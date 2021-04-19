В начале апреля разгорелся неожиданный секс-скандал: в Дубае задержали украинских моделей, которые устроили ню-фотосессию на балконе гостиницы. История приобрела международный резонанс, ведь Объединенные Арабские Эмираты – мусульманская страна, где за обнаженные фото можно оказаться за решеткой.



Это и случилось с 11-ю украинками, которые приняли участие в фотосъемке без одежды, тем самым нарушив законы ОАЭ. Всего же в фотосессии, по данным СМИ, участвовали 40 девушек из разных стран. Однако официально подтверждено задержание только украинок.



13 апреля украинки, которые фотографировались обнаженными в Дубае, вернулись домой. Все, кроме одной, которая накануне депортации оказалась больна ковидом и не смогла покинуть ОАЭ. Им грозил штраф 1,5 тысячи долларов и тюрьма на полгода, однако их просто депортировали и закрыли въезд в страну.



"Страна" собрала все, что известно о девушках на ню-снимке. А также выяснила, как украинки очутились в Дубае и что с ними происходило в тюрьме.

"Девочкам по приколу"

Украинские участницы фотосессии в основном модели и участницы "свиты" организатора съемки - Виталия Гречина. О его "личном гареме" "Страна" уже подробно писала. Вероятнее всего, девушки занимаются эскортом. Хотя сами они уже после освобождения из тюрьмы Дубая это опровергали.



При этом многие из украинок, угодивших в скандал, ранее уже были знакомы. Некоторые даже дружили и вместе участвовали в различных съемках.



Так, за полтора месяца до поездки в ОАЭ часть этой компании побывала в Буковеле. Одним из организаторов мероприятия был бывший ведущий "1+1" Игорь Посыпайко, который дружит с Виталием Гречиным.

Яна Грабощук и Игорь Посыпайко в Буковеле

На этом же курорте девушки посетили закрытую вечеринку, где танцевали в откровенном белье. Посвящена она была дню рождения того самого Гречина. Эти же девушки отметились и в Дубае.

Яна Грабощук, одна из участниц ню-фотосъемки в Дубае, и Виталий Гречин в Буковеле

Одна из украинок, которую в числе 11 моделей задержали за фотографии в стиле "ню", на условиях анонимности рассказала интересные подробности о своей поездке в Дубай.



"Все ездят на добровольной основе. Девочкам же по приколу ездить бесплатно, собирать себе портфолио, тем более, в хорошей и дружной компании. А я так вообще - впервые в своей жизни сделала одну фотографию и не была голышом, а только в белье", - рассказала одна из девушек журналистам ТСН.



По ее словам, девушки не работали эскортницами и не получали денег за съемку. Очевидно, девушки просто не были в курсе законов ОАЭ, где за публичное обнажение женского тела грозит штраф и полгода тюрьмы.

О том же рассказала ТСН и одна из участниц фотосессии, 27-летняя Яна Грабощук. Она утверждает, что не зарабатывает на обнаженных фото и не занимается эскортом. Ню-сьемки - ее хобби. А поездка в Дубай с Виталием Гречиным, который повез девушек в Дубай, это, по словам Яны, просто яркий дружеский отдых.

Виталия Гречина Яна называет добрым человеком, который никогда не просит интима. Он, мол, просто любит, чтобы его окружала свита красивых девушек. А для них путешествия с Гречиным - возможность посмотреть мир.

В том, что произошло на балконе гостиницы в Дубае, Яна никого не обвиняет. Говорит, даже не подозревала, к чему могут привести эти шалости.

По словам Яны, это даже не была фотосессия: успели сделать только несколько кадров. А полиция узнала об этом, когда местный сосед заснял процесс съемки и выложил в Сеть, тегнув полицию.

Яна отмечает, что ей стыдно за это фото и она заслуженно отсидела в тюрьме.

А вот, с чего все начиналось.

Скриншот: ТСН

Как видно из скриншота, который опубликовал ТСН, приглашение полететь с компанией в Дубай не предвещало ничего плохого. Вероятно, сообщение одной из участниц фотосессии прислал организатор скандальной фотосессии Виталий Гречин.



