничество продолжалось в течение почти двух лет до 13 июня 2004 года.

– Тетя Тимошенко любила рассказывать, что гадалка нагадала Юлии Владимировне президентство. Но большинство всех этих историй про гадалок и мольфаров выдумывал Виктор Уколов, когда работал политтехнологом у ЮВ (сейчас работает на Петра Порошенко – Прим.ред.). Это с подачи Уколова множились публикации про пророчества и предсказания о "белой деве". Сейчас Уколов тоже пишет, как ЮВ бегала по гадалкам – так нет же, это Витя так выдумывал, – рассказывает "Стране" собеседник из политической среды, попросивший не называть его имени. Он же говорит, что в последние годы Юлия Владимировна к ведуньям и астрологам не ходит – советуется по важным вопросам с традиционной церковью.

Суеверности подвержены и президенты. Известно, что Виктор Янукович, помимо паломничеств на Афон, часто прибегал к услугам астрологов. А Виктор Ющенко в свое время ездил к некой мольфарке на Запад Украины – говорят, и шагу без нее не мог ступить. Про мистические забавы нынешнего президента пока что сплетничать боятся.

Иногда гадалки даже вступают в конкуренцию с политтехнологами. Причем, как ни странно, соревнование за доверие клиента колдуны чаще всего выигрывают.

– Лет 15 назад один народный депутат попросил меня проконсультировать его по поводу политической кампании, – вспоминает политолог Вадим Карасев. – Я в деталях обрисовал ему ситуацию, а он ответил – "Нет. Моя ясновидящая мне сказала, что будет по-другому". И он поверил этой шаманке, а не мне.

Чтобы избежать подобных конфликтов, некоторые политконсультанты даже сами подыскивают для своих клиентов гадалок – и приплачивают им, чтобы те давали политикам нужные предсказания, и их советы не шли вразрез.

А сами политтехнологи, тем временем, коллекционируют истории о суеверных причудах своих клиентов, и пересказывают – в порядке анекдота. К примеру, о том, что нардеп и экс-министр Виктор Балога всерьез увлекается астрологией.

– Когда-то он показал экс-премьеру Арсению Яценюку карту звездного неба и сказал, что их звезды рядом, поэтому им суждено быть вместе, – смеясь, вспоминает в разговоре со "Страной" один из политтехнологов, попросивших не называть его имени.

Вообще, многие подобного рода мистические истории звучат как шутка. А на самом деле – это все всерьез.

– Один блогер-министр по лунным дням смотрел, когда посты в Фейсбук выставлять, чтобы больше лайков было.

– Один бывший глава фонда Госимущества ориентировался по астрологическому календарю – в какой день выставлять предприятие на торги.

– Один нардеп регистрировал законопроекты по совету астрологов, и у них же спрашивал, в какие даты поехать в отпуск с любовницей, чтоб жена не узнала.

– Один депутат Киевсовета как-то встречу отменил в последний момент. На вопрос “почему?” сказал – не могу, сегодня то ли Марс в Скорпионе, то ли ретроградный Меркурий…

Все эти эпизоды пересказывают в порядке шутки, но в следующий же миг серьезничают и просят не называть имен – ни своих, ни фигурантов этих историй. Лишнее подтверждение тому, насколько в политике глубоко увлечение мистицизмом, и насколько оно же публично табуировано.

Новые 90-е

В Украине, как и в других постсоветских странах, развита индустрия предсказаний и мистицизма.

– Как сказал когда-то спикер Верховной рады Александр Ткаченко, “село – колыбель Украины”. Ведь сельский архетип – это надежда на дождь. Засуха, нет урожая – значит, помолимся небесам. У нас языческие корни, сколько языческих праздников мы до сих пор празднуем – ночь на Ивана Купала и т.д. Все это подпитывает веру в сверхъестественное, – полагает Вадим Карасев.

Сейчас в Украине – новый и очень сильный всплеск интереса к потустороннему и мистическому. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто включить телевизор – обязательно наткнешься на что-нибудь экстрасенсорное. Пройдитесь по книжным магазинам – удивитесь, сколько там специализированной литературы про домашнюю магию, привороты/отвороты, порчи/сглазы, суеверия, заговоры, обереги и символы.

Подобный бум интереса к мистике Украина уже переживала в 90-е. Как раз после того, как распался Советский Союз. Тогда все тоже массово стали ходить к гадалкам.

– Вспомните – в 90-е был расцвет всяких “кашпировских”, полтергейстов, экстрасенсов. Потому что в пору кризиса, больших потрясений в стране человек теряет уверенность в завтрашнем дне. Еще вчера он знал, как будет жить завтра, а сегодня уже все потерял. Когда пропадают жизненные ориентиры, люди пытаются найти опору в магии, потому что магия – это уровень инстинктов. Суеверия, сглазы, порчи – это то, где знания не работают. Это более низшая ступень развития человека, – говорит Олеся Остафиева.

К тому же, поход к гадалке – это своеобразный способ снять с себя ответственность за принятие решения.

– Очень многие, у кого полоса неудач, приходят с запросом – вот у меня “пороблено”. То есть люди ищут оправдание – почему у них все плохо. Никто не хочет признавать, что они сами виноваты в чем-то, что им надо самим пойти что-то сделать и изменить в своей жизни. Считать, что на них порча – проще, – говорит гадалка Екатерина Ляхова.

К гадалкам обращаются еще и от неуверенности в себе, говорят эксперты. Совет ведуньи становится некой психологической подстраховкой. Суеверия, надежда на чудо, астрознаки вселяют в политика уверенность.

– Еще десять лет назад такого не было – чтобы в прессе в одном ряду стоял комментарий политолога и прогноз астролога. Раньше такие прогнозы публиковали на последней страницы желтой газеты, где кроссворд. Сейчас у гадалки уже не зазорно спросить у них, будет ли переизбран такой-то президент. Это уже стало медианормой, – описывает Вадим Карасев.

Но я не спрашиваю у гадалки, кто станет следующим президентом. После последней встречи в ведьма-баре я мысленно возвращаюсь к первой – той, с которой все началось. Интересно, что же все-таки гадалка напророчила Вере Савченко? Предупредила ли она ее о том, что Надежда угодит уже в украинскую тюрьму?

Если об этом не говорит гадалка, почему бы не спросить у нее самой?

Вера Савченко гадает в ведьма-баре. Фото: "Страна"

– Я пошла погадать чисто из интереса, – рассказывает Вера Савченко. – Не было определенной темы. Меня гадалка сразу предупредила, что это будет положительное предсказание. Типа “вы творческая личность, вам надо отдохнуть” – такое, муть. Это, знаете, как в супермаркетах на чеках печатают предсказания, и там никогда не сказано ничего плохого, потому что кто же потом еще придет в этот магазин?

В общем, гадание на таро ее не впечатлило. Да и вообще, Вера говорит, что скептично относится к политикам, которые ходят к гадалкам.

– Наверно, они не уверены в своих силах, поэтому бегают кто в церковь, кто к черту – что кому ближе. Я же считаю так: помогает не тому, что молится, а тому, кто борется.

– А про то, что Надя снова сядет в тюрьму, но уже в украинскую – вам гадалка сказала?

– Нет. К сожалению. Да послушайте, меня тогда об этом предупреждали не гадалки, а спецслужбы, разведки, Администрация Президента. А там и без колдовства такие черти водятся, только успевай отбиваться.