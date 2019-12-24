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Журналистка "Страны" Юлия Корзун рассказала об угрозах в свой адрес на суде по делу Павла Шеремета. Фото: Юлия Корзун

Журналистка «Страны» Юлия Корзун рассказала, как ей угрожала «группа поддержки» Юлии Кузьменко на суде по делу журналиста Павла Шеремета. Напомним, сегодня суд рассматривал апелляцию на меру пресечения Юлии Кузьменко – одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ниже приводим прямую речь Юлии об инциденте на суде:

«Я пришла в суд по редакционному заданию. Возле зала заседаний встретила журналистов «Шарий.net» Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера, поздоровалась с ними. Все друзья Юлии Кузьменко обратили на это внимание и почему-то решили, что я тоже журналистка «Шарий.net».

Я снимала происходящее в суде, передавала новости в редакцию. Для лучшего обзора встала на лавку, прямо передо мной тут же встала одна из подруг Кузьменко, блондинка (та, которая на фото показывает «фак» - Ред.). Я спокойно снимала, а она оборачивалась и смотрела на меня на протяжении всего заседания. Она фотографировала меня и снимала на видео, зачем – я не знаю. Показывала на меня своим подругам, называла меня «шариевской проституткой» и на весь зал кричала, что я из «Шария». Когда я возразила, что не работаю на «Шария» и показала редакционное удостоверение «Страны», она попыталась вырвать его у меня из рук. Другие же кричали, что «Страна» - это тоже очень плохое с их точки зрения издание.

Подруга Юлии Кузьменко показывает журналистке "Страны" "фак", фото: Юлия Корзун, Страна

А тем временем под Апелляционный суд Киева приехала компания радикалов во главе со Стерненко (Сергей Стерненко, известный радикал, обвиняемый в убийстве человека – Ред.) и Цымбалюком (Алексей Цымбалюк, т.н. «киллер Бабченко», который ранее напал на журналиста «Страны» Владислава Бовтрука – Ред.). Я тогда сидела в зале суда, был перерыв. Другая блондинка (на фото по центру) вышла на улицу с компанией, затем вернулась и объявила: «Новости из тыла. Там этого шариевского журналиста, вот этого мальчика, затолкали в угол, мочой обливают (речь идет о Дмитрии Кучере, он тоже уже подробно рассказал "Стране" о нападении – Ред.). Я ребятам сказала, что в зале есть еще одна его коллега …» И показала на меня, как наводчица. Все обернулись на меня. Тогда она сказала уже лично мне: «Я предупреждаю, вы из зала суда не выйдете. Там уже одного журналиста Шария побили. Вас очень ждут». Она сказала, что  я – следующая после Кучера. И передали мне «привет» от радикалов Стерненко и Цымбалюка.

"Наводчица" радикалов, которая угрожала журналистке "Страны" Юлии Корзун. Фото: Юлия Корзун, "Страна"

После этого еще был эпизод с каким-то парнем, который представился, что он из Всесвітньо-Броварське Телебачення, я с ним не знакома и никогда его раньше не видела. Он заявил, что мне нужен охранник, и что «ФСБ должно мне его оплатить». Он начал кричать на весь зал, что я прокремлевская, что я ФСБшница, что я – рука Кремля и вообще чуть ли не с самим Путиным чай пью по вечерам. «Ты вместо того, чтобы показывать свое журналистское удостоверение, покажи свое настоящее удостоверение ФСБ», - кричал он мне. – «Давайте еще пригласим сюда «РосТВ» и «Россию1»!». Я не обращала на него внимания и продолжала спокойно работать.

Журналист  «Всесвітньо-Броварського Телебачення», который называл Юлию Корзун "рукой Кремля". Фото: Юлия Корзун, Страна

Когда суд огласил Кузьменко приговор (ее оставили под стражей – Ред.), другая подруга Кузьменко подошла ко мне и начала на меня кричать: «Так, выйди отсюда, выходи, я тебе сказала!» и начала меня толкать в плечо. Этот инцидент запечатлен на видео.

Я сказала, что сейчас вызову полицию. Тогда эта женщина просто ушла. Я в тот момент уже говорила с полицией, делала это подчеркнуто четко и громко. Это несколько усмирило друзей Кузьменко. Правда, мать Юлии Кузьменко назвала меня «ничтожеством». «Да кто тебе угрожал, кому ты нужна, ничтожество?!», - сказала она, после того, как я позвонила в полицию.

Но реакция полицейских меня поразила еще сильнее. Я позвонила и сказала, что мне угрожают. А мне ответили: «Так вы же в суде, там есть полиция!» Они просто отморозились. Мол, твои проблемы, решай сама. Правда, потом они мне перезвонили один раз – но не для того, чтобы убедиться, все ли со мной в порядке, а чтобы спросить, где я живу и когда у меня день рождения. Просили мои анкетные данные. Это просто театр абсурда.

После того, как меня начала толкать та женщина уже под конец судебного заседания, какой-то мужчина, ветеран, который присутствовал в зале, предложил меня проводить. Еще один журналист проекта «360» тоже все время был рядом со мной, я ему благодарна. Он не отходил от меня до тех пор, пока редакция «Страны» под охраной не забрала меня из суда.

Группа поддержки Юлии Кузьменко на суде вела себя откровенно по-хамски и нагло. Особенно учитывая, что их подруга подала на апелляцию и утверждает, что не причастна к убийству моего коллеги Павла Шеремета. Кузьменко же сегодня хотела выйти из-под ареста. Если допустить, что следствие ошиблось, и Кузьменко не совершала преступления, то друзья Кузьменко таким поведением полностью дискредитируют и Юлию, и все ветеранское и волонтерское движение. Хотя там есть много достойных людей. Это мое личное мнение».

"Страна" просит читателей помочь идентифицировать людей на фото для обращения в суд.

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