"Полетим с нами в Дубай на 4-5 дней? 31 марта… Это дружеская компания. Нужно быть классной, веселой, улыбчивой. Все… Ничего сложного", - сказано в сообщении.



То самое фото, которое облетело все СМИ, было сделано 3 апреля. А уже 4 апреля к девушкам в гостиничный номер нагрянула полиция. В тюрьме Дубая девушки провели 8 дней.



Отдельная история – как девушек вообще обнаружила и задержала местная полиция.

Во всем виноват Ахмед

По словам одной из участниц ню-фотосессии, в полицейский участок девушек обманом заманил "хороший полицейский" по имени Ахмед.

“10 девочек улетели еще 3 апреля, 14 осталось, и из них - 12 пошло на встречу Ахмеду - "хорошему полицейскому"… А теперь о том, как нас заманил в полицию полицейский Ахмед: ничего не предвещало беды, 10 девочек полетели домой, а мы, дуры, решили остаться. Я сплю и подруга начинает кричать, что наши фото "слили". Мы сразу начали искать билеты в Киев и ничего не нашли, ближайшие - на 5 апреля. Но мы не додумались просто бежать в тот же Стамбул. И тут позвонили с ресепшена - нужно было не отвечать и просто ехать. Тогда сообщили, что нас ждет полицейский. Мы думали, что нам капец, все знают кто мы, но ни у кого не было информации, кто же мы.

Мы спустились и коп сообщил, что нужно приехать в отделение, чтобы просто дать показания, и нас отпустят - мы поверили. Опять была возможность убежать и никто бы ничего не узнал. Мы приехали в нужное время и здесь нас повели к машине и увезли в тюрьму... но мы не паниковали. Приехали, давали показания с улыбкой. Но здесь у нас начинают забирать телефоны: никто родным не смог сообщить, что случилось, и так в течение 8 дней, нам не дали позвонить и сообщить, что мы живы. Нас повели и мы увидели много заключенных", - рассказала девушка "ТСН", оставшись анонимной.

Похожую историю сообщили и две других модели, которые не скрывают своих имен – Ирина и Диана.

"Часть девушек умотали еще 3 числа. Один "добрый" полицейский сказал нам, что мы ни в чем не виноваты, поэтому надо проехать в участок и дать показания, - рассказали участницы скандальной фотосессии Ирина и Диана во время совместного прямого эфира в Инстаграм. - Мы приехали в участок, нам дали чай-кофе, записали показания. Потом попросили отдать телефоны на проверку. Девочек, которые курят, выводили на перекур. А потом приходят и говорят: "Пройдемте". И когда мы увидели решетки, то поняли, что мы в камере".

Участницы скандальной ню-фотосессии в Дубае

Участницы скандальной фотосессии жалуются на жестокое обращение полиции. И подробно рассказывают об условиях в Дубайской тюрьме.

Девушки отмечают, что 8 дней заключения никому из девушек не разрешили позвонить родителям.

Также модели рассказывают, что условия содержания в дубайской тюрьме были ужасными. Девушек поместили в камеры для особо опасных преступников и каждые полчаса заставляли выстраиваться в шеренгу для проверки.



"У нас отобрали абсолютно все, шмонали, завели сначала в комнату где один матрас и нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой "как из г@вна" и это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, которое дают в 4 утра. Потом посадили в камеру, куда сажают людей, бунтуют. В этих камерах (как нам рассказали) закрывали минимум на 2 дня. Там люди спали, ели, ходили в туалет и умирали. Свет горит всегда, ужасный стук вентиляторов... Как же я хотела поспать в тишине и в темноте все эти дни", - рассказала одна из моделей.

Ирина и Диана также запомнили неумолкающий шум от вентиляторов.

"В камере было очень мало места, на одном матрасе должны были спать по двое. Это при том, что свет никогда не выключался, как и вечно ревущая вентиляционная система. Когда привыкли, нам уже стало казаться, что это идет дождь", - рассказали они в Инстаграм.

