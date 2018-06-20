Восемь лет назад Россия получила право провести Чемпионат мира по футболу. Тогда еще не было аннексии Крыма и войны на Донбассе. Никто не слышал об отравленном экс-разведчике Сергее Скрипале.

Зато была объявленная администрацией Барака Обамы "перезагрузка" в отношениях между Россией и США, быстро развивающиеся отношения Брюсселя и Москвы, а имеющий имидж либерала президент Дмитрий Медведев как раз отбыл половину положенного ему по Конституции срока.

И футбольный Чемпионат мира и намеченная на 2014 год зимняя Олимпиада в Сочи воспринимались как важный этап интеграции России в глобальный мир.

С тех пор повестка дня кардинально изменилась. И на долю мундиаля выпало исправить имиджевые провалы политиков, показать Россию миру с другой стороны, нежели в сводках большинства западных СМИ.

Спецкор "Страны" Валерия Ивашкина отправилась в Ростов-на-Дону, чтобы посмотреть, как мировое первенство проходит в 150 километрах от линии фронта на Донбассе.

Фан-самолет

Московская область. Аэропорт Домодедово. Выход для внутренних перелетов. Я даю билет на проверку, а слух улавливает странные звуки. Они доносятся откуда-то из рукава, ведущего в самолет.

Там явно кто-то поет.

Пассажиры самолета, следующего по рейсу Москва-Ростов, сливаются в одно желтое пятно. Это форма сборной Бразилии, и, по совместительству, опознавательный знак бразильских фанатов. Завтра в Ростове их надежда играет с командой из Швейцарии. Все уверены в победе латиноамериканцев: бразильцы вешают на остальных пассажиров флаг своей страны и учат футбольным кричалкам.

Невероятная атмосфера в самолете Москва-Ростов. Видео: "Страна"

Латиноамериканские песни бодрят не только пассажиров, и наш самолет прилетает на 15 минут раньше. Выхожу и настораживаюсь: а мы точно приземлились в Ростове? Я уже прилетала в город на Дону, год назад, на пресс-конференцию беглого президента Виктора Януковича. Тогда было похоже, что самолет сел на автовокзале захудалого райцентра.

А сейчас – в модерновом международном хабе.

Ростов стал одним из городов, в котором к чемпионату построили новый аэропорт.

Местные власти назвали стоимость строительства – 38 миллиардов рублей (примерно 650 миллионов долларов). 19 миллиардов из этой суммы дал инвестор, 18 миллиардов выделил федеральный бюджет, еще 1 миллиард взяли из областной казны.

Всех причастных к футболу встречают девушки с опознавательными знаками FIFA. Для них организован трансфер в город. Остальные гости могут доехать на маршрутных автобусах или такси.

И все бы хорошо, если бы не одно но: воздушный хаб возвели аж в 50-ти километрах от города. По словам местных жителей, это так неудобно, что, работай два аэропорта одновременно, многие предпочли бы воспользоваться старым.

"А еще не разработана инфраструктура доставки людей. Запустили маршрутки, но там нет багажного отделения. Люди держат чемоданы чуть ли не на руках. Если приезжает такси – 15 минут бесплатно, задержался – 500 рублей. В старом аэропорту было 200", - жалуется таксист Оксана.

Болельщики сборной Бразилии массово скупают декоративные шапки-ушанки. Фото: "Страна"

Как рука Кремля сэкономила деньги болельщиков

Машина привозит меня в отель, где встречает тучная женщина по имени Марина. Она впопыхах ищет подходящий номер, и, глядя на нее, я понимаю причину суматохи. Женщина одета по-домашнему, на футболке видны брызги белил. В полодиннадцатого вечера в апартаментах посреди частной застройки западного района Ростова кипят последние приготовления к чемпионату. Огромный частный дом реконструировали аккурат к туристическому буму. Официально отель откроется завтра, в день матча Бразилия-Швейцария. Но раз клиенты есть, то и сегодня готовы распахнуть двери.

– Боже, у меня нет ключа! Что ж теперь делать! – переживает Марина. Первые гости для нее – как цыплята для наседки.

– Марина, посели девочку в первый. Мы официально открываемся завтра, так что сегодня сделаем скидку.

Стоимость проживания в городах, принимающих мундиаль, ожидаемо взлетела. Минимальная стоимость однодневного пребывания в отеле донской столицы без звезд в январе этого года на даты матчей составляла 4360 рублей (чуть более 2000 гривен). В пятизвездочной гостинице цены за одну ночь доходили до 52 тысяч рублей (около 25 тысяч гривен). Самыми жадными, по данным правительства РФ, оказались Волгоградская, Самарская, Калининградская и Ростовская области, а также Краснодарский край и, ясное дело, Москва.

На главной улице Ростова к чемпионату высадили дубовую аллею. Фото: "Страна"

Но на помощь болельщикам пришла рука Кремля.

Федеральное агентство по туризму российского Минкульта внесло несколько десятков наиболее отличившихся гостиниц Ростова и других городов в черный список, а правительство установило максимально допустимую цену на проживание.

