Накануне годовщины безвиза и наплыва летних отпускников западная граница Украины погрузилась в хаос. Многокилометровые очереди все чаще парализуют кордоны с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Поездка в Европу на машине превращается в пытку, а ожидание по полсуток и больше стало нормой.

Практически половину апреля, до и после пасхальных праздников, на пограничных переходах творился настоящий бардак. Из-за наплыва заробитчан, которые приезжали на выходные и поминальные дни домой, граница превратилась в одну сплошную очередь из автомобилей.

О катастрофе на границе с Украиной показало сюжет и словацкое телевидение.

Видео: Región Snina

"ЕС вряд ли даст денег на границу после скандала с котлованом"

Перед введением безвиза эксперты предупреждали: нужно расширить существующие пункты пропуска и построить новые, иначе западную границу ждет коллапс.

На КПП ежегодно, еще до безвиза, по данным Госпогранслужбы, транспортный поток ежегодно увеличивался на 10-15% (в том числе за счет контрабандистов).

Но на границе не только ничего не строят, но и "завалили" дорогостоящий проект по реконструкции шести пунктов пропуска под эгидой ЕС.

Киев обвинили в разбазаривании средств и потребовали вернуть около 20 млн евро из почти 30 млн евро донорской помощи ЕС.

В то время как поляки давно выполнили свою часть проекта, с украинской стороны смогли лишь вырыть котлован и списать под это дело 3 млн евро.

Премьер-министр Гройсман обвинил в провале проекта Госфискальную службу и пообещал провести с европейской стороной переговоры о начале новой программы модернизации приграничной инфраструктуры.

"После скандала с котлованом Украина вряд ли может рассчитывать на помощь от ЕС по обустройству границы. А без модернизации там будут вечные пробки, тем более после безвиза за границу едет больше людей. Это позор для Киева. В Брюсселе устали закрывать глаза на украинскую коррупцию, и уже подумывают забрать безвиз", - сказал "Стране" источник в евроструктурах.

Миллионы евро на очередях каждый месяц

В Польше, по словам экспертов, пограничные пункты пропуска работают через каждые 20-25 км границы, в Украине - через 70-100 км.

"Ни украинцы, ни те, кто едет к нам в гости, не должны терять время в очередях на границе. Это позор!", - говорит глава парламентского комитета по вопросам транспорта Ярослав Дубневич.

Но дальше разговоров, возмущений и заседаний комитетов дело, похоже, не идет.

"Все знают, что на границе полная ж@па, но как только выделяют деньги, их тут же разворовывают. Более того, нынешние пробки многим выгодны - от местных жителей до погранцов, которые за быстрый проезд дерут бабки, от 20 до 50 евро, как договоришься. Каждые сутки западную границу пересекают больше 30 тысяч автомобилей, 3 тысяч грузовиков. Все спешат. Пускай платит даже каждый десятый, это сотни тысяч евро ежедневной прибыли на ровном месте, миллионы каждый месяц. Часть мзды отстегивают наверх. Конечно, очереди будут только расти", - говорит "Стране" бывший сотрудник львовской таможенной службы.

Активист Михаил Топоров считает, что ситуация на границе будет только ухудшаться.

"После безвиза машин стало в разы больше, образуются огромные очереди, а реакция власти - ноль. Люди настолько измучены, что проклинают власть и тех, кто у ее руля. Я не верю, что невозможно договориться на государственном уровне с поляками, словаками и другими, чтобы как-то решить этот вопрос", - считает Топоров.

Пограничники и таможенники советуют пока следить за очередями в интернете. Как сказал и.о. председателя ДФС Украины Мирослав Продан на встрече с представителями ассоциации международных автомобильных перевозок, мол, надо пользоваться сервисом "Граница".

"Вполне уместно спланировать свой маршрут с учетом других пунктов пересечения границы. Для этого можно проверить через сервис "Граница" их загруженность и выбрать для себя оптимальный вариант", - посоветовал главный фискал.

Автомобилисты, впрочем, не всегда доверяют официальной информации о количестве машин на границе. На деле очередь может оказаться намного длиннее.

"Не верьте во вранье о том, что там всего 150 машин. Может быть больше тысячи", - рассказывает госслужащий Василий Полищук.

По словам Вадима Стецюка, и.о. начальника отдела пограничной службы Ужгорода, в дни наплыва машин на работу привлекают больше пограничников и инспекторов ГФС.

"Как правило очередей в пунктах пропуска в будние дни у нас не возникает", - говорит Стецюк.

Кому очереди, кому - "жнива"

Очереди с высоты птичьего полета, фото: Cтрана

Хотя водители убеждают, что попасть в пробку можно и посередине недели.