Также, по их словам, девушек чуть ли не морили голодом.

"В первый день нас не кормили. Обещали, что скоро выпустят, - вспоминает Диана. - В четыре часа утра был завтрак. Нам дали маленький треугольничек плавленого сыра, кусок хлеба, крохотную баночку джема и чай с какими-то примесями. У всех девочек было расстройство желудка. При этом не было туалетной бумаги. Вместо нее - шланг с душем".

На нервной почве у многих девушек началась преждевременная менструация. При этом средств личной гигиены – никаких.

По словам Ирины и Дианы, сотрудники изолятора лишь на третий день предоставили украинкам средства личной гигиены. Зубные щетки выдали только на пятый-шестой день - фактически девушкам пришлось за них заплатить.

"У других заключенных было все: зубная щетка, мыло, шампунь, сменная одежда. А нам переодеваться не давали, хотя наши сумки были внизу, - жалуются модели. - У одной девочки почки воспалились, другой не разрешили забрать из чемодана прописанные врачом таблетки. У всех были на руках рецепты, но охране было плевать".

По словам участниц сьемки в Дубае, находиться в тюрьме было тяжело и морально, и физически. "Первые три дня все плакали. Мы стали психологами друг для друга", - признается Диана.

"Нам очень повезло, что задержанная поделилась с нами одеждой, а другие передали через 2 дня "женские штуки" потому что у всех от стресса начались (месячные - Ред.), а два дня я не знаю, как они обходились, потому что даже туалетной бумаги не было. Далее дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Нас угрожали убить заключенные из других камер и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, там драки каждый день и все полицейские это видели", - поделилась одна из моделей с журналистами.

Кроме того, девушек пугали долгим содержанием в камере, а после освобождения им вернули уже "перепрошитые" телефоны.

"Нам постоянно кричали, кто-то говорил, что мы через два дня выйдем, кто-то - что через месяц, два или щесть, они нас пугали. Это просто был 30 минутный фотосет и не более. Виталий до сих пор в тюрьме, и другой организатор. Были и россиянки, но они быстро "смылись", не дуры. То что нас называют проститутками и эскортницами - их дело. Освободили нас тоже не очень приятно, потому что телефоны отдали перепрошитыми и везли через зону депортаций. Но были женщины полицейские - в последние дни вполне добродушными казались. Родственники только поддерживают, и рады, что мы вернулись. Не осуждают. А в Дубай больше никогда. Столько темных сторон узнали о тех людях от заключенных, аж противно находиться там", - отметила девушка.

Модели признаются, что не ожидали таких серьезных последствий от "голой" фотосессии.

"Мы, как дурные овечки, не понимали, что из-за голой попы может быть столько проблем. Да, было ясно, что это Арабские Эмираты, другая культура. Но хотим сказать, что нам не приписали проституцию или изготовление порнопродукции. Нам приписали неуважение к религии и одну фотографию с голой попой. Других голых фотографий у нас не было", - рассказали Ирина и Диана.

Разрешить ситуацию и освободить украинок помогло лишь вмешательство украинского консула.

"Никогда не забуду, как нас обманули, как мы доверились людям. Нас просто заманили в ловушку и все... сказали, что только поговорят с нами, мы после планировали посмотреть город, а потом нас просто заперли и даже не разрешили позвонить консулу. Хорошо, что он сам приехал через три дня. Пока он не приехал - их отношение было к нам - как к убийцам", - резюмировала модель.

Теперь украинкам, "засветившимся" в ню-фотосъемке, запрещен въезд в Дубай и страны Персидского залива.

Кто девушки на фото

Так как девушки позировали для скандального фото со спины, опознать каждую из них в лицо не удается. Однако есть другие признаки, по которым некоторых участниц фотосессии удалось идентифицировать. Главный из них – татуировки.



Интересно, что страницы некоторых моделей в соцсетях уже удалили. Это могли сделать как сами девушки, так и кто-то из их родственников.