Как итог – накануне чемпионата на Booking можно было найти номера по 2-3 тысячи рублей (1-1,5 тысячи гривен) за ночь.

Фан-зона в Ростове. Фото: "Страна"

Фан-зона

Главная площадь города стала пристанищем для футбольных туристов. Вход внутрь – только через металлическую рамку, где строгие полицейские отбирают селфи-палки, бутылки с водой и другую "запрещенку".

По центру стоит большая сцена. Над ней – экран, вписанный в огромный цветастый кокошник. Вокруг него разбросаны киоски с пивом по 250 рублей (в магазинах аналогичное – до 40 рублей) и точки с футбольной атрибутикой.

Официальным партнером чемпионата стал Adidas, поэтому их магазины здесь тоже есть. А в них, среди прочего, – футболки с символикой Советского Союза. Стоят недешево, детская – 4000 рублей (считай, почти 2000 гривен), взрослая – 6500.

После скандала в украинских СМИ Adidas снял с сайта продукцию с советской символикой, но оставил ее для покупателей в России.

На соседних тремпелях висит "контекст": футболки сборной Германии и Испании 80-90-х. По всей видимости, эта серия – дань истории для болельщиков, которые еще помнят игры того времени.

Мужчина присматривает футболку с гербом СССР. Фото: "Страна"

Но бразильские и швейцарские болельщики приехали "со своим". Латиноамериканцы в цветастых париках и шляпах фотографируются с охочими до экзотики ростовчанами, не упуская возможности приобнять русских красавиц.

"Я добирался в Ростов 48 часов. Прилетел из Рио во Франкфурт, оттуда в Санкт-Петербург, и потом в Ростов. Все вместе заняло двое суток. Я не ожидал многого от России. Но оказалось, что это красивая страна. Россияне проделали большую организационную работу, обеспечили безопасность, города хорошо подготовлены", – рассказывает болельщик из Бразилии.

Бюджет болельщика Бразилии доходит до 10 тысяч у.е., рассказывает адвокат из Рио Карлиту. Только дорога обходится в тысячу долларов.

– Я летел через Барселону, один день провел в Москве, и приехал на поезде в Ростов.

– А вы знаете, что в 150 километрах отсюда идет война?

– Серьезно? Крым?

– Нет, Донбасс.

– Ааа, – кивает бразилец, и я понимаю, что он об этом впервые слышит.

– А вы что-то знаете об этой войне?

– Совсем немного.

Болельщики выражают надежду на скорейшее наступление мира и возвращаются к празднику футбола. Куда больше, чем разговоры о войне на Донбассе, их интересует, как по-русски переводится kiss (поцелуй - Прим.Ред.). Похоже, это бразильский аналог широко известного "вашей маме зять не нужен?".

Местные жители тоже неохотно говорят о войне, которая идет у них под боком. Разговор сводится к тому, что виноваты во всем политики, а народам делить нечего.

Фанаты Швейцарии накануне матча. Фото: "Страна"

Тонкая красная линия

Вскоре бразильское владычество в Ростове разбавляет швейцарская орда. Двое парней из городка с трудно произносимым названием прибыли в Ростов с опознавательным знаком в руках. Они привезли головку швейцарского сыра.

"Мы везли этот сыр четыре часа на самолете. Надеемся, не зря. Какой счёт будет? 1:1. Я знаю, что вы в это не верите, но я не теряю надежды", - сказал швейцарец за четыре часа до матча.

"Красных" становится все больше и больше. Огромная колонна людей с нарисованными на лицах белыми крестами на красном фоне начинает движение в сторону стадиона. Вдруг все останавливаются и садятся на корточки. Проходит несколько мгновений и сидящая толпа подпрыгивает в воздух с криками "Switzerland!".

Сотни швейцарцев идут по Ворошиловскому мосту Ростова, который был реконструирован специально к мундиалю.

Через год после получения Россией права проводить чемпионат, по независимым от Мундиаля обстоятельствам, мост закрыли. Пропускная способность, рассчитанная по советским нормам, не справлялась с новой нагрузкой. Пролеты просели, движение по мосту стало небезопасным. Было время, когда автобусы и машины из ближайших населенных пунктов подъезжали к мосту и высаживали пассажиров – дальше можно было только пешком. Накануне чемпионата за мост серьезно взялись.

Впритык к старому пристроили новый, на три полосы, и организовали там реверсное движение. Затем старый мост разобрали, а вместо него построили еще один. Теперь швейцарские болельщики проверяют шестиполосный мост на прочность.

Швейцарские болельщики идут по мосту в Ростове-на-Дону, построенному специально под мундиаль. Видео: "Страна"

То, что происходило дальше, вызывает вопрос, а точно ли Швейцария – это Европа. Не доходя до стадиона, несколько десятков швейцарских болельщиков выстроились в тонкую красную линию вдоль забора, ограждающего развязку с моста, и… пометили территорию.