"Тут не угадаешь. Бывает, пересменка, или специально медленно работают. Кроме того, по-прежнему едет много "пересичныков" на машинах с "евробляхами", которые пересекают границу каждые пять дней, чтобы не платить за растаможку. Ну и контрабандисты с "цыгарками", - рассказывает "Стране" львовянин Игорь Лях, который часто ездит на машине по делам в Польшу и Венгрию.

"Для пограничников и таможенников очереди - это "жнива". Куют "копийчину". А если привлекут залетных, то надо делиться. Пункты пропуска - это сплошной дурдом и стыдоба перед европейцами. КПП "Ужгород", например, до сих пор выглядит как после войны. А еще и работает наполовину своей мощности уже четвертый год. Там тупо разворовали бабки. Новый пункт пропуска "Краковец" для легковых автомобилей так и не открылся, потому что украинская сторона не смогла построить хотя бы элементарные будки для контроля", - говорит автомобилист.

Многие выезжающие в Европу автомобилисты винят в очередях сотрудников границы.

"Не люблю ездить за границу из-за этих очередей. А тут решили с детьми поехать в аквапарк в Польшу, - рассказывает львовянка Галина Ковач. - Первое, что бросается в глаза, - это шлагбаум на въезде на КПП. Вот кто скажет, зачем там двое "мордоворотов" пишут бумажки, сколько вас в машине. Подъезжаем к пункту пропуска, следующая картина: стоят четыре дамы в форме пограничников и таможни, возле них еще два "мордоворота". Очередь не двигается, в машинах дети. А они курят, ржут, ходят туда-сюда, пока мы с черепашьей скоростью продвигаемся в очереди. Кроме их перекуров и ничегонеделания еще и техника глючит. Кто ответит за такой бардак? Если бы работники выполняли свою работу добросовестно, поверьте, никаких очередей не было, а они просто тупо приходят на смену, чтобы срубить с нас бабки, поэтому искусственно образуют очереди, чтобы люди договаривались с ними за деньги. Вот вам и безвиз. Нигде в Европе нет таких проблем с проездом границы. Расширят эти КПП или нет, все равно тамошние работники за "благодарность" будут искусственно создавать очереди, чтобы заработать".

В погранслужбе оправдываются, дескать, борются со взяточниками.

"Нам о массовых взятках неизвестно. Есть горячая линия, на которую можно пожаловаться", - сказали нам в западном региональном управлении погранслужбы.

А тех, кто пытается дать взятку пограничникам, говорят, задерживают и передают полиции. Только 17 апреля, рассказывают в погранслужбе, в пункте пропуска "Шегини" трижды пытались подкупить стражей границы.

52-летний житель Львовщины предложил пограничнику 800 грн за проезд без очереди, другой давал 500 грн, а еще один - 100 злотых (около 800 грн).

Опытные водители говорят: это средняя такса за быстрый проезд границы, но деньги обычно дают через местных посредников. А тех, кто пытается договориться напрямую, могут сдать полиции для отчетности по борьбы со взятками.

"У местных на границе все схвачено: сваты, кумы, братья. Вот они и "проводят" через кордон за пару десятков евро", - говорит автомобилист Лях.

Андрюша Хромой и его "зеленый коридор"

Киевлянка Анастасия в марте заплатила за пересечение украинско-польской границы полсотни евро и рассказала как это просходило: "В пункте пропуска "Краковец" местный "чувак Андрюша Хромой" (он сам так нам представился - Прим.Ред.) сразу предложил нам проехать быстро, как только мы приехали на границу со стороны Львова и встали в очередь. Мы были где-то 50-е по счету. Мы отказались и пожалели об этом, так как простояли в этой неподвижной веренице еще около пяти часов.

Андрюша появился снова: "Слышь, мужик, давай нам свой "зеленый коридор" за 50 евро", - уже сказали мы. Он кивнул, сел к нам в машину и стал командовать: значит так, едем в ряд для евромашин. Мы выехали со своей очереди туда. Дальше он вышел из нашей машины, подошел к своей (он ее бросил в очереди еще утром, как мы поняли - такая схема работы), сел за руль, чуть сдал назад и пропустил нас перед собой. "Все, давай деньги", - сказал. Мы готовы были платить только за пересечение границы. Андрюше пришлось дождаться, пока нам откроют шлагбаум и мы переедем на ту сторону. Это, как и говорил он, произошло быстро. Польскую границу мы проехали минут за 20. Так что надо было сразу платить Андрюше, и не терять пять часов времени в очереди перед нашей границей".