Однако во время поездки в Дубаи все они успевали публиковать фото и видео своего путешествия. Благодаря им девушек удалось распознать.



Например, модель из Киева, Яна Грабощак, которая пока единственная давала откровенное интервью журналистам, вела Инстаграм-дневник во время своего путешествия в Дубай. Ее опознали на скандальном "голом" фото как раз по узнаваемой татуировке на бедре.

Яна Грабощак

Анастасия Кашуба – еще одна участница скандальной фотосессии. 20-летняя девушка публиковала видео со своего отдыха, показывала, как купается в море, хвасталась вкусным мороженым, а также демонстрировала номера отелей. Кроме того, она выкладывала снимки других украинок, которые были вместе с ней.

Анастасия Кашуба

Кроме того, журналисты идентифицировали по фото двух моделей: Екатерину Кащенко и Софию Ткачук. Они тоже размещали в своих социальных сетях видео и фото из Дубая.

Вот фото Екатерины Кащенко – она стилист бровей и визажист. В Инстаграме любила подписывать фото философскими фразами.

Одно из последних: "Скрывая свои истинные эмоции, мы разрушаем не только самих себя, но и людей вокруг! Да, мы не идеальны, будет много хейтеров, завистников, врагов, но будут и те, кто без ума от нас. От каждого замочка есть свой ключик".

Екатерина Кащенко

Вероятнее всего, Екатерина участвовала в еще одной фотосессии, организованной Виталием Гречиным в Буковели. Там она среди прочих девушек позировала в костюме плюшевого зайца в снегу.

Екатерина Кащенко

Катя знакома с еще одной участницей фотосессии – Дианой.

Около года назад она обсуждала с девушкой в Instagram, как изменилась ее жизнь: "Новые люди, новые знакомства, новые… идеи, готовность вырваться на другой конец страны или за границу по щелчку пальца. В общем, в старости будет, что вспомнить, правда, Ди [Диана]".

Диана

Диану тоже легко узнать на фото из Дубая по татуировкам на руке и ноге.

Диана

Также на фото удалось узнать девушку из Ужгорода, Марианну Федчук, которая тоже распространяла снимки из Эмиратов.

Марианна Федчук

На ее странице в фейсбуке есть информация, что девушка учится в Ужгородском национальном университете. Знакомые пишут, что родом она из Виноградова.





Марианна Федчук

"Страна" связалась с некоторыми из девушек, которых удалось опознать на скандальном фото из Дубая и найти в соцсетях. Однако они пока комментариев не дают.



Любопытно, что одна из знакомых моделей решила вступиться за девушек и заявила в Instagram, что украинки отправились в далекую страну участвовать в фотосессии, а не заниматься предоставлением услуг интимного характера.





Модели, по ее словам, согласились сниматься в стиле ню, но ничем непристойным там не занимались. Также девушка уверяла, что украинки полетели в ОАЭ за свой счет. Хотя скриншот переписки, приведенный в начале статьи, и слова самих участниц фотосессии это опровергают.



К тому же, знакомые Виталия Гречина, с которыми общалась "Страна", рассказывали, что Гречин регулярно устраивает своей "свите" заграничные поездки.



"Он собирает тусовки из простых сельских девчонок, не моделей, которые готовы на все ради заграничной поездки. Он свое "стадо" девочек регулярно "выгуливает", и не скрывает этого. Только вот последняя поездка в Дубай с обнаженной фотосессией закончилась для него и его подруг плохо", - отмечает источник "Страны".



Фотограф Сергей Ленин, который сотрудничает с Гречиным, так комментировал суть подобных поездок: "В кадре не модели, а девушки из провинции/деревень, которым за счастье попасть за границу".



Впрочем, если участницы "голой" фотосессии сравнительно легко отделались (ни тюрьмы, ни штрафа - лишь депортация) и уже вернулись в Украину, то что происходит с организатором съемки, Виталием Гречиным, до сих пор не ясно. На звонки и сообщения "Страны" Гречин не отвечает.