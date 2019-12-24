Журналистка «Страны» Юлия Корзун рассказала, как ей угрожала «группа поддержки» Юлии Кузьменко на суде по делу журналиста Павла Шеремета. Напомним, сегодня суд рассматривал апелляцию на меру пресечения Юлии Кузьменко – одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ниже приводим прямую речь Юлии об инциденте на суде:

«Я пришла в суд по редакционному заданию. Возле зала заседаний встретила журналистов «Шарий.net» Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера, поздоровалась с ними. Все друзья Юлии Кузьменко обратили на это внимание и почему-то решили, что я тоже журналистка «Шарий.net».

Я снимала происходящее в суде, передавала новости в редакцию. Для лучшего обзора встала на лавку, прямо передо мной тут же встала одна из подруг Кузьменко, блондинка (та, которая на фото показывает «фак» - Ред.). Я спокойно снимала, а она оборачивалась и смотрела на меня на протяжении всего заседания. Она фотографировала меня и снимала на видео, зачем – я не знаю. Показывала на меня своим подругам, называла меня «шариевской проституткой» и на весь зал кричала, что я из «Шария». Когда я возразила, что не работаю на «Шария» и показала редакционное удостоверение «Страны», она попыталась вырвать его у меня из рук. Другие же кричали, что «Страна» - это тоже очень плохое с их точки зрения издание.

Подруга Юлии Кузьменко показывает журналистке "Страны" "фак", фото: Юлия Корзун, Страна

А тем временем под Апелляционный суд Киева приехала компания радикалов во главе со Стерненко (Сергей Стерненко, известный радикал, обвиняемый в убийстве человека – Ред.) и Цымбалюком (Алексей Цымбалюк, т.н. «киллер Бабченко», который ранее напал на журналиста «Страны» Владислава Бовтрука – Ред.). Я тогда сидела в зале суда, был перерыв. Другая блондинка (на фото по центру) вышла на улицу с компанией, затем вернулась и объявила: «Новости из тыла. Там этого шариевского журналиста, вот этого мальчика, затолкали в угол, мочой обливают (речь идет о Дмитрии Кучере, он тоже уже подробно рассказал "Стране" о нападении – Ред.). Я ребятам сказала, что в зале есть еще одна его коллега …» И показала на меня, как наводчица. Все обернулись на меня. Тогда она сказала уже лично мне: «Я предупреждаю, вы из зала суда не выйдете. Там уже одного журналиста Шария побили. Вас очень ждут». Она сказала, что я – следующая после Кучера. И передали мне «привет» от радикалов Стерненко и Цымбалюка.

"Наводчица" радикалов, которая угрожала журналистке "Страны" Юлии Корзун. Фото: Юлия Корзун, "Страна"

После этого еще был эпизод с каким-то парнем, который представился, что он из Всесвітньо-Броварське Телебачення, я с ним не знакома и никогда его раньше не видела. Он заявил, что мне нужен охранник, и что «ФСБ должно мне его оплатить». Он начал кричать на весь зал, что я прокремлевская, что я ФСБшница, что я – рука Кремля и вообще чуть ли не с самим Путиным чай пью по вечерам. «Ты вместо того, чтобы показывать свое журналистское удостоверение, покажи свое настоящее удостоверение ФСБ», - кричал он мне. – «Давайте еще пригласим сюда «РосТВ» и «Россию1»!». Я не обращала на него внимания и продолжала спокойно работать.

Журналист «Всесвітньо-Броварського Телебачення», который называл Юлию Корзун "рукой Кремля". Фото: Юлия Корзун, Страна

Когда суд огласил Кузьменко приговор (ее оставили под стражей – Ред.), другая подруга Кузьменко подошла ко мне и начала на меня кричать: «Так, выйди отсюда, выходи, я тебе сказала!» и начала меня толкать в плечо. Этот инцидент запечатлен на видео.

Я сказала, что сейчас вызову полицию. Тогда эта женщина просто ушла. Я в тот момент уже говорила с полицией, делала это подчеркнуто четко и громко. Это несколько усмирило друзей Кузьменко. Правда, мать Юлии Кузьменко назвала меня «ничтожеством». «Да кто тебе угрожал, кому ты нужна, ничтожество?!», - сказала она, после того, как я позвонила в полицию.

Но реакция полицейских меня поразила еще сильнее. Я позвонила и сказала, что мне угрожают. А мне ответили: «Так вы же в суде, там есть полиция!» Они просто отморозились. Мол, твои проблемы, решай сама. Правда, потом они мне перезвонили один раз – но не для того, чтобы убедиться, все ли со мной в порядке, а чтобы спросить, где я живу и когда у меня день рождения. Просили мои анкетные данные. Это просто театр абсурда.

После того, как меня начала толкать та женщина уже под конец судебного заседания, какой-то мужчина, ветеран, который присутствовал в зале, предложил меня проводить. Еще один журналист проекта «360» тоже все время был рядом со мной, я ему благодарна. Он не отходил от меня до тех пор, пока редакция «Страны» под охраной не забрала меня из суда.

Группа поддержки Юлии Кузьменко на суде вела себя откровенно по-хамски и нагло. Особенно учитывая, что их подруга подала на апелляцию и утверждает, что не причастна к убийству моего коллеги Павла Шеремета. Кузьменко же сегодня хотела выйти из-под ареста. Если допустить, что следствие ошиблось, и Кузьменко не совершала преступления, то друзья Кузьменко таким поведением полностью дискредитируют и Юлию, и все ветеранское и волонтерское движение. Хотя там есть много достойных людей. Это мое личное мнение».

"Страна" просит читателей помочь идентифицировать людей на фото для обращения в суд.