Ни один бразильский болельщик в таком дикарстве замечен не был.

Не советуем вглядываться в детали. Фото: "Страна"

Идентификация фана

Путь от фан-зоны к стадиону – приблизительно шесть километров. На этом месте раньше был пустырь, кое-где – стихийный речной пляж. К Мундиалю здесь возвели футбольную арену.

Там, где раньше были свалки с разбросанными бутылками, теперь широкая набережная с тренажерами для занятий на свежем воздухе.

Бразильские болельщики прибыли сюда на автобусах (их тоже закупили накануне) прямо из фан-зоны. Мальчик лет 13-ти просит маму сфотографировать его с фанатами любимой команды.

– Ты идешь на матч? – спрашивает пацана бразилец по имени Нельсон, говорящий по-английски.

– У меня нет билета, – показывает парень.

– Тогда держи, – говорит Нельсон и достает из кармана два лишних билета – мальчишке и его маме.

Можно ли представить себе больше счастья, чем на лице ростовского школьника, которому только что бразильцы подарили билет на матч Бразилия-Щвейцария? Ростик тянет маму ко входу на стадион. Путь преграждает волонтер.

– Вам нужно оформить Фан-ID, вход возможен только при предъявлении билета и паспорта болельщика, – сообщает волонтер. – Фан-ID вы можете оформить вон там, – добавляет он и указывает рукой в противоположную стадиону сторону.

Мальчуган с мамой бегут оформлять документ. Внутри пункта – как в украинских центрах административных услуг. Электронная очередь, полтора десятка стоек регистрации, в отдельном углу – выдача документа. На экране высвечивается очередь Ростика идти к столу.

– Здравствуйте, ваш билет и документы, пожалуйста.

– А у меня нет с собой документов.

– Может у мамы с собой есть свидетельство о рождении? Без документов мы не можем оформить Фан-ID.

Радость на лице мальчишки сменяется тревогой. У мамы с собой оказался паспорт, но кто носит в сумочке свидетельство о рождении сына? До матча остается всего ничего, и я вынуждена уйти, так и не узнав конец этой истории.

"Ростов-Арена" накануне первого матча в рамках мундиаля. Фото: "Страна"

Обстановка на стадионе

Пока найдешь нужный вход на "Ростов-Арена", выполнишь месячную норму по пешим прогулкам.

До начала матча болельщики и сами становятся игроками. Хочешь – играй в текбол: это смесь футбола и пинг-понга, где нужно набивать футбольный мяч на изогнутом столе. Хочешь – соревнуйся в точности удара на арене с сенсорными стенками.

А тем временем на стадион заходят 43 тысячи болельщиков. Тогда еще никто не знал, что швейцарский фанат с головкой сыра дал самый точный прогноз на этот матч.

Сборная Бразилии показала, как можно проиграть, сыграв в ничью. Бразильские фанаты расстроены, швейцарские ликуют.

Двое парней идут со стадиона в нетипичных футболках. Левая половина – форма сборной Бразилии, правая – сборной Швейцарии.

"Мы 20 лет живем в Швейцарии. Мой папа – швейный мастер, помог нам сделать эту форму. Мы заранее купили футболки обеих сборных, разрезали их и сшили половинки. Поэтому, какой бы ни был результат, – мы выиграли в любом случае", – рассказывает фанат.

Те, кто привык к дракам между фанатами разных клубов, очень бы удивились, но мундиаль – это не только высокий уровень футбола. Это еще и высокий уровень болельщиков. После матча Бразилия – Швейцария нет места дракам или выяснениям отношений. Бразильцы и швейцарцы фотографируются друг с другом, обмениваются флагами и идут после матча в один и тот же ночной клуб.

Фан-трансфер

Уехать из города, принимающего чемпионат мира, не так просто. Авиабилеты подскакивают в цене в четыре раза. Но между городами мундиаля запустили дополнительные поезда, специально для фанатов. Проезд в них – бесплатный. Нужно предъявить билет на матч (на который едешь или с которого возвращаешься), фан-ID и паспорт. Остальное сделает РЖД. Вот только многие иностранные болельщики не слышали о такой возможности.

"Аэрофлот" к чемпионату выделил 10 тысяч билетов под одному рублю. Но их уже не осталось", – рассказывает волонтер службы Free Ride.

На перрон прибывает поезд. Впечатление, будто для фанатов подобрали лучшие вагоны: новые одеяла, розетки в каждом купе, дезинфицирующие салфетки в туалете, кондиционер, экран и проводники, которые предлагают застелить постель.

Дорога в Москву проходит в размышлениях. Россия – как избушка на курьих ножках. Она может повернуться накрахмаленным передом к желанным гостям и удивить их гостеприимством. А может повернуться задом и тогда вам не сдобровать. Украина в последние годы видит именно эту "заднюю" сторону России, о которой приехавшие на мундиаль иностранные фанаты не знают. Им она показала другую сторону. Ту, о которой не знает Украина.